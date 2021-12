Dezvăluirile finei managerului de la Spitalul Aleșd: "Ăsta e protocolul sanitar de la Arafat care a omorât sute de oameni. Se joacă de-a Dumnezeu!"

O asistentă de la Spitalul din Aleșd al carei prenume este Maria -după cum rezulta din inregistarea pe care o prezentam alaturat - a facut dezvaluiri grave in timpul unei convorbiri telefonice, ce a avut loc înainte de valul 4 al pandemiei. Inregistrarea a apărut în spațiul public în urma cu câteva zile. Femeia sustine ca "protocolul lui Arafat" e menit sa omoare oameni la terapie intensivă. Si nu numai.

Ea spune despre medicamentele care se administreaza oamenilor in spitale si care in multe cazuri conduc la decesul acestora. Dezvălurile asistentei nu sunt unice. Au mai aparut astfel de cazuri la Spitalele din Galați, unde au avut loc și deshumnări, la Arad (cu doze uriase de morfina) și Sibiu, unde, de altfel, Parchetul a deschis o anchetă pentru ucidere din culpă. La Sibiu, un alt cadru medical inregistrat sustine ca a participat la omorârea oamenilor. De asemenea, este si cazul brancardierului care a dezvaluit, intr-o alta inregistrare, cum a fost martor la proceduri medicale impuse in protocoale care au condus la decesul persoanelor prin hiperventilare cu oxigen, prin intubare si administrare de medicamente contraindicate, relaxanți musculari care au condus la sufocare etc. Toate aceste cazuri sunt legate de protocoalele tratamentului anti-Covid. Iar martorii le conexează cu Raed Arafat, seful DSU. Cu toate ca nu Arafat ar trebui sa fie responsabil cu astfel de protocoale de urgenta, ci expertii din Sanatate ai ministerului de resort, totusi, toti cei care povestesc despre astfel de grozăvii fac referire la seful DSU, despre care chiar Alexandru Rafila inainte sa fie inscaunat a spus ca "acesta (n.r. - Arafat) conduce o structura supra-ministiala". Redam in continuare din stenograma inregistrarii cu asistenta din Aleșd.

Inregistrarea convorbirii AICI, stenograme mai jos in text:

„Dezvăluiri din interiorul sistemului. Protocolul criminal. Înregistrarea unei convorbiri cu o asistentă medicală din Aleșd, făcută înainte de «valul al 4-lea»", este descrierea care însoțește înregistrarea audio a unei convorbiri telefonice între Maria T.P, o asistentă de la Spitalul din Aleșd - depsre care ziaristii bihoreni au aflat ca este fina managerului spitalului, Florin Creț - și un bărbat ce pare a fi un jurnalist bihorean. Potrivit femeii - care a avut o reacție dupa aparitiia in spatiul public a inregistrarii si după ce si spitalul din aleșd a dat un comunicat -, înregistrarea a fost făcută fără acordul acesteia, neștiindu-se exact ce s-a discutat înainte ca bărbatul să pornească înregistrarea, care este făcută sub forma unui interviu.

„Remdesivir și Kaletra au omorât sute de oameni", spune femeia la începutul înregistrării, care susține apoi că Dexametazona trebuia administrată într-o singură fiolă, iar la pacienți li se dădeau 6 de fapt. „Este un antiinflamator, se dă la reumatism, la poliartrite, la pacienți care au dureri foarte mari. Este un inflamator foarte puternic. Antibioticul în doze decente induce o infecție, în doze mari e letal. Dacă dau la cineva până în două grame de Cefort e ok, la o infecție urinară sau cutanată. Dacă îi dau patru grame îl omor.", spune asistenta în înregistrare.

In acelasi timp afirmațiile privind transferul acesteia pe sectia de chirurgie pe considerentul atitudinii sale anti-vaccinare sunt totalmente nefondate , deoarece singurul considerent privind transferul a fost prin prisma deficitului de personal inregistrat la nivel de sectie. „Deci zici că așa au reușit să îi pună în pită` pe mulți (pacienți -n.r.). Cu supradoză, nu?", spune bărbatul. La acuzația extrem de gravă lansată de bărbat, aceea de malpraxis medical, femeia răspunde cu lejeritate: „Da, bineînțeles".

„Am avut colegă care a fost repartizată la Oradea, la Gavril Curteanu, pe COVID. A zis clar: «Maria, aruncam Dexametazona în coș, aruncam Kaletra». Mă duceam cu ea la bolnavi și făceau aștia ochii mari și ziceau «nu, nu vreau asta. Băgam doza în buzunar, mă duceam la baie și o aruncam în veceu. Tu știi câtă Kaletra am aruncat eu în veceu doar să nu-i am pe conștiință", mai spune asistenta în înregistrare, care apoi critică modul de administrare a oxigenului pentru pacienți.

