O sa fie un scandal nemaipomenit în domeniul impozitelor pe proprietate. Raportarea la valoarea de piață întârzie, mașinile poluante sunt sancționate

Guvernul României își asumă printr-un memorandum pașii necesari pentru implementarea a două jaloane esențiale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR): reforma impozitării proprietăților și introducerea unui sistem fiscal în domeniul transporturilor bazat pe principiul „poluatorul plătește".

Documentul, semnat de ministrul finanțelor Alexandru Nazare și avizat de ministrul transporturilor Ciprian Șerban, are aprobarea premierului Ilie Bolojan și stabilește atât direcțiile de reformă, cât și impactul bugetar estimat asupra administrațiilor locale.

Primul jalon vizat, Jalonul 237, presupune o schimbare radicală a modului în care românii vor fi impozitați pentru locuințe și terenuri. Statul își propune să treacă la un sistem în care baza de calcul va fi valoarea de piață a imobilelor, determinată printr-un model automat de evaluare. Sistemul informatic aferent este dezvoltat de Centrul Național pentru Informații Financiare, în parteneriat cu Banca Mondială. Însă documentul guvernamental arată clar că există probleme majore: datele colectate de la autoritățile locale sunt incomplete și de slabă calitate, cadrul legislativ nu este încă definitivat, iar structura de specialitate din Ministerul Finanțelor care ar trebui să coordoneze proiectul nu a fost încă operaționalizată.

În aceste condiții, Guvernul admite că obiectivul stabilit prin PNRR - implementarea sistemului până la finalul anului 2025 - este greu de atins. Ca soluție de tranziție, pentru anul 2026 se propune aplicarea unui mecanism intermediar prin care valorile impozabile să fie actualizate după grilele publicate de ANEVAR, ajustate cu coeficienți în funcție de tipul de construcție și localizare. Aplicarea integrală a impozitării pe baza valorii de piață ar urma să înceapă abia din 2027, după finalizarea cadrului legislativ și testarea modelului automat pe un eșantion reprezentativ de unități administrativ-teritoriale.

Al doilea jalon vizat, Jalonul 59, are în vedere introducerea unor taxe noi în domeniul transporturilor, în acord cu obiectivele de mediu și cu principiul „poluatorul plătește". În parteneriat cu Ministerul Transporturilor și cu sprijinul tehnic al Băncii Mondiale, Ministerul Finanțelor pregătește un cadru legislativ care să diferențieze impozitele auto în funcție de norma de poluare, combustibil și capacitate cilindrică. Propunerile analizate includ creșteri de până la 170% pentru vehiculele poluante și menținerea unor taxe reduse pentru mașinile electrice, hibride sau încadrate în standarde Euro superioare.

În paralel, va fi creat un sistem de taxare pe distanța parcursă pentru vehiculele grele de marfă, destinat să reducă traficul rutier și să stimuleze transferul transportului către calea ferată. Autoritățile își propun ca pachetul legislativ să fie adoptat până cel târziu în trimestrul al doilea din 2026, iar pentru implementare se vor adapta sistemele informatice de colectare și monitorizare. Măsurile sunt prezentate nu doar ca o reformă fiscală, ci și ca o strategie de mediu, în condițiile în care România s-a angajat prin PNRR să reducă poluarea și să reorienteze cel puțin 10% din trafic spre transportul feroviar.

Ambele reforme vor avea un efect direct asupra veniturilor administrațiilor publice locale, prin extinderea și modernizarea bazei de impozitare. Memorandumul prevede însă și modificarea formulei de echilibrare bugetară, astfel încât transferurile de la bugetul de stat către primării să fie diminuate proporțional cu noile încasări. Guvernul propune aplicarea unei metode moderne de analiză a diferenței dintre capacitatea fiscală a fiecărei localități și necesarul de cheltuieli curente. Această „balanță bugetară estimată" ar urma să facă alocările mai eficiente și să reducă dezechilibrele dintre comunități, stimulând totodată responsabilitatea fiscală a autorităților locale.

Pentru ca sistemul să funcționeze, primăriile vor avea obligația de a raporta corect și la timp datele către platforma Patrimven. În caz contrar, sancțiunile vor varia de la avertismente și amenzi până la suspendarea alocărilor de sume defalcate din bugetul de stat sau chiar excluderea temporară din procesul de echilibrare bugetară. Executivul susține că aceste măsuri nu afectează autonomia locală, ci încurajează eficiența și disciplina în cheltuirea banilor publici.