Dovezile ca epidemia de Covid e un război biologic nu mai contenesc. Care e scopul final?!

În cea mai mare parte a anului trecut, teoriile privind originile Covid, conspiraționiste sau nu, au dispărut din dezbaterea publică, fiind date la o parte de protestele naționale Black Lives Matter și de ultimele etape ale campaniei prezidențiale încinse.

La începutul lunii ianuarie, Nicholson Baker, proeminent autor liberal și intelectual public, a încercat să reînvie problema cu un articol de 12.000 de cuvinte pe coperta revistei New York Magazine, doar pentru a-și vedea teoria scurgerii laboratorului Covid înghițită și uitată atunci când, două zile mai târziu, Capitoliul din Washington DC a fost luat cu asalt de o mulțime de Trump-iști indignați.



Ipoteza scurgerii de laborator



Timp de zeci de ani, oamenii de știință au făcut cabluri fierbinți pentru viruși în speranța de a preveni o pandemie, nu de a provoca una. Dar apoi, pe 2 mai, a avut loc o revoluție după ce fostul jurnalist științific și editor al New York Times, Nicholas Wade, a publicat un articol lung pe Medium. Analiza sa atentă de 11.000 de cuvinte a adunat dovezi solide că virusul era produsul artificial al unui laborator uman, sugerând că acesta se scursese probabil de la Institutul de Virologie Wuhan, cea mai avansată unitate de cercetare virală din China. Se știa că acel laborator lucra cu aceste tipuri de coronavirusuri și era situat în Wuhan, locul unde a avut loc epidemia inițială, ceea ce a ridicat tot felul de suspiciuni evidente.



Originea Covid: Oamenii sau natura au deschis cutia Pandorei la Wuhan?



Porțile s-au deschis în curând și, în următoarele câteva săptămâni, s-a scris mult mai mult despre acest subiect decât se scrisese în ultimele douăsprezece luni la un loc. Doar într-un singur exemplu, Donald G. McNeil Jr. veteranul de 45 de ani al ziarului Times, care fusese vârful de lance al acoperirii Covid de către ziarul său, a publicat o impresionantă mea culpa și a îmbrățișat ipoteza scurgerii din laborator, recunoscând că el și alți oameni din Times respinseseră anterior ideea ca fiind o nebunie de "extremă dreapta", strâns asociată cu "Pizzagate, Plandemic, Kung Flu, Q-Anon, Stop the Steal și invazia din 6 ianuarie de la Capitoliu".



Cum am învățat să nu mă mai îngrijorez și să iubesc teoria scurgerilor de laborator



McNeil se retrăsese deja de la Times în luna decembrie a anului precedent, în urma unei controverse fără legătură cu aceasta, dar și alții de la fostul său ziar au avut parte de o schimbare similară de opinie. Timp de mai bine de un an, editorii au criticat cu înverșunare teoria scurgerilor din laboratoare, promovată intens de Donald Trump și aliații săi, dar, odată cu plecarea în siguranță a lui Trump, perspectiva lor s-a schimbat.



La sfârșitul lunii iunie, Zeynep Tufekci, unul dintre editorialiștii lor de opinie, a publicat un articol de 5.500 de cuvinte în care critica dur China și susținea că epidemia globală fusese probabil consecința unei scurgeri de laborator chinezești. Domeniul de studiu al profesoarei Tufekci era mai degrabă sociologia decât științele biologice, iar expertiza ei se referea la social media, dar apariția lungului său articol a reflectat cu siguranță o schimbare seismică în opiniile editorilor săi de top.



De unde a apărut Coronavirusul? Ceea ce știm deja este îngrijorător



O expunere mult mai lungă a acestui consens mediatic american emergent apăruse la începutul aceleiași luni în Vanity Fair. Articolul de 12.000 de cuvinte favoriza cu tărie teoria scurgerilor din laborator și se concentra pe luptele interne birocratice referitoare la această problemă în cadrul aparatului de securitate națională al administrației Trump. Bazat pe luni de reportaje de investigație și pe numeroase interviuri, articolul părea să se bazeze în mare măsură pe surse anonime ale serviciilor de informații ale lui Trump, în timp ce, în general, lua la justa valoare afirmațiile guvernului nostru.



Teoria scurgerii din laborator: În interiorul luptei pentru descoperirea originilor COVID-19



De-a lungul anului 2020, noțiunea că noul coronavirus s-a scurs dintr-un laborator a fost interzisă. Cei care au îndrăznit să facă presiuni pentru transparență spun că politicile toxice și agendele ascunse ne-au ținut în întuneric.

În plus, deși sugestia a fost prezentată într-o manieră defensivă și insinuantă, articolul lung a ridicat, de asemenea, suspiciuni serioase că Covid a fost dezvoltat ca armă biologică chineză, acest cuvânt apărând de nouă ori în text. Milioane de oameni muriseră deja în întreaga lume, inclusiv multe sute de mii de americani, așa că unii ar putea considera tulburător faptul că astfel de acuzații incendiare au apărut într-una dintre cele mai prestigioase reviste americane de interes general, mai ales având în vedere lipsa aproape totală a oricăror dovezi în sprijinul lor. Acest articol a demonstrat schimbarea drastică a sentimentului elitei mediatice, teoriile care anterior erau limitate la marginile ideologice extreme anti-China ocupând acum centrul jurnalismului american.



Această situație a avut ecouri tulburătoare ale modului în care aceleași organe de presă mainstream au jucat un rol similar în urmă cu douăzeci de ani în promovarea farsei armelor de distrugere în masă ale lui Saddam și a dezastruosului nostru război din Irak. Într-adevăr, mi s-a părut destul de ironic faptul că unul dintre principalii experți Covid din administrația Trump citați în acel articol și în altele a fost David Feith, al cărui tată, Douglas Feith, fusese unul dintre principalii neoconservatori implicați în acea fraudă notorie a serviciilor de informații ale administrației Bush. Mai mult, autorul principal al articolului de primă pagină din Wall Street Journal care a contribuit la reînvierea teoriei scurgerii din laborator la sfârșitul lunii mai a fost Michael R. Gordon, care anterior împărțise cu Judith Miller semnătura pentru majoritatea poveștilor frauduloase despre armele de distrugere în masă din Irak care ne-au propulsat în război. Iar la începutul anului 2020, fostul agent Mossad Dany Shoham a fost una dintre primele figuri care au sugerat că Covid era o armă biologică chineză scăpată din laboratorul din Wuhan, puțini fiind cei care își amintesc că în 2001 el a indicat în mod fals regimul lui Saddam ca fiind sursa trimiterilor poștale de antrax. Aproape că se părea că membrii vechii distribuții de arme de distrugere în masă irakiene se reunesc pentru o reînviere.



O sinteză utilă a acestui val brusc de acoperire a scurgerilor de informații din laboratoare a fost prezentată într-un articol de 4.500 de cuvinte publicat de Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR), o organizație de stânga. Articolul a documentat această schimbare rapidă a presei, citând exemple din Washington Post, New Yorker, New York Magazine și ABC News, și a ripostat puternic împotriva acesteia, continuând să argumenteze în favoarea unei origini naturale a virusului.



