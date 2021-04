Cum a devenit naivul dar nevinovatul Domn Simu pastila otravita a PNL

Parca desprins dintr-o nuvela a lui Conu Iancu Caragiale acest Trahanache al politicii actuale dambovitene se face pe zi ce trece tot mai remarcat in goana sa dupa "coledgiu".

Sculer-matriter la originile sale in cadrul Uzinei Mecanice Cugir acest personaj si-a incercat sustinerea politica pe plan local in urma cu mai multi ani, cand a fost impus sa ocupe functia de sef sectie Scularie insa, cu tot suportul politic, la momentul inteviului pentru functie Simu-al nostru a suferit un soc emotional si nu a mai putut sa deschida gura nici macar sa isi pronunte numele, sens in care Comisia de interviu s-a vazut nevoita sa il respinga.

Ulterior, din dorinta de a fi remarcat si el in planul politic local, renunta la slujba grea si ingrata din cadrul Uzinei Mecanice Cugir si devine direct managerul Spitalului Orasenesc Cugir - functie importanta si pentru care Simu era perfect calificat, scularia facand casa buna cu administrarea unui spital, fie el si orasenesc. Cu mult bun simt, dupa ce a ocupat o buna perioada functia respectiva Simu isi depune demisia si mentioneaza ca "nu a dorit să-şi motiveze demersul, susţinând doar că, nu se simţea potrivit pentru funcţia pe care o ocupă la instituţia de sănatate". (detalii AICI)

In fapt, decizia de a parasi functia manageriala dobandita politic, nu a avut drept motivatie doar faptul ca Simu era total pe dinafara ci mai ales pentru ca, tot politic, i s-a oferit oportunitatea sa revina in Uzina Mecanica Cugir pe o functie de conducere, respectiv aceea de Sef Serviciu Tehnic. In perioada cat a ocupat functia respectiva Simu s-a facut remarcat doar prin suportul acordat directorului UM Cugir de la acea vreme ("a inchis ochii" pe romaneste) pentru achizitia unei linii complet automatizate si foarte scumpe pentru productia de muntie de infanterie NATO care de la momentul achizitiei si pana in prezent zace instalata in incinta unei hale din Uzina fara sa fi produs un cartus in toata aceasta perioada.

Odata cu alegerile politice din Romania de la sfarsitul anului 2019 ascensiunea lui Simu ia o turnura si un sens ascendent fulminant, fiind numit, cu sprijinul partidului, instant Director General al Uzinei Mecanice Cugir si la numai doua luni dupa Secretar de Stat in cadrul Ministerului Economiei, Energiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Intrucat, in functia cu pricina, care depasea cu mult capacitatea intelectuala a personajului acesta s-a facut remarcat exclusiv printr-o serie de nenumarate balbe si gafe care au starnit rumoare si l-au transformat intr-un personaj politic hilar, odata cu schimbarea esicherului politic si intrarea USR la guvernare alaturi de PNL in cadrul Coalitiei, colegii de partid ai lui Simu au decis sa nu ii mai ofere sustinerea necesara pentru continuarea activitatii in cadrul Ministerului Economiei (care intre timp a revenit USR) acesta vazandu-se nevoit sa revina la Uzina Mecanica Cugir, evident tot intr-o functie de conducere, respectiv Director de Dezvoltare.

Toate ar fi fost bune si frumoase daca s-ar fi oprit aici, insa al nostru Simu simtindu-se tradat de catre "Partid" a simtit nevoia sa se razbune si sa dovedeasca el camarazilor ca se poate descurca cu succes si fara suportul lor politic. Decizia tradarii a venit se pare, si pe fondul unei idile cu o frumoasa domnisoara din subordine, pentru care, gurile rele din minister spun ca Simu ar fi dezvoltat o pasiune fulminanta si astfel ar fi mai convins ca niciodata ca trebuie sa ramana in Bucuresti, urmand sa faca naveta din cand in cand la familia ramasa in Cugir.

Astfel ca, ramas sfara functie, Simu a ingenunchiat si a pupat inelul noului stapan Claudiu Nasui si secretarului de stat Simona Fatu - sefa tuturor numirilor pe functii si iata ca, din postura de sculer matriter la Uzina Mecanica Cugir (functie de baza) USR-ul l-a transformat brusc in "specialist în industria de apărare, având experienţa tehnică, juridică şi managerială în domeniu", (lipseste titlul de doctor in economie si le avea pe toate!) fiind numit direct in functia de presedinte al Consiliului de Administratie al CN ROMARM SA. Cum ar veni, angajatul filialei ROMARM - UM Cugir a devenit, in paralel, seful actionarului UM Cugir - oare asta nu o fi vreun soi de conflict de interese? Cum sa fii angajatul filialei si in acelasi timp si seful actionarului filialei la care esti angajat? Adica Simu jongleaza, da cu capu, suteaza si apoi repede pune manusile si apara?

In fine. Ideea e ca dorinta de marire a acestui Trahanache nu are limite, mai ales ca solda pe care USR ul i-a oferit-o pentru tradare nu e suficienta pentru traiul in Bucuresti - casa inchiriata, masina, manacare, amanta, sa mai trimiti si ceva bani acasa la familie -, asa ca Simu al nostru si-a pus in plan sa "culeaga tot de pe masa" (cum ar spune un pokerist adevarat) si cu orice pret sa mai obtina macar o functie de director general ceva la o companie a statului astfel incat sa poata incasa suficient pentru o viata relaxata in Bucuresti.

Dupa ce Nasui a reusit performanta sa inlocuiasca vechiul presedinte profesionist al CA ROMARM SA (Ruxandra Anghel - din 2008 activeaza in minister in functii de conducere a industriei de aparare, domeniu care ii este cunoscut ca propriile buzunare) cu acest Trahanache ratacit in Bucuresti si prezentat ca parte din echipa de specialisti competenti ai USR, acum se incearca inlocuirea efectiva a intregului management al CN ROMARM SA cu acelasi tip de specialisti astfel incat ministrul Nasui sa desavarseasca opera pusa la cale, asa cum rezulta din ultima iesire publica - "avem un portofoliu destul de dificil și strategia este clară, trebuie să închidem, să oprim aceste găuri negre cât mai repede, iar companiile care sunt listabile, să fie listate, restul urmand a fi lichidate". (detalii AICI.)

CSAT/ SRI/ SIE/ DGAIA ar trebui sa sară ca arși, intrucat se pune in discutie distrugerea industriei strategice a statului, vanzarea rezervelor minierale, ultimele bogatii ale tarii!