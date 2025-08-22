Nu cred că va avea loc o întâlnire Zelensky - Putin

În primul rând pentru că pe Putin nu-l interesează așa ceva. Jocul între cei doi pare acum ceva de genul cine își construiește o imagine mai bună/ acceptabilă pentru refuzul întâlnirii.

Zelensky vrea să obțină în contextul vârtejului actual garanții occidentale, inclusiv scut aerian și prezență pe teren. Tot ce-l interesează pe Putin este ca Trump să creadă că întâlnirea a eșuat din cauza lui Zelensky.

Trump s-ar putea să zică „fraților, eu am făcut tot ce-am putut, de-acum înainte nu mai dau nici un cent pentru războiul din Ucraina, dacă europenii au chef să achite facturile, poftim, făceți-vă de cap!"

Dacă nu se reușește organizarea întâlnirii Zelensky - Putin cam ăsta va fi singurul rezultat al agitației din ultimele săptămâni: Trump se extrage din ecuație și europenii preiau factura.

Bine, rămâne de văzut și dacă europenii vor fi de acord să preia singuri factura, că și aici o să fie cu cântec.

George Damian