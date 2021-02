Concurs anulat la Apele Române ca sa faca loc unui politruc. Motivul: participanta a luat notă prea mare, spre indignarea conducerii

Un concurs pentru un post de șef la Apele Române Cluj a fost anulat pe motiv că singura participanta a luat notă prea mare. Decizia a venit de la centru, iar direcțiunea, nu a avut „ce să mai comenteze". Pe acel post a fost până la urmă numită o altă persoană, membru de partid.

Florina Rus a obținut la concurs punctaj aproape maxim: 95 de puncte din 100. Concursul a fost contestat însă de șeful interimar și ulterior, anulat. Imediat după incident, directoarea institutiei, Ioana Diaconescu, și-a dat demisia. Florina Rus a avut parte de susținerea colegilor. Angajații au trimis o petiție semnată în sprijinul ei. Fostul șef de la Apele Române, Ervin Molnar, spune că nu-și mai amintește speța, deși a semnat un răspuns către funcționarii publici. Fosta șefă a Administrației Bazinale Someș Tisa explică la rândul său ce s-a întâmplat atunci.

"Una din suspiciuni este că a avut notă foarte mare, foarte posibil, ar fi fraudat concursul. Asta s-a vorbit cel mai mult atunci când s-au făcut verificări și au studiat filmări din timpul concursului. Dar eu asta nu am spus-o nimănui niciodată, pentru că eu în sinea mea nu cred și nu am vrut să jignesc pe nimeni gratuit dacă nu sunt convinsă de ceva. Domnul Valentin Avram a pus în funcție când s-a organizat concursul, pe perioada concursului, a fost dat cu o perioadă pe maximum 90 de zile. Rezultatul concursului toți îl anticipam în altfel... În momentul în care o comisie dă o rezoluție că concursul nu este legal, și cu viza juridicului, în mod normal o pui în aplicare, asta e singura ta treaba, nu mai ai ce comenta.", spune Ioana Diaconescu, fost director la Administrația Bazinală Someș-Tisa

"Sunt angajata instituției din 2007, an în care am terminat și Facultatea de Georgafie, specializarea de Hidrologie, ulterior am urmat și un master de gospodărire a apelor, studii postuniversitare. Conducerea, împreună cu colegii din departament, m-au propus pe mine pentru a prelua funcția de conducere. Directorul de la acea vreme, cred că este un an deja: mi-a spus, uite Florina, de la centru, persoana cutare este propusă pentru a ocupa postul de șef, își doreste acest lucru și ai următoarea variantă, ori îți dai demisia de bună voie din funcția de conducere, ori cealaltă variantă este de a scoate postul de șef la concurs. Am întrebat care este criteriul pentru care dânșii doresc înlăturarea mea. Zice, în afară de criteriul politic, momentan, nu primează nimic. M-am prezentat și spre surprinderea și indignarea conducerii, am reușit să-l și iau.", afirma Florina Rus.

Ervin Molnar, fost șef la Apele Române: „Vă dați seama că în perioada în care am fost director general am semnat foarte multe documente, acum cereți să-mi aduc aminte despre un document semnat cine știe când, nu știu ce să vă comentez. Probabil că am semnat așa ceva, nu zic că nu." După scandalurile de la Mureș și Bârlad a venit un ordin de la centru. Nu are legătură însă cu angajările pe pile. În schimb, șefii Companiei "Apele Române" le interzic angajaților să mai vorbească, după dezvăluirile apărute în presă. Fiecare angajat a primit deja o avertizare scrisă.