Cine l-a susținut pe profesorul violator Kristof Lajos? Asociația „de casă" a Ministerului Educației a promovat o „școala" ilegală și a purtat negocierii cu „antrenorul de genii"

Kristof Lajos, promovat drept „antrenor de genii", a fost prins de curând în timp ce viola un copil de 14 ani. Acum, un alt scandal legat de acesta și așa-zisa școală unde preda tinde să izbucnească.

Liderii Federației Naționale a Părinților (FNaP) au promovat Amias International School, unde preda Lajos. De asemenea, ei au purtat negocieri cu „antrenorul de genii".

FNaP este asociația de casă a Ministerului Eduației. Federația Națională a Părinților este singura chemată la „consultări" când există o problemă în mediul educațional.

Eugen Ilea, președintele filialei din București a FNaP, a promovat timp de un an, pe pagina sa de Facebook, dar și pe pagina Federației, școala condusă de Kristof Lajos. Reprezentantul FNaP a declarat pentru edupedu că promovarea ar fi fost benevolă și ar fi primit doar sprijin pentru copii cu dizabilități.

Kristof Lajos „ne-a fost prezentat de către Iulian (n.red Iulian Cristache, fost președinte FNAP). Acesta era partenerul meu la Federație și să-l ajutăm în funcție de ce nevoi avea legat de copiii cu dizabilități", a zis Ilea. Paradoxal, Cristache a precizat că nu a fost „niciodată față în față eu cu Eugen și cu Lajos".

„Cu el m-am întâlnit de două ori, exact cum v-am spus. Atunci când a venit în Alexandria și ne-am întâlnit la restaurant la Onix. Și încă o dată (...) acum o săptămână, când m-a sunat și mi-a zis de că a găsit un spațiu în centrul Bucureștiului și că o companie multinațională a găsit să-i sponsorizeze chiria și salariul pe ce vrea să facă el acolo",a precizat Cristache.

Iulian Cristache a mai declarat pentru Edupedu că a făcut lobby în favoarea lui Kristof Lajos. Acesta l-a sunat ca să intervină pentru un copil care ar fi fost abuzat de familie și instituționalizat.

„Cred că m-a mai apelat o dată acum un an și ceva, un an jumătate, cu un copil. Nu știu dacă e chiar acesta pe care-l abuza el, că-l luase cei de la Direcția de Asistență Socială și că nu-l lasă acolo (n.red. la așa-zisa școală Amias), că familia îl terorizează și că el nu e lăsat. (...) Nu mai știu atunci cui și ce telefoane am dat. Să intervin direct și să se ducă undeva pe baza mea nu a fost niciodată", a declarat Cristache.

În România, potrivit legislației naționale, toate școlile și grădinițele de stat și private care funcționează pe teritoriul țării sunt înregistrate și numele lor sunt publicate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) pe site-ul ARACIP. Amias International School sau Amias Small School este o organizație intitulată „școală". Totuși, aceasta nu se află în niciunul dintre registrele făcute publice de ARACIP și consultate de Edupedu.ro.