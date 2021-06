Conivența dintre cercetarea științifică, multinaționalele și fundațiile Rothschild

"În acest labirint, vedem doar vârful icebergului, partea de jos se bazează pe fundamente a căror concepție este veche și al căror rezultat este genetic.", afirma Reseau International intr-un articol de dezvaluiri jurnalistice.



Titlul este revelator pentru situația haotică provocată de guvernarea pentru planuri neavenite, dar care se poate solda rapid cu un "bumerang" destul de violent împotriva conspiratorilor săi. Investigația bine documentată a lui Liliane Held-Khawam dezvăluie o parte din marele puzzle, dezvăluind geneza unui plan mesianic a cărui împletire are o elaborare prozaică. În acest labirint, vedem doar vârful icebergului, partea de jos se bazează pe fundamente a căror concepție este veche și al căror rezultat este genetic.



Principalii actori ai acestei drame vulgare sunt politicienii, oamenii de știință și mass-media. "Am văzut că o elită supranațională a luat în plasa sa toate resursele planetare, datorită creării de bani contra datorii și datorită financiarizării. Aceasta este inima sistemului pe care l-am demonstrat în mod corespunzător în Depossession", scrie Liliane Held-Khawam. În timp ce eminentul profesor Jean-Bernard Fourtillan putrezește în închisoare pentru că a denunțat cooperarea sino-franceză în conceperea unei arme bacteriologice, institutul incriminat își publică pe platforma sa colaborarea la proiecte ale căror consecințe sunt dăunătoare pentru existența umanității.



LHK: "Comunicat de presă 2.2.2015 - Moderna Therapeutics, un pionier în domeniul tratamentelor care exploatează ARN-ul mesager (ARNm), și Institutul Pasteur au anunțat astăzi semnarea unui acord strategic de colaborare pe termen lung în domeniul cercetării pentru descoperirea și dezvoltarea de medicamente și vaccinuri bazate pe platforma mRNA TherapeuticsTM a Moderna. Valera va superviza cercetarea colaborativă pentru Moderna, din care face parte și o firmă de capital de risc.



Acești oameni infinit de bogați și anonimi, ascunși în spatele cortinei corporatiste și a ONG-urilor, au făcut ca oficialii aleși mulțumiți și corupți să scrie regulile, standardele și legile care le convin. Soluții pe măsură care le permit să pună stăpânire pe state și pe instrumentele lor de producție cu o ușurință deconcertantă. Lucrurile sunt atât de reușite încât avem duopoluri sau oligopoluri care domină fiecare sector de activitate.



De la cel de-al Doilea Război Mondial încoace, guvernanții au integrat în proiectele lor de guvernare globală nu numai lumea afacerilor, ci și pe cea a tehnicii. Ultra-bogații s-au înzestrat cu fundații științifice care se extind ca niște caracatițe în toate catedrele și laboratoarele celor mai importante universități științifice din lume

Institutul Pasteur



Fotografie realizată în cadrul sărbătoririi a 130 de ani de existență a Institutului Pasteur. Aflăm că în Bibliotecă se află busturile principalilor donatori, și anume doamna Boucicaut, doamna Furtado-Heine, împăratul Pedro al II-lea al Braziliei, țarul Alexandru al III-lea al Rusiei, baronul Alphonse de Rothschild și contele de Laubespin.



Finanțele nu sunt niciodată departe de știința modernă. Iată ce citim într-un articol din Les Echos. Științele vieții au pecetluit alianța dintre Compagnie Financière Edmond de Rothschild și Institutul Pasteur pentru a crea un fond de capital de risc numit Bio Discovery. Potrivit inițiatorilor produsului, scopul este de a participa la creșterea acestui sector strategic.



Denis Rancourt, care explică principiul evaluării inter pares: "Trebuie să înțelegeți cele de mai sus pentru a vă putea imagina cum, în ultimele 18 luni, am asistat la apariția asocierii planetare între puterea politică, înalta finanță și o mână de oameni de știință foarte bine recompensați, dar și foarte bine finanțați. Finanțând mai mult decât din belșug cercetarea științifică și tehnologică care ar trebui să permită transumanismul, microelita financiară a pus pur și simplu mâna pe umanitate. Și nu sunt pe cale să renunțe la prada lor. Fuziunea omului cu mașina este o realitate promisă de experții Lumii Noi, iar acest lucru nu dă naștere la nicio dezbatere politică, științifică sau politică."



Alain Fischer, domnul Vaccin al guvernului francez



Alain Fischer, în vârstă de 71 de ani, este șeful Consiliului de orientare a strategiei franceze pentru vaccinuri de la sfârșitul anului 2020. El este responsabil pentru consilierea și sprijinirea guvernului în implementarea acestei etape decisive a luptei împotriva Covidiei. Acest profesor de imunologie pediatrică, renumit pentru publicațiile sale științifice, a fost susținut chiar de Emmanuel Macron. Trebuie spus că ambele personalități au un trecut profesional care trece prin organizațiile celebrei familii de oameni de finanțe, familia Rothschild. Domnul Macron, în calitate de bancher de investiții la Rothschild&Co, și domnul Fischer, în calitate de membru al consiliului de administrație al Fundațiilor Edmond de Rothschild.



