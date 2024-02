Crucea Roșie Americană întreabă acum donatorii de sânge dacă au primit vreodată vaccinul Covid mRNA, în timp ce consecințele dezastruoase ale vaccinului dezastruos continuă să se răspândească în societate.

Donatorii de sânge care răspund afirmativ la această întrebare sunt sfătuiți să sune înainte pentru a vedea dacă mai sunt eligibili pentru a dona sânge.

Rogan O'Handley (DC Draino), un fost avocat de divertisment de la Hollywood devenit comentator conservator, a scris pe X: "Crucea Roșie americană întreabă acum donatorii de sânge dacă au primit vreodată vaccinul Covid. Dacă răspundeți afirmativ, vor să sunați înainte pentru a vedea dacă mai sunteți eligibil Credeam că vaccinul este "sigur și eficient"? Ce informații ne ascund?"

????The American Red Cross is now asking blood donors if they ever received the Covid vaccine



If you answer Yes, they want you to call ahead to see if you’re still eligible



I thought the vax was “safe and effective”?



