Fostul director de la TAROM, Eugen Davidoiu, demis de premierul Mihai Tudose pentru acuzatii grave privind achizitionarea si vanzarea de aeronave, incearca acum pe toate caile sa intervina la conducerea PSD, pentru a fi repus in functie.

Davidoiu, pe langa afacerile dubioase cu aeronave, este cunoscut pentru un scandal monstru, cand si-a facut o vacanta impreuna cu familia in Mexic, pe banii obtinuti pentru deplasare de la institutie, in valoare de 20.000 de euro. Scopul deplasarii era o reuniune internationala a operatorilor aerieni, la care si TAROM participa prin director si prin controversatul consilier Robert Dintoi, pupilul Rovanei Plumb. Acesta si-a luat si familia cu el si a uitat de o intalnire foarte importanta cu presedintele asociatiei internationale. A "picat" din cer la intalnire, ca un clovn, in slapi si costum de baie, insotit de nevasta si de copii cu colace, facand de ras compania romaneasca.

Acum, Davidescu forjeaza inca o data relatia cu Dintoi, pe filiera Plumb, ca sa se impuna la TAROM. In perioada cand Rovana Plumb a fost ministru interimar la Transporturi apucase sa-i promita aceasta revenire la companie, numai ca atunci nu s-a materializat mai ales dupa ce Ziuanews a dezvaluit interese conexe ale rechinilor economici care capuseaza SC Aeroporturi Bucuresti SA, cu varf de lance acelasi Dintoi. S-a decis atunci sa nu se mai faca si alte mutari "gen Davidoiu", pentru a nu mai fi in atentia presei. Davidoiu spera ca pe filiera Rovanei plumb sa primeasca acest cadou pana cand aceasta va pleca la Bruxelles ca europarlamentar, pierzandu-se "urma" acestei "interventii".