Dezvaluire uluitoare despre originile virusului Covid-19: "Sunt convins că acest virus a ieșit dintr-un laborator biotehnologic din SUA!"

Programată să coincidă cu sărbătorile bancare din SUA de 4 iulie, o explozie uriașă a atenției publice tocmai a copleșit originile epidemiei de Covid și a reaprins dezbaterea despre cauzele epidemiei globale care a făcut peste un milion de victime în SUA și a bulversat lumea.

Prof. Jeffrey Sachs: "Am prezidat comisia Covid din Lancet timp de doi ani. Sunt convins că acest virus a ieșit dintr-un laborator biotehnologic din SUA [...] Nu avem dovada, dar avem suficiente indicii."

Profesorul Jeffrey Sachs este academicianul de rang înalt care a prezidat comisia Lancet privind Covid, iar în urmă cu două săptămâni a făcut declarații publice care sugerează că virusul ar fi putut fi fabricat în SUA. Sugestia incendiară a lui Sachs vine la o lună după ce a fost coautor al unei lucrări academice în prestigioasa revistă Proceedings of the National Academy of Sciences, în care a indicat dovezi semnificative că Covid a fost modificat genetic într-un laborator și a cerut o investigație independentă cu privire la posibilul rol al SUA în crearea virusului care a ucis peste 20 de milioane de oameni din întreaga lume, scrie The Unz Review.

Cuvintele lui Sachs sunt, desigur, puțin neclare și poate oarecum ambigue, el sugerează pur și simplu că virusul ar fi putut fi produs în SUA, dar nu în mod explicit. Dar celălalt candidat principal pentru a fi sursa virusului a fost întotdeauna laboratorul din Wuhan, iar Sachs nici măcar nu a menționat această posibilitate, reflectând probabil îndoielile sale cu privire la aceasta.

Pe măsură ce coronavirusul a început să se răspândească treptat dincolo de granițele Chinei, a avut loc o altă evoluție care a sporit mult suspiciunile. Cele mai multe dintre aceste cazuri timpurii au apărut exact acolo unde te-ai fi așteptat să apară, în țările din Asia de Est care se învecinează cu China. Dar până la sfârșitul lunii februarie, Iranul a devenit al doilea epicentru al epidemiei mondiale. Mai surprinzător este faptul că elitele politice ale țării au fost afectate puternic, până la 10% dintre membrii parlamentului iranian fiind infectați rapid, iar cel puțin o duzină de lideri ai țării au fost uciși de virus, inclusiv unii bărbați mai în vârstă.

Să analizăm implicațiile acestor fapte. La nivel mondial, singurele elite politice care au suferit până acum pierderi semnificative au fost cele din Iran, iar acestea au murit devreme, înainte ca epidemia să izbucnească în mod semnificativ oriunde în lume, cu excepția Chinei. Așadar, vedem că SUA îl asasinează pe comandantul militar principal al Iranului la 2 ianuarie, iar câteva săptămâni mai târziu, o mare parte din elitele conducătoare ale Iranului sunt brusc infectate cu un nou virus misterios și mortal, care a ucis mulți dintre ei.

Iranienii erau conștienți de acest lucru, iar liderii lor politici și militari de vârf au acuzat public Statele Unite de comiterea unui atac biologic interzis împotriva țării lor și a Chinei, fostul lor președinte mergând până la a depune o plângere oficială la Națiunile Unite. Dar, deși aceste acuzații explozive au fost acoperite pe scară largă în presa iraniană, ele au fost complet ignorate de presa americană, astfel încât aproape nimeni din SUA nu a auzit despre ele.

Este clar și lipsit de ambiguitate faptul că Institutul de Virusologie din Wuhan construia în mod sistematic noi coronavirusuri chimerice și evalua capacitatea acestora de a infecta celule umane, precum și șoareci ACE2 care exprimă gene umane. De asemenea, este clar că, în funcție de mediile genomice constante alese pentru analize, această lucrare ar fi putut produce SARS-CoV-2 sau un progenitor apropiat de SARS-CoV-2... Este clar că o parte sau toate aceste lucrări au fost efectuate la un standard de biosecuritate... care ar duce la un risc inacceptabil de mare de infectare a personalului de laborator. De asemenea, este clar că această activitate nu ar fi trebuit să fie finanțată și nu ar fi trebuit să aibă loc niciodată.

Realitatea de netăgăduit este că vocea științifică care a afirmat pentru prima dată cu voce tare că Covid este natural a devenit vocea cea mai auzită pentru a afirma că virusul a ieșit dintr-un laborator, o afirmație pe care acum susține că a susținut-o încă de la început. Nimeni din mass-media nu pare să fi comentat sau măcar să fi observat această schimbare radicală de poziție.

Subtextul absolut tabu al dezbaterii în curs de desfășurare este posibilitatea clară ca virusul Covid să fi fost creat într-un laborator din SUA și apoi să fi fost desfășurat în mod deliberat împotriva Chinei și a Iranului, exact așa cum a fost denunțat la momentul respectiv de guvernul iranian, iar în cele din urmă să se răspândească și să devasteze SUA și restul Occidentului.