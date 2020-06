Cum sare Banu din Primaria lui Florea! Mafia sectorului 5 achizitioneaza o scena la un pret la care putea lua la pachet si aparatura si artistii non-stop!

Primăria Sectorului 5, condusa de pesedistul Daniel Florea, prin Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache", plătește circa 480.000 lei (TVA inclus) pentru o scenă demontabilă pe care a achizitionat-o prin achizitie directa, fara licitatie, de la o firma "de casă".

Contractul a fost atribuit societatii "Loud Music Entertainment", abonata la banul public, dovada ca în ultimele 18 luni a mai primit de la instituție, prin aceeași metodă, 15 contracte în valoare totală de peste 1,7 milioane lei. Potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice, achiziția a fost postată pe 9 iunie la ora 10:21 și a fost atribuită la ora 14.07. Viteza cu care s-a realizat "tranzactia" este de-a dreptul uimitoare, profitand de faptul ca pentru achizitiile directe in materie de constructii se poate merge fara licitatie pana la suma de 100.000 de euro, dar si ca pe vreme de pandemie cu stare de urgenta, urmata de stare de alerta, mai putini ochi sunt atenti la aceste manevre financiare. Scena cu pricina a costat putin sub 100.000 de euro, de la bugetul local, ca sa fie in "parametrii" achizitiei directe. Daca scadem TVA, atunci suma efectiva platita pentru scena este de 80.000 de euro.

Datele tehnice publicate pe SEAP sunt următoarele: "Structura metalică tip 'Scenă demontabilă', balastată cu blocuri de beton îngropat, dimensiuni 12x10x7 m clearance, podium de 12x10x1,2 m, capacitate de agățare 9500 Kg, distribuit conform raport static. Clearance deck to beam - 7.5 m . Podium din lemn triplus stratificat tip TEGO montat pe structura de oțel. Structura din oțel poate rezista montată și pe timp de vara și pe timp de iarnă fără a necesita supraveghere specializată pentru perioada de stand-by, nu necesită montare și demontare inantea și după terminarea fiecărui eveniment. Calculul static include și calculatiile pentru încărcările de zăpadă. Specificații detaliate în manualul tehnic și în raportul static. Structura este formată din 4 stâlpi de oțel culoare negru cu înălțime de 8.5 m acoperiș tip Pitch-Roof cu 3 grile de prerigg, capacitatea de agățare fiind de 500 kg/punct împărțite în 24 de puncte. 2 scari de acces de 2 x 1,2 m. Stâlpii sunt asigurați cu sufa de oțel pentru a preveni deformările din cauza condițiilor meteo. Sistem de outrigg pentru agățarea sistemului de sunet cu greutate de maxim 1500 kg/fiecare parte. Acest tip de structură este mult mai rezistent decât structurile temporare de aluminium care necesită supraveghere non stop de către personal montator specializat", se arată în anunț.

In momentul de fata, o astfel de scena demontabila, care corespunde in totalitate cerintelor lui Daniel Florea - un iubitor al datului in stamba in public de pe scene, vezi scandalul din urma cu cativa ani, de la un eveniment prezentat de Dan Bittman, la care edilul a dansat gratios sub privirile inmarmurite ale spectatorilor - costa intre 25.000-30.000 de euro cu tot cu transport si montaj la o locatie, sau depozitare la client. O astfel de scena la acest pret poate fi achizitionata din mai multe surse externe, iar daca se doreste un pret sub 25.000 de euro atunci se poate aduce din China, la cheie. In plus, scenele chinezesti sunt dotate si cu motoare, astfel ca acoperisul poate fi coborat pe vreme rea automatizat, la fel, tot motorizat se pot ridica la inaltime diverse aparate tehnice (lumini, boxe etc.). Daca nu se doreste un producator extern si nici marfa made in China, atunci il informam pe Florea ca la Slatina se fac unele din cele mai bune scene demontabile din Europa, inclusiv motorizate, la preturi pana in 30.000 de euro pentru cerintele tehnice mentionate.

Ca atare, Florea si ai lui au decis sa dea in plus 50.000-60.000 de euro in plus ca sa achizitioneze o scena ce ar urma sa fie folosita de cateva ori in timpul campaniei electorale locale ce urmeaza pana la alegerile din 27 septembrie si, cum altfel se pot face evenimente electorale pentru primarul "in curs" decat pe banii primariei? Fireste ca era mai simplu ca Primaria Sectorului 5 sa inchirieze scene pentru evenimente de la firme specializate, cum a facut in trecut, la preturi intre 1.500-2.000 de euro pe eveniment, de multe ori chiar de la aceeasi firma. Florea insa prefera sa dea 80.000 de euro, pret la care se poate achizitiona nu numai scena, dar si toate sculele tehnice necesare (sonorizare, lumini etc.), dar si artistii care sa cante, cu totul, la pachet!

Interesant e si ce e cu firma care a castigat licitatia. Potrivit Datelor din SEAP, firma Loud Music Entertainment a primit de la Primăria Sector 5, în ultimele 18 luni, prin achiziție directă, contracte de peste 1,7 milioane lei. Firma apare in ecuatie, brusc, dupa ce in martie 2018 a pierdut o licitatie pentru un eveniment important, pe bani grei, tot la Centrul "Stefan Iordache" si a contestat la Comisie. Prin decizia nr 1171/4.04.2018, pe care o puteti consulta mai jos, firma pierde si contestatia, dar, culmea, din acel moment devine si abonata la banul public al carui jupan e primarul Florea. Pe piata de entertainment, firma cu pricina e cunoscuta ca o mare platitoare de "parandarat", avand cea mai mare cota de "returnari" din incasari. Potrivit datelor de la Registrul Comerțului, firma a fost înființată în 2013 și are un singur acționar Dragoș-Costin Banu. Acesta este și administrator.

De la începutul anului 2019, compania a încheiat și două contracte cu Compania Municipală Sport pentru Toți a Gabrielei Firea si ea amatoare de "senzatii tari", oferite prin organizarea de evenimente cultural-artistice pe milioane de euro, dupa cum a dezvaluit Ziuanews in mai multe randuri. În total, contractele încheiate cu cele două instituții de catre "Loud Music Entertainment" totalizează circa 2 milioane de lei.

la fel ca si Gabriela Firea, Daniel Florea, mai-marele de la Primăria Sectorului 5 este cunoscut pentru cheltuirea banului public pe concerte. În 2018, Primăria a organizat un concert pentru a sărbători "50 de ani de Sector 5" pentru organizare plătind fabuloasa suma de 700.000 de euro. Atunci, potrivit datelor din piata de specialitate, inchirierea scenei, aparaturii si plata artistilor a fost, in realitate, sub 100.000 de euro, banii "in plus" fiind de 600.000 de euro. Conform informatiilor aparute in presa, 100.000 de euro au ramas ca si comision firmei organizatoare, iar echipa lui Florea care a pus la cale ingineria financiara s-a ales cu jumatate de milion dintr-o lovitura. Ancheta care s-a deschis la DNA in urma sesizarilor din mass-media a ramas suspendata pana azi din ratiuni politice.