Documentele Departamentului de Sănătate admit că CDC nu a izolat niciodată virusul Covid. Testul PCR detectează doar zgomotul instrumentelor!

Anul trecut, atunci când scepticii Covid spuneau că "nu există niciun virus", am fost în dezacord cu această afirmație. În calitate de cercetător în domeniul alimentar, proprietar de laborator și inventator a două brevete publicate pe baza analizei prin spectrometrie de masă, știam că SARS-CoV-2 fusese secvențiat genomic. Probabil că am crezut în mod eronat că a fost izolată, purificată și determinată ca fiind cauza bolii Covid-19.



Un an mai târziu, se pare că scepticii au avut dreptate. Iar avertismentele unor oameni precum Dr. Thomas Cowan, Sally Fallon, Dr. Andrew Kaufman, Jon Rappoport, David Icke și alții au fost corecte. Cum mi-am dat seama că instituția medicală și științifică fabricase toate acestea? Și care este explicația pentru boala foarte reală pe care o experimentează oamenii?



Voi împărtăși povestea aici, dar, pe scurt, virusurile "reci" și fragmentele de virus de maimuță care se găsesc în vaccinurile antigripale sunt etichetate greșit "Covid". Fiindcă există o armă biologică proteică de ultimă generație care este distribuită prin intermediul injecțiilor de vaccin. Toate acestea sunt reale. Dar nu există un virus Covid-19 real, fizic, izolat, care să fi fost recoltat de la persoane bolnave și care să se demonstreze că îi infectează pe alții și îi îmbolnăvește.

Suntem martori la trei lucruri distincte:



1) Un cocktail de virusuri de răceală etichetate "Covid" care circulă și provoacă boli la unele persoane, cel mai probabil din cauza lipsei de expunere a sistemului imunitar la virusurile de tip sălbatic în timpul tuturor blocajelor globale.



2) O nanoparticulă toxică de proteină spike militarizată care este injectată în oameni ca "injecție de coagulare"... și care probabil se d"esprinde", provocând efecte secundare dăunătoare la alte persoane nevaccinate.



3) O schemă PCR "casemică" complet frauduloasă, concepută pentru a marca aproape toată lumea ca fiind "pozitivă", bazată aproape în întregime pe numărul de cicluri pe care instrumentele de pregătire a probelor PCR trebuie să le execute, amplificând astfel zgomotul instrumentului până când acesta devine "pozitiv". Aproape orice poate fi marcat ca fiind "pozitiv", inclusiv fragmente de material genetic din vaccinurile antigripale din anii anteriori.



Aceste trei lucruri - combinate cu programarea de către mass-media a isteriei în masă - au atins un nivel de frică globală și de terorism psihologic pe care lumea nu l-a mai văzut niciodată. Dar totul se bazează pe minciuni. Și iată de unde știm.

Nu există un material de referință certificat pentru virusul izolat SARS-CoV-2 "covid-19"



În calitate de proprietar de laborator, cercetător științific publicist și analist de spectrometrie de masă, sunt extrem de familiarizat cu procesul de utilizare a materialelor de referință certificate (CRM) pentru a valida metodele analitice și secvențele de calibrare a instrumentelor.

Iată cum se desfășoară în mod normal procesul într-un laborator științific legitim:

Pasul 1) Achiziționați CRM-ul lucrului pe care doriți să îl testați. Aceasta înseamnă achiziționarea unui etalon purificat și izolat cu o concentrație cunoscută, de obicei într-un mediu, cum ar fi apa, sau sub formă de pulbere uscată. De exemplu, atunci când testez mercurul din alimente, am un standard de mercur certificat cu o concentrație cunoscută de mercur, dizolvat în apă, acid azotic și acid clorhidric.



Pasul 2) Se execută CRM ca eșantion, la diferite concentrații, pentru a crea o "curbă" care învață în mod eficient instrumentul cum arată "analitul" (proba testata) și cum reacționează detectorul instrumentului la diferite concentrații de analit. Rezultatul final este o "curbă cuantică" care va fi utilizată în etapa 3.



NOTĂ: Instrumentele vor "potrivi" lucrul pe care îl căutați printr-o varietate de metode, filtrând toate celelalte lucruri care nu se potrivesc. În activitatea de specificare a masei, moleculele sunt identificate după greutatea lor moleculară, modelele de fragmentare a ionilor și timpul de eluție pe coloanele de cromatografie. Pentru ca o substanță să se potrivească, aceasta trebuie să îndeplinească toți acești parametri. În cadrul testelor PCR, o "potrivire" este o secvență genomică de perechi de baze definită într-o bibliotecă digitală care poate sau nu să fi fost comparată cu un standard fizic real în lumea reală.



