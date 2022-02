Datele ascunse ale studiului Pfizer arată că în faza de testare TOATE femeile "vaccinate" în timpul sarcinii și-au pierdut copiii prin avort spontan!

Un proces intentat de profesioniști din domeniul sănătății publice și al transparenței a produs documente de la Pfizer care arată că "vaccinul" său împotriva coronavirusului Wuhan (Covid-19) a provocat avorturi spontane la toate mamele însărcinate pe care a fost testat.

Intitulat "Cumulative Analysis of Post-Approval Adverse Event Reports" (Analiza cumulativă a rapoartelor de evenimente adverse post-aprobare), un raport Pfizer care prezintă evenimentele raportate până în februarie 2021 - puteți descărca acest raport - arată că nicio femeie însărcinată care a luat injecțiile Pfizer nu a născut un copil viu, prezinta Reseau International, care aduce si probe concludente.

Tabelul 6 din raport, intitulat "Informații lipsă", relevă, la primul subiect "Utilizarea în timpul sarcinii și alăptării", următoarea afirmație:

"Rezultatele sarcinii pentru cele 270 de sarcini au fost raportate ca avort spontan (23), rezultat în așteptare (5), naștere prematură cu deces neonatal, avort spontan cu moarte intrauterină (câte 2), avort spontan cu deces neonatal și rezultat normal (câte 1)." Nu au fost furnizate rezultate pentru 238 de sarcini (rețineți că au fost raportate 2 rezultate diferite pentru fiecare geamăn și ambele au fost luate în considerare).

Luat la valoarea nominală, acest lucru ar sugera că, din 270 de sarcini, au existat 23 de avorturi spontane, cinci "rezultate în așteptare", două nașteri premature cu deces neonatal, două avorturi spontane cu deces intrauterin, un avort spontan cu deces neonatal și un rezultat normal. Cu toate acestea, există, de asemenea, această afirmație înșelătoare: "nu au fost furnizate rezultate pentru 238 de sarcini".

"Deci, într-adevăr, nu avem nicio idee despre ce s-a întâmplat cu 243 (5 + 238) dintre sarcinile acestor femei care au fost injectate; pur și simplu nu au fost incluse în raport", a raportat Principia Scientific International. Pfizer admite într-un document confidențial că vaccinul COVID-19 provoacă o boală potențată asociată cu vaccinul (același lucru ca și potențarea dependentă de anticorpi).

"Ceea ce știm este că din 27 de sarcini raportate (270 minus 243), sunt 28 de copii morți! Acest lucru pare să însemne că cineva a fost însărcinată cu gemeni și 100% dintre copiii nenăscuți au murit. Este posibil ca cele cinci "rezultate în așteptare" să fi avut ca rezultat o naștere normală. Acest lucru înseamnă că, în cel mai bun caz, doar 87,5% dintre copiii care au trăit în pântece "complet vaccinate" au murit, față de 100%.

Oricum ar fi, este totuși un rezultat oribil. Niciun copil nu ar trebui să moară din cauza acestor injecții dacă ele sunt cu adevărat "sigure și eficiente", așa cum se pretinde, dar se pare că ele ucid majoritatea sau toți copiii nenăscuți. Se pare că Pfizer a încercat să mușamalizeze acest lucru cu un articol intitulat "Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine", care a fost publicat în New England Journal of Medicine (NEJM) la 31 decembrie 2020.

Acest articol încearcă să ascundă faptul că, în primul trimestru de sarcină, injecția Pfizer a provocat un avort spontan la 82% dintre cele care au primit-o. Alianța canadiană" Covid Care Alliance" a raportat studiul în luna următoare, expunându-l ca fiind un simulacru complet. "Studiul favorabil Pfizer este un simulacru complet", a raportat Principia Scientific International. "Este plin de declarații false și metode înșelătoare."Aceste injecții sunt criminale; punct", a adăugat grupul, subliniind că nimeni nu ar trebui să le ia.

Consiliul Mondial al Sănătății a redactat o declarație de încetare și de renunțare care este transmisă tuturor guvernelor, clinicilor, spitalelor, organismelor de reglementare medicală, medicilor, asistentelor, politicienilor și "tuturor celor implicați în vreun fel în fabricarea, transportul, distribuția, promovarea sau administrarea acestor injecții".