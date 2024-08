Cum se aplică Planul Kalergi pe șest in România. Iohannis e premiant!

Intre altele - cum ar fi planul de infiintare a Uniunii Europene - Contele Kalergi, un illuminat mason, care a visat la subjugarea maselor, a descris ca populatia europeana trebuie sa fie un amestec de rase, metisi docili care sa execute ordinele unei elite.

Fapt ca a fost bagat in seama, desi se spune ca Planul Kalergi e o teorie a conspiratiei e ca vedem infaptuita Uniunea Europeana, vedem migratia masiva si mai vedem multe cuprinse in teoriile contelui illuminat. Ar mai fi de mentionat ca personalitati europene sunt premiate de Fundatia Kalergi, intre care Anghela Merkel, Klaus Iohannis, Emil Constantinescu etc.

Puțini știu că există un „Patronat al Importatorilor de Forță de Muncă în România", care are deja nu doar o activitate vizibilă - la câți migranți muncesc deja in mai toate orasele tarii - dar și o uimitoare influență politică. Patronatul nu doar negociază de la egal la egal cu guvernul, cerând sute de mii de vize pentru colonizarea teritoriului național, dar obține în regim de urgență legi necunoscute alegătorilor și nesolicitate de aceștia.

Patronatul a deschis anul trecut o secție consulară în Bangladesh, la Dhaka, oraș care singur are peste 20 de milioane de locuitori deloc dezinteresați să devină cetățeni UE. Patronatul actionează ca și cum ar fi un stat în stat, avand consulate proprii. Aflam astfel că s-au mai angajat 3 consuli, ajungând la un total de 12 consuli în exotica țară, care întocmesc acte de muncă la foc continuu.

Într-o altă știre, Patronatul certa guvernul că e nevoie de un flux anual mai mare de migranți. Dintr-un interviu mai suntem informati că Patronatul se laudă cu izbânzi mai mari. Anume, legi care acordă CNP românesc încă de la sosire pe diverse acte și dublarea la doi ani a vizei inițiale.

Modificarea unei legi care ține de securitatea națională, cum e acordarea CNP-ului, s-a făcut, firesc, prin ordonanță de urgență, fiind o problemă ce nu suporta amânare. La suprafață, e prezentată ca o egalitate în drepturi, intrare în „normalitate". Nu contează că de la înființarea statului s-au bătut generații întregi de bărbați de stat și mari personalități culturale contra schimbării legii cetățeniei. Pentru că modificarea aceasta trebuie coroborată și cu altă schimbare făcută pe mutește, a legii cetățeniei, cu o reducere la doar 3 ani a intervalului minim de ședere anterioară.

Cu un CNP, migrantul devine juridic egal în drepturi cu vechii cetățeni, are acces la sistemul de pensii, de educație și la cel medical, teoretic chiar înainte de a deveni contribuabil sau cu o contribuție simbolică de o lună. Dar în condițiile în care la fiecare rundă de alegeri și referendumuri se ceartă că nu știu exact câți sunt înscriși pe listele electorale, te poți gândi și la folosiri mai inventive a acestui bazin de CNP-uri în tabletele STS.

De pe site-ul unei multinaționale celebre, KPMG, aflăm că sunt nu mai puțin de 5 tipuri diferite de acte temporare de rezidență, care deduc că sunt de acum asociate cu un CNP românesc. Ele sunt:

- permis de ședere

- permis unic

- certificat de înregistrare

- carte de rezidență

- carte albastră UE

Lor li se adaugă și actele eliberate în baza legilor de „reîntregire a familiei", o schemă piramidală în expansiune geometrică în doar câțiva ani de la începerea colonizării.



Dacă ne uităm doar la cartea albastră a UE, invenție destinată „elitelor", pentru care uniunea impune reguli schimbate recent prin tratatul privind migrația, vedem că poți fi angajat de orice persoană juridică de pe teritoriul UE. Deci un turc, care își face firmă în Germania, poate angaja fictiv pe salarii pe care nu le dă niciodată, ci dimpotrivă încasând o taxă, câți indivizi dorește, pentru detașare în România. Cine va verifica existența respectivei activități sau filiale în altă țară!?



Dar să lăsăm aceste aspecte tehnice și să privim situația de ansamblu. Avem cel puțin o organizație instituită cu obiectivul implicit al schimbării demografiei României. Pe de altă parte, nu te poți organiza în niciun fel să contracarezi acest fenomen. Pentru că o ipotetică organizație anti-migrație ar intra imediat în atenția și monitorizarea SRI și ar putea fi hăituită cu o sumedenie de legi, de care iarăși românul mediu e total ignorant. Dar ele există.

Vedem deja că în Marea Britanie, Germania, Irlanda, oamenii sunt băgați la închisoare pentru postări și comentarii pe Facebook, pentru participarea inclusiv pasivă la mitinguri anti-migrație. Eșafodajul de legi contra discriminării, cu pedepse similare în închisoare și amenzi uriașe există deja și la noi, există instituțiile puse la punct. Veți întreba de ce încă represiunea nu e la nivelul celei din Vest? Foarte simplu: pentru că pasivitatea românească și lipsa de conștientizare a urmărilor sunt mult mai favorabile derulării în liniște a schimbării.



Masele abulice sunt captivate de dorințe materiale, au mintea ocupată cu certuri irelevante între personaje irelevante, cu sportul, cu pornografie și mondenități, cu spaime ce li se perindă pe la urechi. Și sunt cucerite de ideologia dizolvantă liberală a interesului propriu contra oricărui ideal superior.



O reprezentantă a unei firme de adus muncitori din afara Europei pretindea că 70% din patronii din România doresc acești înlocuitori ai actualei lor forțe de muncă. N-or fi atâția, dar sunt destui și mult mai influenți decât orice cetățean. Se pot organiza în patronate, asociații de lobby, pot cumpăra politicieni. De fapt, nici n-au nevoie, pentru că au de partea lor ambasade și structura de ONG-uri tip Soroș, care are oricum programul bine definit și în derulare.



Naivii vor spune că și cetățenii se pot organiza în partide. Că e democrație, nu oligarhie. Da, dar comparați eficiența: Ce partid chiar intrând în Parlament poate da legi care să schimbe acordarea cetățeniei sau CNP-ului și ordonanțe de urgență? Chiar societatea civilă autentică, la ultima și poate singura ei performanță din ultimele decenii, n-a reușit decât să pună pe agendă referendumul familiei, nu să-l și treacă, deși l-a câștigat cu 95%.



Dar un partid, care ar fi explicit și constant împotriva invaziei, ar fi rapid scos în afara legii sau măcar marginalizat mediatic ca extremist. Iar organizațiile care sunt acum doar de business, și-ar descoperi și o latură de presiune socială, cum au alte ONG-uri, fundații și „institute", făcând poliție a gândirii și amendând de exemplu orice patron care ar discrimina, respectiv ar alege să nu participe la programul celorlalți patroni de inginerie socială.



Oricum, e doar o chestiune de timp până vor deveni forțe deloc neglijabile în societate și asociațiile și partidele de reprezentare a noilor contingente purtătoare de CNP românesc. Care, conform definiției liberale a identității, pentru că au o identitate juridică, nu pot fi contraziși că ar fi altceva decât români. Lucru care nu e o fantezie, ci o realitate în toate țările care au ajuns la generația a doua și mai mult.