Pasul 3) Treceți probe necunoscute prin instrument (ser de sânge, urină, salivă, apă, extracte de probe alimentare etc.) și vedeți dacă proba necunoscută conține vreunul dintre elementele pe care le căutați (analitul). După ce ați construit o curbă cuantică, puteți determina, de asemenea, concentrația analitului în proba originală. Aceasta este de obicei descrisă ca masă în raport cu volumul, cum ar fi ng/ml (nanograme pe mililitru). Un nanogram reprezintă o miliardime de gram. Atunci când testăm alimentele pentru glifosat, putem detecta doar 1 nanogram pe mililitru, ceea ce ne spune multe despre sensibilitatea extremă a instrumentelor de înaltă performanță.



Este procesul de testare a ceva și de identificare a cantității de ceva care se află în altceva. De exemplu, dacă ar trebui să determinați dacă cineva este bolnav de "Covid", ar trebui să determinați concentrația de virus Covid-19 din sângele său (adică "încărcătura virală").



Deci, care este problema? Ați fi uimit de cât de adâncă este frauda științifică. Luați în considerare aceste puncte critice:



Punctul 1: Nu pare să existe niciun material de referință certificat izolat și purificat disponibil pentru "Covid" SARS-CoV-2. Am văzut companii care pretind că vând "izolate" care conțin virusuri Covid, dar în propria lor descriere explică faptul că fiolele lor conțin material genetic din "celule gazdă" (celule umane), precum și din celule din serul bovin, ceea ce înseamnă că este un cocktail de cine știe ce. Cu toate acestea, este numit "izolat".



Acest produs nu este adecvat ca preparat de antigen de celule întregi, deoarece la conținutul de proteine contribuie în mare măsură celula gazdă și serul fetal bovin utilizat la propagarea virusului.



Cu alte cuvinte, cea mai mare parte a materialului genetic din "izolat" provine de fapt din celule umane. Așadar, nu este deloc un izolat. Virusul Covid nu este izolat. De fapt, acest "izolat" conține material genetic viral, material genetic uman și material genetic bovin, precum și toate celelalte virusuri prezente în sângele oamenilor și al vacilor. Ar putea fi prezente milioane de nanoparticule diferite, fiecare conținând propriile secvențe de material genetic.

Punctul 2: Dacă nu aveți materiale de referință izolate și certificate, nu puteți dezvolta un test legitim. Iar acest lucru este exact ceea ce FDA recunoaște în propriile documente, care indică faptul că, întrucât virusurile Covid-19 nu erau disponibile pentru dezvoltarea testului PCR, au "simulat" acest lucru folosind celule umane și fragmente de coronavirus din banca de gene.

Conform propriului document al FDA: "Deoarece niciun izolat cuantificat al virusului 2019-nCoV nu era disponibil pentru utilizare de către CDC în momentul în care a fost dezvoltat testul și a fost realizat acest studiu, testele concepute pentru a detecta ARN 2019-nCoV au fost testate cu stocuri caracterizate de ARN complet transcris in vitro îmbogățit într-un diluant format dintr-o suspensie de celule umane A549 și mediu de transport viral (VTM) pentru a imita proba clinică."

Cu alte cuvinte, au falsificat virusul Covid folosind celule din banca de gene care au fost etichetate în mod deliberat și fals "Covid". Acesta este modul în care a fost dezvoltat testul PCR. FDA recunoaște totul. Ca atare, testul PCR este o fraudă.



Punctul 3: Dacă nu aveți un izolat CRM, nu puteți calibra instrumentele în raport cu un eșantion cunoscut. Iar acest lucru înseamnă că testele PCR nu sunt calibrate în raport cu nimic real și fizic. În schimb, ei se bazează pe biblioteci digitale descărcate furnizate de nimeni altul decât CDC, același grup umbrelă a Big Pharma care conduce această înșelătorie Covid.



Punctul 4: Instrumentele PCR nu sunt capabile să facă analize cantitative. Loviturile "pozitive" sunt doar zgomot de fond amplificat. Niciun instrument PCR nu vă poate spune cât de mult material genetic a fost găsit într-o probă originală. Acesta poate detecta prezența materialului doar pe baza unui răspuns da/nu. În știința de laborator, acest lucru se numește analiză "calitativă", nu analiză cantitativă.