Alain Fischer deține mai multe funcții de putere: "Dl Fischer este un om al puterii. CV-ul său este o succesiune de poziții, fiecare mai prestigioasă decât cea precedentă, incluzând predare academică, președinție, management, vicepreședinție (în special la Institutul Pasteur între 2005 și 2011), publicații, proprietate de brevete etc.



Numeroasele sale pălării public-privat și înclinația sa de a lua decizii autoritare s-ar putea dovedi dezastruoase pentru sănătatea publică. Mai ales atunci când este vorba de terapia genetică experimentală - vaccinuri. Este timpul să ne mobilizăm pentru a ne apăra tinerii, dar și bătrânii!

Dl Fischer era deja omul din spatele celor 11 vaccinuri devenite obligatorii în Franța



M Fischer a jucat un rol mai important decât doamna Buzyn în vaccinarea obligatorie a 11 produse pentru copiii francezi. Din 2016, a colaborat cu executivul pentru a crește numărul de vaccinuri obligatorii pentru cei mici de la 3 la 11. Acesta va fi finalizat sub conducerea lui Agnès Buzyn. Și pentru a descoperi nu doar rolul său în implementarea obligativității vaccinului la copiii mici, ci mai ales arta și modul în care a folosit pentru a-și atinge scopul."



Uitați-vă la ce ni se spune în timp ce Fischer spunea că este împotriva vaccinării obligatorii Covid-19: "Cercetătorul nu a fost întotdeauna atât de liberal în această problemă. În 2016, când a prezidat consultarea cetățenească care urma să dea un aviz consultativ cu privire la extinderea vaccinării obligatorii a copiilor, a apărat public această măsură, în timp ce membrii consultării s-au pronunțat împotriva ei. Contextul era, în opinia sa, foarte diferit: vaccinurile pediatrice au "o eficacitate recunoscută științific de mai mulți ani, dar au făcut obiectul unei pierderi de încredere". Prin urmare, în opinia sa, era necesar ca acestea să devină obligatorii.

În ziua numirii sale la Institutul de Chimie Biologică și Fizică, dl Fischer a recunoscut lipsa de informații despre vaccinurile Covid. La numirea sa la 4 decembrie 2020, acesta a mărturisit presei că datele disponibile cu privire la aceste vaccinuri erau insuficiente:



"Vaccinarea este gratuită pentru toți. În același timp, trebuie să primim un produs care este în curs de dezvoltare. În alte vremuri, am fi plătit cobai. Să nu se taxeze injecția este un minim, știind că oricum o plătim cu taxele noastre... Cu toate acestea, la aceeași dată, guvernul va lansa totuși campania de vaccinare, câteva zile mai târziu, în... EHPAD. Știți acei rezidenți cărora nu li s-a acordat prioritate la paturile din secția de terapie intensivă din spitale. Dintr-o dată, acești oameni au devenit o prioritate. După părerea mea, cel mai important ar fi să înțelegem cum o personalitate de prim rang, precum dl Fischer, ar putea susține o strategie de vaccinare masivă cu produse aflate în faza de testare?"



Dincolo de "imperativul aritmetic", profesorul Fischer menționează, de asemenea, pentru adolescenți - care prezintă un risc minim pentru sănătate în raport cu Covid-19 - un "beneficiu individual în sens social și psihologic", deoarece "ei plătesc un preț prea mare pentru pandemie", cu abandon școlar și un impact psihologic foarte puternic pentru tinerii privați de facultate sau de liceu. "Vaccinarea va reduce riscul de închidere a școlilor la începutul anului școlar și știm că adolescenții sunt la fel de implicați în circulația virusului ca și adulții, așa că trebuie să mergem pe această cale", a continuat oficialul.



Fundația Rothschild, un adevărat fir roșu în cercetarea științifică franceză



Familia Rothschild a făcut din Franța un centru mondial de cercetare și dezvoltare științifică. Banii săi par a fi prezenți în toate organizațiile care contează. Fundația prezidată de profesorul Fischer a permis familiei bancare internaționale să fie parte interesată. Institutul de Biologie Fizică și Chimică: Edmond de Rothschild a înființat în 1921 Fundația de Rothschild pentru a finanța cercetarea științifică franceză. Fiind prieten cu Jean Perrin, acesta a creat o a doua fundație pentru a finanța în întregime IBPC. Ulterior, cele două fundații au fuzionat și au finanțat doar IBPC.



Războiul a arătat că aportul științelor fizice și chimice era indispensabil pentru apărarea națională și că, pe timp de pace, descoperirile din științele fizice și chimice puteau avea o contribuție puternică la progresul economic al țării. În conformitate cu aceste considerente, scopul fundației este de a încuraja formarea unei elite de oameni de știință, protejându-i de grijile materiale și orientându-le activitatea spre aplicarea științei la dezvoltarea forțelor economice ale națiunii.

Jean Valmont-Decker

