O sa fie un scandal nemaipomenit în domeniul impozitelor pe proprietate. Raportarea la valoarea de piață întârzie, mașinile poluante sunt sancționate
Postat la: 22.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Guvernul României își asumă printr-un memorandum pașii necesari pentru implementarea a două jaloane esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): reforma impozitării proprietăților și introducerea unui sistem fiscal în domeniul transporturilor bazat pe principiul „poluatorul plătește".
Documentul, semnat de ministrul finanțelor Alexandru Nazare și avizat de ministrul transporturilor Ciprian Șerban, are aprobarea premierului Ilie Bolojan și stabilește atât direcțiile de reformă, cât și impactul bugetar estimat asupra administrațiilor locale.
Primul jalon vizat, Jalonul 237, presupune o schimbare radicală a modului în care românii vor fi impozitați pentru locuințe și terenuri. Statul își propune să treacă la un sistem în care baza de calcul va fi valoarea de piață a imobilelor, determinată printr-un model automat de evaluare. Sistemul informatic aferent este dezvoltat de Centrul Național pentru Informații Financiare, în parteneriat cu Banca Mondială. Însă documentul guvernamental arată clar că există probleme majore: datele colectate de la autoritățile locale sunt incomplete și de slabă calitate, cadrul legislativ nu este încă definitivat, iar structura de specialitate din Ministerul Finanțelor care ar trebui să coordoneze proiectul nu a fost încă operaționalizată.
În aceste condiții, Guvernul admite că obiectivul stabilit prin PNRR - implementarea sistemului până la finalul anului 2025 - este greu de atins. Ca soluție de tranziție, pentru anul 2026 se propune aplicarea unui mecanism intermediar prin care valorile impozabile să fie actualizate după grilele publicate de ANEVAR, ajustate cu coeficienți în funcție de tipul de construcție și localizare. Aplicarea integrală a impozitării pe baza valorii de piață ar urma să înceapă abia din 2027, după finalizarea cadrului legislativ și testarea modelului automat pe un eșantion reprezentativ de unități administrativ-teritoriale.
Al doilea jalon vizat, Jalonul 59, are în vedere introducerea unor taxe noi în domeniul transporturilor, în acord cu obiectivele de mediu și cu principiul „poluatorul plătește". În parteneriat cu Ministerul Transporturilor și cu sprijinul tehnic al Băncii Mondiale, Ministerul Finanțelor pregătește un cadru legislativ care să diferențieze impozitele auto în funcție de norma de poluare, combustibil și capacitate cilindrică. Propunerile analizate includ creșteri de până la 170% pentru vehiculele poluante și menținerea unor taxe reduse pentru mașinile electrice, hibride sau încadrate în standarde Euro superioare.
În paralel, va fi creat un sistem de taxare pe distanța parcursă pentru vehiculele grele de marfă, destinat să reducă traficul rutier și să stimuleze transferul transportului către calea ferată. Autoritățile își propun ca pachetul legislativ să fie adoptat până cel târziu în trimestrul al doilea din 2026, iar pentru implementare se vor adapta sistemele informatice de colectare și monitorizare. Măsurile sunt prezentate nu doar ca o reformă fiscală, ci și ca o strategie de mediu, în condițiile în care România s-a angajat prin PNRR să reducă poluarea și să reorienteze cel puțin 10% din trafic spre transportul feroviar.
Ambele reforme vor avea un efect direct asupra veniturilor administrațiilor publice locale, prin extinderea și modernizarea bazei de impozitare. Memorandumul prevede însă și modificarea formulei de echilibrare bugetară, astfel încât transferurile de la bugetul de stat către primării să fie diminuate proporțional cu noile încasări. Guvernul propune aplicarea unei metode moderne de analiză a diferenței dintre capacitatea fiscală a fiecărei localități și necesarul de cheltuieli curente. Această „balanță bugetară estimată" ar urma să facă alocările mai eficiente și să reducă dezechilibrele dintre comunități, stimulând totodată responsabilitatea fiscală a autorităților locale.