Mass-media din SUA acordă un nou respect teoriei scurgerilor din laborator



Din nefericire, deși acest articol a fost destul de util ca un compendiu de linkuri mediatice, analiza oferită a fost departe de a fi convingătoare. Autorul Joshua Cho a fost descris ca fiind proaspăt absolvent de facultate și fost stagiar la FAIR, ceea ce îl plasează probabil la începutul vârstei de 20 de ani, așa că nu am fost deloc surprins să observ un număr destul de mare de erori factuale și logice în prezentarea sa. Cel mai grav este că și-a dedicat jumătate din articol atacării lui Wade, pe care l-a denunțat în mod ignorant și insultător ca fiind un promotor notoriu al "pseudoștiinței" și părea mai degrabă consternat de faptul că jurnaliști proeminenți de stânga-liberali, precum Thomas Frank și Jonathan Cook, au luat atât de în serios opiniile lui Wade. Poate că acest fost stagiar mai degrabă plin de sine ar fi trebuit să recunoască faptul că ei probabil știau unele lucruri pe care el nu le știa și ar fi putut lua în considerare faptul că Wade devenise redactor științific la New York Times cu aproape un deceniu înainte ca Cho să se fi născut.



Cu toate acestea, și alte persoane care posedă o credibilitate și o expertiză științifică mult mai mare au contestat recent ipoteza scurgerilor din laborator pe motive mult mai solide. Cu o zi înainte de apariția articolului lui Cho, Bloomberg a publicat un lung interviu cu Danielle Anderson, un virusolog australian experimentat care a fost singurul occidental care a lucrat în laboratorul din Wuhan în perioada în cauză. După spusele ei, descrierea laboratorului și a operațiunilor sale oferită de mass-media occidentală era în total dezacord cu ceea ce văzuse ea lucrând acolo, iar probabilitatea unei scurgeri de virus părea nulă.



Ultimul - și singurul - om de știință străin din laboratorul din Wuhan vorbește



Pe baza câtorva fraze din telegramele guvernamentale americane, presa noastră a afirmat în mod repetat că standardele de funcționare ale laboratorului din Wuhan erau slabe, însă experiența proprie a lui Anderson a fost cu totul alta, protocoalele de siguranță fiind atât de impresionante încât a sugerat ulterior ca acestea să fie adoptate în propria organizație de cercetare. Timp de mai multe luni, foști membri ai administrației Trump au promovat niște informații de "terță parte" de proveniență îndoielnică, care susțineau că trei lucrători de laborator s-au îmbolnăvit grav în noiembrie 2019 cu simptome asemănătoare cu cele ale Covid, dar Dr. Anderson nu-și amintea niciun astfel de caz și credea că ar fi auzit despre ele. În general, ea se bucurase de o relație foarte prietenoasă și deschisă cu colegii ei chinezi, bârfele științifice fiind împărtășite în mod regulat între ei. În aceste circumstanțe, era convinsă că, dacă s-ar fi produs o suspiciune de scurgere în laborator, ar fi auzit despre ea, dar nu a existat niciodată vreun indiciu despre un astfel de incident.

În plus, crearea unui virus periculos precum Covid ar fi necesitat mai multe niveluri de autorizație oficială din partea administratorilor de laborator și se îndoia că o decizie de o asemenea importanță ar fi putut fi luată fără să se răspândească vestea. Deși a recunoscut că, teoretic, era posibil ca un cercetător de laborator chinez necinstit să fi întreprins în secret un astfel de proiect și să fi creat virusul prin bioinginerie, după care să se fi infectat accidental pe sine sau pe alții, ea a evaluat această probabilitate ca fiind "extrem de redusă".



Așadar, pe baza experienței sale personale în laboratorul din Wuhan, ea a considerat că este foarte puțin probabil ca virusul Covid să fi fost dezvoltat acolo și la fel de puțin probabil ca vreo scurgere de informații din laborator să fi avut loc vreodată. Din aceste motive, ea a înclinat în continuare spre o sursă naturală pentru epidemia virală.



Concluzii similare fuseseră formulate într-un interviu acordat la începutul lunii iunie lui Christian Drosten, un virusolog german considerat unul dintre cei mai mari experți mondiali atât în ceea ce privește SARS, cât și Covid. Deși discuția a apărut într-o mică publicație de limbă germană și a primit o atenție minimă, magia lui Google Translate a făcut ca acest material important să fie disponibil pentru un public mondial:



Domnule Drosten, de unde a apărut acest virus?



Deși Dr. Drosten a acceptat pe deplin o origine naturală a virusului, speculând că gazda intermediară nedescoperită ar putea fi găsită undeva în uriașa industrie de creștere a blănurilor din China, el și-a exprimat, de asemenea, opinia cu privire la posibilitatea unui virus obținut prin bioinginerie sau a unei scurgeri de laborator. În special, el a abordat ideea că virusul a fost creat și eliberat ca armă biologică, dar a evitat în mod deliberat să discute despre acest lucru:



De fapt, există două teze de laborator. Una ar fi cea a răutății că cineva a construit în mod intenționat un astfel de virus. Cealaltă ar fi cea a accidentului de cercetare, că în ciuda bunelor intenții și a curiozității un experiment a mers prost. Tesiunea răuvoitoare, ca să fiu sincer: trebuie să vorbești cu serviciile secrete despre asta. În calitate de om de știință, nu pot judeca acest lucru.



El a continuat spunând că structura virusului face foarte puțin probabil ca acesta să fi fost produs ca rezultat al unui proiect de cercetare științifică nevinovat sau că a provenit din laboratorul din Wuhan și a fost eliberat accidental:



Această idee a unui accident de cercetare este extrem de improbabilă pentru mine, deoarece ar fi mult prea greoaie. Ideea unei utilizări rău intenționate de către un laborator al serviciilor secrete de undeva: În orice caz, probabil că așa ceva nu ar proveni de la Institutul de Virologie Wuhan. Acesta este un institut academic de renume.



Deși motivele lor diferă, mărturiile combinate ale virusologilor Anderson și Drosten ridică îndoieli considerabile cu privire la scenariul scurgerii accidentale din laboratorul Wuhan, care reprezintă acum din ce în ce mai mult înțelepciunea convențională a mass-mediei americane. Ambii experți sunt foarte sceptici în privința faptului că Covid ar fi putut fi produsul unei cercetări științifice nevinovate și, de asemenea, consideră că este destul de puțin probabil ca laboratorul din Wuhan să fi creat sau să îl fi eliberat accidental. Astfel, deși amândoi preferă în continuare teoria virusului natural, ei par să considere alternativa probabilă ca fiind un proiect ilegal sau rău intenționat, ceea ce pare să implice crearea și eliberarea deliberată a unei arme biologice mortale. Dar, într-un astfel de scenariu, izbucnirea inițială în Wuhan, unul dintre cele mai mari orașe din China și un nod de transport cheie, ar tinde în mod evident să disculpe această țară, arătând în mod logic degetul vinovat într-o cu totul altă direcție.



Este demn de remarcat faptul că una dintre cele mai importante autorități științifice din lume în materie de Covidiu a evocat cu precauție posibilitatea ca aceasta să fi fost o armă biologică non-chineză, și a făcut acest lucru într-o publicație de circulație redusă de limbă germană. Cu toate acestea, această speculație foarte scurtă și superficială pare să fie singura dată când am întâlnit această idee evidentă undeva în cele 100.000 de cuvinte sau mai mult de articole mainstream pe care le-am citit despre posibilele origini ale Covid în ultimul an sau mai mult. Cu siguranță că mulți alți jurnaliști și oameni de știință trebuie să fi luat în considerare o astfel de posibilitate, însă practic niciunul dintre ei nu a permis ca o astfel de idee să apară în presă. Cum putem înțelege cel mai bine acest embargo intelectual complet?



