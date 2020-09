Clasarea dosarului "Tel Drum de Neamț". De ce-a fost revocat din functie procurorul de caz din DNA Oradea

Atunci cand a fost revocat din functia de procuror de caz de la DNA Oradea, Cristian Ardelean, in prezent procuror la Parchetul Bihor, instrumenta unul dintre cele mai mediatizate anchete privind fraudele europene, in care ar fi fost implicata firma 3T Construct din Piatra-Neamt, in spatele careia s-ar fi aflat mai multi apropiati ai lui Liviu Dragnea.

"Am fost dat afara nemeritat din DNA, acesta e cel mai mare regret sub aspect profesional", declara magistratul. "In general, perceptia mea este ca tintele Inspectiei Judiciare si Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie sunt procurori anticoruptie si ca aceste doua institutii au incercat - uneori au si reusit - sa compromita procurori care si-au facut datoria legal si cu buna credinta, dovada in acest sens si faptul ca toate actiunile disciplinare judecate anul acesta la CSM - Sectia Procurori au fost respinse sau anulate," afirma Cristian Ardelean, intr-un interviu pentru publicatia locala ebihoreanul.ro.

In ianuarie 2019, el a fost revocat din functia de procuror DNA, la fel ca alti patru colegi, in urma unei inregistrari din sediul institutiei lansata pe piata de avocatul Razvan Doseanu. In urma mediatizarii acestor stenograme, Sectia Speciala a deschis o ancheta, iar Inspectia Judiciara o cercetare disciplinara. Ardelean vrea sa revina la DNA si a atacat in instanta ordinul de revocare din functie: "nu a fost bazat pe constatarea unei conduite profesionale incorecte sau nelegale, ci pe faptul ca presa a dat anumite conotatii acelei faimoase inregistrari". "Inca nu ma consider un procuror terminat, demoralizat, inca pot avea un aport profesional in lupta anticoruptie, chiar daca sunt constient ca voi fi din nou expus, inclusiv unor linsaje mediatice," sustine acesta.

Intrebat despre dosarele importante pe care le instrumenta, Ardelean a facut trimitere la cazul firmei 3T Construct din Piatra-Neamt, denumita "Tel Drum de Neamt", in spatele careia s-ar fi aflat mai multi apropiati ai lui Liviu Dragnea. "Da, sigur ca am regrete. Alaturi de supararea ca am fost dat afara nemeritat, acesta e cel mai mare regret sub aspect profesional. Va pot da ca exemplu un dosar in care m-am sesizat din oficiu, cu privire la o firma din Neamt care ar fi fraudat fonduri europene si care era detinuta de persoane ce detin si calitatea de actionari in compania Teldrum din Teleorman. Nu am apucat sa finalizez acest dosar, dar cel mai recent raport al OLAF (Oficiul European de Lupta Antifrauda- n.red.) l-a dat ca exemplu de bune practici, in sensul ca a fost o investigatie profesionista extrem de complexa.

Dupa revocarea mea, dosarul a ajuns la structura centrala, care nu stiu din ce motive l-a clasat, dar cert e ca OLAF va solicita Comisiei Europene sa analizeze daca statul roman trebuie sa achite prejudiciul de 6 milioane euro. Mai sunt si alte dosare mari pe care le-am instrumentat, insa nefiind finalizate nu pot vorbi despre ele," conchide acesta. Mai multe detalii despre acest caz- Cum a clasat DNA dosarul "3T Construct", in spatele caruia s-au aflat apropiatii lui Dragnea. Cazul, dat exemplu in ultimul raport OLAF

Cristi Ardelean: "Eu pot doar sa intuiesc ca sunt interese, in conditiile in care la DNA Oradea au fost cercetate persoane sus-puse, ceea ce de o vreme nu se mai intampla. In trecut au fost cercetati inclusiv ministri (Laszlo Borbely, fost ministru al Mediului, netrimis in judecata deoarece ce Parlamentul a refuzat sa-i ridice imunitatea, fiind condamnati doar complicii sai- n.red.), judecatori de la Curtea de Apel (Mircea Puscas, condamnat la inchisoare- n.red.), politisti cu functii de conducere (fostul sef al Politiei Romane, Liviu Popa, Ioan Brindas - adjunctul al sefului IPJ Bihor- n.red.), sefi din administratia locala (fostul vicepresedinte al Consiliului Judetean Bihor, Alexandru Kiss, fostul vicepresedinte al CJ Satu Mare, Mircea Govor- n.red.) etc. In prezent, activitatea DNA Oradea pare mult redusa, pe fondul revocarii unor procurori, al pensionarii unor politisti, dar si al modificarii legislatiei, care a dus la achitari ce au rolul de a demobiliza procurorii."