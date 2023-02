De o gravitate maximă: ONU cere guvernelor lumii să "pună capăt libertății de exprimare" pentru a "combate dezinformarea"!

ONU a cerut prin UNESCO guvernelor din întreaga lume să limiteze libertatea de exprimare "în interesul combaterii dezinformării". Miercuri, Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a cerut stabilirea unor "linii directoare globale pentru reglementarea mediilor sociale" în cadrul unei conferințe pentru a aborda presupusa "dezinformare".

Evenimentul UNESCO a fost intitulat "Conferința Internet pentru încredere" și a prezentat vorbitori care au cerut o structură de guvernanță globală pentru a reduce la tăcere "discursul instigator la ură, misoginismul, suprimarea libertății de exprimare și teoriile conspirației". Agenția a subliniat opoziția sa față de țările suverane care iau măsuri individuale pe care le consideră adecvate pentru a aborda existența discursului online.

"Dacă aceste inițiative de reglementare sunt dezvoltate în mod izolat, cu fiecare țară lucrând în propriul colț, ele sunt sortite eșecului. Perturbarea informației este prin definiție o problemă globală, astfel încât reflecțiile noastre trebuie să aibă loc la scară globală", a deplâns miercuri directorul general al UNESCO, Audrey Azoulay, menționând că "cel puțin 55 de țări lucrează la" suprimarea discursului online.

Într-un videoclip promoțional pentru a anunța conferința, un purtător de cuvânt al UNESCO s-a referit la utilizatorii online care încalcă limitele unui discurs adecvat ca la "insecte care prosperă în întuneric". În discursul său de joi, Azoulay a susținut că reglementarea este necesară online deoarece adevărul este presupus a fi nepopular.

"Estomparea granițelor dintre adevărat și fals, negarea extrem de organizată a faptelor științifice, amplificarea dezinformării și a conspirațiilor - acestea nu au luat naștere pe rețelele sociale", a spus șefa UNESCO. "Dar, în absența unei reglementări, ele înfloresc acolo mult mai bine decât adevărul".

"Doar luând pe deplin măsura acestei revoluții tehnologice ne putem asigura că ea nu sacrifică drepturile omului, libertatea de exprimare și democrația. Pentru ca informația să rămână un bun comun, trebuie să reflectăm și să acționăm acum, împreună", a cerut ea.

La conferința, cu sediul la Paris, au mai participat și președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva și Maria Ressa, precum și o jurnalistă filipineză care s-a confruntat cu persecuții guvernamentale pentru că ar fi raportat dezinformări online în timpul fostului președinte Rodrigo Duterte.

Lula da Silva și-a folosit discursul pentru a deplânge revolta din 8 ianuarie de la Brasilia, în care susținătorii lui Bolsonaro au luat cu asalt Congresul brazilian, sediul Curții Supreme și palatul prezidențial Planalto. Deși au distrus părți din toate cele trei facilități, revoltele - spre deosebire de cele din anii trecuți ale stângiștilor din țările vecine Peru, Columbia, Chile, Bolivia și Ecuador, printre altele - nu s-au soldat cu morți și doar cu un număr mic de răniți.

Protestatarii brazilieni s-au adunat în capitală pe 8 ianuarie pentru a protesta împotriva învestirii lui Lula într-un al treilea mandat de președinte. Președintele de stânga dură fusese arestat după încheierea celui de-al doilea mandat, în 2011, sub acuzația de corupție în timpul mandatului. El a fost condamnat în mai multe apeluri și condamnat la peste două decenii de închisoare pentru că a folosit bani de mită pentru a cumpăra o proprietate de lux - o investigație care a rezultat în urma unei anchete polițienești mult mai ample, cunoscută sub numele de "Operațiunea Car Wash", care a scos la iveală un aparat de corupție masivă în cadrul guvernului organizat sub conducerea lui Lula. Instanța supremă a națiunii, Tribunalul Federal Suprem (STF), a anulat condamnările lui Lula în 2021 pe baza unui aspect tehnic, fără a prezenta dovezi exoneratoare, dar permițându-i acestuia să candideze la președinție.

