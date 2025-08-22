Reforma de personal a muzeelor trece prin haremu' lu' frații Pește
Postat la: 22.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Adi este director de muzeu, cu biroul la șosea, într-un palat cu vedere la grădină. Are pe mână 20 de imobile din care jumătate sunt muzee și aproape 150 de supuși pe care îi ține sub hipnoză continuă. Te privește adânc în ochi și îți transmite subliminal mesajul soluției finale, că dacă nu te conformezi, urmează reforma de personal de 20%.
Sunt vrăjeli de pește bătrân uns cu alifie de șarpe de dudău, se pricepe la pus lațuri, cazi în ele când ți-e lumea mai dragă, mai ales dacă ești femeie și ai ajuns deasupra, cu poziția, ca să zic așa, grație mâinii de ajutor pe care ți-a întins-o Adi, la vremea cuvenită. Contracost. Ca în comuna primitivă. Adică în natură. Angelica, Eugenia, Camelia, Alina, Mihaela, Daniela, Maria, Eliana, Elena, Ortanța, Silvia și Oana știu de ce.
A răzbit din greu, vine de la periferie la centru, ca muzica lăutărească. A fost strungar, pedagog la un orfelinat de fete, suplinitor, profesor. Cunoaște toate manevrele agățatului, dacă-l pui să-ți destăinuie mesajul erotic al șlagărului făcut celebru de Irina Loghin și Ion Dolănescu, Cucul și pupăza, te ține de povești până dimineață, c-așa-i prestația de manager de muzeu.
În rest, dispreț și mizantropie cât cuprinde, ca în țara buricului pământului. Ba că a scos instituția când a preluat-o de pe fundul mării; ba că toți erau deprofesionalizați, otrăviți, bețivi, chiulăi; ba că dacă nu vă updatați, muriți, bre. Și o să moară la restructurare. Sunt pe lista neagră toate inamicele sale personale.
Cară lista după el și la toaletă. Cum se întâmpă în filmele erotice cu final previzibil, în care gagica se aruncă pe geam pe calea ferată, în timp ce-și secționează venele cu caninii și otrava își face deja efectul, primele pe listă sunt angelicile, eugeniile, cameliile, alinele, mihaelele, danielele, mariile, elianele, elenele, ortanțele, silviile și oanele care s-au sustras obligațiilor de odaliscă în harem care le reveneau.
Aceeași situație se întâmplă ca trasă la indigo pe moșia managerilor Vergu și Giani. Fiecare cu haremu' lui. C-așa-i viața în cultură, ca-n haremu' lu' frații Pește. Nu-ți convine programul cultural, pleci de bunăvoie, fă. Nu pleci, apocalipsa lui Bolojan e pe țeavă și restructurarea bate la ușă, s-o smulgă din balamale.
Cornel Ivanciuc
-
Nu cred că va avea loc o întâlnire Zelensky - Putin
În primul rand pentru ca pe Putin nu-l intereseaza așa ceva. Jocul intre cei doi pare acum ceva de genul cine iși ...
-
România e "Cenușăreasa" Europei - e praf și pulbere!
Am tot analizat și comentat, inclusiv de la acest microfon, consecințele intalnirii liderilor UE cu Trump, la Casa Alba. ...
-
Junta care conduce România din umbră (II)
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil ca Romania nu mai este condusa de președinții aleși (Klaus Iohannis, ...
-
Pe cine crezi că păcălești, Oana Țoiu?
Ministrul de Externe a batut toba in targ ca da o tura in State sa pregateasca saritura peste ocean a lui ND și intalnir ...
-
„Lovește, vreau să mor creștin!"
Se spune ca de pe crucea pe care era rastignit Iisus vedea cu ultimile-i zvacniri de viața pamanteasca doua lucruri, car ...
-
Pentru PSD, proprietatea privată rămâne un „moft"
Numarul salariaților activi la 30 Iunie 2025, era, conform Ministerului Muncii de 5.727.660. salariul mediu brut era, to ...
-
De ce România nu este la masa deciziilor
Singurul nostru argument ca nu participam la discuțiile unde se iau cele mai importante decizii in privința razboiului d ...
-
Intră România în incapacitate de plată?
În primul rand, aceasta expresie „incapacitate de plata", care este expresia corecta in discuție la aceasta ...
-
Junta care conduce România din umbră (I)
În ultimii 7-8 ani a devenit tot mai vizibil ca Romania nu mai este condusa de președinții aleși (Klaus Iohannis, ...
-
Avem antrenament la dezastre!
