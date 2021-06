Colaboratorul lui Fauci recunoaște că a direcționat milioane de dolari către Institutul din Wuhan pentru a crea nanoparticule militarizate!

O înregistrare video scoasă la iveală de The National Pulse și difuzată pe scară largă ieri îl arată pe colaboratorul lui Antony Fauci, Peter Daszak lăudându-se cu cercetările sale, informează Natural News:

"Apoi, atunci când obții o secvență a unui virus și acesta arată ca o rudă a unui agent patogen rău cunoscut, așa cum am făcut cu SARS. Am găsit alte coronavirusuri la lilieci, o mulțime de ele, unele dintre ele arătau foarte asemănătoare cu SARS. Așa că am secvențiat proteina spike: proteina care se atașează de celule. Apoi am... Ei bine, nu eu am făcut această lucrare, ci colegii mei din China. Se creează pseudoparticule, se inserează proteinele spike din aceste virusuri, se vede dacă se leagă de celulele umane. La fiecare pas, vă apropiați din ce în ce mai mult de acest virus care ar putea deveni cu adevărat patogen la oameni... Ajungeți la un număr mic de virusuri care chiar arată ca niște ucigași".

Daszak descria în esență armarea proteinei spike a SARS-CoV-2, despre care se știe acum că provoacă leziuni vasculare, cheaguri de sânge, accidente vasculare cerebrale și alte leziuni tisulare, în timp ce atacă ovarele, testiculele, glandele suprarenale și țesutul neurologic.

Pe măsură ce tot mai multe videoclipuri și e-mailuri continuă să apară, acestea descriu o operațiune globală de spălare de bani și o aparentă conspirație criminală pentru a eluda legile americane care interzic cercetarea de obținere a funcțiilor prin direcționarea banilor NIH (National Institute of Health) către China comunistă, unde armata a supravegheat experimentele de fabricare a armelor.

Intenționat sau nu, acest virus militarizat a scăpat din laboratorul Wuhan și a continuat să devasteze lumea datorită toxicității "încărcăturii" sale de nanoparticule proteice cu vârfuri. În timp ce motorul de replicare a virusului în sine pare a fi aproape inofensiv, încărcătura proteică spike este toxică și mortală, iar aceasta este nanoparticula care este plasată în vaccinurile anticovid.

Astfel, ceea ce Peter Daszak recunoaște în esență este o conspirație internațională pentru a oferi Chinei comuniste finanțarea și cunoștințele necesare pentru a crea nanoparticule militarizate (proteina spike) care sunt apoi introduse în așa-numitele "vaccinuri" și injectate în oameni din America și din întreaga lume, ceea ce ar putea duce la depopulare și infertilitate la nivel global. "Documente dezvăluie că oamenii de știință chinezi au discutat despre armarea coronavirusului cu 5 ani înainte de pandemie".

Intitulat "Originea nenaturală a SARS și noile specii de viruși creați de om ca arme biologice genetice", documentul ar fi sugerat că al treilea război mondial va fi purtat cu arme biologice, dezvăluind modul în care oamenii de știință chinezi discutau despre înarmarea coronavirusului SARS cu cinci ani înainte ca pandemia COVID-19 să lovească.

Directorul executiv al Institutului australian de politică strategică (ASPI), Peter Jennings, a declarat că acest document este cât se poate de aproape de o "armă fumegândă". "Cred că este semnificativ, deoarece arată în mod clar că oamenii de știință chinezi se gândeau la aplicații militare pentru diferite tulpini de coronavirus și se gândeau la modul în care ar putea fi desfășurate", a declarat Jennings. Daily Mail din Marea Britanie: "China se pregătea pentru un al Treilea Război Mondial cu arme biologice - inclusiv coronavirusul - în urmă cu ȘASE ani, potrivit unui dosar realizat de Armata Populară de Eliberare în 2015 și dezvăluit de Departamentul de Stat al SUA".