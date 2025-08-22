Genocidul lui Netanyahu continua nestingherit: Israelul a bombardat masiv Gaza - număr mare de victime civile și distrugeri pe scară largă

Israel a continuat bombardamentele asupra orașului Gaza pe parcursul nopții, după ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a aprobat planurile de preluare a controlului asupra orașului, informează BBC. Noua ofensivă va afecta sute de mii de oameni aflați acum în porturile Ierusalimului. Armata israeliană menține presiunea asupra orașului Gaza.

ONU afirmă că bombardamentele recente, neîntrerupte, din est și sud, au provocat un număr mare de victime civile și distrugeri pe scară largă. Acum, armata israeliană spune că le-a cerut medicilor și lucrătorilor umanitari să înceapă pregătirile pentru evacuare înaintea extinderii ofensivei militare. Anunțul pare să reprezinte o respingere a noii propuneri de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor venită din partea mediatorilor regionali, pe care Hamas a acceptat-o.

Există temeri că noua campanie militară din Gaza va adânci criza umanitară. Organismul susținut de ONU responsabil de monitorizarea securității alimentare va publica în curând o actualizare despre Gaza și se așteaptă să confirme existența unei situații de foamete în orașul Gaza.

Ministrul Apărării, Israel Katz, declară că a aprobat planurile IDF de a „învinge Hamas în Gaza", în timp ce armata se pregătește să intre în orașul Gaza într-o nouă ofensivă, notează Times of Israel. „Porțile iadului se vor deschide în curând peste criminalii și violatorii Hamas din Gaza - până când aceștia vor fi de acord cu condițiile puse de Israel pentru încheierea războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor și dezarmarea lor."

El spune că, dacă Hamas nu capitulează, orașul Gaza „va deveni Rafah și Beit Hanoun" - două orașe care au fost în mare parte transformate în ruine de bombardamentele israeliene. "Dacă nu acceptă, Gaza, capitala Hamas, se va transforma în Rafah sau Beit Hanoun", a adăugat Katz, referindu-se la două oraşe din Fâşia Gaza în mare parte distruse de Israel în războiul pe care îl poartă împotriva Hamas de aproape doi ani, după atacul fără precedent al grupării islamiste asupra Israelului, din 7 octombrie 2023.