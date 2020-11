Cristian Rizea e aparat la Chișinau de avocații lui Lucinschi si Platon, care vor sa evite extradarea prin victimizarea fugarului. Conexiuni multiple pro-Kremlin!

Dovada ca fugarul Cristian Rizea, acum pe cale de a fi extradat de la Chisinau, unde a fost arestat dupa ce i s-a ridicat cetatenia, e conectat la sursele politice ale Kremlinului a aparut de unde nu ne-am fi asteptat.

Ziuanews a relatat pe larg in mai multe articole despre situatia fugarului Cristian Rizea la Chisinau, mai cu seama dupa ce si-a schimbat numele in Mihai Cristian si primea protectie de la cei mai importanti reprezentanti ai politicii pro-rusesti. Rizea se lafaia ca-n sanul lui Avram, la adapostul cetateniei moldovene, cu toate ca toata lumea stia unde se "ascundea".

Fostul deputat PSD s-a apucat de scris carti de "dezvaluiri", foarte multe dintre ele neprobate si fara acoperire, in dorinta de a face senzatie in Romania, dar si cu intentia ca daca este "prins" sa declare ca a fost "luat pe sus" cu mascatii si extradat tocmai ca dezvaluirile lui ar fi deranjat puterea de la Bucuresti si anumite medii politice. Pana la urma, Igor Dodon, cel care l-a protejat o perioada, a fost nevoit sa-i retraga cetatenia, dupa ce a pierdut in primul tur al alegerilor prezidentiale. Semn ca pentru Moscova, Cristian Rizea a devenit un personaj comun, un simplu "pieton".

Scriam mai sus despre dovada ca Rizea inca mai este conectat la anumite cercuri politice anexate Kremlinului. Iata, azi are loc o conferința de presă susținută de avocații Valeriu Pleșca și Corina Stratan, cu tema "Consecințe juridice cu implicații politice la nivel înalt ale 'Spovedaniei lui Rizea'. Detalii din procedura de extrădare a lui Cristian Rizea". Fix ce scriam, Rizea isi pregateste apararea, prin avocati, pe ideea ca dezvaluirile lui ar fi deranjat anumite cercuri politice si economice. Numai ca realitatea e alta si Ziuanews o arata cu degetul: Cristian Rizea e aparat la Chisinau chiar de avocatii lui Veaceslav Platon si Chiril Lucinschi, acestia fiind Valeriu Pleșca și Corina Stratan.

Chiril Lucinschi este fiul cel mic al fostului presedinte al Moldovei, Petru Lucinschi, este implicat masiv in dosare de coruptie. Petru Lucinschi, omul lui Vladimir Putin, este acuzat la randul lui de coruptie, de legaturi cu oligarhii Moscovei si de fraude bancare. Cat despre Veaceslav Platon, eliberat recent din inchisoare, fost parlamentar si om de afaceri controversat, cu aceleasi legaturi corupte cu oligarhii de la Kremlin, dupa cum dezvaluie presa din Republica Moldova, se mai poate spune ca a participat si el la fraudarea bancii de Economii de la Chisinau, o operatiune venita pe filiera Moscovei.