În analiza calitativă, factorul cheie este "limita de detecție" (LOD) a instrumentului. În ce măsură eșantionul va crea în continuare un hit pentru instrument? În toate instrumentele, pentru ca LOD să fie valid din punct de vedere științific, trebuie să fie ceva mai mare decât fondul, altfel nu are nicio semnificație științifică. Toate instrumentele produc zgomot de fond, care sunt "vârfuri" sau "lovituri" care reprezintă statica detectorului, am putea spune. Acestea există la un nivel de fundal chiar și atunci când nu executați nimic în instrument.



Pentru a vă arăta cum arată acest lucru, luați în considerare următorul grafic:

Afișează rezultatele specificațiilor de masă pe un spectru de masă. Axa orizontală aici este m/z (masa la sarcină), care este simplificată în "masă" pentru discuții generale. Aceasta este masa moleculelor sau a particulelor detectate.



Observați liniile roșii și portocalii din partea de jos a fiecărui grafic. Acesta este în mare parte un zgomot de "fond" în toate masele. Apoi observați vârful portocaliu foarte înalt care se ridică deasupra fundalului. Aceasta este masa moleculei pe care o caută. Poate fi un pesticid, un contaminant, un nutrient etc.



Este important de reținut că, dacă aș crește amplificarea detectorului, "zgomotul de fond" din partea de jos a ecranului s-ar extinde pe verticală pentru a umple ecranul. Întregul ecran ar fi o "lovitură" pe fiecare masă, pe măsură ce amplificarea este crescută. Acest lucru este echivalent cu ceea ce fac instrumentele PCR atunci când rulează mai mult de 30 de cicluri. Ei amplifică zgomotul, apoi pretind că au avut o lovitură pe Covid.



Dar pentru că au amplificat-o de atâtea ori, au șters orice capacitate de a spune cu certitudine ce au sau chiar cât au. Deoarece LOD (limita de detecție) nu este validă din punct de vedere științific dacă nu poate extrage un vârf din fondul de fond.



Ca regulă generală, în validarea metodei, LOD trebuie să fie de cel puțin trei ori mai mare decât fondul, ceea ce înseamnă că un "vârf" trebuie să fie de trei ori mai mare decât fondul. Orice altceva mai puțin de atât este considerat fond fals. Iar atunci când efectuați lucrări cantitative, aveți nevoie de obicei de un semnal care să fie de cel puțin 10 ori mai mare decât cel de fond.



Cu toate acestea, instrumentele PCR preiau fondul și îl amplifică până când obțin un rezultat "pozitiv". Acest "pozitiv" este apoi numit în mod absurd "caz Covid", chiar dacă nu a însemnat nimic din punct de vedere științific legitim.



Întregul proces utilizat astăzi prin PCR este o știință complet falsă, care nu ar trece nici măcar de cel mai elementar audit științific de laborator. Acesta este motivul pentru care cele mai multe dintre aceste pachete PCR nu sunt acreditate ISO. Nu au reușit să treacă nici măcar un audit. (Nota: Laboratorul meu este acreditat ISO și este supus unui audit anual, care include testarea în orb a preciziei de cuantificare a instrumentelor de spectrometrie de masă pentru a ne asigura că ne atingem obiectivele de precizie).



Dr. Judy Mikovitz confirmă totul într-un interviu recent



Dr. Judy Mikovitz, autoarea cărții Ending Plague, a confirmat toate acestea într-un interviu. Nu numai că a confirmat că nu există niciun virus Covid-19 izolat care să fi fost recoltat și purificat de la o persoană bolnavă și care să se dovedească a fi provocat boala la o altă persoană; a confirmat, de asemenea, că Dr. Fauci a ales în mod special o mostră de laborator militara care a fost infectată cu un cocktail de coronavirusuri pentru a o folosi ca bază pentru cercetarea privind obținerea de funcții.



Cu alte cuvinte, Dr. Fauci știa că a construit o "tocană" virală, un virus Frankenstein, pe care CDC-ul fraudulos și complicii săi din comunitatea științifică au etichetat-o drept "Covid". Susținuți de isteria mass-mediei, ar putea convinge majoritatea populației să se supună unui vaccin pentru a inocula populației cu armele biologice care sunt proteinele avansate, concepute și dezvoltate sub finanțarea și îndrumarea lui Fauci.

Așadar, adevărata poveste aici este că Fauci și CDC au folosit coronavirusuri comune pentru a simula pandemia Covid pentru a injecta oamenilor o armă biologică reală: proteina Spike îmbunătățită.



