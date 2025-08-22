Un bărbat a fugit de la psihiatrie ca să ucidă o tânără pentru care făcuse o pasiune: Polițiștii din Bistrița au intervenit de urgență

Poliţiştii din Bistrița-Năsăud au intervenit de urgență, după ce un bărbat de 33 de ani a dispărut dintr-o unitate medicală. Individul, internat pe secţia de psihiatrie a spitalului judeţean împotriva voinţei sale, după o decizie a magistraţilor, făcuse o pasiune pentru o tânără, pe care o hărțuia. Acesta plănuia să o ucidă, dar oamenii legii l-au prins înainte ca acesta să-și pună planul în aplicare.

Bărbatul, cunoscut cu probleme psihice, a fost internat pe secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean din Bistriţa, după ce o tânără a obţinut un ordin de protecţie împotriva lui. Bărbatul de 33 de ani făcuse o obsesie pentru fată, încă de pe vremea când aceasta era minoră. Profitând de neatenţia angajaţilor spitalului, individul a fugit. Panica s-a instalat rapid pentru că acesta a ameninţat-o pe fată cu moartea. "Se tem oamenii că zic: bă, îmi dă foc! Unui nebun nu îi poţi face nimic", spune un sătean din aceeaşi localitate cu individul.

"Un pacient în vârstă de 33 ani a părăsit în această dimineaţă, în jurul orei 7:40, salonul în care se afla în momentul în care doi infirmieri au intrat pentru a face curăţenie. Personalul a sesizat imediat lipsa pacientului", a declarat Camelia Strungari, reprezentant al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Bistriţa. Poliţiştii, ajutaţi de voluntari, au reuşit să-i dea de urmă înainte să îşi pună planul în aplicare. Acesta va fi prezentat în faţa magistraţilor cu propunere de prelungire a ordinului de protecţie.