Cum urmarea securitatea comunista scrisorile romanilor. Biroul special unde se citeau toate inscrisurile "elementelor dusmanoase"

Securitatea comunista controla strict intreaga viata a romanilor. Un segment important al activitatii era dedicat interceptarii corespondentei si identificarii perosoanelor care trimiteau scrisori dusmanoase la adresa regimului.

Exista un birou special "S" in cadrul fiecarui Inspectorat Judetean de Securitate care avea rolul de a intercepta, citi si cenzura corespondenta. CNSAS a publicat continutul unor scrisori care au fost cenzurate de catre securisti, respectiv au fost oprite sa ajunga la destinatari intrucat cuprindeau amenintari la adresa conducatorilor si a oranduirii socialiste. Autorii erau identificati si anchetati. Cei mai multi spuneau ca scriau acele scrisori ca urmare a greutatilor pe care le aveau in ceea ce priveste obtinerea de alimente si alte bunuri necesare traiului zilnic. De asemenea, sunt prezentate rapoarte privind activitatea biroului "S" intr-un anumit interval de timp.

Un astfel de raport desecretizat se refera la activitatea securitatii din Alba in primul trimestru din anul 1980. Biroul "S" avea un plan de munca trimestrial si un plan de cautare a informatiilor. Astfel, controlul secret al corespondentei locuitorilor din judetul Alba se realiza la Alba Iulia, Aiud, Blaj si Sebes. Efectivul biroului special era format din 12 cadre, repartizate in cele patru localitati, cele mai multe (8) fiind la Alba Iulia. Zilnic, locuitorii din judet expediau circa 85.000 de scrisori.

"Organele informative-operative au cerut pentru interceptare pe trimestrul I un numar de 728 de elemente pentru care au fost interceptate 8.629 scrisori. Din aceste materiale au fost extrase 248 note. Controlul corespondentei este organizat pe linii de munca si medii, permitand lucratorilor compartimentului sa stapaneasca mai bine sectorul de activitate si sa aiba continuitate in munca. Materialele semnalate de Biroul Special S au contribuit la prevenirea comiterii unor acte antisociale, la cunoasterea preocuparilor si intentiilor elementelor aflate in atentia organelor de securitate, la descoperirea unor noi elemente necunoscute de organele de securitate si militie cu probleme ce fac obiectul muncii organelor Ministerului de Interne.

In privinta operatiunilor de laborator, reconstituirea trimiterilor postale ce fac obiectul muncii noastre, raportez ca aceasta se face cu simt de raspundere, neexistand rebuturi sau deteriorari de materiale, In acest sens nu sint nici reclamatii sau sesizari din partea populatiei catre organele de posta", se precizeaza in raportul din 5 aprilie 1980. Scrisorile persoanelor considerate suspecte erau desigiliate, iar daca se descoperea ceva suspect persoana respectiva era chemata la securitate. Daca nu existau referiri la lucruri considerate dusmanoase, scrisoarea era sigiliata si trimisa spre destinatie.

Biroul Special "S" folosea un numar de 31 de colaboratori, care erau contactati zilnic pentru schimbul de material postal si o data pe luna pentru instruire, educare, verificare si dirijare. In scrisorile interceptate se regaseau, in principal, stari de spirit si comentarii ale oamenilor in legatura cu legi, decrete si alte masuri ale conducerii de partid si de stat, dar si referiri la probleme din cadrul cultelor religioase. In 1980, biroul "S" din Alba Iulia avea in urmarire pe tara 43 de cazuri care trasmisesera scrisori cu continut considerat dusmanos.

Un alt document desecretizat de CNSAS este scrisoarea fotocopiata a unei persoane de confesiune greco-catolica care ii scrie unui ierarh de la Turda. Spune ca impreuna cu un coleg a vizitat de mai multe ori un episcop de la Lugoj de la care au primit "lucrari de valoare". Acesta relateaza si cum au fost urmariti de securitate: "Un cadru militar ne-a observat, nu stiu precis dar am fost chemati la ofiserul de la contra-informatii unde a trebuit sa dam niste declaratii. Rezultatul... sintem tinuti mereu sus supravegherea D.S. ului. Nu va pot spune ce atmosfera penibila ne-au creat in perioada Marelui Post, dar si de Sf. Pasti".

Cand erau interceptate scrisori care puneau probleme exista si o informare catre comitetul judetean al PCR in care se relata si modul cum a fost rezolvata problema. O astfel de informare a fost realizata in legatura cu scrisoarea trimisa de un sef de echipa care era membru PCR. "In procesul anchetarii, sus-numitul a recunoscut ca este autorul scrisorii respective manifestindu-si regretul ca a intreprins asemenea actiune care ar putea sa se soldeze cu excluderea sa din rindurile PCR. A motivate ca a trimis aceasta scrisoare, datorita unor greutati pe care le-a intimpinat cu privire la aprovizonarea cu alimente a muncitorilor din echipa pe care o conducea la construirea drumului forestier din Dealul Crisului", se afirma in informarea din 16 iunie 1982, semnata de seful securitatii Alba, col. Florian Brihac.