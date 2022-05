Chelnerii Iohannis și Ciucă îi lasă pe români fără pensii private. Occidentul a comandat sa pierdem plasamente de 2 miliarde de lei la BII și BICE!

Fondurile de pensii administrate de NN, BRD și BCR riscă să piardă plasamente de peste 1 miliard de lei. Asta pentru ca Nicolae Ciucă si, mai ales, Klaus Iohannis vor sa scoata România din Banca Internationala de Investitii (la care fondurile au luat obligațiuni), unde o principala banca rusească detine aproape jumatate din participatiuni.

NN Pensii, BCR Erste Asset Management, BRD Asset Management, Banca Transilvania, BRD Pensii, BCR Pensii şi BT Asset Management, prin fondurile pe care le administrează, sunt principalii investitori în obligaţiunile emise de Banca Internațională de Investiții, mai cunoscută ca BII sau banca statelor din fostul bloc comunist, arată un proiect legislativ aflat pe agenda Guvernului în ședința de mâine, miercuri, 25 mai. Expunerea de motive a proiectului de lege care ratifică retragerea României din acţionariatul Băncii Internaționale de Investiții (BII) arată că plasamentele fondurilor de pensii din România "se pot deteriora cu această ocazie", ceea ce nu este adevarat întrucat si BII si BICE sunt pe profit, iar țara noastra prin retragere oricum va pierde acesti bani, deci nu avea ce sa piarda mai mult de atat daca ramanea membra in cele doua banci. Manevra este una politica globală, la cererea SUA si UE.

România a decis în martie să iasă din acţionariatul a două bănci internaţionale cu acţionariat majoritar rusesc, Banca Internațională de Cooperare Economică (BICE) şi Banca Internațională de Investiții (BII). Cea de-a doua entitate legată de Rusia a emis obligaţiuni pe piaţa românească de 1,4 miliarde de lei, achiziţionate majoritar de fondurile de pensii din sistem. Odată cu scăderea ratingului şi confruntarea cu lipsa de lichidităţi, calitatea activelor deţinute de fondurile de pensii ar putea fi afectată. De asemenea, există riscul de contagiune pe piaţa pensiilor private şi nu numai, potrivit proiectului de lege care prevede ieşirea României din acţionariatul BII.

Banca Internațională de Investiții e o instituţie financiară internaţională în care Rusia are cele mai multe acţiuni (aproximativ 47%). BII e pe profit, iar România este acţionar cu un procent de 6.14%. Mânaţi politic de Occident, Iohannis si Ciucă vor renunţa la participaţie. Rusia, însă, nu ne va da banii înapoi pentru ca retragerea e unilaterala, mai ales ca prin "plecarea" noastra devine majoritara in actionarat si in decizii. Ceea ce înseamnă că se vor prăbuşi şi economiile gestionate de fondurile de pensii private românești. Ceea ce înseamă că românii care spera la pensii private își vor vedea banii pierduţi!

Proiectul de lege supus aprobării mai prevede și retragerea participatiunilor din BICE. Este cel privind denunţarea Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Colaborare Economică, încheiată la Moscova, la 22 octombrie 1963, şi a Protocolului semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei bănci. România detine capital din actionariatul BICE in valoare de 75 de milioane de lei. Ceea ce inseamna ca numai participatiunile in actionariatul celor doua banci cu capital majoritar rusesc sunt de 1,5 miliarde de lei. Băncile fiind insa pe profit se estimeaza ca pierderile reale sunt de peste 2 miliarde de lei la care România renunța pentru ca asa i-a cerut Occidentul. Banii vor fi pierduti pentru ca Rusia nu va rambursa acest act unilateral asumat.

"Guvernul României va transmite notificarea oficială de denunţare a Convenţiei BICE şi de retragere din acţionariatul băncii. Retragerea din acţionariatul BICE se va face în termen de cel puţin 6 luni de la notificare, conform prevederilor art. IX din Convenţia BICE. Se va urmări coordonarea cu Polonia, Cehia, Slovacia şi Bulgaria în scopul asigurării unei ieşiri simultane din BICE şi stabilirii unor modalităţi similare de ieşire, care să asigure o protecţie corespunzătoare a intereselor statelor membre care se retrag", se arată în expunerea de motive a proiectului.

Tot miercuri, Guvernul va adopta şi un proiect de lege pentru denunţarea Acordului interguvernamental privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la Moscova la 10 iulie 1970, şi a Protocolului de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia, semnate la 10 iulie 1970 la Moscova, deschis spre semnare la 8 mai 2014 la Havana şi semnat de România la 1 iulie 2015 la Moscova. În baza acestui proiect, Guvernul României va întreprinde demersurile necesare pentru retragerea României din Banca Internaţională de Investiţii.