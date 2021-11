Cazul "chelnerița de la Apele Române" se muta in ograda lui Clotilde Armand

Când a ajuns primar la sectorul 1, Clotide Armand, a mulțumit și a asigurat tot norodul din Capitala Capitalei că ea și echipa ei de profesioniști vor duce acest sector sus, sus de tot, acolo unde ii era locul.

Asistam de mai bine de un an la performantele mediocre ale primăriței care se plângea la un moment dat că nu are cu cine lucra la propășirea sectorului, pentru ca angajații primăriei "sunt subțiri". Unul din cei "avuti in vedere" este si Florin Giosan, directorul administrativ al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului care este, păstrând proporția, un mic orășel. Giosan a fost angajat pe vremea performantului primar, Andrei Chiliman, pe un post modest.

Sursele noastre ne relateaza cum ușor-ușor a urcat și a ajuns șef Centru la "Nazarcea". Aici l-a întâmpinat pe următorul primar, de asta data PSD, Dan Tudorache, intr-o dimineață de vară, cu lacrimi în ochi și laude multiple la adresa performanței sale de a obținea fotoliul din "Banu Manta". Lachelismul lui Giosan nu a dat roade la Tudorache care l-a ignorat multă vreme și astfel drumul spre înaltă societate a stagnat. Dar, "omul nostru" s-a lipit ulterior de City Managerul lui Tudorache, o doamna fost judecător căreia doar telefonul nu i l-a platit, încolo a fost în poziția "ghiocel" ani în șir. Si pana final doamna l-a numit director administrativ la DGASPC sector 1.

După alegerile de anul trecut când devenise evident ca Armand va fi primar, directorașul "ghiocel" se reorientase deja. Adică, lui Tudorache, încă primar, nu ii mai răspundea la telefon iar pe binefăcătoarea lui, doamna City Manager o blocase pe ambele numere de mobil, pregătindu-se să atace reduta numită Clotide. Și iată că după un an de mandat a reușit sa o îmbrobodească și pe franțuzoaică, el lăudându-se în gura mare că Armand îl cheamă numai pe el când are treaba la DGASPC și nu pe cele doua directoare care sunt ambele cu experiență de 20 de ani în domeniu.

Singura persoană din anturajul primăriței pe care nu a reușit "să o domolească" este Catrinel, șefa de cabinet a primarului. Și dacă el crede că și-a rezolvat pentru următorii ani situația, ei bine, se flatează singur, deoarece a intrat în atenția șefilor mari din primărie, conform acelorasi surse. Aceștia au aflat că are o "pupilă" pe care a luat o de la "Nazarcea", unde el o angajase pe vremuri si a dus o la sediul central oferindu-i tot confortul - birou mare și frumos și mai ales posibilitatea de a-i ține locul șefei de serviciu, unde Nina, pe numele ei de scenă, este angajată. Total ilegal deoarece "frumușica" nu are studii superioare... Sa ne aducem aminte de cazul chelneritei pusa sefa la Apele Romane si ce "decapitari" au urmat la inceputul acestui an. Cazul Ninei e similar!