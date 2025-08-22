Florian Coldea, atac direct la șeful DNA: "Vrea să transforme dosarul într-un trofeu și într-un scut"

Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a lansat joi un atac dur la adresa șefului DNA, Marius Voineag, pe care îl acuză că urmărește să „transforme dosarul Coldea într-un trofeu și într-un scut, pe care să îl invoce ca protecție pentru menținerea funcției și pentru reînnoirea mandatului".

Declarațiile vin după ce, cu două zile înainte, Voineag afirmase într-un interviu la Aleph News că „a fost un dosar foarte greu de investigat" și că „e o speță mult mai largă", fiind doar o primă trimitere în judecată. „Sunt niște disjungeri, sunt în lucru mai multe cauze care vizează mai multe infracțiuni", a mai spus Voineag, care a dat asigurări că dosarul „va sta în picioare în instanță" și că a fost instrumentat cu „profesionalism și bună credință".

În replică, Coldea - trimis în judecată de DNA pentru trafic de influență și constituirea unui grup infracțional organizat - îl acuză pe Voineag și pe procurorul de caz de „vânătoare de vrăjitoare". Fostul șef operativ al SRI susține că „nu s-a urmărit stabilirea adevărului faptic, ci demonstrarea a ceva ce nu există, așa-numitul stat paralel, la care pare să se raporteze inclusiv procurorul șef al DNA".

Într-un comunicat transmis presei, Coldea afirmă că „procurorul-șef al DNA încearcă să arunce o perdea de fum pentru a acoperi și discredita investigații realizate de jurnaliști cu reputație" și că Voineag ar urmări să minimizeze criticile venite din partea clasei politice la adresa mandatului său.

De cealaltă parte, Voineag a explicat că trimiterea în judecată este „extrem de importantă pentru ultimii doi ani de mandat" și că întreg dosarul a trecut prin filtrul său de legalitate: „Am avut toată buna credință să înțeleg toate nuanțele din acest dosar și mărturisesc că este o trimitere în judecată extrem de importantă... Va sta în picioare în instanță".

DNA i-a trimis joi în judecată pe Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, fost șef al direcției juridice din SRI și asociat al său într-o companie de consultanță, precum și pe avocatul Doru Trăilă. Aceștia sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, spălare de bani și exercitarea fără drept a unei profesii.

Cazul a izbucnit după ce omul de afaceri Cătălin Hideg a declarat că i s-ar fi cerut 600.000 de euro pentru „optimizarea" dosarului său de corupție. Procurorii susțin că 100.000 de euro ar fi ajuns la Coldea, Dumbravă și Trăilă. Coldea respinge acuzațiile și afirmă că în spatele dosarului ar sta interesele unor „moguli de presă", între care Sebastian Ghiță, Dan Voiculescu și Maricel Păcuraru.