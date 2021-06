Ce se ascunde în spatele Crizei Apei din California?! Iminenta catastrofă a aprovizionării cu alimente e parte din sinistra "Agendă a Ocultei"

În ultimele luni, o situație de criză în aprovizionarea cu alimente din SUA a luat amploare și este pe cale să ia dimensiuni alarmante care ar putea deveni catastrofale. Pe lângă blocajele pandemice corona și șomajul existent, o criză agricolă iminentă ar putea, de asemenea, să sporeasca inflația pentru a provoca o criză financiară pe măsură ce ratele dobânzilor cresc.

Ingredientele sunt multe, dar in principal este o secetă severă în statele cheie de creștere din Dakota și sud-vest, inclusiv în California, care este un stat cu o agricultură intensivă. Până în prezent, Washingtonul a făcut îngrijorător de puțin pentru a aborda criza, iar oficialii Consiliului de Apă din California au agravat mult criza prin golirea rezervoarelor de apă ale statului... în ocean.



Până în prezent, cel mai afectat stat agricol este Dakota de Nord, care cultivă cea mai mare parte din grâul roșu de primăvară al națiunii. În partea superioară a regiunii Midwest, în statele din nordul câmpiilor și în provinciile de preerie din Canada, iarna a adus prea puțină zăpadă, după o vară extrem de uscată în 2020. Rezultatul este seceta din Manitoba, Canada, până în statele din nordul Plaiurilor din SUA. Acest lucru îi afectează pe fermierii din regiune la doar patru ani după ce o secetă fulgerătoare din 2017 a sosit fără avertisment timpuriu și a devastat regiunea Marilor Câmpii de Nord din SUA, care cuprinde Montana, Dakota de Nord, Dakota de Sud și Preriile canadiene adiacente.



La data de 27 mai, potrivit lui Adnan Akyuz, climatolog de stat, nouăzeci și trei la sută din statul Dakota de Nord se află cel puțin în categoria secetă severă, iar 77% din stat se află în categoria secetă extremă. Organizațiile agricole preconizează că, dacă precipitațiile nu se vor schimba dramatic în următoarele săptămâni, recolta de grâu utilizat pe scară largă pentru paste făinoase și făină va fi un dezastru. Condițiile de secetă extremă se extind la nord de granița cu Dakota până în Manitoba, Canada, o altă regiune importantă pentru cereale și agricultură, în special pentru grâu și porumb. Acolo, lipsa de precipitații și temperaturile mai ridicate decât în mod normal amenință recoltele, deși este încă devreme pentru aceste culturi. Dakota de Nord și regiunea câmpiilor depind de zăpadă și de precipitații pentru apa din agricultură.



Statele din sud-vestul țării afectate de secetă severă



Deși nu la fel de severe, statele agricole Iowa și Illinois suferă de condiții "anormal de uscate" în proporție de 64% pentru Iowa și 27% pentru Illinois. Aproximativ 55% din Minnesota este anormal de uscată la sfârșitul lunii mai. Seceta este măsurată pe o scară de la D1, "anormal de secetă", D3, "secetă severă", la D4, "secetă excepțională".



Condițiile de secetă severă nu se limitează, din păcate, la Dakota de Nord sau la alte state agricole din Midwest. O a doua regiune de secetă foarte severă se întinde din vestul Texasului prin New Mexico, Colorado, Arizona, Nevada și până în adâncul Californiei. În Texas, 20% din stat se află în "secetă severă", iar 12% în "secetă extremă". Aproape 6% din stat se confruntă cu o "secetă excepțională", cea mai gravă. În New Mexico, 96% din populație se confruntă cu "secetă severă", iar din aceasta, 47% cu "secetă excepțională".



Agricultura californiană este vitală



Situația din California este de departe cea mai gravă în ceea ce privește impactul potențial asupra aprovizionării cu produse agricole a națiunii. Acolo, irigațiile și un sistem sofisticat de stocare a apei asigură statului apă pentru irigații și uz urban pentru sezoanele lor periodice de secetă. Aici se pregătește o catastrofă mult mai mare. Un sezon de secetă ciclic se combină cu politici de mediu criminale la propriu, pentru a devasta agricultura în cel mai important stat producător de produse agricole din țară. Acest lucru face parte dintr-o agendă verde radicală susținută de guvernatorul Gavin Newsom și de colegii democrați pentru a desființa agricultura tradițională, oricât de nebunesc ar părea.



Puțini din afara Californiei își dau seama că statul cel mai cunoscut pentru Silicon Valley și plajele frumoase este o sursă atât de vitală de producție agricolă. Sectorul agricol californian este cel mai important din Statele Unite, conducând producția națională la peste 77 de produse diferite, inclusiv produse lactate și o serie de culturi "speciale" de fructe și legume. Statul este singurul producător de culturi precum migdalele, anghinarele, kaki, stafidele și nucile. California cultivă o treime din legumele țării și două treimi din fructele și nucile din țară. Este în fruntea tuturor celorlalte state în ceea ce privește veniturile agricole, cu77.500 de ferme și ferme. De asemenea, se află pe locul doi în ceea ce privește producția de animale, după Texas, iar industria lactatelor este principalul produs de bază din California în ceea ce privește încasările în numerar. În total, 43 de milioane de hectare din cele 100 de milioane de hectare ale statului sunt dedicate agriculturii. Pe scurt, ceea ce se întâmplă aici este vital pentru aprovizionarea cu alimente a națiunii.



Criza californiană provocată de om: Unde a dispărut apa?



Criza apei din California este de departe cea mai gravă din punct de vedere al consecințelor asupra aprovizionării cu alimente, într-o perioadă în care SUA se confruntă cu perturbări majore ale lanțului de aprovizionare din cauza blocajelor absurde ale coroanei combinate cu piratarea extrem de suspectă a infrastructurii cheie. La 31 mai, infrastructura celui mai mare procesator de carne din lume, JBS SA, a fost piratată, ceea ce a forțat închiderea tuturor fabricilor sale de carne de vită din SUA, care furnizează aproape un sfert din carnea de vită americană.



Lobby-ul ecologist afirmă, fără a prezenta dovezi concrete, că încălzirea globală, adică creșterea emisiilor de CO2 provocate de om, este cauza secetei. NOAA a examinat cazul și nu a găsit nicio dovadă. Dar mass-media repetă povestea pentru a promova agenda Green New Deal cu declarații înfricoșătoare, cum ar fi că seceta este "comparabilă cu cele mai grave mega-ruperi din anul 800 d.Hr.".



După 2011, California a trecut printr-o secetă severă de șapte ani. Seceta s-a încheiat în 2019, când ploile importante au umplut la capacitate maximă sistemul de rezervoare din California. Potrivit experților de stat în domeniul apei, rezervoarele conțineau suficientă apă pentru a rezista cu ușurință cel puțin cinci ani de secetă. Cu toate acestea, doi ani mai târziu, administrația guvernatorului Newsom declară o nouă secetă și amenință cu măsuri de urgență. Ceea ce nu spune administrația sa este faptul că Consiliul de Stat pentru Apă și autoritățile relevante din domeniul apei din stat au lăsat în mod deliberat apa să curgă în Oceanul Pacific. De ce? Ei spun că pentru a salva două specii de pești pe cale de dispariție care sunt aproape dispărute - una, un tip rar de somon, iar a doua, un peștișor de mărimea unui peștișor de aproximativ 5 cm, care aproape a dispărut.



În iunie 2019, barajul Shasta, care deține cel mai mare rezervor din stat ca piatră de temelie a uriașului Proiect Central Valley, era plin la 98% din capacitate. Doar doi ani mai târziu, în mai 2021, rezervorul Shasta Lake deținea doar 42% din capacitate, cu aproape 60% mai puțin. În mod similar, în iunie 2019, rezervorul de la barajul Oroville, al doilea ca mărime, ținea apa la 98% din capacitate, iar în mai 2021 era la doar 37%. Alte rezervoare mai mici au înregistrat scăderi similare. Unde a dispărut toată apa?



Se presupune că pentru a "salva" aceste varietăți de pești, pe parcursul a doar 14 zile din luna mai, potrivit lui Kristi Diener, expert în domeniul apei și fermier californian, "90% din debitul de intrare în Delta (din zona Golfului) s-a dus în mare. Este echivalentul unei rezerve de apă pentru un an pentru 1 milion de oameni". Diener a avertizat în mod repetat în ultimii ani că apa este lăsată în mod inutil în mare, în timp ce statul se confruntă cu un an secetos normal. Ea se întreabă: "Ar trebui să avem penurie de apă la începutul celui de-al doilea an secetos? Nu. Rezervoarele noastre au fost proiectate pentru a asigura o aprovizionare constantă de cinci ani pentru toți utilizatorii și au fost umplute până la vârf în iunie 2019."



În 2008, la cererea unor grupuri de mediu precum NRDC, un judecător californian a ordonat ca proiectul Central Valley Water să trimită 50% din rezervoarele de apă în Oceanul Pacific pentru a "salva" o varietate de somon pe cale de dispariție, deși ONG-ul a recunoscut că nu mai mult de 1.000 de somoni ar fi probabil salvați prin această măsură extremă. În anii 1998-2005, o medie estimată de 49% din rezervele de apă gestionate de California au fost direcționate către ceea ce se numește "mediul înconjurător", inclusiv alimentarea cursurilor de apă și a râurilor, pentru a alimenta estuarele și Delta zonei Bay. Doar 28% au fost folosite direct pentru menținerea rezervelor de apă pentru agricultură.



În luna ianuarie a anului trecut, Felicia Marcus, președinta Consiliului de control al resurselor de apă din statul California, care a supervizat politicile controversate privind apa din 2018, a plecat la sfârșitul mandatului său pentru a deveni avocat al Consiliului pentru Apărarea Resurselor Naturale (NRDC), unul dintre cele mai puternice ONG-uri ecologiste, care dispune de resurse de 400 de milioane de dolari pentru a duce lupte juridice în vederea apărării "speciilor pe cale de dispariție", cum ar fi somonul californian și Delta Smelt.

Numit de guvernatorul ecologist Jerry Brown în funcția de președinte al Consiliului de Stat pentru Apă în 2018, Marcus este direct responsabil de golirea rezervoarelor în ocean după ce acestea s-au umplut în 2019, folosind pretenția de a proteja speciile pe cale de dispariție. În martie 2021, cu Marcus în calitate de avocat, NRDC a solicitat Consiliului de Stat pentru Controlul Resurselor de Apă, condus până de curând de Marcus, să ia "măsuri imediate" pentru a aborda amenințările percepute la adresa somonilor aflați pe listă în bazinul hidrografic al râului Sacramento din cauza operațiunilor Proiectului Central Valley ("CVP"). Asta în condițiile în care statul se confruntă cu o nouă urgență de secetă?



În 2020, guvernatorul Gavin Newsom, un protejat al lui Jerry Brown, a semnat proiectul de lege 1 al Senatului, California Environmental, Public Health and Workers Defense Act, care ar trimite miliarde de galoane de apă în Oceanul Pacific, aparent pentru a salva mai mulți pești. A fost o acoperire pentru a fabrica actuala criză a apei și pentru a ataca în mod special agricultura, oricât de incredibil ar părea.



Ținta agriculturii



Adevărata agendă a administrației Newsom și a administrației Brown anterioare este de a submina în mod radical sectorul agricol californian extrem de productiv. Guvernatorul Newsom a introdus acum un proiect de lege de 5,1 miliarde de dolari pentru ameliorarea efectelor secetei, care sună impresionant. În ciuda titlului său, nimic nu se va îndrepta către îmbunătățirea disponibilității apei din rezervoarele de stat pentru orașe și ferme. Din suma totală, 500 de milioane de dolari vor fi cheltuite pe stimulente pentru ca fermierii să își "reorienteze" terenurile, adică să nu mai cultive. Printre sugestii se numără habitatele pentru fauna sălbatică, recreere sau panouri solare! Alte 230 de milioane de dolari vor fi folosite pentru "coridoare pentru fauna sălbatică și proiecte de trecere a peștilor pentru a îmbunătăți capacitatea faunei sălbatice de a migra în siguranță". "Proiecte de trecere a peștilor" este o expresie inteligentă pentru eliminarea barajelor, distrugând cea mai eficientă rețea de rezervoare din țară.



Apoi, proiectul de lege Newson alocă 300 de milioane de dolari pentru punerea în aplicare a Legii privind gestionarea durabilă a apelor subterane, o lege din 2014 a lui Jerry Brown, pe fondul secetei severe anterioare, pentru a împiedica fermierii, de fapt, să își asigure apa prin forarea de puțuri. Efectul va fi acela de a alunga tot mai mulți fermieri de pe terenuri. Și alte 200 de milioane de dolari vor merge la "restaurarea habitatelor", sprijinind proiecte de zone umede cu maree, câmpii inundabile și proiecte de reducere a riscului de inundații cu beneficii multiple - un pachet pentru secetă cu finanțare pentru inundații? Este vorba despre recrearea câmpiilor inundabile, astfel încât, atunci când vor demola barajele, apa să aibă unde să se ducă. Cea mai mare parte a celor 500 de miliarde de dolari este destinată rambursării facturilor mai mari la apă către consumatorii de apă din timpul secetei anterioare din 2011-2019, o măsură luată fără îndoială în speranța că alegătorii îl vor privi cu ochi buni pe Newsom, care se va confrunta cu o probabilă revocare din funcție în noiembrie.



Dezmembrarea sistematică a uneia dintre cele mai productive regiuni agricole din lume, folosind mantra seducătoare a "protecției mediului", se înscrie în agenda mai largă a Marii Resete de la Davos și a planurilor sale de a transforma radical agricultura mondială în ceea ce Agenda 2030 a ONU numește agricultură "durabilă" - nu mai există proteine din carne. Argumentul ecologist este că vacile sunt o sursă majoră de emisii de gaz metan prin intermediul eructațiilor. Cum afectează acest lucru clima globală nimeni nu a demonstrat în mod serios. În schimb, ar trebui să mâncăm carne falsă produsă în laborator, cum ar fi Impossible Burger-ul imposibil de manipulat genetic al lui Bill Gates și Google, sau chiar viermi. Da. În ianuarie, Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a aprobat viermii de făină, sau larvele de gândac negru, ca fiind primul "aliment nou" autorizat pentru vânzare în UE.



F. William Engdahl, Global Research (text adaptat)



F. William Engdahl este consultant în domeniul riscurilor strategice și conferențiar, este licențiat în politică la Universitatea Princeton și este un autor de best-seller despre petrol și geopolitică, exclusiv pentru revista online "New Eastern Outlook". F. William Engdahl este cercetător asociat al Centrului de Cercetare a Globalizării.