Susținătorii lui Bolsonaro care au protestat față de învestirea lui Lula au susținut că o persoană condamnată pentru infracțiuni în timp ce era președinte nu ar fi trebuit să fie permisă pe buletinul de vot și au indicat faptul că guvernul brazilian a interzis organizațiilor media să discute chiar și despre condamnările pentru corupție ale lui Lula ca fiind un indiciu că alegerile nu au fost nici libere, nici corecte. În timp ce jurnaliștii nu puteau discuta public despre condamnările lui Lula fără a risca o amendă, Lula și campania sa l-au acuzat liber pe Bolsonaro de pedofilie și canibalism.

Internetul, a spus Lula într-o declarație la conferința UNESCO de joi, "a provocat, de asemenea, riscuri pentru democrație. Riscuri pentru interacțiunea civilizată dintre oameni. Riscuri pentru sănătatea publică".

"Diseminarea dezinformării în timpul pandemiei [coronavirusului chinezesc] a contribuit la mii de morți. Discursul urii face victime în fiecare zi", a susținut el. "În plus, cele mai multe victime sunt sectoarele cele mai vulnerabile ale societăților noastre".

"Lumea a fost martoră la atacul extremiștilor la sediile puterii executive, legislative și judiciare din Brazilia, la 8 ianuarie. Democrația braziliană a câștigat această bătălie și este acum mai puternică", a susținut el. "Cu toate acestea, vom fi întotdeauna indignați de scenele barbare din acea duminică."

"Pe de o parte, este necesar să se garanteze exercitarea libertății individuale de exprimare, un drept fundamental al omului. Pe de altă parte, trebuie să asigurăm un drept colectiv: dreptul societății de a avea acces la informații de încredere, și nu la minciuni și dezinformări", a insistat Lula.

Ressa, jurnalista filipineză, a fost de acord cu afirmația lui Azoulay potrivit căreia minciunile sunt mai populare decât afirmațiile adevărate și a respins apelurile la "mai multă exprimare" pentru a combate comentariile dezagreabile online. "Judecătorul Brandeis a spus că "modul de a combate discursul instigator la ură este cu mai mult discurs"", a spus Ressa. "Nu mai este așa; este o lume diferită. Este ca și cum am vorbi o altă limbă. Este vorba de date, este vorba de algoritmi."

"Minciunile se răspândesc mai repede decât faptele. Din anumite motive, faptele sunt foarte plictisitoare", a afirmat Ressa. "Minciunile - mai ales atunci când sunt îmbinate cu frică, cu furie, cu ură, cu tribalism - noi împotriva lor. Ele se răspândesc. Este ca și cum ai arunca un chibrit aprins în foc."

Ressa a devenit o senzație internațională - co-persona anului 2018 a revistei Time și laureată a Premiului Nobel pentru Pace - după ce guvernul cruciatului antidrog Rodrigo Duterte a luat-o în vizor pe ea și organul ei de presă, Rappler, pentru acoperirea publică critică a războiului său împotriva drogurilor. Guvernul filipinez a acuzat Rappler de evaziune fiscală, iar Ressa însăși a fost condamnată pentru calomnie.

Duterte a fost în fruntea mișcării pe care Ressa o promovează acum împreună cu UNESCO pentru a reduce la tăcere "știrile false". În 2020, fostul președinte a sprijinit un proiect de lege pentru a incrimina "știrile false", în special conținutul considerat neplăcut referitor la pandemia coronavirusului chinezesc.

"Puterile speciale ale președintelui Rodrigo Duterte pentru a stăvili răspândirea coronavirusului includ o clauză de sancțiune de ultim moment privind actele interzise, cum ar fi răspândirea de informații "false" sau alarmante - ceea ce ar putea fi doar cea mai periculoasă caracteristică a legii", a avertizat la vremea respectivă Rappler de Ressa.

UNESCO este agenția Națiunilor Unite însărcinată cu promovarea educației și a schimburilor culturale. "Misiunea noastră din 1945 este de a construi pacea prin cooperare internațională, deoarece este singura modalitate de a construi punți între națiuni", se explică pe site-ul agenției. "UNESCO apără și promovează libertatea de exprimare, independența și pluralismul mass-mediei, precum și construirea unor societăți ale cunoașterii incluzive, susținute de accesul universal la informație și de utilizarea inovatoare a tehnologiilor digitale."