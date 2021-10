Cum a ajuns oportunistul Fauci portavocea globalistilor si de ce se face vinovat de pandemia de Covid

Cum de un impostor ca Anthony Fauci a ajuns în cea mai bine plătită poziție din birocrația americană? Ei bine, cariera lui Fauci este o mărturie destul de șocantă a realității guvernului american și a epocii noastre - cu cât ești mai corupt, cu atât mai multe favoruri și promovări vei primi!



Fauci este binecunoscut ca un oportunist printre mulți din comunitatea de cercetare medicală. De exemplu, creatorul testului reacției în lanț a polimerazei (PCR), Kary Mullis, nu avea decât dispreț pentru Fauci. Mullis a fost o figură interesantă care prețuia onestitatea științifică mai presus de orice. El a avertizat deseori că testul său PCR ar putea fi exploatat pentru a umfla cifrele de infecție prin identificarea resturilor unui virus în corpul unei persoane fără a distinge dacă aceasta este sau nu este de fapt "infectată" (bolnavă). Din păcate, testul său este folosit astăzi exact în acest mod pentru a exagera ratele de infectare cu virusul Covid-19.



În interviuri, Mullis s-a referit la Anthony Fauci ca la un "mincinos", susținând că acesta este un birocrat care "nu știe nimic despre nimic". Mullis a menționat că oameni precum Fauci au o agendă care nu ține cont de binele public și că nu au nicio problemă în a denatura știința în fața populației pentru a-și atinge obiectivele. De asemenea, trebuie remarcat faptul că YouTube și-a propus să șteargă în mod constant orice urmă a interviurilor lui Mullis care îl menționează pe Fauci de pe site-ul lor.



De asemenea, nu este surprinzător faptul că propagarea galopantă a fricii lui Fauci cu privire la SIDA în anii 1980 a trecut în mare parte neobservată de către mass-media mainstream. Afirmația sa conform căreia 1 din 5 americani heterosexuali ar fi murit din cauza SIDA până în 1990 a fost sumar uitată, iar Faucci este tratat ca un geniu științific de către comunitatea jurnalistică în 2021.



Dacă există dreptate în această lume, atunci Fauci ar trebui să intre cu adevărat în istorie ca fiind unul dintre principalii inițiatori ai pandemiei de Covid, având în vedere că a fost director al National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAD) și al National Institutes of Health (NIH), în timp ce supraveghea finanțarea cercetării privind virusurile corona la laboratorul Wuhan din China. Aceasta este aceeași cercetare despre care Fauci a mințit în mod flagrant în fața Congresului în mai multe rânduri. Și, laboratorul Wuhan este același laborator care, conform dovezilor, a fost sursa zero a epidemiei Covid-19.



Este important de reținut că Fauci și NIH au fost cei care au ridicat interdicția de cercetare a virușilor mortali în 2017, pentru ca acestia sa devina arme biologice, iar în această perioadă se știa foarte bine că laboratorul Wuhan de nivel 4 din China, unde a fost transferata cercetarea finantata de americani - pentru ca nu se putea face pe teritoriul lor (n.r.) - nu era sigur.



Dacă cineva este responsabil pentru decesele globale de Covid, acela este Fauci, guvernul chinez și oricine altcineva implicat în acea cercetare care este folosită în principal pentru a "militariza" virusurile sub pretextul creării de "terapii". Cercetarea privind modificarea genetică a virușilor a fost inițial interzisă în cadrul Convenției privind armele biologice, care a intrat în vigoare în 1975, cu excepția cazului în care era folosită pentru scopuri terapeutice. În prezent, toate cercetările de modificare genetică a virușilor care sunt dezvăluite public sunt etichetate ca fiind terapeutice, chiar dacă sunt de fapt concepute pentru a produce arme biologice. Acest lucru este denumit uneori "cercetare cu dublă utilizare".



Narațiunea predominantă continuă să fie că, chiar dacă virusul a provenit din laboratorul Wuhan, atunci a fost cu siguranță un accident. Eu continui să cred, conform dovezilor disponibile, că Sars-Cov-2 a fost eliberat în mod intentionat pentru a crea o criză globală care ar putea fi apoi exploatată de către establishment pentru a introduce controale extreme asupra populației până la totalitarismul medical. Dar, bineînțeles, nu există niciun indiciu concret care să dovedească acest lucru, ci doar bunul simț.



Dacă luăm în considerare faimosul Eveniment 201, lucrurile devin puțin mai ciudate. Evenimentul 201 (din toamna lui 2019) a fost un "joc de război" organizat de Forumul Economic Mondial și de Fundația Bill & Melinda Gates. Scopul declarat al acestuia a fost acela de a simula efectele unei pandemii mortale de coronavirus "răspândit de animale" la oameni și de a dezvolta politicile pe care guvernele și partenerii lor corporativi ar trebui să le folosească pentru a face față. Interesant este că această simulare a avut loc în octombrie 2019, cu doar două luni înainte ca adevarata pandemie să se întâmple. Aproape toate politicile sugerate de participanții la Evenimentul 201 au fost adoptate acum de majoritatea guvernelor, inclusiv campania de cenzură în rețelele sociale împotriva tuturor celor care pun la îndoială originea virusului și siguranța vaccinurilor experimentale cu ARNm.