Cred că o parte a explicației poate fi găsită într-un schimb interesant de replici, la sfârșitul anului trecut, pe teme complet diferite, între jurnaliștii liberali proeminenți Matt Taibbi și Chris Hedges, foști jurnaliști la Rolling Stone și, respectiv, la New York Times. După cum au descris ei, jurnaliștii care lucrează se bazează foarte mult pe rețelele de socializare, mai ales dacă nu sunt direct afiliați la o publicație importantă. Iar astfel de persoane au recunoscut că câteva cuvinte greșit alese pot provoca un linșaj pe Twitter, putând duce la soarta mortală a deplatformării. Așadar, scriitorii și angajatorii lor trebuie să exercite în mod necesar o mare autocenzură, temându-se de consecințele dezastruoase ale unei fraze neglijente.

Având în vedere această realitate, prăbușirea bruscă și izbitoare a bulei de propagandă a virusului natural care a dominat atât de complet mass-media de mai bine de un an devine mult mai puțin surprinzătoare. Probabil că un număr considerabil de indivizi au avut îndoieli tot timpul, dar, temându-se să nu fie epurați, au păstrat tăcerea. Cu toate acestea, odată ce articolul lui Wade a apărut și a început să atragă unele discuții favorabile pe rețelele de socializare, aceștia și-au pierdut treptat temerile și au sărit la bord, demonstrând în curând că acele opinii fuseseră mult mai răspândite decât și-ar fi dat seama oricine.

Negarea plauzibilă a armelor biologice și eficacitatea lor în războiul economic



Este posibil să existe sau nu rezervoare ascunse similare de susținere a posibilității ca Covid să fi fost o armă biologică non-chineză, dar dacă este așa, acestea au rămas remarcabil de bine ascunse.



Pe parcursul anului trecut, am elaborat o serie lungă de articole care susțin în mod explicit că virusul Covid a fost lansat în cadrul unui atac deliberat de război biologic împotriva Chinei (și a Iranului). Luate împreună, aceste articole au fost vizualizate de aproximativ 250.000 de ori. Cu toate acestea, cu câteva rare excepții, materialul a fost considerat mult prea radioactiv pentru a fi recunoscut nicăieri în mass-media alternativă, cu atât mai puțin de către omologii săi din mainstream. În continuare sunt prezentate cele mai substanțiale elemente ale seriei:



Catastrofa noastră cu Coronavirus ca o ripostă a războiului biologic?



Aceste articole au stabilit publicația noastră ca fiind unul dintre foarte puținele locuri deschise unor astfel de idei controversate. În consecință, am primit și publicat recent un articol de la un profesor emerit din Europa, cu experiență în politică și probleme de securitate, care a scris sub pseudonimul "Andreas Canetti". Deși oarecum greoi și necizelat, textul său avea 26.000 de cuvinte cu peste 280 de note de subsol și oferea o bogăție enormă de informații și referințe, mare parte dintre acestea analizând și explicând ipoteza războiului biologic. Deși nu aș susține neapărat unele dintre argumentele prezentate, articolul a reprezentat o sursă foarte utilă de informații cu privire la multe aspecte ale subiectului.



Pangolinul zburător



Lungul articol din Vanity Fair dezvăluise faptul că unii oficiali din domeniul securității naționale ai administrației Trump se opuneau cu vehemență contestării teoriei virusului natural, temându-se că discuția despre o origine artificială ar "deschide o cutie de viermi", această frază fiind atât de semnificativă încât a fost folosită chiar ca unul dintre titlurile secțiunii principale. Dar posibila natură a acestor îngrijorări este mult mai bine înțeleasă după ce asimilăm o parte din materialul important dezvăluit în articolul lui Canetti.



De exemplu, Canetti citează pasaje lungi ale unui expert militar de renume cu privire la eficacitatea deosebită a războiului biologic în a paraliza economia unui adversar internațional, dar făcând acest lucru într-un mod care să mențină negarea plauzibilă a faptului că a avut loc vreun atac:



Secolul XXI va fi un secol al războiului economic... Apariția competiției economice... ridică posibilitatea unei noi forme de război. Aceasta include dezvoltarea și utilizarea războiului biologic (BW) împotriva țintelor economice. Folosirea BW pentru a ataca efectivele de animale, culturile sau ecosistemele oferă adversarului mijloacele de a purta o formă de război potențial subtilă, dar devastatoare, care ar avea un impact asupra sectoarelor politice, sociale și economice ale unei societăți și, eventual, asupra supraviețuirii naționale înseși...Bacteriile și virușii care incapacitează sau ucid oameni, animale sau plante au o valoare tulburătoare în desfășurarea războiului economic....Utilizarea BW poate provoca o lovitură gravă economiei sau societății națiunii respective și, eventual, poate avea un impact politic. Istoria a înregistrat haosul și instabilitatea create de catastrofe naturale precum foametea și epidemiile. Folosirea armelor biologice în acest mod ar avea aplicații în cazul unui război de mică intensitate cu rezultate strategice.



O armă biologică este singura armă de distrugere în masă care are utilitate în tot spectrul de conflicte. Utilizarea armelor biologice sub acoperirea unei boli endemice sau naturale oferă atacatorului posibilitatea de a nega în mod plauzibil. În acest context, armele biologice oferă posibilități mai mari de utilizare decât armele nucleare... Armele biologice pot fi utilizate în situații de non-combat sub masca unor evenimente naturale, în timpul operațiunilor altele decât războiul sau pot fi folosite în scenarii de luptă deschisă împotriva tuturor sistemelor biologice - om, animal sau plantă. Diseminarea deliberată a agenților biologici poate fi posibil negată de boli și evenimente care apar în mod natural... Potențialul războiului biologic de a crea pierderi economice semnificative și instabilitate politică ulterioară, cu o negare plauzibilă, depășește orice altă armă cunoscută.

Aceste cuvinte au fost scrise în 1998 de Robert P. Kadlec, care a devenit consilier de top în domeniul războiului biologic în administrația George W. Bush, iar cel mai recent s-a întors în guvern în 2017 ca secretar adjunct sub Trump. Analiza sa convingătoare mi-a adus în minte unele fapte tulburătoare pe care le-am remarcat în articolul meu original din aprilie 2020:



În ultimii doi ani, economia chineză suferise deja lovituri serioase din cauza altor boli noi și misterioase, deși acestea vizaseră mai degrabă animalele de fermă decât oamenii. În cursul anului 2018, un nou virus al gripei aviare a măturat țara, eliminând porțiuni mari din industria avicolă chineză, iar în cursul anului 2019, epidemia virală de gripă porcină a devastat fermele de porci din China, distrugând 40% din principala sursă internă de carne a națiunii, cu afirmații răspândite potrivit cărora această din urmă boală ar fi fost răspândită de drone mici și misterioase... Așadar, timp de trei ani la rând, China a fost grav afectată de noi boli virale ciudate, deși doar cea mai recentă a fost mortală pentru oameni. Aceste dovezi erau doar circumstanțiale, dar modelul părea foarte suspect.



Mai mult, caracteristicile particulare ale Covidului însuși par să se încadreze în aceeași categorie. La începutul anului trecut, am publicat punctul de vedere al unui veteran pensionat cu patruzeci de ani de bioapărare americană, care s-a concentrat asupra caracteristicilor epidemiologice neobișnuite ale virusului, care era extrem de contagios, dar avea o rată scăzută de mortalitate de 1% sau mai puțin. Așa cum am rezumat analiza sa:



Un punct important pe care l-a subliniat a fost că letalitatea ridicată era adesea contraproductivă în cazul unei arme biologice, deoarece debilitarea sau spitalizarea unui număr mare de persoane poate impune costuri economice mult mai mari unei țări decât un agent biologic care pur și simplu provoacă un număr egal de decese. În cuvintele sale, "o boală cu transmisibilitate ridicată și letalitate scăzută este perfectă pentru a ruina o economie", sugerând că caracteristicile aparente ale coronavirusului erau aproape optime în această privință.



A fost Coronavirusul un atac de război biologic împotriva Chinei?



Timp de decenii, America a menținut cel mai extins program de război biologic din lume, după ce a absorbit o mare parte din capacitatea sovietică anterioară după prăbușirea URSS. În prezent, operăm o rețea globală de biolaboratoare în 25 de țări, multe dintre ele având graniță fie cu China, fie cu Rusia.



O mare parte din aceste informații au fost rezumate într-un articol din ianuarie 2020 al jurnalistei de investigație Whitney Webb, pe care l-am publicat după ce publicația sa obișnuită de la acea vreme a refuzat să îl facă public:



Lilieci, editare genetică și arme biologice: Experimentele recente de la Darpa stârnesc îngrijorări pe fondul epidemiei de Coronavirus



În cele din urmă, site-ul web al Dilyanei Gaytandzhieva, o fostă jurnalistă bulgară, conține un articol lung care oferă o multitudine de linkuri și informații despre eforturile americane în domeniul războiului biologic, reprezentând o resursă foarte utilă pentru cei interesați să investigheze în continuare acest subiect important:



Armele biologice ale Pentagonului



Încă din primele zile ale administrației, principalii oficiali Trump au considerat China drept cel mai formidabil adversar geopolitic al Americii și au orchestrat o politică de confruntare. Apoi, din ianuarie până în august 2019, departamentul lui Kadlec a desfășurat exercițiul de simulare "Crimson Contagion", care a presupus apariția ipotetică a unei boli virale respiratorii periculoase în China, care se răspândește în cele din urmă în Statele Unite, participanții concentrându-se asupra măsurilor necesare pentru a o controla în această țară. Fiind unul dintre cei mai importanți experți americani în domeniul războiului biologic, Kadlec a subliniat eficiența unică a armelor biologice încă de la sfârșitul anilor 1990 și trebuie să îl lăudăm pentru prestanța sa considerabilă de a fi organizat în 2019 un exercițiu de amploare privind o epidemie virală, care a fost atât de remarcabil de asemănător cu ceea ce a început de fapt în lumea reală doar câteva luni mai târziu.



În condițiile în care oficiali de frunte ai lui Trump sunt foarte îndrăgostiți de războiul biologic, sunt extrem de ostili Chinei și desfășoară în 2019 simulări la scară largă privind consecințele unei misterioase epidemii virale în această țară, pare complet nerezonabil să nu luăm în considerare în totalitate posibilitatea ca astfel de planuri extrem de nesăbuite să fi fost discutate în privat și, în cele din urmă, puse în aplicare, deși probabil fără autorizație prezidențială.

Epidemia iraniană timpurie uitată de mult timp



China se numără printre cei mai formidabili rivali geopolitici ai noștri, iar atunci când a fost brusc lovită de o misterioasă molimă virală la apogeul tensiunilor noastre internaționale, implicațiile au fost complet ignorate de presa noastră timorată. Dar acestea au ignorat complet și o coincidență și mai ciudată, așa cum am remarcat în articolul meu original din aprilie 2020:

Pe măsură ce coronavirusul a început să se răspândească treptat dincolo de granițele Chinei, a avut loc o altă evoluție care mi-a sporit foarte mult suspiciunile. Cele mai multe dintre aceste cazuri timpurii au apărut exact acolo unde ne-am fi așteptat, în țările din Asia de Est care se învecinează cu China. Dar, la sfârșitul lunii februarie, Iranul devenise al doilea epicentru al epidemiei globale. Chiar mai surprinzător, elitele sale politice au fost afectate în mod deosebit, 10% din întregul parlament iranian fiind infectat în curând și cel puțin o duzină de funcționari și politicieni murind din cauza bolii, inclusiv unii care erau foarte în vârstă. Într-adevăr, activiștii Neocon de pe Twitter au început să remarce cu bucurie că dușmanii lor iranieni urâți cădeau acum ca muștele.



Să luăm în considerare implicațiile acestor fapte. În întreaga lume, singurele elite politice care au suferit până acum pierderi umane semnificative au fost cele din Iran, iar acestea au murit într-un stadiu foarte timpuriu, înainte ca focare semnificative să fi apărut aproape oriunde în lume, în afara Chinei. Astfel, avem America care l-a asasinat pe comandantul militar de top al Iranului pe 2 ianuarie, iar apoi, doar câteva săptămâni mai târziu, o mare parte din elitele conducătoare iraniene au fost infectate de un nou virus misterios și mortal, mulți dintre ei murind în curând ca urmare. Ar putea vreun individ rațional să considere acest lucru ca fiind o simplă coincidență?



Acel focar inițial din Iran a fost, de asemenea, în mod ciudat, centrat în orașul sfânt Qom, unde se află conducerea politică și religioasă de elită a acestei țări, și nu în metropola mult mai mare Teheran. Indiferent dacă Covid a apărut în Wuhan ca un virus natural sau a fost eliberat din cauza unei scurgeri accidentale din laborator, Wuhan se află la aproximativ 5.500 de kilometri de Qom, astfel încât acest din urmă oraș nu pare a fi cea mai probabilă locație pentru următoarea apariție majoră a virusului.



Până în martie, alte focare majore de Covid au apărut, de asemenea, în nordul Italiei și, la scurt timp, în Spania, dar circumstanțele au fost destul de diferite. Potrivit Wikipedia, aproximativ 300.000 de chinezi trăiesc și lucrează în acea regiune italiană, în timp ce alți 150.000 de chinezi locuiesc în Spania, iar multe dintre aceste persoane se întorseseră cu siguranță din călătoriile anuale de Anul Nou Lunar în patria lor chineză, aducând poate virusul cu ei. În schimb, populația chineză totală din Iran este una dintre cele mai mici din lume, numărând doar 5.000-9.000 de persoane și fiind concentrată în mod covârșitor în Teheran și nu în Qom.



China are legături comerciale și de afaceri foarte extinse în întreaga lume, cu probabil un milion de chinezi care locuiesc în Africa și câteva milioane de imigranți chinezi în SUA și Canada, mulți dintre ei păstrând legături personale strânse cu țara lor de origine. Așadar, dacă unui grup internațional de experți epidemiologi i s-ar fi dat cazul ipotetic al unei noi epidemii în Wuhan, China, și i s-ar fi cerut să prezică următorul oraș în care se va răspândi boala, bănuiesc că Qom, în Iran, ar fi fost aproape de sfârșitul listei lor. Dar, după asasinarea la începutul lunii ianuarie a generalului Qasem Soleimini și după atacurile cu rachete de croazieră de represalii ale Iranului împotriva bazelor noastre din Orientul Mijlociu, orice grup de strategi militari ar fi plasat cu siguranță conducerea Iranului aproape de vârful absolut al țintelor americane.



Împreună cu aliatul său israelian apropiat, SUA mențin de mult timp o rețea eficientă de agenți și agenți operativi în Iran, care au realizat cu succes numeroase operațiuni majore de sabotaj și asasinate la nivel înalt. În comparație cu astfel de atacuri dificile asupra unor ținte foarte bine păzite, eliberarea în liniște a unui virus invizibil și nedetectabil, dar foarte contagios, în cadrul unei adunări a elitelor politice, ar fi fost o operațiune extrem de ușoară, mai ales că rezultatele ar fi devenit evidente abia câteva săptămâni mai târziu, când victimele s-ar fi îmbolnăvit și boala ar fi început să se răspândească.



Dovezile circumstanțiale care sugerau că America (sau partenerul său israelian) a desfășurat Covid împotriva clasei conducătoare a Iranului din Qom păreau atât de puternice, încât mi s-a părut ciudat că iranienii înșiși nu au tras aparent aceleași concluzii și nu au denunțat public ceea ce s-a întâmplat. Este posibil să nu fi avut nicio dovadă, dar un astfel de atac de război biologic ar fi reprezentat o încălcare fără precedent a unor convenții internaționale importante și, cu siguranță, astfel de acuzații plauzibile ar fi generat titluri de primă pagină la nivel mondial și ar fi stârnit o cantitate considerabilă de simpatie. Dar, în urmă cu câteva luni, am fost foarte surprins să descopăr că iranienii făcuseră de fapt exact acest lucru.

In February 2021, a social media research group affiliated with the establishmentarian Atlantic Council released a massive 17,000 word, 54 page report documenting and denouncing the wide range of supposedly false or unsubstantiated "conspiracy theories" regarding the Covid epidemic, and devoted several pages to presenting what they considered widespread Iranian "falsehoods," but which I viewed in an entirely different light. By early March 2020, the Iranian general overseeing his country's biowarfare defense had already begun suggesting that Covid was a Western biological attack against his country and China, and a couple of days later the semiofficial Iranian news agency FARS quoted Iran's top Revolutionary Guards military commander as declaring:

Astăzi, țara este angajată într-o luptă biologică. Vom învinge în lupta împotriva acestui virus, care ar putea fi produsul unui [atac] biologic american, care s-a răspândit mai întâi în China și apoi în restul lumii... America ar trebui să știe că, dacă a făcut acest lucru, se va întoarce la ea însăși.



La scurt timp după aceea, liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a adoptat aceeași poziție publică, în timp ce fostul președinte populist Mahmoud Ahmadinejad a devenit deosebit de vocal pe Twitter timp de mai multe luni, îndreptându-și chiar acuzațiile oficiale către secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Doar unul singur dintre numeroasele sale Tweeturi a atras multe mii de Retweet-uri și Like-uri.



Radioul și televiziunea iraniană și serviciul său de știri internaționale au difuzat în mod repetat aceste relatări, susținute de interviuri de susținere cu un consilier politic de top al fostului prim-ministru al Malaeziei. Dar dominația copleșitoare a Americii asupra mass-mediei globale de limbă engleză a făcut ca această controversă internațională majoră să nu ajungă niciodată în atenția mea în momentul în care a avut loc.



Blocajul care a împiedicat ca aceste acuzații iraniene să ajungă în lumea anglofonă a fost facilitat și mai mult de controlul american asupra infrastructurii de bază a internetului. Cu doar o lună mai devreme, canalul PressTV al Iranului pentru Marea Britanie fusese șters de YouTube, ca urmare a eliminării anterioare a principalului său canal global. Cel mai recent, guvernul american a luat măsura fără precedent de a confisca domeniul de internet al PressTV, eliminând complet orice acces la acest site.



Wikipedia se află, de asemenea, sub control ostil, așa că nu ar trebui să fim surprinși că această sursă omniprezentă de informații la nivel mondial sugerează, în mod destul de puțin plauzibil, că un singur om de afaceri iranian care se întoarce din China a fost cauza izbucnirii epidemiei din Qom.



Manipularea oamenilor de știință pentru a deturna acuzațiile iraniene



Deși în ultimele decenii America pare să fi rămas în urma diferitelor alte țări în ceea ce privește producția industrială, competența guvernării și unele aspecte importante ale tehnologiei militare, eficacitatea organelor noastre de propagandă rămâne nedisimulată. Pe măsură ce am analizat mijloacele prin care complexul nostru mediatic de securitate națională dominat de Neocon a deviat atât de ușor acele acuzații iraniene aparent formidabile, o strategie aparentă a devenit clară. Așa cum am explicat în articolul meu din aprilie 2020:



Folosirea presei alternative pentru a promova imediat teoriile conform cărora epidemia de coronavirus ar fi fost rezultatul unei scurgeri de informații dintr-un laborator chinez de război biologic a fost un mijloc natural de a preîntâmpina orice acuzații chinezești ulterioare în același sens, permițând astfel Americii să câștige războiul internațional de propagandă înainte ca China să fi început măcar să lupte. ...am descoperit că marginile internetului erau inundate de afirmații potrivit cărora boala a fost cauzată de o armă biologică chineză eliberată accidental din același laborator din Wuhan, fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, și ZeroHedge, un popular site conspiraționist de dreapta, jucând roluri importante în promovarea acestei teorii. Într-adevăr, poveștile au devenit atât de răspândite în aceste cercuri ideologice încât senatorul Tom Cotton, un neocon republican de frunte, a început să le promoveze pe Twitter și pe FoxNews, provocând astfel un articol în NYT despre aceste "teorii ale conspirației marginale".



După cum a indicat articolul din Times, aceste afirmații timpurii potrivit cărora Covid ar putea fi o armă biologică chineză scăpată de sub control au fost în curând puternic amplificate de către instituții de știri internaționale de orientare neoconservatoare, cum ar fi Washington Times și populara rețea InfoWars a lui Alex Jones. Speriați de posibilele consecințe internaționale ale unor astfel de acuzații explozive, oamenii de știință bine intenționați s-au mobilizat în spatele apărării că virusul era în întregime natural, indiferent dacă ei credeau sau nu că dovezile erau atât de puternice pe cât susțineau. Declarații publice în acest sens au apărut într-un articol din 29 ianuarie din Washington Post și, câteva săptămâni mai târziu, în articolul din New York Times care demontează acuzațiile senatorului Cotton.



Aceasta ar putea fi, de asemenea, cea mai probabilă explicație pentru declarația de profil înalt publicată în Lancet la 19 februarie 2020 de către un grup de 27 de virusologi și alți oameni de știință renumiți, care au condamnat speculațiile privind un virus artificial ca fiind o "teorie a conspirației" nesustenabilă, precum și articolul la fel de mediatizat din luna următoare din Nature Medicine, care susținea o origine naturală a Covidului. Aceste declarații timpurii în reviste de prestigiu au încadrat complet discursul mediatic timp de mai bine de un an și, în consecință, acest presupus consens științific a asigurat faptul că orice acuzații iraniene privind un atac de război biologic au fost automat respinse ca fiind absurde și ridicole.

Cred că această reconstituire a evenimentelor este susținută de pozițiile publice remarcabil de contradictorii ale profesorului Richard H. Ebright, un biolog molecular și expert în biosecuritate de mare reputație din Rutgers, care s-a impus recent ca unul dintre cei mai citați susținători științifici ai teoriei scurgerii din laboratorul Wuhan.



În ianuarie, Nicholson Baker l-a citat pe Ebright spunând că, de ani de zile, a fost îngrijorat de laboratorul Wuhan și de activitatea desfășurată acolo pentru a crea coronavirusuri de liliac "chimerice" legate de SARS "cu o infectivitate umană sporită". Într-un e-mail, omul de știință a mai declarat că "În acest context, vestea despre un nou coronavirus din Wuhan "striga" eliberarea laboratorului".



La scurt timp după aceea, Ebright a devenit unul dintre semnatarii proeminenți ai Scrisorii deschise din luna martie, care critică dur raportul OMS și solicită o nouă investigație internațională a laboratorului din Wuhan, expunându-și punctul de vedere într-un lung interviu acordat Independent Science News. Potrivit articolului din Vanity Fair, atunci când au apărut primele rapoarte despre izbucnirea epidemiei de Covid, suspiciunile sale că un virus artificial s-a scurs din laboratorul Wuhan au fost imediate, apărând în "o nanosecundă sau o picosecundă". Declarațiile lui Ebright au constituit, de asemenea, o piesă centrală a articolului fundamental al lui Wade:



Este clar că Institutul de Virusologie din Wuhan construia în mod sistematic noi coronavirusuri chimerice și evalua capacitatea acestora de a infecta celule umane și șoareci cu expresie umană-ACE2. Este, de asemenea, clar că, în funcție de contextele genomice constante alese pentru analiză, această activitate ar fi putut produce SARS-CoV-2 sau un progenitor proximal al SARS-CoV-2... Este clar că o parte sau toate aceste activități se desfășurau folosind un standard de biosecuritate ... care ar reprezenta un risc inacceptabil de mare de infectare a personalului de laborator. De asemenea, este clar că aceste lucrări nu ar fi trebuit să fie finanțate și nu ar fi trebuit să fie efectuate niciodată.



Cu toate acestea, în mod ciudat, în primele luni ale epidemiei, Ebright părea să fi adoptat o poziție publică complet contrară. În interviul său din 29 ianuarie 2020 din Washington Post, el a declarat: "Pe baza genomului și a proprietăților virusului, nu există niciun indiciu că ar fi fost un virus creat prin inginerie". Și, potrivit unui articol publicat de Post câteva săptămâni mai târziu, el a mai adăugat: "Posibilitatea ca aceasta să fi fost o armă biologică eliberată în mod deliberat poate fi exclusă cu fermitate".



Declarațiile radicale ale lui Ebright au avut ca scop să respingă acuzațiile larg răspândite potrivit cărora Covid ar fi fost o armă biologică chineză care a fost scăpată accidental, dar în curând s-au dovedit extrem de utile pentru RFE/RL, sponsorizată de propriul nostru guvern, care a denunțat acuzația de război biologic iranian ca fiind "o afirmație nefondată" susținută de "nicio dovadă" și a citat afirmația generală a lui Ebright ca o replică eficientă. Aparentul consens științific conform căruia virusul era natural a asigurat că orice acuzații iraniene ulterioare au fost respinse sumar ca fiind complet iraționale de către mass-media internațională, forțând Teheranul să abandoneze în curând efortul ca fiind contraproductiv.



Indiferent dacă analiza mea asupra motivelor lui Ebright este corectă sau nu, există realitatea de netăgăduit că cea mai puternică voce științifică timpurie care a favorizat Covidul ca fiind natural a devenit cea mai puternică voce care susține că acesta provine dintr-un laborator, o convingere pe care acum pretinde că a susținut-o încă de la început. Nimeni din mass-media nu pare să fi comentat sau poate chiar să fi observat această răsturnare radicală.



Nu pot spune dacă această strategie politico-mediatică a fost de fapt planificată, dar s-a dovedit a fi foarte eficientă, iar atacurile feroce și timpurii la adresa Chinei pentru că l-a eliberat pe Covid au obținut un dublu rezultat. Acuzațiile au reușit să demonizeze cu succes această țară în rândul unei mari părți a publicului american și mondial, astfel încât, potrivit unui sondaj realizat la sfârșitul lunii aprilie, un procent remarcabil de 45% dintre americani credeau că virusul mortal "probabil" sau "cu siguranță" își are originea într-un laborator chinezesc, 74% dintre republicani fiind de această părere. Dar acuzațiile au provocat, de asemenea, un răspuns defensiv din partea autorităților științifice de renume, care au gravitat în jurul teoriei îndoielnice a virusului natural ca fiind cea mai bună apărare, iar acest lucru s-a dovedit a fi extrem de util pentru a învinge acuzațiile iraniene atunci când acestea au venit în curând. Mai mult, consensul rezultat în privința virusului natural a rămas limitat la mass-media mainstream, o sursă de informații în care conservatorii populiști nu au avut încredere pe scară largă, cei mai mulți dintre ei putând rămâne convinși cu încăpățânare că Covid provenea într-adevăr din laboratorul din Wuhan și că fusese probabil o armă biologică chineză.

La începutul anului 2021, aspectele extrem de suspecte ale primului focar iranian fuseseră de mult uitate, iar acuzațiile de război biologic ale Iranului abandonate, așa că nu a existat un cost prea mare în a permite resuscitarea teoriei conform căreia Covid era produsul artificial al unui laborator. Acest lucru a deschis calea pentru un nou consens mediatic în această direcție.



Încercarea de a ascunde un pistol fumegând



Natura extrem de suspectă a focarului foarte timpuriu de Covid din Qom arată degetul vinovat într-o direcție evidentă, așa cum a declarat public la vremea respectivă conducerea de vârf a Iranului. Dar dovezile legate de Wuhan în sine sunt și mai convingătoare, iar cronologia probabilă a primei apariții a Covid constituie un element crucial al acestei povești.



De-a lungul anului 2020, echipe de jurnaliști de investigație de la New York Times, Wall Street Journal și Associated Press, ajutate uneori de documente chinezești scurse, au stabilit cu fermitate că guvernul central al Chinei nu a fost la curent cu epidemia virală în creștere până la sfârșitul lunii decembrie, iar apoi a furnizat imediat informația Organizației Mondiale a Sănătății și altor autorități internaționale. În același an, o analiză foarte amănunțită realizată de Philippe Lemoine în Quillette susținuse, de asemenea, cu tărie că oficialii locali din Wuhan au descoperit epidemia virală doar cu câteva zile mai devreme.



Data exactă a pacientului zero de la Wuhan este mult mai greu de stabilit, dar poate fi probabil estimată cu aproximație. Anii de cenzură și de curatoriat ideologic au afectat grav utilitatea Google ca motor de căutare obiectiv pentru subiecte controversate, dar rămâne de neprețuit ca ghid pentru narațiunea standard stabilită. Iar dacă căutăm pe Google o expresie precum "primul caz Wuhan Covid", un rezultat de top este rezumatul oficial al unei lucrări academice publicate în Science la 18 martie 2021 de către o echipă de cercetători de la Facultatea de Medicină a Universității California San Diego, primul autor fiind Dr. Jonathan Pekar.



