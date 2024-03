Documentele care arată cum cel mai bogat primar din România a rămas fără o avere dispărută ca prin minune

Primarul orașului Voluntari este și un prosper om de afaceri, el fiind considerat cel mai bogat edil din România. Totuși, averea lui Florentin Pandele s-a diminuat semnificativ în ultimii ani, potrivit declarației de avere a acestuia.

Florentin Pandele este primarul orașului Voluntari din anul 2000, perioadă în care a devenit unul dintre cei mai apreciați politicieni din țara noastră. În afara carierei politice, acesta s-a dovedit a fi un abil om de afaceri, investițiile sale asigurându-i venituri uriașe. El fiind si sotul Gabrielei Firea, fosta primar general al Bucurestiului, postura din care a "inundat" primaria Capitalei cu oamenii de incredere ai sotului si a promovat afacerile familei. Ce s-a întâmplat, insa, cu averea lui Florentin Pandele. Primarul are de la an la an mai puțini bani decât în urmă cu 10 ani.

Potrivit declarației sale de avere, Florentin Pandele a pierdut sau înstrăinat mai multe case și terenuri în ultimii ani. Mai exact, în declarația de avere completată pe 27 aprilie 2012 (și aferentă anului 2011), primarul orașului Voluntari deținea 10 terenuri, toate în Ilfov. În plus, el deținea participații cuprinse între 18,75% și 100% din 5 terenuri intravilane (suprafețe de 500 mp, 2 X 549,38 mp, 1500 mp și 1740 mp), 4 terenuri forestiere (4 X 1152,14 mp) și 1 teren extravilan (60,000 mp). Totodată Pandele avea 3 case, în coproprietate, cu suprafețe de 200 mp, 200 mp și 240 mp, după cum consemneaza bugetul.ro.

În declarația de avere din anul 2023 (completată pe 15.06.2023), Florentin Pandele mai are „doar" 4 terenuri. Mai exact, el și-a păstrat terenul extravilan de 6 hectare (pe care acum l-a trecut ca fiind în Sinești, județul Ialomița), unde are o participație de 25%, fiind coproprietar alături de Gheorghe Bucur, Costel Bucur, Bucur Vasilică. Acest teren a fost dobândit prin moștenire. Totodată, primarul din Voluntari mai are doar o casă de locuit, de 240 mp, în Petrăchioaia, din care deține 50%. Astfel, se poate observa că Pandele a pierdut două case și șase terenuri în perioada 2012 - 2023.

Florentin Pandele și Gabriela Firea sunt căsătoriți de 14 ani. În ciuda faptului că au fost mereu în centrul atenției, cei doi politicieni au știut să-și protejeze familia de ochii indiscreți ai presei. În afara succesului de care se bucură pe scena politică românească, Florentin Pandele și Gabriela Firea au reușit să strângă o avere deloc de neglijat. Drept dovadă stă și casa în care locuiesc cei doi.

Imobilul impresionant din orașul Voluntari pare desprins din cărțile lui Jules Verne. Chiar Florentin Pandele a dezvăluit în urmă cu mai mulți ani că a dorit să dea casei un aspect cât mai deosebit. Mai exact, sufrageria imensă a fost transformată într-un adevărat submarin, geamurile fiind înlocuite cu hublouri. În plus, întregul decor a fost gândit în același stil. „Nu suntem în sufragerie, suntem într-un submarin. Am căutat în ultimii doi ani tot felul de lucruri. Am mai decorat câte un colț, în curte avem și o ancoră" a spus Florin Pandele în urmpă cu câțiva ani.