Ei bine, e adevarat: Armata a emis ordine de chemare pentru rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov
Postat la: 22.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Rezervişti din Bucureşti şi din judeţul Ilfov au primit ordine de chemare pentru „clarificare situaţiei militare". Armata le cere prezenţa în vederea actualizării datelor personale şi pentru un exerciţiu de mobilizare şi de evaluare a rezervei programat în perioada 12-20 octombrie.
„Aceste ordine sunt primite de cetăţenii care figurează în rezerva operaţională a MApN - cei care au efectuat stagiul militar obligatoriu până în 2007, precum şi militari, poliţişti şi cei din alte instituţii ale sistemul de apărare care au trecut în rezervă şi se încadrează în vârsta de a fi prezenţi în rezerva operaţională. Nu e vorba doar de cetăţenii care au făcut stagiul militar obligatoriu, pot fi chemaţi şi rezervişti care provin din cadrele active", a declarat pentru publicaţia citată colonelul Cristian Popovici, şeful Direcţiei de Informaţii şi Relaţii Publice a MApN.
Aceste proceduri sunt normale, Armata încearcă să actualizeze datele rezerviştilor, a subliniat reprezentantul MApN. „Poate şi-a schimbat buletinul, poate e inapt, poate suferă de o boală", a spus şeful Direcţiei de Informaţii din minister. „O persoană cred că poate primi într-o viaţă maxim trei astfel de invitaţii. Nu ne focalizăm pe o anumită persoană sau pe o anumită zonă, pur şi simplu chemăm periodic cetăţenii din Rmânia pentru actualzarea datelor personale". Colonelul Cristian Popovici a explicat ce urmează să facă persoanele care primesc un astfel de ordin de chemare.
„Odată ajunşi la unitatea militară, participă cel mult o zi, de dimineaţa până seara, pe durata a 8 ore. De obicei (rezerviştii - n.r.) iau cunoştinţă cu unitatea respectivă şi cu misiunile unităţii respective. Poate acum trei ani erau într-o unitate de infanterie, iar acum, din cauza vârstei, au fost mutaţi la o unitate logistică. Vede militarii activi de acolo, cunoaşte comandantul, participă la o şedinţă de tragere, se familiarizează cu mediul de acolo", a spus colonelul Cristian Popovici. Rezerviştii „primesc şi o masă caldă", a mai adăugat reprezentantul MApN. Acesta a precizat că angajatorul e obligat prin lege să asigure angajatului care primeşte ordin de chemare concediu suplimentar plătit, pe baza adeverinţei eliberate de centrul militar judeţean.