Pentru ca sistemul să funcționeze, primăriile vor avea obligația de a raporta corect și la timp datele către platforma Patrimven. În caz contrar, sancțiunile vor varia de la avertismente și amenzi până la suspendarea alocărilor de sume defalcate din bugetul de stat sau chiar excluderea temporară din procesul de echilibrare bugetară. Executivul susține că aceste măsuri nu afectează autonomia locală, ci încurajează eficiența și disciplina în cheltuirea banilor publici.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Ei bine, e adevarat: Armata a emis ordine de chemare pentru rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov
Rezervisti din Bucuresti si din judetul Ilfov au primit ordine de chemare pentru „clarificare situatiei militare". ...
-
Florian Coldea, atac direct la șeful DNA: "Vrea să transforme dosarul într-un trofeu și într-un scut"
Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a lansat joi un atac dur la adresa șefului DNA, Marius Voineag, pe care il a ...
-
Administrația Trump a început verificarea celor cu vize în SUA: 55 de milioane de oameni vizați
Zeci de milioane de milioane de deținatori de vize SUA sunt verificați cu atenție de Departamentul de Stat. Mii de vize ...
-
Activitate misterioasă în Zona 51 - Avion secret suprins la celebrul Hangar 18
Avionul secret RAT55, unul dintre cele mai enigmatice aparate de test radar ale Forțelor Aeriene ale SUA, a fost surprin ...
-
Atac cibernetic uriaș: 2,5 miliarde de conturi Gmail expuse în fața hackerilor
Un val masiv de atacuri informatice lovește din nou una dintre cele mai folosite platforme de e-mail din lume. Aproximat ...
-
URSULA IS NOT SAFE: Parlamentul European da in judecata Comisia Europeana si cere în instanță anularea celui mai mare program de investiții în apărare din istoria UE
Parlamentul European a decis sa dea in judecata Consiliul UE in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) dupa c ...
-
Crimă infiorătoare la Craiova: profesoară ucisă cu sânge rece de propriul soț care apoi s-a aruncat pe geam după o bătaie cu poliția. Fetița lor a fost martoră la scenele de groază
O scena desprinsa parca dintr-un coșmar a zguduit Craiova: o femeie de 44 de ani, profesoara de limba germana, a fost in ...
-
Alexandru Mironov s-a prins de ce face Trump: Totul se învârte în jurul AI și se întâmplă pentru prima dată în istorie
Exista istorici ai viitorului, matematicieni, care au calculat ca singularitatea va aparea curand. Unii spun chiar in 20 ...
-
De ce e grav fenomenul Hikikomori: Tsunami de adolescenți care se izolează în camerele lor departe de familie. Ce se va intampla cu ei in scurt timp
Peste 200 de mii de tineri din Italia sufera de un sindrom provocat de societate, rețele sociale și parinți. Psihologul ...
-
Doi polițiști i-au pus piciorul pe cap și l-au încătușat pe un bătrân cardiac pentru că a refuzat să se legitimeze
Un batran cardiac a fost incatușat și doborat la pamant de Poliția Locala Pașcani pe Esplanada, dupa ce a refuzat sa se ...
-
Ce mai mare controversă a momentului: Apa de ploaie se taxează legal după cum explică ANRSC. Românii sustin ca este un abuz și ca ploaia nu ajunge in canal de la ei
Tariful pentru serviciul de canalizare se fundamenteaza pe baza costurilor tuturor activitatilor aferente acestui servic ...
-
Câte găini ai voie să crești în curte. Legea prevede un număr maxim de păsări pe gospodărie și reguli stricte pentru cotețe
Gospodariile neracordate la apa curenta sau canalizare au voie sa creasca un numar limitat de animale sau pasari. Este r ...
-
Hackerii au spart o baza de date ucraineană care dezvaluie ca armata lui Zelensky a suferit 1,7 milioane de pierderi omenesti de la inceputul războiului
Numarul ucrainienilor morți și raniți grav este aparent mult mai mare decat se credea. De la inceputul razboiului din Uc ...
-
China lansează pe piață un robot umanoid la prețul unei mașini second-hand. Ce poți face cu el?
Humanoizii nu mai aparțin doar literaturii SF. Dupa ce Tesla și Figure AI au atras atenția cu modelele lor futuriste, co ...
