Cozmin Gușă, analiză dură la Realitatea Romaneasca: "Cea mai mare umilință primită din partea Federației Ruse"

Consultantul politic Cozmin Gușă a vorbit prin telefon, la emisiunea Realitatea Romaneasca, moderata de Octavian Hoandra, despre situația din Republica Moldova, dar s-a referit și la politica internă a țării noastre, făcând trimitere directă la premierul Viorica Dăncilă.

"Este limpede ca in acest moment trebuie lamurita megaproblema Romaniei legata de Republica Moldova, care inglobeaza si tema initiala a emisiunii din aceasta seara, legata de Romania in zodia prostiei. Fara sa se simta nimeni jignit, cam suntem in aceasta zodie. Si eu pot sa fiu prost si cred ca am fost in diverse ipostaze cand in viata mea m-am angrenat in niste lucruri unde nu eram neaparat expert, invatat sau studiat si atunci este foarte simplu sa mi se aplice o eticheta de prost cand imi bag nasul unde nu ma pricep. Asta ar fi definitia unui prost.

Sa va spun o intamplare. Saptamana aceasta m-am intalnit cu cativa parlamentari. Eu eram la o alta intalnire, intr-un loc public. Si mi-au spus ca ar dori sa sarjeze Serviciul de Informatii Externe legat de doua cazuri. Cazul Plahotniuc si cazul Schwartzenberg. Ca, din informatiile lor, acesti doi domni ar fi rezidenti ai Serviciului de Informatii Externe. Unul banuit de crima si urmarit international, celalalt cu expectante ca ar putea sa faca ceva, in numele statului roman, in Republica Moldova.

Discutia sigur ca a venit de la toata aceasta telenovela care nu a tinut foarte mult, legata de modul in care Rusia a pus mana pe Republica Moldova. In acest moment, in urma unui joc extrem de sofisticat si de elaborat al Federatiei Ruse, in complicitate cu cateva cancelarii din Uniunea Europeana, de unde lipseste Romania, Rusia practic a subordonat pentru mult timp tot ce se va intampla in Republica Moldova, iar aceasta ar trebui sa nasca semne de ingrijorare nu neaparat pentru UE, ci mai ales pentru NATO, pentru ca acest butoias de pulbere, care este Republica Moldova, va genera niste evenimente care nu vor fi neaparat la magnitutdinea celor din Venezuela, pentru ca acolo vorbim de geo-economie, dar in Republica Moldova vorbim cu siguranta despre geo-politica cu incidente de razboi regional.

Atunci, practic ceea ce se intampla in Republica Moldova in acest moment, pentru oamenii destepti, trebuie sa fie subordonat acestei strategii cu scopul clar al Federatiei Ruse de a avea o influenta si din partea vestica pentru Ucraina. Moldova are o granita lunga cu Ucraina.

Si, inca un amanunt, pe care il reiau, un Plahotniuc care intrase in relatii foarte apropiate cu fostul presedinte Porosenko, care tot printr-o manevra de tip rusesc, elaborata in timp, a pierdut alegerile in fata unui actoras care nu are nicio calitate sa conduca o tara atat de complexa ca Ucraina, dar a avut un sponsor evreu, cu puternice radacini la Moscova si care i-a pus practic toata structura de personal, de la sefii de servicii, pana la sefii de Administratie Prezidentiala, la Kiev. Deci, problema este complexa, iar modul in care noi am abordat-o este ceva care ne declaseaza si ne pune in postura unei tari nu doar perdante, ci si a uneia care este declasificata din punctul de vedere al potentialului geopolitic.

