România e "Cenușăreasa" Europei - e praf și pulbere!
Postat la: 22.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Am tot analizat și comentat, inclusiv de la acest microfon, consecințele întâlnirii liderilor UE cu Trump, la Casa Albă. Pentru mine, voi știți deja că n-a fost o surpriză atitudinea umilă, atitudinea de slugi a europenilor, însă pentru marele public da. Se considera cumva că, totuși, liderii NATO și UE, dar mai ales șefii de stat din Germania, Franța, Italia, Marea Britanie, ar reprezenta niște autorități în funcție, așa cum ei se și prezintă public, de fapt. Greu se putea ghici de către omul de rând că aceștia sunt doar niște nevolnici, trași cu cheița, „șapte pitici politici" manevrați de forța mega-intereselor financiare ce i-au impus la putere. Ei bine, acum acest lucru a fost demonstrat, obiectivat, iar acestor lideri le va fi imposibil de acum înainte să mai pozeze în altceva. Marea lovitură, însă, este asupra autorității și autonomiei Uniunii Europene, care acum e limpede că nu mai există, mă refer la autoritate și autonomie.
Cei ca mine care se ocupă de subiect de mai mult timp nu sunt șocați, dar alții, atenți, au sesizat implozia Uniunii Europene încă de acum două săptămâni, în urma acordului Trump-Ursula von der Leyen, acord care a fost, de fapt, preludiul execuției în grup a liderilor UE de la Casa Albă. Atunci, pe terenul de golf al lui Trump din Scoția, s-a parafat, de fapt, capitularea UE în fața Americii. Recapitulez azi pentru voi. Ursula von der Leyen a acceptat, în numele Uniunii Europene, taxe vamale de 15% pentru exporturile în America, deși, în urmă cu doar două luni, și 10% se spunea de la nivelul Bruxelles-ului că ar fi mult prea mult. Acest 15% înseamnă, de fapt, o creștere pentru europeni a taxelor vamale de circa 10 ori față de ce era până acum, ceea ce să fiți siguri că va induce falimente în serie în țările UE. Mai grav, însă, este că Ursula și ceilalți lideri UE au acceptat dependența economico-militară de SUA prin acordul de a cumpăra energie americană scumpă, în valoare de 750 de miliarde de euro, în următorii trei ani, dar și armament american, de alți 600 de miliarde de euro. Așadar, prieteni goldiși, vedeți limpede cum Europa a renunțat la energia ieftină din Rusia, prin care țările UE s-au dezvoltat și și-au profitabilizat economia în ultimele decenii și acum puteți desluși și voi, în mod clar, unul dintre scopurile cinice ale războiului ucrainean, stârnit de către SUA lui Biden, adică o altă piață de desfacere pentru americani, la nivelul UE. Și am vorbit despre asta, vă rog să vă aduceți aminte, încă din primele zile ale războiului, ce a început în 2022. În plus, achiziția de armament american la suprapreț, de cei 600 de miliarde de euro, dinamitează din start intenția bombastică oricum de a se construi o industrie comună de apărare la nivelul Uniunii Europene. Deci, prin acest deal, cum zic americanii, prin această afacere, se asigură revigorarea Complexului Militar-Industrial american, în dauna celui european.
Marea problemă și dilemă este că UE avea instrumentele necesare pentru a se putea opune dur dictatului lui Donald Trump și vă îndemn să vă gândiți doar că europenii, noi, europenii sunt cel mai mare partener comercial al SUA, cu cifre anuale ce depășesc un trilion de dolari. Deci, se putea pune ușor în paranteză cerința lui Trump și a americanilor. Asta nu s-a întâmplat, iar, acum, Uniunea a devenit de facto vasala Americii, iar acest lucru este de necontestat, nu are rost să ascultați contraargumentele unor oameni care doar manipulează. UE este de facto vasala Americii! De ce liderii UE n-au putut reacționa? Pentru că ei înșiși nu sunt autonomi. Sunt doar interpușii Marii Finanțe Occidentale (familia Rothschild generic, după cum vă spun tot eu), așa cum v-am demonstrat eu și colegii mei din Clubul de Gândire GOLD, în ultimele luni, când am discutat relația America-UE. Și, în plus, acești lideri ai Uniunii Europene sunt și extrem de șantajabili la nivel personal. Luați doar în considerare dosarul Pfizer al Ursulei von der Leyen și o să înțelegeți despre ce vorbim. Ei bine, de-aia zic în titlu că, din acest moment, putem spune că UE s-a făcut praf și este doar o chestiune de săptămâni până când toată lumea va opera cu acest adevăr. Știți că duminică, imediat după întâlnirea din Alaska, v-am relatat că între Putin și Trump s-a pus la cale, de fapt, împărțirea Europei între marile puteri și aici vor profita și China și Rusia. După cum am menționat în titlu. De ce? Pentru că multe țări din UE nu vor accepta acest gen de relaționare cu SUA și începând din toamnă vor prefera capitalul de dezvoltare chinez, dar și energia ieftină din Rusia, poate și armamentul tot de acolo. Și abia atunci se vor dezbate plenar și avatarurile apartenenței la UE. De ce? Răspund tot eu: pentru că multe țări vor prefera exit-ul. Însă prima instituție vizată va fi inutilul Parlamentul European. Prevăd, de asemenea, că asta se va discuta prima dată, anume desființarea Parlamentului European, care va fi reclamată în cor.
România. Ce să pot spune bun despre viitorul României? Nimic, prieteni. Vom deveni rapid calul de bătaie al dezbaterii americane despre imixtiunea ilegală a Deep State, Bruxelles și a Franței în alegerile prezidențiale din România, inclusiv cu indicarea complicilor români, dintre care mulți sunt încă la vârful puterii actuale. Economia noastră este dependentă major de capitalul financiar internațional. Nu mai putem lua nicio decizie fără aprobarea reprezentanților acestuia. Conducerile partidelor politice sunt formate din niște nevolnici, similari celor occidentali, pe care i-am prezentat mai devreme, iar un „Mesia" salvator pentru români, fiți serioși, e posibil doar în cărți sfinte sau de ficțiune. Populația României nu mai este formată din cetățeni ce își cunosc drepturile și luptă pentru ele, ci majoritar din sclaveți, care nici nu mai pricep nimic din ce anume li se întâmplă. De asta zic, alături de faptul că Uniunea Europeană s-a făcut praf, și că România e praf și pulbere. Iar, în final, îi sfătuiesc pe toți cei tentați să se uite nervoși doar la politicieni atunci când caută vinovați, că e mai util și corect să se uite în oglindă.
Cozmin Gușă
