Deviza primarului din Eforie: "Serban la ban trage!"

Numele primarului din orasul Eforie, Robert Serban este legat si de afaceri "di granda", legate de fonduri europene, de investitii de la Buget, de licitatii trucate cu firme de casa, o intreaga retea de "parandarat", dar si de spagi marunte, de taxe de protectie. O "famiglie" in toata regula. Un clan care actioneaza dupa principii mafiote in toate directiile.

Cât este şpaga pentru o tarabă în Eforie Nord

Un bărbat din Tuzla a fost prins în flagrant luând şpagă pentru a aranja amplasarea unei tarabe în Eforie Nord. Bărbatul este indicat ca fiind şoferul primarului din Eforie, Robert Şerban. Flagrantul a fost organizat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa. Suma pusă la bătaie era de 1.000 lei şi 300 euro, pentru ca Tenor Cadîr să intervină la Robert Şerban, primarul din Eforie.

Iată cum s-a întâmplat totul, aşa cum a fost comunicat de procurori: "La data de 17 ianuarie 2018, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus reţinerea pentru 24 de ore inculpatului CADÎR TENOR, în vârstă de 52 de ani, din comuna Tuzla, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, prevăzută de art. 291 Cod penal. Probatoriul administrat în cauză până în prezent a relevat, ca stare de fapt, că la data de 17 ianuarie 2018, inculpatul a fost depistat în flagrant după ce a primit de la denunţătorul D.M. sumele de 1.000 de lei şi 300 de euro, pentru a interveni pe lângă primarul oraşului Eforie şi pe lângă alţi funcţionari publici, persoane asupra cărora l-a asigurat că are influenţă, în vederea obţinerii permisiunii de a amplasa o tarabă pe str. Panselelor din Eforie Nord, în scopul desfăşurării unor activităţi negustoreşti în perioada de vară a anului 2018, fără îndeplinirea condiţiilor legale (fără depunerea unui dosar, respectiv fără obţinerea unei autorizaţii valabile). În cauză a fost formulată propunere de arestare preventivă faţă de inculpat pentru următoarele 30 de zile, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Constanţa a dispus arestul la domiciliu al inculpatului pentru următoarele 30 de zile".

Cei din Eforie cunosc faptul ca Tenor Cadîr era folosit de Robert Serban pentru diverse comisioane si ca acesta se prezenta ca fiind soferul personal al primarului. Dupa ce Tenor Cadîr a fost prins in flagrant, Robert Serban s-a dezis de el afirmand ca nu-l cunoaste si ca nici nu a auzit de numele lui. Dovada ca edilul se debaraseaza de oamenii sai dupa ce-i foloseste. Sursele noastre din localitate ne-au spus ca dupa incident, niste apropiati de-ai primarului s-au prezentat la familia lui Tenor Cadîr si au amenintat ca daca acesta vorbeste si-l acuza pe primar atunci toti ai lui vor fi in pericol. In acelasi timp, s-au facut presiuni la parchet pentru ca dosarul sa fie musamalizat.

Nereguli de milioane de lei la Primăria Eforie

Pomeneam despre abaterile de la regulile achizitiilor si cheltuielilor de la bugetul local. Recent, Curtea de Conturi (CC) a României a publicat rapoartele de audit întocmite în urma ultimelor controale care vizează activitatea financiară de la nivelul autorităților locale din toată țara. Și Primăria Eforie, condusa de Robert Serban, a fost luată la verificări. Din constatările inspectorilor CC reiese că valoarea totală a prejudiciilor identificate la nivelul Primăriei Eforie depășește 3 milioane de lei.

Una dintre neregulile înregistrate în raportul CC este legată de faptul că administrația a decontat, în mod nelegal, cheltuieli pentru servicii de publicitate și consultanţă în relaţii cu publicul la care se adaugă felicitări cu ocazia diverselor sărbători (Paște, Crăciun Anul Nou). În acest caz, au fost înregistrate abateri de aproximativ 1,5 milioane de lei. De asemenea, inspectorii care au făcut verificări la Primăria Eforie au consemnat în raport faptul că administrația a achiziționat un sistem de videoconferință, fără să respecte unele prevederi legislative privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, având în vedere faptul că aplicația de video-conferință „Primăria Eforie" pentru care au fost cumpărate echipamentele nu este funcțională.

Această neregulă relevă abateri financiare de 315.000 de lei. Nu în ultimul rând, una dintre cele mai mari nereguli găsite de către inspectorii CC are legătură cu faptul că, în cadrul unui program de construcţie a unor locuinţe sociale, finanțat de Guvern, Primăria Eforie ar fi beneficiat de peste 2,5 milioane de lei pentru lucrări care, în realitate, nu ar fi fost efectuate. „Din suma respectivă, Primăria a plătit lucrări executate de un alt prestator, astfel că, la data controlului, în contul de trezorerie al instituției în care au fost virate alocațiile bugetare menționate, mai există peste un milion de lei", se arată în raportul CC. Valoarea abaterilor financiar-contabile, în acest caz, este de aproximativ 3,4 milioane de lei.

Robert Serban, un primar urmarit penal

Controversatul primar al orasului Eforie, pe vremea cand era viceprimar, chiar inaintea alegerilor pe care le-a castigat in 2016, a facut pe 1 iunie o vizita la Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta. Pe numele lui a fost deschis un dosar penal, cu nr.533/P/2016, dosar in care acesta apare ca suspect pentru savarsirea mai multor fapte penale.

Totul a plecat de la o sesizare ANI privind incompatibilitatea. Robert Serban ar fi fost, din postura sa de viceprimar, si in AGA unei societati a Consiliului Local al Primariei Eforie. Interesant este ca dupa ce a ajuns primar in Eforie si a oferit drept cadouri diverse ospitalitati din "specialitatile" locale, acest dosar s-a musamalizat, la fel cum s-a musamalizat mai nou si cazul spagii soferului Tenor Cadîr. Ceea ce ne indica faptul ca Robert Serban are "lipici" la parocurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, mai ales la sefi, care dupa ce ajung in vizita la Eforie abandoneaza subit cazurile pe care le cerceteaza.

Caracatita interlopa a primarului

Chiar pe cand ne aflam in Eforie pentru documentare, au aparut afise si flyere despre clanul interlop patronat de oamenii primarului (in facsimil prezentam un astfel de afis al "rezistentei" din zona, pentru ca exista si o miscare #Rezist impotriva abuzurilor primarului si oamenilor sai!). Dupa cum se vede apar multe nume care sunt strans legate de afacerile subterane ale localitatii si care au fost mentionate de multe ori de martorii pe care i-am chestionat in ancheta noastra jurnalistica. Acestia participa la batai, la scandaluri, la ridicarea taxelor de protectie din zona, la intermedierea spagilor, practic "tot tacamul" folosit si de gruparile interlope de pretutindeni, aici zona intelopa interpatruzandu-se cu cea administrativa.