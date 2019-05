Ce cauta mâna criminala care i-a bagat sârma Gabrielei Firea in colon! Ce spun specialistii in fizică si chimie

Gabriela Firea a declarat marti seara la Antena 3 despre sârma găsită de medici în colon: "Nu știu dacă a fost o întâmplare sau o mână criminală". Primarul Capitalei a mărturisit că nu-și explică cum a ajuns în corpul ei o bucată de metal, cu atât mai mult cu cât este foarte atentă la ce mănâncă. Cert este că problemele ei de sănătate nu s-au terminat!

Primarul general al Capitalei a spus că obiectul ar fi de aproximativ 4 centimetri și că nu exclude „o mână criminală". Ea a mai spus că va fi operată din nou. „Din păcate, nu s-a finalizat această epopee. Sper să fiu programată, poate peste o lună, la intervenția finală, care va fi și mai dificilă și care să spunem că va pune capăt acestui șir mai lung de când starea mea de sănătate a fost mai precară", a spus Gabriela Firea, marți seară, la Antena 3.

Primarul general al Capitalei a vorbit și despre sârma pe care medicii i-ar fi găsit-o în colon, adăugând că este atentă la alimentele pe care le consumă, dar că nu-și explică cum a ajuns în organism. „Nu mănânc repede, nu mănânc pe nemestecate, e foarte ciudat cum puteam să înghit așa ceva. Sunt persoane care spun că tipul acesta de aliaj, în anumite condiții, căldură, se poate transforma în sârmă foarte mică, încât să poată fi introdusă în mâncare. Nu pot să acuz pe nimeni, nu am nici cea mai mică idee cum a ajuns acolo, medicii nu au explicații", a mai spus ea.

„Poate vom rămâne toată viaţa cu această întrebare dacă a fost o întâmplare sau dacă a fost o mână criminală. (...) Eu sunt un om precaut, nu aș fi mâncat cu înghițituri așa încât să nu simt un aliaj. E de câteva luni. Mai am nevoie de o operație pentru sudarea colonului, care este în repaus", a mai spus Firea. „Nu vreau să fac un păcat, dar cred că nimeni nu ar exclude nicio variantă, cea a unei întâmplari, dar și să se fi introdus acea mică sârmă sub formă rotundă într-un aliment. Ea, în colon, era identificată desfășurată, nu strânsă", a mai spus ea, întrebată dacă consideră că este un atentat la viața sa.

Acest lucru s-ar fi putut totuși întâmpla, a revenit Firea, doar dacă bucata de sârmă ar fi fost foarte mică la momentul înghițirii, pentru a se mări ulterior, la contactul cu anumite substanțe din organism. În acest sens, Gabriela Firea a citat din specialiști în fizică și chimie care i-ar fi vorbit despre așa ceva, dar pe care nu i-a și numit.

Principalele declarații ale Gabrielei Firea:

- Eu nu am vorbit patru luni despre această situație, bizară de-a dreptul. Bineînțeles că s-au găsit câțiva inamici din Consiliul General pentru că soțul meu a dezvăluit descoperirea acestei sârme de 4 cm.

- Nu am nici cea mai mică bănuială ce s-a întâmplat. Eu sunt un om foarte precaut.

- Există anumite persoane care îmi spun că tipul acesta de aliaj, în anumite condiții, de căldură sau de apropiere de anumite substanțe, facea acea sârmă mai mică sau de o anumită formă, încât să poată fi introdusă în mâncare. Medicii nu au explicație, noi nu avem explicații.

- Poate că vom rămâne cu această întrebare: dacă a fost o întâmplare sau dacă a fost o mână criminală.

- Nu aș fi mâncat cu înghițituri atât de mari încât să nu simt un aliaj. E posibil să fi fost redus la o mărime mai mică încât să fi putut fi introdus într-o prăjitură sau ceva de genul acesta și să nu se simtă în momentul înghițirii.

- În organism era de câteva luni.

- Stările de rău au început în decembrie și au fost tot felul de intervenții, tratamente, regim alimentar. Părea că trece, o luam de la capăt și tot așa până s-a ajuns la o ocluzie.

- Nu vreau să fac un păcat, dar în acest moment cred nimeni în situația mea nu ar exclude orice variantă. Și varianta unei întâmplări, și anume, a unui produs în care să se fi strecurat din greșeală, din eroarea unei fabrici. Dar și să se fi introdus acea mică sârmă sub formă rotundă, inițial, în alimente, pentru că ea în colon a fost găsită desfășurată, nu strânsă. Avea 4 cm. Nu aveam cum să o înghit atât de mare.

- Am discutat și eu cu unele persoane care cunosc mai multă chimie și fizică decât mine și au spus că se putea, în anumite condiții, de căldură sau de apropiere de unele substanțe, să se facă mai mică și circulară, astfel încât să nu zgârie la înghițire. Iar odată ajunsă în colon, în prezența acidului respectiv, să se desfacă.

Repet, ambele variante sunt la fel de plauzibile.