„Tu bagi în bolnavi 12L de oxigen continuu, când după 2 ore la 6 litri organismul intră în acidoză și procesele chimice se dau peste cap în organism. Încarci un edem pulmonar acut, o insuficiență respiratorie. Maxim două ore la 6 litri de oxigen la o persoană. Dacă îl ții 24/24 la 12 litri face acidoză și-ți crapă, îți moare (n.r.- pacientul)", mai spune asistenta. Bărbatul încearcă apoi să ducă discuția într-un alt sens, făcând referire la cele spuse mai sus de femeie și zicând: Și asta se făcea conform protocoalelor lu` ăsta, lu` Arafat", după care femeia îi răspunde «Da, da, da. Asta a făcut Raed Arafat. Și confirm eu, că sunt în sistem și știu»", mai spune Maria T.

Apoi, femeia spune că asistentele scădeau nivelul de oxigen la 6 litri, iar șefa de secție urla: „V-am spus să lăsați la 12 Litri", pentru că din spusele ei, „avea niște planuri acolo făcute". Discuția continuă în aceeași manieră, asistenta spunând că după ce s-au simțit vinovați, mai mulți medici au ieșit public și au spus că au omorât oameni. Asistenta Maria T.P, a lucrat o perioadă la Centrul de vaccinare din Aleșd, iar apoi a fost mutată la spital, în secția de Chirurgie din cauza deficitului de personal. Întrebată apoi de bărbat dacă se mai respectă protocoalele medicale, femeia spune că cei care le-au făcut au fost „atinși".

„Stai să vedem dacă mai vine un val ce protocoale mai scot. Au fost atinși și mulți s-au revoltat, deci nu cred că le mai aplică. Dar atunci în plin doliu, în toiul nebuniei, astea s-au aplicat. Sforile se trag la un nivel mult mai mare, la care noi aștia mici nici măcar nu putem să ne gândim. Venea de la București, de la Arafat ăsta e protocolul, un protocol sanitar care trebuie respectat", mai spune femeia în înregistrare.

Ea a susținut în înregistrare că directiva a venit de la OMS. „Ăia trebuie să ne rărească. Suntem prea mulți. Trebuie rărită lumea. OMS-ul a dat directiva. Orice sistem medical se ghidează după OMS", spune femeia pe înregistrare, care apoi face o remarcă rasistă la adresa șefului OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus: «Unde îl avem pe negrotelul ală, pe Tedros ală sau cum îi zice. Azi zice una, mâine zice nu am zis asta, ați înțeles greșit. Asta denotă câtă încredere poți să ai în el». Femeia a lucrat ca asistent medical generalist la spitalul „Santa Giulia", din Milano timp de 14 ani, iar din 21 ianuarie 2021 a fost angajată la Spitalul din Aleșd.

„Vaccinul produce sterilitate. Atacă organele genitale. Organele de reproducere, nenorocitul ăsta de vaccin. Eu din ianuarie până când m-am accidentat am lucrat pe vaccinări. Am fost la centrul de vaccinare (din Aleșd - n.r.). Vaccinam lumea în prostie", mai spune femeia pe înregistrare. „Venea lumea și îmi spunea: «abia aștept să mă imunizez». La fiecare cum venea le spuneam păi, nu vă imunizați. Știți ce înseamnă imun? Dacă ești imun boala nu te poate atinge, iar acest vaccin, impropriu spus, nu vă protejează. Dumneavoastră nu faceți vaccin, faceți terapie genetică. Sunteți cobai până în 2023. Eu cu seringa în mână le spuneam chestia asta", mai spune asistenta pe înregistrare.

Atâta timp cât are un ARN mesager acolo, nu e un vaccin. Singurul vaccin este AstraZeneca, că are tulpină atenuată de virus în el. Ală e singurul vaccin, restul sunt terapii genetice. „Cine îmi garantează că acest ARN mesager se duce doar până la nivel de mitocondrii și acolo se dezintegrează, se autodistruge. Dacă cumva se joacă cu ADN-ul ală. Ce se întâmplă după, modifică genomul uman. Ce devenim după 20-30 de ani? monștri, mutanți. Din cauză că tu, nu poți să te joci de-a Dumnezeu să umbli cu ARN-ul și cu ADN-ul, să te joci cu ele fără să ai consecințe. Asta fac mințile bolnave. Bogații ăștia, lumea aia nevăzută, care ne conduce pe noi și nu e teoria conspirației și nu e nebun cine crede așa ceva, pentru că înainte să le scot pe gură am citit și m-am documentat cu persoane, zic eu importante care știu despre ce vorbesc. Sunt date care atestă așa ceva. Bogătașii ăștia nu mai știu ce să facă. Se joacă de-a Dumnezeu", mai spune asistenta Maria, care apoi face comparația oamenilor, cu a puilor de găină pe care îi poți omorî în diverse feluri pentru a face experimente pe ei.

Asistenta îi povestește apoi bărbatului că pe perioada cât a lucrat la centrul de vaccinare din Aleșd, au venit 6 cupluri la vaccinare, iar la rapel, doar unul dintre ei, spunând că celălalt partener a murit de la vaccin. „Să nu spun cazuri în care veneau cuplurile, fericiți că se vaccinează. Și veneau la rapel doar el sau ea. Păi unde-i doamna, a murit, 6 cazuri am avut. Trei anafilaxii foarte puternice. Reacție la 15 minute post-vaccinare, i-am trimis la Oradea", mai spune Asistenta. Conform protocolului de vaccinare, fiecare pacient trebuie să stea sub observație timp de 15 minute, pentru a vedea dacă are reacții adverse în urma vaccinării.

„Săream pe ei și prindeam linia venoasă și repede perfuzie și du-te cu adrenalina. Le ziceam hai că a intrat în șoc anafilactic. Era nebunie. Și veneau măi, vrem vaccin și vrem vaccin", mai spune femeia, care apoi povestește cazul unui bătran care a mers să se vaccineze și a murit la 3 zile după imunizare. „A venit un domn și l-am întrebat de ce vreți să vă vaccinați. Păi cum adică îmi spuneți așa ceva, eu sunt cardiac și trebuie să mă vaccinez că mi-a zis medicul de familie că chiar e indicată vaccinarea în cazul meu, pentru că doamne păzește, dacă mă îmbolnăvesc, o să fac o formă ușoară. I-am spus nu luați în calcul că poate vă păzește Dumnezeu de boală și fără vaccinul ăsta? Și șansele sunt mai mici să faceți complicații. S-a supărat pe mine, la trei zile l-au îngropat. A treia zi de la vaccin era în groapă.", mai spune femeia.

Asistenta îi mai spune bărbatului că cele spuse nu sunt povești, sunt experiențe personale trăite. „Eu cu mâna mea am vaccinat 3.000 și ceva de oameni. Prima dată am zis nu accept, după am zis că nu e o chestie pe care o fac împotriva voinței omului. Singurul lucru pe care pot să-l fac e să-i explic ce face", mai spune Maria.T, care apoi aduce vorba unui transfer, de la centrul de vaccinare, la secția de Chirurgie a Spitalului Aleșd, care s-a făcut conform conducerii spitalului din cauza deficitului de personal de pe secția respectivă.

Asistenta spune că Centrul de vaccinare din Aleșd vaccina în jur de 200 de persoane pe zi, iar din cauza faptului că ea „informa" persoanele care doreau să se imunizeze, la un moment dat nu au mai mers oameni să se vaccineze. „Afirmațiile privind transferul acesteia pe secția de chirurgie pe considerentul atitudinii sale anti-vaccinare sunt totalmente nefondate , deoarece singurul considerent privind transferul a fost prin prisma deficitului de personal inregistrat la nivel de secție. Din surse presei bihorene, asistenta Maria.T este fina managerului spitalului, Florin Creț.

În baza înregistrării apărute în spațiul public, Spitalul din Aleșd a transmis un comunicat oficial publicatiei BIHON.RO (care a publicat in premiera dezvaluirile asistentei), semnat de managerul executiv Florin Creț, directorul medical Florin Creț și directorul financiar Săteanu Elvira. Unitatea spitalicească a luat poziţie, spunând că "respinge cu vehemență orice susțineri privind neîndeplinirea în condiții de siguranță și implicit de profesionalism a actului medical în tratamentul pacienților confirmați cu COVID-19 și implicit a pacienților non-Covid".

„Pe cale de consecință, vom întreprinde toate demersurile care se impun și vom uzita de toate căile legale pe care legislația ni le conferă pentru tragerea la răspundere a persoanelor care diseminează și implicit propagă la adresa noastră și a personalului nostru informații false și totodată nefondate, care afectează imaginea instituției noastre, subminează actul medical în sine și care conduc implicit la o scădere a încrederii oamenilor în serviciile medicale", transmite conducerea unității spitalicești.

„Pe fondul apariției în spațiul public, in speță pe rețelele sociale, a unor acuzații totalmente nefondate la adresa instituției noastre, a personalului unității noastre și implicit acuzații ce visează activitatea desfășurată în cadrul centrului dc vaccinare din Aleșd, Spitalul Orășenesc Aleșd respinge cu vehemență orice susțineri privind neîndeplinirea în condiții de siguranță și implicit dc profesionalism a actului medical în tratamentul pacienților confirmați cu COVID-19 și implicit a pacienților non-Covid. Potrivit dispozițiilor Ordinului nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unitdților de dializă în contextiil pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților dc dializă care asigură asistenta medicală pentru pacienți, cazuri confirmatc și sitsperfe de COVID-19, confoFni clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, Spitalul Orășeriesc Aleșd este încadrat la nivelul III de competență, având prerogativa legală de asigurare diagnostic, monitorizare și tratament a cazurilor suspecte/confinnate eu virusul Sars- Cov-2 forme uşoare și medii din punct de vedere a gravității.", se arată în comunicatul spitalului.

Conducerea spitalului menționează că respectă cu strictețe Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2, protocol reglemeritat prin legislația națională în vigoare în speță în ORDINUL nr. 487 din 23 martie 2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2, cu modificările ulterioare.

„Referitor la tratamentul medicamentos administrat, acesta este adoptat tipologiei fiecărui caz medical în funcție de afectarea pulmonară și simptomatologie manifestată de pacient, inclusiv sub aspectul administrării de oxigen medical. Ceea ce se susține nefondat a fi un efect advers al supradozajului de oxigen la care se face referință în înregistrare, sunt in fapt manifestări ale infectării cu SARS-Cov-2 propria zise, ale desatuiației și detresei pulmonare accentuate pe care această infecție le cauzează. Degradarea bruscă a stării generale a pacienților despre care se susține că ar fi cauzată de uri supradozaj al oxigenului este de fapt un element specific a1 evoluției fulminante ai acestei infecții", se mai arată în poziția unității spitalicești.

„Subliniem faptul că orice procedură, tratament care se administrează pacientului se face după explicarea in prealabil, în detaliu, pacientului sau după caz aparținătorilor acestuia, a ceea ce presupune procedura în sine, a riscurilor care le implică, a potențialelor efecte adverse, cu alte cuvinte cu respectarea drepturilor pacientului care trebuie să își manifeste voința fară echivoc și în deplină cunoștință de cauză cu privire la întreg actul medical la care este supus. De asemenea în conformitate cu prevedeiile oidinului 434 din 2020 menționat anterior, unitatea noastră sanitară asigură oxigenoterapie cu debit scăzut low-flow respectiv debit înalt high- flow realizând astfel suportul respirator non-invaziv al pacienților diagnosticați cu COVID-19 sub coordonarea unui medic în specialitatea ATI, în conformitate cu prevederile și specificațiile regăsite în cadrul PROTOCOLULUI din 1 iulie 2021 pentru suponul respirator non-invaziv al paciențiloz adulți diagnosticați cu COVID-19 în afara secțiilor ATI. Pacienții noștri sunt supravegheați și monitorizați în permanență de cadrele medicale și întreg personalul medical, care depun toate diligențele în vederea asigurării unor servicii medicale profesionale și calitative pentru îmbunătățirea actului medical și implicit a calității vieții pacientului", mai transmite spitalul Aleșd.

„Pe tot parcursul situației epidemiologice și pănă în prezent, Spitalul Aleșd cu întreg personalul său a depus toate eforturile necesare atât din punct de vedere profesional cât și prin prisma factorului uman în vederea asigurării unor servicii medicale optime, pe cale de consecință considerăm că este condamnabilă orice tentativă de subminare și de a duce în derizoriu aceste eforturi prin propagarea de neadevăruri. Cu privire la activitatea desfășurată în cadrul centrului de vaccinare aceasta se desfășoară cu respectarea normelor legale în vigoare, cu asigurarea personalului medical și implicit auxiliar medical calificat, iar activitatea de inoculare se face in condiții optime dc siguranță și numai pe baza consimțământului expres a solicitantului, cu privire la actul medical la care este supus. Atitudinea contrara privind actul de vaccinare care reiese din afirmatiile d-nei asistente in cauza , este diametral opusa realitatii in conditiile in care aceasta s-a vaccinat din propie initiativa cu schema completa de vaccinare in cadrul centrului de vaccinare din Spitalul Orasenesc Alesd", mai transmite unitatea spitalicească.