Fondatorul World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, s-a grăbit să anunțe la începutul pandemiei despre Covid-19 că este "ocazia perfectă" pentru a lansa "Marea Resetare", care este un plan globalist de a șterge complet sistemele de piață liberă și de a le înlocui cu un cadru socialist extrem de centralizat. WEF are în vedere o lume în care energia legată de carbon este interzisă, toate tranzacțiile financiare devin digitale și sunt monitorizate și controlate de autoritățile centrale, iar ei au sugerat chiar că într-o zi oamenii "nu vor deține nimic și vor fi fericiți". Aceasta este o referire la așa-numita "economie partajată" a viitorului, în care conceptul de proprietate personală este abolit și toți oamenii vor trăi în colective, în locuințe comune în care necesitățile sunt raționalizate sau închiriate de către guvern.



Cu toate acestea, ceva trebuie să fi mers prost cu Covid, pentru că estimările de deces din Evenimentul 201 pentru un astfel de virus au fost de aproximativ 65 de milioane în primul an de la izbucnirea epidemiei. Desigur, acest lucru nu s-a întâmplat. Așadar, rezistența în populație a fost mare, sau mult mai mare se pare, decât se așteptau globaliștii. Aceștia au fost forțați să se angajeze într-o campanie nesfârșită de frică în ultimele 18 luni din cauza unui virus cu o rată mediană a mortalității de doar 0,26%. Este un virus la care peste 99,7% dintre oameni supraviețuiesc și care are o șansă extrem de scăzută de efecte pe termen lung asupra celor care ajung să fie spitalizați. În majoritatea statelor americane, ratele de spitalizare se situează între 10-35 de persoane la fiecare 100.000 de persoane infectate.



Aceste cifre provin de la CDC și de la instituția medicală în general, dar sunt ignorate de propagandiști precum Fauci, la fel cum Fauci a continuat să ignore imunitatea naturală ca factor în protejarea si vindecarea Covid. Ar putea părea bizar pentru aproape orice om de știință, medic și virusolog care nu este plătit de guvern, dar Fauci a susținut că imunitatea naturală ar trebui să fie ignorată în comparație cu vaccinarea. Mai multe studii din întreaga lume arată acum că imunitatea naturală este de până la 27 de ori mai eficientă în prevenirea infecției decât vaccinurile, dar cei cu imunitate naturală sunt considerați o amenințare pentru ceilalți, cu excepția cazului în care sunt și ei vaccinați.



Acest lucru pur și simplu nu are niciun sens din punct de vedere științific, nu are legătură cu știința, ci cu autoritarismul. Fauci este omul "de fațadă" din SUA pentru o campanie de tiranie medicală care este impusă în fiecare națiune; de aceea nu îi pasă de imunitatea naturală. Ideea acesteia este incomodă pentru narațiunea sa, așa că se preface că este lipsită de importanță.



Poate că este ironic faptul că Fauci însuși devine inconsecvent, pe măsură ce dispare încet-încet din lumina reflectoarelor mediatice. Am observat că, de când a fost făcută publică informația privind câștigarea funcției de către NIH, Fauci a apărut mai puțin în mass-media. Un documentar produs de National Geographic și care va fi distribuit în curând de Disney+ îl prezintă pe escroc ca pe un salvator neînțeles și va fi cu siguranță un foc de paie. Acestea fiind spuse, reprezintă un ultim efort clar de a salva reputația falsă a omului.



Există un motiv întemeiat pentru toate acestea. Dezgustul lui Fauci față de libertatea personală a fost bine documentat și îl face extrem de nepopular. El chiar a susținut recent la CNN în favoarea vaccinarii totale folosind această declarație perversă: "Vine un moment în care trebuie să renunți la ceea ce consideri că este dreptul tău individual, de a lua o decizie proprie, pentru binele mai mare al societății."



Fauci și cei de teapa sa globalistă pot fi distilați în această singură mantră: "Fă ce ți se spune pentru un bine mai mare!". Dar cine stabilește care este "binele suprem"? Nu este deranjant faptul că întotdeauna aceiași elitiști sunt cei care ajung în această poziție? Știu că în special stângiștii adoră ideea vaccinarii în masă și îl venerează pe Fauci, iar ei spun că noi, scepticii, ar trebui "să ascultăm știința", dar Fauci nu este un om de știință, este un vânzător ambulant și, așa cum am menționat mai sus, știința reală nu susține argumentele pentru vaccinările forțate sau pentru închideri în case.



