Dezvaluire in emisiunea lui Oreste: Un deputat cu dubla cetatenie care face jocurile Budapestei este si membru in Comisia SRI avand acces la informatii clasificate!

Duminica seara, in emisiunea "Jocuri de Putere" de la Realitatea Plus, realizata de Oreste Teodorescu, in urma dialogului purtat pe subiectul 100 de ani de la Tratatul de la Trianon, unul dintre invitati a recunoscut un fapt deosebit de grav.

Deputatul Csoma Botond, din Cluj, de etnie maghiara, era extrem de agresiv cu invitatii, ataca cu aceleasi metode folosite de UDMR, asociind fortat aceasta formatiune politica aniromaneasca cu cetatenii romani de etnie maghiara, erijandu-se in purtatorul de cuvant si aparatorul acestora in fata unui pericol inexistent. Pentru ca romanii, in marea lor majoritate, nu au nimic cu maghiarii din Romania, iar chestiunea legata de Trianon nu mai reprezinta altceva in momentul de fata decat un moment istoric al recunoasterii de catre Europa a Romaniei Mari, unita in granitele sale, si implinirea a 100 de ani (pe 4 iunie 2020) de la acest eveniment.

Iata si o parte a dialogului, care a condus la faptul ca Csoma Botond a recunoscut in direct ca are dubla cetatenie romano-maghiara, fiind in acelasi timp si membru al Comisiei pentru Supravegherea si Controlul SRI, din Camera Deputatilor, cum spuneam, un fapt deosebit de grav, care are legatura cu siguranta nationala:

Oreste Teodorescu: Spuneti-mi, domnule Botond, aveti cumva dubla cetatenie? Sunteti si cetatean al Ungariei?

Csoma Botond: Da, am dubla cetatenie...

Oreste Teodorescu: In cazul asta, cum e posibil ca sa fiti membru, ca deputat in Parlamentul Romaniei, intr-o comisie de control pentru unul din serviciile secrete romanesti, dat fiind ca intre Romania si Ungaria relatiile nu sunt dintre cele mai amiabile?

Csoma Botond: Nu este nimic ilegal in asta...

Oreste Teodorescu: Domnule Florin Roman, in calitate de deputat si de sef al grupului PNL, cum comentati?

Florin Roman: Este posibil orice, constat, pentru ca in Romania minoritatile au toate dreptrurile, iar minoritatea maghiara prin UDMR, are chiar drepturi sporite. Iar UDMR s-a dovedit a fi o formatiune cu o agenda anti-romaneasca...

Csoma Botond: Nu e nicio ilegalitate, iar UDMR nu este impotriva romanilor, dimpotriva si Ungaria a ajutat Romania de mai multe ori... Noi nu vrem sa fim impotriva romanilor...

Bogdan Comaroni: Dar ce vreti, de fapt? Eu as vrea sa stiu cum procedati cand, fiind membru al comisiei SRI, aveti acces la documente clasificate, la rapoarte secrete, in multe din acestea, cum a spus si Oreste, sunt informatii despre actiunile antiromanesti ale Ungariei pe teritoriul Romaniei, sau despre actiunile UDMR de subminare... daca in calitate de cetatean maghiar serviciul de informatii Avo va cere ca - repet, ca bun cetatean al Ungariei - sa dati informatii despre rapoartele prezentate de SRI in comisie, ce faceti?

Csoma Botond: In primul rand, ca daca eu dau informatii in acest fel e penal, mi se face dosar penal si merg la inchisoare...

Bogdan Comaroni: Deci ar trebui sa dorm linistit, eu si romanii, sa va credem pe cuvant...

Petrisor Peiu: Nu faceti niciun fel de inchisoare, va spun eu, pentru ca va extrage Budapestea, fugiti in Ungaria si ei va protejeaza, nu va extradeaza, la fel cum a fugit si Marko Atilla, nepotul lui Marko Bela, dupa ce a creat prejudicii statului roman si e bine-mersi acolo protejat. La fel cum a fugit si agresorul lui Mihaila Cofar, la fel cum au fugit si altii care au avut actiuni impotriva statului roman.

Oreste Teodorescu: Da, si cu toate ca exista tratate de extradare intre Romania si Ungaria, partea maghiara refuza sa-i predea statului roman.

Intr-adevar, cum spunea si Florin Roman, in Romania e posibil orice, iar UDMR, pentru ca a facut jocuri politice cu toate partidele aflate la putere, dar in special cu PSD, a obtinut si dreptul de reprezentare in mai toate institutiile statului, inclusiv la Curtea Constitutionala a Romaniei, iata ca si in Comisia de Control a SRI, ca si in alte institutii de forta. UDMR fiind o formatiune politica, infiintata pe criterii etnice, cu o bogata agenda anti-romaneasca, separatista, finantata de la Budapesta ca sa actioneze in acest fel. In mod normal, intr-o tara normala, nu ar trebui sa fie legale partide etnice, iar cei care au dubla cetatenie nu ar trebui sa aiba drept de reprezentare in institutiile de control ale statului.