-
Pachetul 2 ar urma să dea afară 40.000 de bugetari din administrație. Sunt vizate primăriile, consiliile județene, cabinetele secretarilor de stat și ale miniștrilor
40.000 de posturi din administrația publica ar urma sa fie reduse, conform planului de reorganizare a administrației. Vo ...
-
Femei in bikini si șlapi pe un mozaic descoperit la o vilă romană antică. E ca si cum au fost nicte calatori in timp
Arheologii italieni au descoperit un nou mozaic neobișnuit la Villa Romana del Casale, construita in antichitate in sudu ...
-
iPhone 17, ultimul care va mai primi cartelă SIM fizică. De ce vrea Apple să elimine SIM-ul fizic
Apple se pregatește sa inchida definitiv capitolul cartelelor SIM tradiționale. Potrivit informațiilor aparute in indust ...
-
Adolescenții uciși pe A1 de un TIR au fost identificați de părinți. Primarul localității din care era fata de 14 ani oferă detalii șocante
Cei doi adolescenți care au murit loviți de un TIR pe Autostrada A1 București-Pitești aveau o relație, cunoscuta de pari ...
-
Dacă inteligența artificială va lua majoritatea locurilor de muncă, banii așa cum îi știm vor dispărea. Ce va urma atunci?
Inteligența artificiala (AI) este, fara indoiala, tehnologia definitorie a erei noastre. Unii o vad ca pe o promisiune a ...
-
Prietenia dintre câini și oameni datează de 14.000 de ani. Oamenii de știință dezvăluie cum a început această legătură unică
Relația dintre caini și oameni este una dintre cele mai fascinante povești de coevoluție din istoria umanitații. Vestigi ...
-
Tinerii s-au aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului, pe A1: Detalii șocante după tragedia de pe autostrada de lângă București
Tragedia de pe Autostrada A1, acolo unde un TIR a spulberat doi oameni, scoate la suprafața o poveste de iubire neimpart ...
-
Motivul pentru care paza lui Mark Zuckerberg costă 27 de milioane de dolari. Cum este protejat gigantul tech
Cand vine vorba de siguranța, Mark Zuckerberg este intr-o alta categorie. În 2024, Meta a cheltuit peste 27 de mil ...
-
Greii din apărare pierd bani, după summitul Trump-Zelenski din SUA: acțiunile au scăzut puternic
Actiunile companiilor europene din domeniul apararii au inregistrat marti scaderi semnificative, in contrast cu sentimen ...
-
Atac armat în centrul Capitalei: Un bărbat a tras șase gloanțe, poliția e în alertă / Autorul a fost prins și este audiat
Un incident șocant, care a provocat panica, s-a petrecut, miercuri dimineața, in centrul Capitalei. Polițiștii sunt in a ...
-
Avertismentul profesorului Mircea Coșea: "Suntem într-o economie de război, riscul pierderii controlului asupra capitalului românesc este major"
Analistul economic și profesorul de macroeconomie Mircea Coșea a lansat, joi seara, avertismente dure privind situația e ...
-
O uriașă „gogoașă" a apărut pe cer lângă România și nimeni nu știe din ce cauză
O anomalie masiva pe radar, intinsa pe mai bine de 587 km in lațime (peste 365 de mile) a aparut langa Romania. Nu e vor ...
-
Un microfon deschis l-a dat de gol pe Trump: i-a dezvăluit lui Macron ce ar vrea să facă Putin
Înaintea reuniunii cu liderii europeni si presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, presedintele Donald Trump a f ...
-
5 exemple de cheltuieli urgente și cum să le gestionezi eficient cu ajutorul unui credit online rapid
Viața ne poate surprinde oricand cu cheltuieli neprevazute care necesita acțiune imediata. Cand te confrunți cu astfel d ...
-
Swiper Ro în experiențe digitale multi-format pentru microbiștii din România
Sfera sportiva din Romania a obținut recunoaștere constanta atat prin succese individuale, cat și prin performanțe de ec ...
-
Continentele Pământului se usucă într-un ritm fără precedent. Unde dispare apa dulce a Pământului?
Oamenii de știința avertizeaza ca rezervele de apa dulce de pe continentele Terrei scad intr-un ritm fara precedent, fen ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu