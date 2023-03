CNA a trecut la represalii extreme după ce a publicat poze cu minori. Liderul elevilor de la Liceul Ioanid a fost dat afara din functie!

CNA a ripostat virulent după ce mai multe publicatii au aratat ca membrii institutiei au trecut la amenintari mai mult sau mai putin voalate asupra unor copii de liceu după ce acestia le-au adresat intrebari incomode in cadrul unui program scolar denumit "Scoala Altfel" si le-au facut publice.

Despre acest prim incident am relatat AICI.

Dupa aparitia articolelor de presa, CNA a trimis un drept la replica publicatiilor jurandu-se, in ciuda evidentelor (materiale audio si video), ca nu e nimic adevarat si ca totul ar fi o inventie de presă la unison din partea publicatiilor Capital, Ziuanews, Lumea Justitiei si Bună Ziua Iași. Nimic demn de remarcat în acea replică, poate doar faptul ca dintr-un imbold tipic unor servanti ai politicienilor și serviciilor secrete, acestia acuzau ca initiatorul Clubului de presă - club care a devoalat abuzul - si-ar fi folosit propriul copil pe post de provocator, ca sa iasa ditamai taraboiul. Desi nu i-au nominalizat, este vorba despre Sorin Rosca Stanescu si fiul acestuia, Sabin. Nu Sorin Rosca Stanescu si nici Sabin nu au organizat intalnirea cu cei din CNA, care se dorea o discutie libera. Liceul International Ioanid a fost organizatorul, mai precis un cadru didactic aflat in relatii de amicitie cu Monica Gubernat, proaspat-numita sefă a institutiei de cenzură.

Aflam astazi că nu a fost suficient dreptul la replică din partea CNA, ci că s-au facut, mai departe, presiuni asupra corpului profesoral al Liceului International Ioanid, care a trecut, la randu-i, la represalii. Sabin Rosca Stanescu a fost dat afara din functia de presedinte (reprezentat) al elevilor, ales in mod democratic. Cu toate ca, repetam, nu el a fost organizatorul actiunii (si chiar daca ar fi fost, care era problema?), sau ce vina are el ca este fiul jurnalistului Sorin Rosca Stanescu, o persoana publica de mare notorietate, initiator al Clubului de Presa, organism care a prostestat in repetate randuri fara de cenzura extremă pe care o practica CNA nu numai in relatia cu televiziunile si radiourile, dar si - mai nou - in mediul online? Si, apropos, cum si-a permis CNA sa posteze pe siteul propriu imagini de la intalnirea cu copiii fara sa ia acordul scris al părintilor pentru ca fețele minorilor sa fie expuse public?! (imagini mai jos, cat si pe siteul CNA - in ce ne priveste pastram pozele in format mic tocmai pentru a proteja identitatea minorilor).