La naiba, continui să pun aceleași întrebări în articole și nici măcar un singur stângist sau susținător al vaccinarii nu a venit cu un răspuns valid sau logic, dar din curiozitate morbidă mi-ar plăcea să îl văd pe Fauci dând răspunsurile la aceste chestiuni:

1) Covid are o rată medie a mortalității de numai 0,26%, deci de ce ar trebui să ne asumăm orice risc pentru un vaccin experimental cu ARNm, fără teste pe termen lung care să-i dovedească siguranța?



2) De ce nu acordați sprijin celor 0,26% de persoane care riscă efectiv să moară din cauza Covid-19, în loc să cheltuiți miliarde de dolari pentru ca Big Pharma să producă un vaccin "pe repede înainte" pe care intenționați să îl impuneți celor 99,7% de persoane care nu sunt expuse riscului?



3) În țările majoritar vaccinate, cum ar fi Israelul, peste 60% din spitalizările pentru Covid sunt persoane complet vaccinate. Creșterea exponențială a numărului de pacienți complet vaccinați în mai multe națiuni sugerează că vaccinurile nu funcționează. De ce ar trebui să luăm un vaccin care s-a dovedit a nu fi eficient?



4) Dacă credeți că vaccinurile chiar funcționează, în ciuda tuturor dovezilor care arată contrariul, atunci de ce ar trebui ca persoanele vaccinate să se teamă de ceva de la persoanele nevaccinate? În ce fel suntem noi o amenințare pentru ei?



5) Dacă vaccinurile nu funcționează, atunci nu înseamnă că sunt inutile și că persoanele care sunt cele mai sigure sunt cele cu imunitate naturală? Nu ar trebui să îi aplaudăm pe cei cu imunitate naturală și să încurajăm tratamentul în loc de vaccinarea inutilă?



6) Din moment ce vaccinurile nu funcționează de fapt conform datelor, nu este timpul să încetăm să respingem orbește tratamentele și să ne concentrăm pe testele și studiile care cercetează aceste alternative? De ce această campanie de propagandă vitriolantă de a eticheta tratamentele alternative? Oare pentru că vaccinurile experimentale împotriva Covid și-ar pierde statutul de autorizație de urgență în cadrul FDA dacă ar exista tratamente eficiente?



7) De ce oamenii de știință finanțați de guvern sunt atât de dornici să apere Big Pharma până la punctul de a ignora toate datele care le contrazic afirmațiile? Le este rușine să greșească sau sunt corupți?



8) Cine a decis că sunteți calificați să stabiliți ce constituie "binele suprem"?

Globaliștii și "curierii" ca Fauci nu vor putea niciodată să răspundă la aceste întrebări fără a răstălmăci povestea. Ei vor spune "Cum rămâne cu cei 700.000 de morți din SUA?" pentru a se juca pe ideea că cei care au o minte liberă nu au empatie față de semenii lor. Bineînțeles, aproximativ 40% din aceste decese sunt pacienți din aziluri cu afecțiuni preexistente, așa că nu avem nicio idee dacă au murit din cauza Covid sau din cauza afecțiunilor lor anterioare. De asemenea, milioane de oameni mor în fiecare an din cauza unei multitudini de boli transmisibile, inclusiv gripă și pneumonie, și nu am încercat niciodată să închidem întreaga țară și să zdrobim drepturile civile ale oamenilor din această cauză.



Dacă am ține o evidență a deceselor cauzate de gripă și pneumonie an de an, așa cum facem cu Covid, atunci numărul tot mai mare de morți ar părea la fel de prohibitiv. Societatea nu poate funcționa atunci când este preocupată de moarte.



Da, aproximativ 0,26% dintre oameni mor din cauza Covid, dar viața continuă pentru toți ceilalți. Libertățile noastre sunt mai importante decât temerile voastre iraționale. Libertățile noastre sunt mai importante decât agendele globaliste de centralizare. Libertățile noastre sunt acel "bine suprem". Fără ele, societatea noastră moare și, pe măsură ce societatea noastră moare, milioane de oameni vor muri din cauza colapsului inevitabil și a tiraniei care va urma; mult mai mulți decât vor muri vreodată din cauza Covid.



Acesta este motivul pentru care nimic din ceea ce spune Fauci nu are nicio relevanță. El este atât de transparent în corupția sa încât ar putea la fel de bine să fie invizibil. Vom continua să ignorăm declarațiile și avertismentele sale și vom continua să luptăm împotriva pașapoartelor și restricțiilor privind vaccinurile. La urma urmei, dacă Fauci, Biden și alte marionete globaliste încearcă să folosească forța pentru a ne impune agenda lor, atunci va veni o zi foarte curând când vor fi trași la răspundere pentru crimele lor împotriva umanității, iar atunci își vor dori să fie invizibili.

Articol scris de Brandon Smith