Romania si-a pus ouale sub multe personaje de la Chisinau dupa 1989, nici unul determinant, dar intr-un final si-a pus ouale sub fundul lui Vlad Plahotniuc. Nu vreau sa invinovatesc SIE pentru esecul operatiunii din Moldova, pentru ca din cate stiu SIE a facut eforturi si in ultimele luni pentru ca acolo sa se poata intampla ceva. Insa pot sa invinovatesc SIE ca nu a fost in stare, desi putea, sa puna pe masa unui CSAT, pe care putea sa il convoace, si sa arate ca in urma acestui joc al Rusiei Romania ramane fara absolut nicio legatura la Chisinau si Federatia Rusa castiga aproape tot, in baza faptului ca Maia Sandu a fost sfatuita sa faca acest guvern stupid, absurd, impreuna cu Dodon, nu de catre forte romanesti, ci de catre forte care vin din interiorul Uniunii Europene.

Si ca sa vorbim pe sleau, SIE, desi este foarte influent in Romania, nu a reusit sa convinga autoritatile din statul roman, si aici ma refer in primul rand la presedintele Iohannis, ca ar fi trebuit in aceasta saptamana sa se ia o decizie referitor la Republica Moldova si investitiile statului roman in Republica Moldova, in urma unui CSAT. Pentru ca cei care au stat pasivi si au asistat la modul in care Rusia pune stapanire pe Moldova, cu incidenta de pericol pentru Romania, NATO si UE, este ceva ce nu putem accepta.

Plahotniuc este intr-adevar un oligarh, pe care Romania nu si l-a asumat niciodata din punct de vedere formal, nici nu avea cum, dar din punct de vedere informal, de la Ion Iliescu, pana la Victor Ponta, trecand prin Traian Basescu, toate aceste lucruri se stiau. Si cine plateste pentru investitia de aproape 30 de ani in Republica Moldova, care nu a insemnat doar bani, ci si fond de comert, o fratie din punct vedere cultural. Sigur, care ne-a dus undeva la 35-40 la suta de moldoveni care si-ar dori unirea, dar, mai important, la peste un milion de cetateni ai Republicii Moldova, adica peste o treime, care sunt si cetateni ai Romaniei.

Este fara precedent aceasta scena in care un stat ca Romania are un asemenea esec, datorita pozitiei pe plan geopolitic, si toate acestea se doresc sa fie sterse cu buretele doar pentru ca ar fi implicate niste servicii.

Putem vorbi in soapta despre niste servicii, dar daca acestea nu deservesc interesul national, ci incearca sa salveze niste agenti nerecunoscand influenta sau lipsa de influenta pe care o au, atunci este o problema in statul roman si despre asta putem discuta in cazul Republicii Moldova, de unde Romania, de acum inainte, va lipsi de la masa.

Situatia e atat de grava, lumea refuza sa vada, suntem in pline alegeri si in Romania, nimeni nu vrea sa-si asume niste esecuri si ei cred ca prin lipsa mediatizarii aceste lucruri nu vor fi dezbatute. Ba vor fi, pentru ca lumea nu pricepe ce s-a intamplat si nu se poate bloca aceasta dezbatere.

Asta e situatia cu Republica Moldova, acesta este marele esec al nostru, o tara care nu este departe de situatia Moldovei. La fel cum Moldova e condusa la intamplare, si a fost condusa intr-un mod oligarhic, Romania astazi este condusa la intamplare si in mod clar nu exista vreo maneta romaneasca, ci sunt manete straine care se bazeaza pe faptul ca in Romania clasa politica a decazut atat de mult sub povara prostiei.

Romania nu mai are capabilitatea sa genereze mari lideri, din pricina cetatenilor sai. Daca cetatenii s-ar fi agitat mai mult pentru ca organizatiile comunale, orasenesti, municipale sau judetene sa le ofere alti oameni, partidele nu ar fi avut ce sa faca si ar fi trebuit sa ofere alti oameni. Din pacate, si in mediul rural este o atmosfera in care primarul face bine, face rau, fura, nu fura, este votat si apoi tot cei care l-au votat se revolta si ajung sa fie nemultumiti in final.