Noul coronavirus a circulat nedetectat cu câteva luni înainte de apariția primelor cazuri de COVID-19 în Wuhan



Pe baza caracteristicilor virusului și utilizând o serie de simulări cu ajutorul tehnicilor standard de ceas molecular, cercetătorii au concluzionat că focarul din provincia Hubei a început probabil nu mai devreme de jumătatea lunii octombrie 2019, în timp ce rapoartele din ziarele regionale sugerează că Covid circulă deja în mod activ la 17 noiembrie 2019. Acest lucru ne permite să punem efectiv între paranteze apariția pacientului Zero între jumătatea lunii octombrie și jumătatea lunii noiembrie, data cea mai probabilă fiind foarte devreme în noiembrie. Conform estimărilor ziarului, probabil că nu existau mai mult de patru persoane infectate până la jumătatea lunii noiembrie și doar nouă până la 1 decembrie 2019, deși, în mod evident, toate aceste date și totaluri sunt simple aproximări. O cronologie aproximativă în acest sens fusese deja acceptată pe scară largă în primăvara anului trecut, dar un studiu academic riguros a așezat-o acum pe o bază mult mai solidă.



Cu toate acestea, atunci când combinăm anumite alte fapte cu aceste concluzii științifice aparent solide, implicațiile sunt explozive, așa cum am subliniat în mod repetat de mai bine de un an:



Dar, în condițiile în care consecințele îngrozitoare ale inacțiunii noastre guvernamentale ulterioare sunt evidente, elemente din cadrul agențiilor noastre de informații au încercat să demonstreze că nu ele au fost cele care au adormit la comutator. La începutul acestei luni, un reportaj al ABC News a citat patru surse guvernamentale distincte pentru a dezvălui că, încă de la sfârșitul lunii noiembrie, o unitate specială de informații medicale din cadrul Agenției noastre de Informații a Apărării a întocmit un raport care avertiza că în zona Wuhan din China are loc o epidemie de boli scăpată de sub control și a distribuit pe scară largă acest document în rândurile de vârf ale guvernului nostru, avertizând că ar trebui luate măsuri pentru a proteja forțele americane cu baza în Asia. După difuzarea reportajului, un purtător de cuvânt al Pentagonului a negat în mod oficial existența acelui raport din noiembrie, în timp ce alți oficiali guvernamentali și ai serviciilor de informații la nivel înalt au refuzat să comenteze. Dar, câteva zile mai târziu, televiziunea israeliană a menționat că, în noiembrie, serviciile de informații americane au împărtășit într-adevăr un astfel de raport privind focarul de boală de la Wuhan cu aliații săi din NATO și Israel, părând astfel să confirme în mod independent acuratețea completă a reportajului original al ABC News și a celor mai multe surse guvernamentale ale sale.



Prin urmare, se pare că elemente ale Agenției de Informații a Apărării erau la curent cu epidemia virală mortală din Wuhan cu mai mult de o lună înaintea oricăror oficiali din guvernul chinez. Cu excepția cazului în care agențiile noastre de informații au fost pionieri în tehnologia precognirii, cred că acest lucru s-ar putea să se fi întâmplat din același motiv pentru care piromanii au cunoștință din timp de incendiile viitoare.

Potrivit acestor relatări din surse multiple din mass-media, în "a doua săptămână din noiembrie", Agenția noastră de Informații a Apărării pregătea deja un raport secret care avertiza asupra unei epidemii "cataclismice" care avea loc în Wuhan. Cu toate acestea, la acel moment, probabil că nu mai mult de câteva zeci de persoane fuseseră infectate în acel oraș de 11 milioane de locuitori, iar puține dintre acestea prezentau încă simptome grave. Implicațiile sunt destul de evidente.



Editorul fondator al Slate, Michael Kinsley, a spus odată că o gafă este atunci când un politician a spus din greșeală un adevăr interzis, iar prin faptul că nu a recunoscut implicațiile evidente ale datei raportului secret al DIA, cele patru surse guvernamentale care au dezvăluit existența acestuia și sursa israeliană care a confirmat în mod independent această dezvăluire au construit o bombă politică enormă, pe care doar comportamentul "nu vede răul" al presei noastre timorate a permis să rămână nedetonată.



Deoarece accentul nominal al reportajului original al ABC News fusese incompetența administrației Trump de a nu fi ținut cont de avertismentul din noiembrie privind epidemia iminentă, povestea a fost foarte rapid discutată, fiind foarte mult distribuită pe Twitter și atrăgând peste 1.700 de comentarii. Autorul principal a fost Josh Margolin, reporterul-șef de investigații al rețelei de știri, ale cărui excelente surse guvernamentale și de informații au întărit foarte mult credibilitatea și impactul. Chiar și știrea israeliană, mult mai puțin importantă, care confirmă distribuirea internațională a raportului secret, a atras peste 50 de comentarii.



Dar există implicații grave în cazul unui raport secret al guvernului american care descrie un potențial focar de boală "cataclismic" în Wuhan, care încă nu a avut loc în realitate, iar odată ce acestea au fost recunoscute, întregul episod a fost rapid aruncat în gaura de memorie a mass-media și aproape că nu a mai fost menționat niciodată, nici măcar de jurnaliștii alternativi.



Un aspect deosebit de suspect al raportului DIA a fost faptul că acesta ar fi fost "rezultatul analizei interceptărilor prin cablu și computerizate, împreună cu imagini din satelit". Cu toate acestea, în momentul în care a fost pregătit - "a doua săptămână" din noiembrie - credem acum că nu mai mult de o mână de chinezi fuseseră încă infectați de Covid în acel oraș, cu greu genul de situație care ar fi fost evidentă pe fotografiile de recunoaștere prin satelit.



Prima linie de apărare a Pentagonului a fost pur și simplu să nege că raportul a existat vreodată, deși acest lucru a devenit mai dificil după ce israelienii au confirmat că atât ei, cât și NATO, primiseră copii la momentul respectiv. Dar, având în vedere mizele enorme implicate, se pare că au fost întreprinse rapid eforturi suplimentare pentru a ascunde aparenta armă fumegândă.



La două luni după ce a publicat bomba sa inadvertită, Margolin a fost coautorul unui alt articol aproape de două ori mai lung, care promova intens un studiu nepublicat al Școlii de Medicină Harvard care ar fi replicat acele descoperiri ale DIA. Autorii pretindeau că au folosit imagini din satelit și date electronice de pe internet pentru a demonstra că epidemia de virus produsese deja o criză majoră de sănătate în Wuhan în septembrie sau octombrie, spitalele locale fiind, se presupune, deja foarte împovărate de pacienți cu Covid, cu câteva luni mai devreme decât se credea anterior. Astfel de constatări erau în mod evident menite să explice modul în care DIA ajunsese la concluzii similare în noiembrie, iar în a doua frază a știrii se preciza că studiul de cercetare a fost realizat "[u]n tehnici similare cu cele folosite de agențiile de informații", în timp ce referiri explicite la raportul DIA au apărut, de asemenea, mai târziu în text.



Datele din satelit sugerează că coronavirusul ar fi putut lovi China mai devreme



Dr. John Brownstein, autorul principal al studiului, a fost colaborator al ABC News și a fost descris că a petrecut mai mult de o lună la acest proiect, sugerând că acesta a început la doar câteva zile după ce televiziunea israeliană a confirmat existența raportului secret al DIA, negat oficial. S-au folosit foarte mult imaginile din satelit, iar RS Metrics, o firmă de top în domeniul analizei geospațiale, a fost recrutată pentru a evalua datele. Autorii au susținut că nu au primit nicio finanțare externă, dar cu siguranță astfel de servicii nu sunt deloc ieftine, iar proiectul pare să fi fost inițiat și finalizat într-un timp record.

