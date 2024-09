De data asta nu mai e Teoria Conspiraitiei: FDA atentioneaza ca vaccinatii impotriva variolei maimutei ii pot ucide pe nevaccinatii cu care intra in contact! VIDEO

Dr. Rima E. Laibow a împărtășit cu Maria Zeee că vaccinul împotriva variolei maimutei (monkeypox - mpox), denumit ACAM2000, aprobat de US Food and Drug Administration („FDA"), are un prospect care avertizează că persoanele care primesc injecția pot provoca moartea persoanelor nevaccinate din jurul lor.

Sub titlul „Avertismente și precauții" și subtitlul „Complicații grave", prospectul precizează „De asemenea, au fost raportate decese în cazul contactelor nevaccinate infectate accidental de persoane care au fost vaccinate". Această informație alarmantă a fost împărtășită în timpul unui interviu cu Maria Zeee săptămâna trecută.

Împărtășind interviul Dr. Laibow, farmacologul australian pensionat Philip Altman demonstrează că informațiile despre produs emise de Administrația australiană a produselor terapeutice includ aceeași „complicație gravă" ca și FDA. „De asemenea, au fost raportate decese în cazul contactelor nevaccinate infectate accidental de persoane care au fost vaccinate."

Un vaccin pentru variolă numit ACAM2000 (și acum recomandat de TGA pentru monkeypox), care a fost aprobat în Australia în 2009, poate provoca decesul atât persoanelor nevaccinate, cât și celor vaccinate. Nu am mai auzit de așa ceva până acum - niciodată!

Având în vedere că Australia se pregătește în prezent să acorde ONU și OMS dreptul de a forța pe toată lumea să primească orice vaccin pe care îl desemnează (așa-numitul Tratat al OMS privind pandemia, cu puteri de a impune închideri, restricții de călătorie, blocarea conturilor bancare, detenție forțată în lagăre etc.) la indicația unei singure persoane neeligibile (secretarul general al ONU), acest lucru ar trebui să fie terifiant pentru toți cei care citesc acest text.

Utilizarea aprobată oficial spune [sublinierea noastră]: „ACAM2000 este indicat pentru imunizarea activă împotriva variolei la persoanele care prezintă un risc ridicat de infectare cu variolă în cadrul unui focar declarat oficial". Aceste ultime 3 cuvinte sunt extrem de importante.

ONU este cea care poate declara un „focar declarat oficial"! Guvernul nostru poate acorda ONU autoritatea legală de a vă forța să primiți vaccinul împotriva variolei maimuțelor ACAM2000 dacă ONU declară o epidemie oficială.

Situația devine și mai gravă. Odată cu noile legi privind identitatea digitală și cu legislația iminentă privind dezinformarea și dezinformarea, oricine încearcă să avertizeze asupra pericolelor acestor injecții potențial letale va fi cenzurat, iar majoritatea populației va fi complet inconștientă că a fost vizată de propriul guvern. Mass-media coruptă [corporatistă] va contribui la răspândirea propagandei fricii, așa cum a făcut (și continuă să facă) cu covidul.

În PI al Administrației australiene a produselor terapeutice („TGA") se menționează: „Decesul la persoanele vaccinate este cel mai adesea rezultatul morții subite cardiace, encefalitei postvaccinale, vacciniei progresive sau eczemei vaccinale. Decesul a fost, de asemenea, raportat la contacții nevaccinați infectați accidental de persoane care au fost vaccinate."

Iată cuvintele aprobate oficial care descriu potențialele consecințe adverse ale vaccinării ACAM2000 pentru oricine este interesat să se injecteze:

Complicațiile grave care pot urma vaccinării primare cu variolă cu vaccin viu sau revaccinării includ: miocardită și/sau pericardită, encefalită, encefalomielită, encefalopatie, vaccinia progresivă (vaccinia necrosum), vaccinia generalizată, infecții cutanate vaccinale severe, eritem multiform major (inclusiv sindromul Stevens-Johnson), eczemă vaccinală, orbire și moarte fetală la femeile însărcinate.