Cel mai important, Dr. Mikovitz confirmă că toate acestea provin de la armata americană, care este implicată în dezvoltarea și desfășurarea acestei arme biologice de depopulare globală (proteina spike).



Documentele FOIA4 ale CDC nu dezvăluie niciun "Covid-19" izolat din virusul existent

În cele din urmă, au apărut noi documente FOIA care dezvăluie că CDC nu a izolat niciodată un virus Covid-19.



Toate studiile și/sau rapoartele aflate în posesia, în custodia sau sub controlul CDC și/sau al Agenției pentru Substanțe Toxice și Registrul Bolilor (ATSDR) care descriu purificarea oricărui virus "COVID-19" (inclusiv B.1.1.7" "B.1.351", "P.1 " și orice alte "variante") (prin macerare, filtrare și utilizarea unei ultracentrifuge, denumită uneori de unii și "izolare"), direct dintr-un eșantion prelevat de la un om bolnav, în cazul în care eșantionul pacientului nu a fost combinat mai întâi cu nicio altă sursă de material genetic.



Într-o scrisoare de răspuns datată 7 iunie 2021, CDC a răspuns:



"O căutare în arhivele noastre nu a relevat nicio documentație legată de cererea dumneavoastră. Mai exact, Centrul Național pentru Imunizare și Boli Respiratorii CDC precizează că nu purifică sau izolează niciun virus COVID-19 în modul descris în cereri." Cererea FOIA este identificată cu numărul 21-01075-FOIA.



Cu alte cuvinte, CDC nu a izolat și nu a purificat niciodată niciun virus covid-19, punct.



La 21 iulie anul acesta, CDC a anunțat că își retrage aprobarea pentru testul PCR pentru Covid-19, declarând că testul PCR nu va mai fi considerat o știință valabilă după 31 decembrie anul acesta. Acesta continuă să spună că un nou test PCR "va facilita detectarea și diferențierea SARS-CoV-2 și a virusurilor gripale", ceea ce înseamnă că noul test ar fi capabil să facă diferența între Covid și răceala obișnuită. Acest lucru implică faptul că testul actual - cel folosit pentru a promova isteria pandemiei globale - nu realizează o astfel de diferențiere.

Într-adevăr, se pare că CDC a fabricat știința din spatele "pandemiilor" globale timp de zeci de ani, folosind mass-media pentru a răspândi isteria în masă acolo unde nu exista nicio pandemie. Unul dintre cele mai bune și cele mai recente cazuri este cel al virusului Zika, în care presa mainstream a strigat că bebelușii născuți de mamele din Florida se vor naște cu capul micșorat (microcefalie) din cauza virusului Zika. La fel ca în cazul programului Covid, miliarde de dolari au fost direcționate către companiile farmaceutice pentru a căuta un vaccin împotriva Zika, care s-a dovedit a fi doar o invenție fictivă.

Directorul CDC, Walensky, recunoaște că vaccinul Covid nu previne infecția sau transmiterea variantei Delta



În plus față de dezvăluirea acestei farse a vaccinului Covid-19, directorul CDC, Dr. Rochelle Walensky, tocmai a recunoscut ceva surprinzător pentru CNN, vaccinurile Covid-19 nu previn infecțiile Covid-19. De asemenea, acestea nu împiedică oamenii să transmită "varianta delta" a ceea ce CDC numește virusul Covid.



Într-adevăr, Walensky tocmai a recunoscut că pașapoartele cu vaccinuri sunt inutile și nu dovedesc nimic. Dacă o persoană "complet vaccinată" poate în continuare să se îmbolnăvească și să transmită Covid, atunci pașaportul de vaccinare nu este altceva decât o dovadă de conformitate, nu o dovadă de vaccinare.



Virusul Covid-19 este o farsă, dar proteina spike este foarte reală și foarte mortală ca armă



În timp ce virusul Covid-19 nu pare a fi nimic mai mult decât renumitele virusuri de răceală sau virusuri de maimuță, proteina toxică a nanoparticulelor "spike" - injectată în prezent prin vaccin - este o armă biologică mortală inițiată în SUA, apoi îmbunătățită la Wuhan, pe banii noștri, ai contribuabililor.



