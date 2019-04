DNA o cauta pe Gabriela Firea la banii negri de la Bucuresti Spotlight. Milioane de euro fara licitatie, printr-o cascada de incredintari directe la firme de casa

Cu cateva zile in urma, Gabriela Firea, primarul Capitalei, s-a apucat din senin sa dea declaratii ca tot ce a facut pentru evenimentele derulate in Bucuresti a fost legal si ca degeaba o acuza lumea ca nu s-a tinut decat de spectacole, nefacand nimic pentru locuitorii orasului.

Informatiile Ziuanews sunt ca procurorii de la DNA sunt deja in posesia tuturor datelor despre licitatii trucate sau, mai rau, atribuiri directe ilegale, pentru firmele de casa care iau bani cu ghiotura de la ARCUB. Numai ziarul nostru a facut cateva dezvaluiri importante despre cum s-au manevrat bani de la ARCUB, sau de la Compania Municipala pentru Evenimente si Divertisment (unde a ajuns sefa fosta directoare de la ARCUB, Mihaela Paun, cea care a facut toate mantocariile posibile cu deturnari de fonduri, dublari si triplari de onorarii pentru artisti, bani disparuti fara urma etc.), companie declarata ilegal constituita de catre instanta, prin sentinta definitiva.

Ultima afacere a ARCUB este Bucuresti Spotlight 2019. De fapt nu e chiar ultima, decat cronologic vorbind, pentru ca deja este o traditie ca sa fie atribuit acest eveniment firmelor de pe lista Gabrielei Firea. La editia din 2018, Ziuanews a dezvaluit ce au facut cuplul Firea-Paun (la acea vreme Mihaela Paun inca era la ARCUB, a fost mutata mai apoi ca sa i se piarda urma). Ca sa intelega lumea, cam tot ceea ce s-a facut in 2018 s-a facut si-n 2019. Cu o singura exceptie. Daca anul trecut s-a pus de ochii lumii o licitatie pe SEAP, cu un termen foarte scurt, asa ca nu s-a putut atribui decat firmei favorita printr-o licitatie trucata, anul acesta nu s-a mai postat nimic, s-au pus de-a ghiotura niste documente pe siteul ARCUB, la rubrica transparenta, fara sa se anunte public mare lucru, documente care pot fi consultate AICI.

Dupa care s-a tinut secret cine e castigatorul. Am aflat insa ca e vorba de aceeasi firma de anul trecut, care cunostea chipurile amplasamentele pentru spoturile luminoase (frima care nu e straina de portofoliul lui Sebastian Ghita - SC "360 Revolution" SRL), cat despre organizatorul evenimentului muzical e vorba despre acelasi cetatean rusofil Corneliu Ladin, cu a sa firma SC "Arena Events" SRL. Ladin a fost implicat si-n scandalul Gala Bute, alaturi de Elena Udrea, dar si in evenimentele organizate de Monica Iacob Ridzi. Daca "Arena Events" a luat 77.000 de euro pentru scena si tehnica, mult mai multi bani s-au luat "pe din dos" pe onorariul DJ-ului Bob Sinclair, dar si banii pentru ceilalti artisti care s-au produs pe scena din Piata George Enescu. Cat despre lumini si lasere, distractia a costat peste 3 milioane de euro, in toatal, Bucuresti Spotlight a "inghitit" aproape 4 milioane de euro de la buget, pe sest, pentru ca nu a existat din acest punct de vedere nicio transparenta. Asta este fix ce cauta in aceste zile si procurorii DNA.