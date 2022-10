Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 - institutie publica sau afacere de fami(g)lie?!

Aducem in atentia locuitorilor Capitalei diferenta dintre vorbe si fapte in cazul DGASPC Sector 6, una dintre cele mai bugetivore institutii din sistemul de protectie socială. Un sector la nivelul caruia, potrivit asigurarilor recurente ale primarului Ciprian Ciucu, grija pentru modul de gestionare a banilor publici este pe primul plan. De curand, edilul declara public ca nicio lucrare publica din sector nu va fi receptionata daca nu este de calitate.

Menirea DGASPC Sector 6, avand in jur de 1.000 de angajati, care beneficiaza de o pondere insemnata din bugetul sectorului (de ordinul zecilor de milioane de euro), este de a identifica si solutiona probleme sociale acute ale comunitatii, in domeniile protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap. Ce se intampla in fapt este departe nu doar de principii si valori precum solidaritatea sociala, egalitatea de sanse ori echitatea, ce ar trebui sa guverneze activitatea unei institutii avand ca beneficiari cele mai vulnerabile categorii de persoane, ci si de litera si spiritul legii.

DGASPC Sector 6 are drept motto, pe site-ul propriu: "de 17 ani pentru oameni". De facto, institutia publica este, de tot atatia ani, feuda directorului general Gabriela-Giorgiana Schmutzer, care a ocupat functia de director general adjunct din 2005, iar din 2016 este manager cu drepturi depline. "Bugetara de lux" inca de la numirea la sefia Directiei, cu un salariu mai mare decat al presedintelui Romaniei, Schmutzer pare a fi de neinlocuit... Asta in conditiile in care primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, din postura de coordonator al institutiei, este la curent cu preocuparile doamnei manager.

Înca din 2020, cAnd inca nu era edil, Ciprian Ciucu se arata revoltat si posta pe Facebook imagini cu "ploconul" in valoare de 833 lei pe care i-l trimisese cu prilejul sarbatorilor pascale Gabriela-Giorgiana Schmutzer (continand, printre altele, sampanie Moet, icre negre si pate de gasca). Cu toate acestea, dupa ce a devenit "seful" Gabrielei Schmutzer, Ciprian Ciucu a devenit foarte tolerant. E drept ca in aprilie 2021, primarul a anuntat cu surle si trambite restructurarea DGASPC Sector 6.

Ciprian Ciucu tolereaza practicile de la nivelul DGASPC Sector 6, institutie care gestioneaza cea mai mare parte din bugetul sectorului 6? S4 dam cateva exemple: in calitate de manager, Gabriela-Giorgiana Schmutzer a populat institutia publica cu propriile neamuri (angajandu-si nora, Ramona-Daniela Schmutzer - inspector de specialitate, cumnatele, Adriana-Loredana Schmutzer - consilier achizitii publice, Camelia- Lorena Popa - sef al Biroului Secretariat Comisie Persoane Adulte cu Handicap si Oana Ursu - infirmiera, respectiv nepoata, Georgiana-Ramona Preda - sef al Serviciului Achizitii si Monitorizare Contracte).

A dezvoltat si cumetrii in randul subordonatilor, devenind nasé de cununie sau botez pentru finii Dan-Catalin Nita (seful Serviciului Persoane Adulte cu Handicap Permanent) si Daniela Nita (inspector superior in cadrul Serviciului Financiar, Buget, Salarizare), precum si pentru Alina-Loredana Simion (director general adjunct - Directia Protectie Sociala) si Virginel-Gabriel Simion (seful Centrului pentru Persoane Varstnice Sf. Mucenic Fanurie).

Generiozitatea nu s-a oprit aici, ci s-a extins la angajatii obedienti, familii intregi incasand venituri consistente de la DGASPC Sector 6. SA dam si cateva exemple! Familia Bobe, de pilda: lon Bobe - sofer personal al Gabrielei-Giorgiana Schmutzer, avansat in 2019 in functia de sef compartiment auto si ulterior sef al Biroului tehnic din cadrul Serviciului Administrativ, Aprovizionare si Administrare Imobile (salariu brut obtinut in august 2022 - 16.600 lei), sotia, Mariana Bobe - inspector superior (salariu brut 14.600 lei), fiica Simona- Cristina Avadanoaie-Bobe - inspector principal (salariu brut 9.000 lei) si ginerele Vladimir Avadanoaie - inspector de specialitate (salariu brut 13.500 lei).

Similar, familiile: Iie - Mariana llie, sef al Serviciului Resurse Umane (salariu brut 20.700 lei), sotul Cristiean llie, inspector de specialitate in cadrul Serviciului Juridic si Patrimoniu (salariu brut 15.500 lei), si fiul Radu llie, consilier juridic in cadrul Centrului de Sanatate Multifunctional ,Sf. Nectarie" (salariu brut 8.000 lei); Dragoi - Mihaela-Nicoleta Dragoi, director executiv la Directia Strategii Comunicare (salariu brut 16.600 lei) si sotul Irinel Dragoi, referent de specialitate in cadrul Biroului Dezvoltare Relatii cu Societatea Civila si Responsabilitate Sociala, aflat in subordinea directiei conduse de sotia sa (salariu brut 9.800

lei); Popa - lonut Popa, director general adjunct la Directia Economica (salariu brut 16.500 lei) si fratele Grigore-Lucian Popa, seful Centrului de Sanatate Multifunctional "Sf. Nectarie" (salariu brut 16.600 lei); Voicu - Alexandra Voicu, sef al Biroului Protectia Muncii (salariu brut 16.500 lei) si fiul Andrei-Mircea Voicu, seful Centrului de Zi ,,Sf. Andrei" (salariu brut 16.600 lei); Manea - Remus Manea, seful Serviciului Juridic, Contencios si Patrimoniu (salariu brut 16.200 lei), sotia loana-Melania Manea, consilier achizitii publice superior in cadrul Serviciului Achizitii, Monitorizare Contracte (salariu brut 10.400 lei) si cumnatul Alexandru- Vicentiu Militaru, seful Centrului de zi ,Sfintii imparati Constantin si Elena" (salariu brut 16.600 lei)! Si enumerarea poate continua...

Preocuparile Gabrielei-Giorgiana Schmutzer includ si asigurarea bundastarii unor firme de apartament, abonate la contracte cu DGASPC Sector 6 pe bani frumosi. Spre exemplu, din 2018 pana in prezent au fost incheiate numeroase contracte cu IRIGO GARDEN SERV SRL. De la aceasta firma s-au cumparat ,pe hartie", in august 2019, 650 plante ornamentale Tuja Smaragt la ,doar" 190 lei/bucata, dupa ce in decembrie 2018 mai fusesera achizitionate alte 700 astfel de plante (in fapt, la centrele din subordinea DGASPC fiind predate doar cateva zeci). La un calcul simplu rezulta ca IRIGO GARDEN SERV SRL a incasat peste un sfert de milion de lei pentru transformarea unor centre de protectie sociala in ... Gradina Botanica. Cu aceasta suma, ar fi putut fi acoperite necesitati stringente ale beneficiarilor aflati in nevoie.

Aceeasi firma a efectuat, in noiembrie 2021, lucrari de amenajare peisagistica a curtii Centrului de Plasament Acasa" in valoare de 413.000 lei, documentatia aferenta atribuirii fiind intocmita dupa inceperea lucrarilor si antedatata, spun gurile rele. De altfel, criteriile aplicate pentru contractare sunt clare: administratorul Nicolae Ghita este un apropiat al familiei Schmutzer, atribuirea contractelor setandu-se la domiciliul managerului DGASPC Sector 6. Per total, intre 2019 si 2021, IRIGO GARDEN SERV SRL a primit de la DGASPC Sector 6 aproximativ 5.000.000 lei.

Alta firma ,mufata" la DGASPC Sector 6 este GIL INSTAL SRL, administrata de Marin Ghighina. Aceasta a incasat de la institutia publica, din 2016 pana in prezent, nu mai putin de 9.750.000 lei. in 2019, GIL INSTAL SRL a renovat Centrul ,Acasa". Atat de bine, incat DGASPC Sector 6 a fost sanctionat de Directia de Sdnatate Publicé Bucuresti pentru nerespectarea normelor specifice. Pentru lucrari supraevaluate la Centrul de zi "Neghinita", societatea a decontat, in 2020, peste 1 milion de lei. in septembrie-octombrie 2021, tot GIL INSTAL SRL a executat lucrari de renovare si amenajare a apartamentelor apartinand Complexului de Servicii Apartamente Sociale de Tip Familial. Tot o firma de casa - PASSPORT TRAVEL SRL, organizeaza, de prin 2014, taberele sau excursiile pentru beneficiari. Si exemplele ar putea continua...

Dincolo de preocuparile de imagine ale edilului Ciprian Ciucu, masurile concrete de reformare a institutiei care gestioneaza cea mai mare parte din bugetul sectorului 6, in conditiile de eficienta si eficacitate din care v-am oferit doar cateva exemple, se lasa asteptate. Ca o circumstanta atenuanta, aceeasi apatie fata de risipa banului public la nivelul DGASPC Sector 6 i-a caracterizat si pe fostii edili Cristian Poteras, Rares Manescu si Gabriel Mutu.