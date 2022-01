Documentele militare: Fauci a finantat arma biologică Sars-Cov-2 la Wuhan ca un virus devastator după ce DARPA a refuzat fabricarea lui!

Documentele militare dovedesc fără dubii că EcoHealth Alliance a abordat DARPA în martie 2018, solicitând finanțare pentru a efectua cercetări privind dobândirea funcției (gain of function) coronavirusurilor transmise de lilieci. Practic, transformarea unui virus in arma biologică, dobandind fata de un virus natural modificari genetice care sa-l faca mai contagios si mai agresiv.

Propunerea, denumită Project Defuse, a fost respinsă de DARPA din cauza unor preocupări legate de siguranță și a ideii că încalcă moratoriul privind cercetarea privind obținerea "câștigurilor de funcții" (transformarea în arma biologica letală), dezvaluie Project Veritas.



Raportul principal privind propunerea EcoHealth Alliance s-a scurs pe internet în urmă cu câteva luni, acesta a rămas neverificat până în prezent. Project Veritas a obținut un raport separat adresat Inspectorului General al Departamentului Apărării, scris de maiorul din cadrul Corpului de Infanterie Marină al SUA, Joseph Murphy, un fost membru DARPA.

"Propunerea nu menționează și nu evaluează riscurile potențiale ale cercetărilor de tip Gain of Function (GoF)", un citat direct din scrisoarea de respingere a DARPA. Project Veritas a contactat DARPA pentru a obține un comentariu cu privire la documentele ascunse și a vorbit cu șeful departamentului de comunicare, Jared Adams, care a spus: "Nu mi se pare normal", atunci când a fost întrebat despre modul în care au fost îngropate documentele.



Project Veritas a obținut documente surprinzătoare, nemaivăzute până acum, referitoare la originile COVID-19, la câștigarea cercetării funcționale, la vaccinuri, la potențiale tratamente care au fost suprimate și la efortul guvernului de a ascunde toate acestea. Documentele în cauză provin dintr-un raport al Agenției pentru Proiecte de Cercetare Avansată a Apărării, mai bine cunoscută sub numele de DARPA, care au fost ascunse într-o unitate partajată strict secretă.



DARPA este o agenție din cadrul Departamentului american al Apărării însărcinată cu facilitarea cercetării în domeniul tehnologiei cu potențiale aplicații militare. Project Veritas a obținut un raport separat adresat Inspectorului General al Departamentului Apărării, scris de maiorul din cadrul Corpului de Infanterie Marină al SUA, Joseph Murphy, un fost membru al DARPA.





În raport se afirmă că EcoHealth Alliance a abordat DARPA în martie 2018, solicitând finanțare pentru a efectua cercetări privind câștigarea funcției coronavirusului transmis de lilieci. Propunerea, denumită Project Defuse, a fost respinsă de DARPA din cauza unor preocupări legate de siguranță și a ideii că încalcă moratoriul de bază privind cercetarea câștigului de funcție.



Potrivit documentelor, NAIAD, sub conducerea doctorului Fauci, a continuat cercetările în Wuhan, China, și în mai multe locații din SUA. Dr. Fauci a susținut în repetate rânduri, sub jurământ, că NIH și NAIAD nu au fost implicate în cercetări privind obținerea de beneficii funcționale în cadrul programului EcoHealth Alliance. Dar, conform documentelor obținute de Project Veritas, care prezintă motivele pentru care propunerea EcoHealth Alliance a fost respinsă, DARPA a clasificat cu siguranță cercetarea ca fiind un câștig de funcție.

"Propunerea nu menționează și nu evaluează riscurile potențiale ale cercetării de tip Gain of Function (GoF)", un citat direct din scrisoarea de respingere a DARPA. Raportul maiorului Murphy continuă să detalieze o mare îngrijorare cu privire la programul COVID-19 de obținere a funcțiilor, la ascunderea documentelor, la suprimarea unor potențiale medicamente curative, precum Ivermectina și Hidroxiclorochina, și la vaccinurile cu ARNm.

Project Veritas a contactat DARPA pentru a obține un comentariu cu privire la documentele ascunse și a vorbit cu șeful departamentului de comunicare, Jared Adams, care a spus: "Nu mi se pare normal", atunci când a fost întrebat despre modul în care documentele au fost învăluite în secret. "Dacă ceva rezidă într-un cadru clasificat, atunci ar trebui să fie marcat în mod corespunzător", a declarat Adams. "Nu sunt deloc familiarizat cu documente nemarcate care rezidă într-un spațiu clasificat, nu."



Într-o înregistrare video de ultimă oră publicată luni seară, directorul executiv al Project Veritas, James O'Keefe, a pus o întrebare fundamentală către DARPA:

"Cine de la DARPA a luat decizia de a îngropa raportul original? Ar fi putut trage semnale de alarmă către Pentagon, Casa Albă sau Congres, ceea ce ar fi putut preveni această întreagă pandemie care a dus la moartea a 5,4 milioane de oameni din întreaga lume și a provocat multă durere și suferință multor alte milioane de oameni.

Scrisoarea membrilor Congresului către Ministerul Sănătății SUA

11 ianuarie 2022

Onorabilul Xavier Becerra

Secretar

Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al SUA

200 Independence Ave., SW

Washington, D.C. 20201

Stimate domnule secretar Becerra

Vă scriem pentru a solicita o transcriere cu Dr. Anthony Fauci, director, U.S. National National National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Un extras din e-mailurile pe care le facem publice astăzi (a se vedea Anexa I alăturată) dezvăluie că Dr. Fauci a fost avertizat de două lucruri:

(1) potențialul ca COVID-19 să se fi scurs de la Institutul de Virusologie Wuhan (WIV) și

(2) posibilitatea ca virusul să fi fost manipulat genetic în mod intenționat.

Este imperativ să investigăm dacă acest informație a fost transmisă către restul guvernului și dacă această informație ar fi ar fi schimbat răspunsul Statelor Unite la pandemie.

În ciuda faptului că Dr. Fauci a susținut contrariul în mai multe rânduri, el era, de fapt, conștient de existența unei relații financiare dintre NIAID, Institutele Naționale de Sănătate ale SUA (NIH), EcoHealth Alliance Inc. (EcoHealth) și Wuhan Institute of Virology (WIV), până la 27 ianuarie 2020.1

Dr. Fauci știa, de asemenea, că NIAID a colaborat cu EcoHealth pentru a elabora o politică de acordare a granturilor pentru a ocoli moratoriul privind GoF la nivelul momentul respectiv.2

Această nouă politică, concepută de EcoHealth și agreată de NIAID, a permis EcoHealth să să finalizeze experimente periculoase pe noi coronavirusuri de liliac - cu foarte puțină supraveghere - care altfel ar fi fost blocate de moratoriu.3

În ianuarie 2020, Dr. Fauci a fost, de asemenea, în cunoștință de cauză de faptul că EcoHealth nu respecta termenii subvenției sale care a finanțat Institutul de la Wuhan.4

EcoHealth trebuia să prezinte un raport anual de progres către NIAID până la 30 septembrie 2019, și nu o făcuse încă.5

Comitetul a aflat ulterior că EcoHealth nu a prezentat aceste rapoarte, probabil pentru a ascunde un experiment de obținere a funcției, efectuat pe animale infecțioase și potențial letal de noi coronavirusuri de lilieci.6

Până la 27 ianuarie 2020, Dr. Fauci știa că NIAID a finanțat EcoHealth, că Institutul de la Wuhan WIV era un subcontractant al EcoHealth, iar EcoHealth nu se conforma cu raportarea subvenției, în special o subvenție despre care NIAID știa că avea potențial de câștig de funcție asupra noilor coronavirusuri de liliac.

Nu este clar dacă Dr. Fauci a raportat vreuna dintre aceste probleme superiorilor săi. Trebuie să cunoaștem tot ceea ce știa Dr. Fauci și când a știut acest lucru.

La 1 februarie 2020, Dr. Fauci, Dr. Collins și cel puțin alți unsprezece oameni de știință s-au reunit într-o teleconferință pentru a discuta despre COVID-19.7

În cadrul acestei teleconferințe, Dr. Fauci și dr. Collins au fost avertizați pentru prima dată că este posibil ca COVID-19 să se fi scurs de la Wuhan (WIV) și, în plus, să fi fi fost manipulat genetic în mod intenționat.

Din nou, nu este clar dacă fie Dr. Fauci, fie Dr. Collins au transmis vreodată aceste avertismente altor oficiali guvernamentali sau dacă pur și simplu le-au ignorat.

Doar trei zile mai târziu, la 4 februarie 2020, patru participanți la teleconferința telefonică au fost autorii unui articol intitulat "Originea aproximală a SARS-CoV-2" și au trimis o ciornă doctorilor Fauci și Collins.8

Înainte de publicarea finală în Nature Medicine, lucrarea a fost trimisă doctorului Fauci pentru editare și aprobare.9 Nu este clar ce dovezi noi au fost prezentate sau dacă au fost prezentate dovezi noi, dar, după ce au vorbit cu doctorii Fauci și Collins, autori au renunțat la convingerea că COVID-19 a fost rezultatul unei scurgeri de laborator.

De asemenea, nu este clar dacă Dr. Fauci sau Collins au editat lucrarea înainte de publicare.

La 16 aprilie 2020, la mai mult de două luni de la teleconferința inițială, Dr. Collins i-a trimis un e-mail Dr. Fauci exprimându-și consternarea că articolul din Nature Medicine - pe care l-au văzut înainte de a publicare și au avut posibilitatea de a edita - nu a zdrobit ipoteza scurgerii din laborator și întreabă dacă NIH poate face mai mult pentru a "doborî" ipoteza scurgerilor din laborator.10

A doua zi după ce Dr. Collins a cerut în mod explicit mai multă presiune publică Dr. Fauci a citat articolul din Nature Medicine chiar de la tribuna Casei Albe, probabil în încercarea de a înăbuși și mai mult ipoteza COVID-19 scursă de la Institutul de Virologie de la Wuhan (WIV).11

În loc să fie transparenți cu Comitetul, HHS și NIH continuă să se ascundă, să obstrucționeze ancheta și să acopere adevărul. Continuând să refuze să coopereze față de solicitarea noastră, agențiile Ministerului aleg să ascundă informații care vor ajuta la descoperirea originilor problemei în curs de desfășurare, a pandemiei, cât și a prevenirii viitoarele pandemii, cum să se răspundă la viitoarele pandemii, să informeze cu privire la poziția actuală de securitate națională a Statelor Unite, și să restabilească încrederea în experții noștri în domeniul sănătății publice.

Tăcerea HHS și obstrucționarea continuă venită din partea NIH este posibil să cauzeze daune ireparabile credibilității acestor agenții.

E-mailurile publicate astăzi ridică numneroase semne de întrebări semnificative, între care:

1. 1. Au avertizat doctorii Fauci sau Collins pe cineva de la Casa Albă cu privire la posibilitatea că virusul COVID-19 provenea dintr-un laborator și putea fi manipulat genetic în mod intenționat?

2. Dacă aceste preocupări nu au fost împărtășite, de ce s-a luat decizia de a se păstra tăcerea?

3. Ce dovezi noi, dacă există, au ieșit la iveală cu privire la COVID-19 între 1 februarie 2020 și 4 februarie 2020 care să modifice convingerea că acesta provine dintr-un laborator?

4. Au editat doctorii Fauci sau Collins lucrarea Nature Medicine intitulată "Originea proximală of SARS-CoV-2"?

5. Faptul de a avea aceste cunoștințe mai devreme ar fi fost benefic fie pentru vaccin, fie pentru dezvoltarea unui tratament?

6. Până la 1 februarie 2020, au fost doctorii Fauci sau Collins la curent cu faptul că Departamentul de Stat a

avertizat în mai multe rânduri cu privire la siguranța Institutului de la Wuhan?

7. Ar fi schimbat acest avertisment răspunsul timpuriu la pandemia COVID-19?

Aceste întrebări sunt vitale pentru înțelegerea situației. Din nefericire, până acum, HHS și agenția subordonată acestuia s-au ascuns în spatele unor redactări pentru a proteja aceste e-mailuri de la examinarea publică. Vă solicităm să prezentați imediat aceste pasaje șterse ale celor discutate și să furnizați comunicările prin e-mail Congresului.

În plus, având în vedere importanța celor de mai sus, solicităm ca Dr. Anthony Fauci să fie pus imediat la dispoziție pentru a participa la o audiere trasncrisă.

Vă rugăm să răspundeți până la 18 ianuarie 2022 pentru a confirma.

Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni importante.

Cu deosebită considerație,

_____________________________ _____________________________

James Comer- Comisia pentru supraveghere și reformă

Jim Jordan - Comisia pentru justiție

cc: Onorabila Carolyn Maloney, președinte

Comisia pentru supraveghere și reformă

Onorabilul Jerrold Nadler, președinte

Comisia pentru afaceri judiciare

Documente:

REJECTION OF DEFUSE PROJECT PROPOSAL

EXECUTIVE SUMMARY: DEFUSE

Project Defuse Full Proposal

BROAD AGENCY ANNOUNCEMENT PREventing EMerging Pathogenic Threats(PREEMPT)

U.S. Marine Corp Major Joseph Murphy's Report to Inspector General of DoD

Project Veritas

James O'Keefe a înființat Project Veritas în 2010 ca o întreprindere jurnalistică non-profit pentru a-și continua activitatea de reportaj sub acoperire. În prezent, Project Veritas investighează și expune corupția, lipsa de onestitate, abuzul de sine, risipa, frauda și alte abateri atât în instituțiile publice, cât și în cele private, pentru a obține o societate mai etică și mai transparentă și pentru a se angaja în litigii pentru: a proteja, apăra și extinde drepturile omului și drepturile civile garantate prin lege, în special drepturile prevăzute de Primul Amendament, inclusiv promovarea liberului schimb de idei într-o lume digitală; a combate și a învinge cenzura de orice ideologie; a promova raportarea veridică; și a apăra libertatea de exprimare și de asociere, inclusiv dreptul la anonimat. O'Keefe ocupă funcția de director general și președinte al consiliului de administrație, astfel încât să poată continua să își conducă și să își învețe colegii jurnaliști, precum și să protejeze și să cultive cultura Project Veritas. Project Veritas este o organizație înregistrată 501(c)3. Project Veritas nu pledează pentru soluții specifice la problemele ridicate prin investigațiile sale.