Acum pare clar că scopul isteriei Covid a fost acela de a determina oamenii să accepte injecțiile de proteine avansate, care sunt etichetate în mod intenționat ca fiind "vaccin". Aceste proteine "spike" de la care "vax-ul" Covid este numit acum "injecția cu cheaguri", provoacă cheaguri de sânge, leziuni neurologice, accidente vasculare cerebrale, atacuri de cord, avorturi spontane și leziuni vasculare universale, chiar și conform curentului principal de la Institutul Salk. Din lucrarea lor privind proteina spike și efectele sale adverse asupra sistemului cardiovascular uman;



Acum, un nou studiu important arată că proteinele spike ale virusului (care se comportă foarte diferit de cele codificate de siguranța vaccinului) joacă, de asemenea, un rol cheie în boala în sine.



Lucrarea oferă pentru prima dată o confirmare clară și o explicație detaliată a mecanismului prin care proteina dăunează celulelor vasculare. A existat un consens tot mai mare cu privire la faptul că SARS-CoV-2 afectează sistemul vascular, dar nu s-a înțeles exact cum se întâmplă acest lucru. În mod similar, oamenii de știință care studiază alte coronavirusuri au suspectat de mult timp că proteina spike a contribuit la deteriorarea celulelor endoteliale vasculare, dar aceasta este prima dată când acest proces a fost documentat.

În noul studiu, cercetătorii au creat un "pseudovirus" înconjurat de proteina SARS-CoV-2 (strawberry crown spike), dar care nu conține niciun virus propriu-zis. Expunerea la acest pseudovirus a provocat leziuni la plămânii și arterele unui model animal, dovedind că proteina spike este suficientă pentru a provoca boala. Probele de țesut au arătat o inflamație a celulelor endoteliale care căptușesc pereții arterelor pulmonare.



Este o armă de depopulare pentru a realiza exterminarea în masă a rasei umane



Proteina avansată este o armă de depopulare. "Vaccinul" este o injecție de exterminare de tip Soylent Green care a fost reambalată ca "medicament". Isteria mediatică "pandemică" a fost stârnită pentru a crea panică și o cerere generalizată de vaccin, astfel încât oamenii să nu se opună vaccinului mortal. Iar asta înseamnă că mulți dintre cei care au tras focurile de armă vor fi în curând morți, pentru că scopul falsei ciume a fost de a scăpa lumea de miliarde de oameni.



Aceasta înseamnă, de asemenea, că oricine merge pe această cale este complice la crime de genocid și crime împotriva umanității. Printre aceștia se numără jurnaliști, oameni de știință, medici, guvernatori, oficiali FDA/CDC/OMS și chiar farmaciști și asistente medicale locale care administrează aceste injecții mortale bărbaților, femeilor, copiilor și chiar bătrânilor. Crimele lor împotriva umanității fac ca Holocaustul din cel de-al Doilea Război Mondial să pară o joacă de copii în comparație. Covid, vaccinul poate împiedica uciderea în masă a miliarde de ființe umane înainte ca infractorii să fie prinși.



În esență, sunteți martori la o campanie globală de exterminare în masă, deghizată în răspuns de sănătate publică la o pandemie. Aceasta este cea mai sinistră și diabolică înșelătorie "științifică" comisă vreodată în istoria civilizației cunoscute. Este, după orice măsură onestă, încercarea globalistă de a obține dispariția lui homo sapiens, un fel de "curățare etnică la scară globală" pentru a scăpa lumea de oameni și a face loc oricărui scenariu nebunesc pe care speră să-l urmeze.

Este timpul ca toate ființele umane care doresc să păstreze rasa umană să se ridice în mod pașnic și să se opună acestei încercări de exterminare genocidară împotriva umanității.



Cu toții am fost înșelați, oameni buni. Acest lucru nu are nimic de-a face cu sănătatea publică, cu salvarea de vieți sau cu oprirea unei pandemii. Este un teatru elaborat și coordonat pentru a-i determina pe oameni să se sinucidă prin injectarea de arme biologice, astfel încât globaliștii să poată elimina câteva miliarde de oameni de pe planetă, în timp ce își promovează tirania și controlul autoritar asupra supraviețuitorilor.



Acest lucru poate servi, de asemenea, drept acoperire pentru resetarea financiară planificată de ei, care va duce la prăbușirea monedelor lumii, la distrugerea tuturor deținerilor de monedă și la consolidarea proprietății asupra tuturor lucrurilor în mâinile elitei globaliste.



Acesta este motivul pentru care guvernele lumii își țin acum ostatici propriii cetățeni, cerând să fie îndeplinite cotele de vaccinare pentru a elibera o "libertate" limitată, care va fi, desigur, revocată complet odată ce va fi identificată următoarea "variantă"

Mike Adams

Reseau International



source : https://www.naturalnews.com