Cine nu ar vrea sa ne fie finalmente bine impreuna? E vara inca și ma bucur ca un copil de toate culorile ei ca și cand ...
-
Dedesubturile relației Putin-Trump: „E mai mult decât o curtoazie"
Lucrurile sunt clare: cei doi președinți au ajuns la un consens, iar Ucraina și UE trebuie sa stabileasca daca agreeaza ...
-
Putin - Trump - knock-out din prima repriza!
Putin a stiut punctul cel mai slab al delegatiei americane: istoria conflictului. Nu este de mirare care a fost strateg ...
-
Întâlnirea Trump - Putin: S-au pus cartile pe masă!
Peste 100 de ani istoricii vor vedea o stenograma, o inregistrare, un memorandum ceva cu cele 3 ore de discuții. Pana at ...
-
Alaska marilor speranțe înghețate
Aproape 3 ore in loc de 7 așa cum s-a estimat, doua declarații evazive, esopice, sibilinice sau estompate la sfarșitul i ...
-
O invitație la șpagă și evaziune fiscală
Ministerul Finanțelor vehiculeaza un proiect de lege de amnistie fiscala mascata a corporațiilor care practica optimizar ...
-
"Dar noi am furat mai puțin!"
Cand a devenit, oare, Ilie Bolojan virtuosul slujitor public interesat sa opreasca risipirea și jefuirea banului public? ...
-
Cum vede Departamentul de Stat problema anulării alegerilor din România
Raportul pe anul 2024 al Departamentului de Stat al SUA cu privire la drepturile omului in Romania consemneaza in debutu ...
-
Ce vrea Rusia?
a) În UcrainaDemantelarea Ucrainei in actuala forma, transformarea ei intr-un stat marioneta, stat clientelar, sta ...
-
Pe ea n-ar fi violat-o nimeni!
Voi ați observat ca nicușoriștii au o nevoie patologica de a vorbi despre idolul lor? Antinicușoriștii fac caterinca, se ...
-
Taxele pe salarii să scadă cu 30%. Guvernul să ia bani de la șpăguitori!
Masurile de austeritate adoptate de guvernul Bolojan prin Pachetul 1 de masuri și cele care urmeaza in Pachetul 2, vor b ...
-
Avatarurile inteligenței artificiale
Parte din boții lui Musk produși de xAI sunt facuți dupa chipul și asemanarea creatorului lor, de unde și vorba, cum e t ...
-
Statul contra națiunii. Dedesubtul tentativei de expropriere a asiguraților de la Pilonul 2 de pensii
Daca tot nu va era clar pana acum, atunci lovitura de miliarde lei aplicata de guvern și ASF asiguraților la pensii priv ...
-
Vătaful colonial Bolojan expropriază băștinașii. Jaful de 23 miliarde euro din banii românilor
Scriu la cald despre scelerata manevra a Guvernului Bolojan care vrea sa exproprieze banii deținuți de romani in fonduri ...
-
România care și-a boicotat propriul protocol
Pe 5 august 2025, Ion Iliescu, primul președinte ales dupa Revoluția din 1989 a plecat dintre noi. Funeraliile de stat, ...
-
O SINISTRĂ DEZNĂDEJDE
Îmi cer scuze, de la bun inceput, ca am sa va ocup timpul cu un text desprte mine. Parțial mai mult despre mine de ...
-
Pilonul II: Străinii au liber la banii românilor
Pe vremea cand Liviu Dragnea a vrut sa modifice la fel regulile privind pensiile private, romanii au ieșit in strada. 17 ...
-
Afaceriștii din jurul lui Bolojan. All inclusive capii mafiilor imobiliară și funciară din Oradea (II)
În ultimii 15-16 ani, perioada care coincide cu era Bolojan de la Primaria Municipiului Oradea și de la Con ...
-
Minciuna că Iliescu, și nu rușii, a reușit salvarea RO de la dezintegrare în 1990, este, culmea, promovată azi de către vechi securiști, unii foști agenți de influență KGB!
Informația ca Ion Iliescu a fost impus ca lider al Romaniei de catre ruși, in 1989 a inceput, in sfarșit, sa circule lib ...
-
Între obligație și considerație, la catafalcul lui Ion Iliescu
Osatura statului roman este cladita pe temelia pusa de Ion Iliescu. Cartea de vizita a Romaniei, credibilitatea și predi ...
-
Cine a ținut dosarele revoluției și mineriadelor
Reziștii se adreseaza la ghișeul greșit. Ei fac impietatea de a organiza o manifestare in aceeași zi cu inmormantarea l ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu