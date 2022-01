Culisele Statului Paralel: De la Grindă la Grindeanu!

Numirile pentru functiile de secretar de stat ale guvernului Nicolae Ciucă, dar și pentru alte posturi-cheile din institutiile statului, au fost dezbatute in emisiunea "Culisele Statului Paralel", de miercuri, la Realitatea Plus, moderata de Anca Alexandrescu.

Un caz definitoriu pentru cum Statul Paralel iși plasează oamenii pentru a accede la funcții din care se pot derula afacerile cu statul dar si alte jocuri de interese oculte a fost cel al unui fost sofer ajuns, la presiunile fostului ministru PNL Ion Stefan - supranumit "Grindă" - "tartore" peste evaluatorii de directori de școli. Pentru "Grindă" nu-i o noutate, el pe cand era ministru al Dezvoltarii, și-a mai pus o rudă intr-o functie importanta.

In emisiune s-a mai vorbit si de cazul lui Bogdan Mîndrescu, numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Mîndrescu a fost impus in timpul Guvernului Grindeanu director la "Aeroporturi Bucuresti" SA, de unde si-a dat demisia in timpul guvernului Dăncilă după ce corpul de control a întocmit un raport în care arata managementul defectuos al companiei, dar si "fals si uz de fals, declaratii si contracte fictive" etc. Ei, bine, Mîndrescu a fost adus acum in minister de catre nimeni altul decat Sorin Grindeanu, sef peste Transporturi.

Si pentru emisiunea de astazi, de la Realitatea Plus (18,00-20,00), Anca Alexandrescu a anuntat ca va continua seria numirilor de pe ștatele Satului Paralel cu alte cazuri. De pildă, propune Ziuanews, ca tot vorbim de Grindeanu, cu a ajuns inginerul geodez Mihăiță Ursu, specializat la o firma care vinde țiglă metalică, să fie numit șef la TAROM, o companie extrem de importantă și strategică, mai ales în aceasta perioadă, dar și cu mari probleme financiare, cu un la fel de mare ajutor de la bugetul statului care are un "plan de salvare" cuprins in PNRR.