Noua ne-a fost greu sa discutam despre aceasta inadecvare a electorului roman care a preferat un soi de comoditate. Daca nu, atunci a preferat sa plece din Romania in Diaspora si sa devina un soi de cetateni ai lumii care isi amintesc doar la alegeri ca sunt romani si doar cand trimit din cand in cand bani acasa. Este o dezradacinare majora. Este alt lucru care trebuie discutat. Acesti politicieni nu sunt decat oglinda votului si a lasitatii colective. Discutam despre lasitate si prostie in PSD, ei sunt imaginea acelor fiefuri in care romanii au preferat sa-si voteze liderii care la randul lor au preferat sa fie lasi sau prosti in fata lui Dragnea sau a lui Viorica Vasilica", a spus Cozmin Gușă la Realitatea TV.

Apoi a continuat: "Viorica Vasilica nu poate fi comparata cu Dragnea, este ceva mai jos. Viorica Vasilica este un prim ministru impus de Dragnea pentru a da OUG de amnistie si gratiere, pe care Dragnea o considera suficient de proasta incat sa faca acest lucru. A avut aceasta lasitate de a nu da ceea ce ea a negociat, si a negociat in baza faptului ca era prim ministru. Atunci, lumea o aplauda, cand a doua zi, dupa ce binefacatorul ei intra la puscarie, ea incepe sa il injure. Cum sa vezi mai mare nemernicie decat asta, ca o persoana ca Viorica Vasilca, care putea sa fie gestionara la alimentara, cum era pe vremuri, ajungand prim ministru pe mana lui Dragnea, a doua zi ii infige din punct de vedere mediatic cutitul in spate.

Aici trebuie sa discutam despre aceasta prostie, despre aceasta inadecvare care domina Romania. Daca cetatenii se sperie, sperie si de faptul ca semenii lor accepta asemenea retete pentru ca oamenii care mai rationeaza in aceasta tara, in mare parte telespectatorii Realitatea, vad asemenea apucaturi la semenii lor, care prefera sa o ia cu chiuituri, cu megapostari pe Facebook, asta este atmosfera in tara. Exemplul Moldova ne-a aratat cat suntem de semnfiicativi, e cea mai mare umilinta primita de noi din partea Federatiei Ruse, ca din interiorul UE nimeni nu ne-a intrebat cand au facut dealul cu Maia Sandu.

Maia Sandu s-a facut de rusine, este rusinos sa dai mana cu Dodon, sa faci un guvern cu el. In fiecare zi ca prim ministru, Maia Sandu va avea un sef. Igor Dodon, care detine si presedintia Parlamentului. La primul gest al Maiei Sandu care va contraveni intereselor Rusiei in Moldova sau in regiune, Maia Sandu va fi aruncata peste bord fara absolut niciun regret. Atat de tare au jucat rusii si atat de prost noi, pentru ca suntem interesati doar de propriul scaun, doar de ceea ce se va intampla cu noi insine, fara sa se gandesca ca sunt platiti sa faca ceva pentru statul roman, nu ca sa isi pazeazca ceea ce considera ei ca i-ar mai recomanda pentru inca un mandat.

Iohannis n-are alta preocupare decat sa-si castige al doilea mandat, ca si in cazul lui Traian Basescu in 2008-2009, si cu sprijinul statului paralel de atunci a reusit sa realizeze acest deziderat. Vorbeam cu niste prieteni inteligenti si spumosi si unul dintre ei, hatru, a zis ca toti cei care au cate ceva de spus sunt niste pinguini, fac dansul pinguinului in directia indicata, nici macar nu stim de cine, si sunt in stare sa mearga intr-o prapastie, intr-o groapa, fara sa-i mustre constiinta ca de fapt ei sunt decidenti.

Platim astazi cu acest mare esec, major, nu am vazut altul mai mare de cand comentez eu politica si de cand sunt in viata publica, de 20 de ani, decat aceasta pierdere a influentei in Republica Moldova, pilduitoare pentru altfel de influente pe care le-am pierdut si pentru altfel de esecuri suferite in ultima vreme, in mod evident".