Studiile nepublicate rareori beneficiază de o mare acoperire mediatică, dar raportul a fost propulsat în atenția publicului printr-un articol strălucitor de 2 500 de cuvinte de la ABC News, mai lung decât corpul lucrării în sine, și imediat postat pe Twitter de persoane de profil înalt, precum Donald Trump Jr. și directorul executiv al Human Rights Watch, atrăgând astfel o mare atenție. Potrivit articolului lui Margolin, acesta fusese trimis la Nature Digital Health și era supus evaluării de către colegi, însă, după mai bine de treisprezece luni, nu a apărut niciodată în acea publicație sau în altă parte, ceea ce implică faptul că a fost respins în mod uniform pentru publicare. Mai mult, după o lansare atât de promițătoare, nu a fost niciodată menționat sau citat în nicio analiză mainstream ulterioară a focarului timpuriu de la Wuhan, ceea ce sugerează că a fost considerat o rușine, o analiză pe care niciun jurnalist sau editor respectabil nu a luat-o în serios.



Motivele sunt evidente. Covidul este o boală extrem de contagioasă și, odată ce s-a stabilit într-o comunitate urbană, infecțiile vor tinde, în mod normal, să se dubleze la fiecare 3-6 zile, astfel încât, dacă mii de victime ale Covidului ar fi înfundat spitalele din Wuhan în septembrie sau octombrie, întregul oraș ar fi atins probabil imunitatea de turmă până în momentul în care au fost puse în aplicare închiderile și alte măsuri puternice de sănătate publică la mijlocul lunii ianuarie. Cu toate acestea, această presupusă criză uriașă de sănătate locală a rămas complet invizibilă pentru numeroșii occidentali care locuiau încă în oraș în acea perioadă.



Faptul că o echipă de cercetători de la Harvard a fost mobilizată într-un timp atât de scurt pentru a produce un studiu evident fals și ilogic, menit să explice raportul secret al DIA, subliniază pur și simplu importanța extraordinară a acestei dezvăluiri involuntare. Și, deși aparent respins de toate revistele academice și evitat de presa obișnuită, studiul a servit în continuare drept un subiect de discuție util pentru creduli, fiind citat în mod regulat de comentatorii online ca fiind o presupusă explicație și justificare a acelor concluzii imposibile ale DIA, care este modul în care a ajuns pentru prima dată în atenția mea.

Narațiuni false bazate pe rezultate pozitive false



Promovarea dovezilor eronate conform cărora focarul de Covid în Wuhan a început mult mai devreme decât se crede în general a fost un produs al taberei anti-China. Însă, afirmații de acest gen au devenit destul de frecvente în rândul propagandiștilor pro-China, care au susținut în mod regulat că virusul a circulat în unele părți ale Europei, Americii și altor țări în cursul anului 2019, cu mult înainte ca autoritățile chineze să descopere existența sa în Wuhan chiar la sfârșitul acelui an. Această teorie a avut în mod evident scopul de a deturna acuzația că un virus chinezesc, fie el natural sau nu, ar fi fost responsabil pentru moartea a milioane de oameni din întreaga lume.



Cele mai solide dovezi ale acestor presupuse infecții timpurii cu Covid au fost testele efectuate pe probe de apă uzată sau de sânge stocate în diferite țări, rezultatele fiind publicate în reviste științifice de renume. În scop de referință, iată o listă a exemplelor cunoscute de mine:



La prima vedere, această colecție de mai mult de o jumătate de duzină de studii științifice pare un corp de dovezi foarte impresionant. Dar, deși aceste cazuri individuale sunt adesea grupate împreună și prezentate ca dovadă a prezenței timpurii a Covidiei în Occident, trebuie făcute distincții importante. Conform cronologiei noastre standard, virusul Covid a apărut probabil pentru prima dată în Wuhan între jumătatea lunii octombrie și jumătatea lunii noiembrie 2019, astfel încât, având în vedere călătoriile internaționale cu avionul pe scară largă, posibilitatea ca acesta să fi ajuns inițial în unele părți ale Europei sau Americii până în decembrie nu răstoarnă cu greu cadrul nostru existent, iar același lucru ar putea fi valabil și pentru acele exemple în care virusul pare să fi apărut în altă parte până la sfârșitul lunii noiembrie.



Wuhan este o metropolă urbană dens populată, ideală pentru răspândirea rapidă a unei boli contagioase nesuspectate, iar noi credem în continuare că au trecut câteva luni între apariția pacientului zero și momentul în care epidemia în creștere constantă a atras atenția autorităților sanitare locale, astfel încât ar fi de așteptat un decalaj aproximativ similar între prezența inițială a virusului în alte părți ale lumii și apariția unor focare locale grave. De asemenea, simulările epidemiologice efectuate în cadrul studiului Pekar menționat mai sus au sugerat că marea majoritate a infecțiilor inițiale cu înțepături de ac se sting de la sine, doar o mică parte dintre acestea devenind epidemii locale mai mari, cu o creștere exponențială, care capătă vizibilitate publică.



Așadar, dintre cazurile de mai sus, doar primele două - din martie și septembrie 2019 - par să pună serios la îndoială ipoteza noastră existentă a unei surse originale din Wuhan. Și, pe măsură ce examinăm aceste cazuri în detaliu, credibilitatea lor se dezintegrează.

În iunie 2020, apele reziduale stocate din Barcelona au dezvăluit un singur rezultat pozitiv Covid pentru 12 martie 2019, în timp ce în următoarele zece luni nu au fost găsite alte cazuri până în ianuarie 2020, cu câteva săptămâni înainte de descoperirea primelor victime și de începerea marelui focar spaniol. Un astfel de punct de date unic și anormal poate fi atribuit cu ușurință unei erori de laborator sau unei contaminări accidentale a probei și, într-adevăr, alți experți spanioli și chinezi și-au exprimat scepticismul puternic cu privire la rezultatele testului exact din aceste motive.



În mod similar, dovezile italiene privind infecțiile cu Covid încă din septembrie 2019 s-au bazat pe probe de sânge stocate în cadrul unui mare studiu de depistare a cancerului și sunt, de asemenea, foarte îndoielnice. Conform testului de anticorpi utilizat, un procent remarcabil de 11,6 % din toți voluntarii sănătoși au fost testați pozitiv pentru virus până în martie 2020, ceea ce pare să implice că un număr enorm de italieni fuseseră deja infectați până la acea dată, un total mult mai mare decât numărul corespunzător de spitalizări sau decese. Așadar, dacă o majoritate covârșitoare a celor 111 infecții totale cu Covid pare a fi fals-pozitivă, același lucru ar putea fi cu ușurință valabil și pentru cele patru cazuri care datează din septembrie.



Prevalența probabilă a cazurilor fals-pozitive subminează, de asemenea, credibilitatea celorlalte studii, care ar fi detectat virusul în Franța, Brazilia, Italia și părți din SUA până în noiembrie sau decembrie 2019. De exemplu, studiul francez bazat pe testele de anticorpi din sânge părea să dezvăluie că 1,9% din populație - mai mult de un milion de persoane - fusese deja infectată până în noiembrie 2019, ceea ce ar fi produs o criză uriașă în domeniul sănătății publice cu mult înainte de cea care a început efectiv în luna aprilie a anului următor.



În mod similar, o analiză a anticorpilor din eșantioanele de sânge de la Crucea Roșie efectuată de cercetătorii de la propriul nostru CDC părea să indice că 2% dintre americani - peste șase milioane de persoane - fuseseră deja infectați până în ianuarie 2020, cu mult înainte de începerea primului nostru mare focar de infecție. Dacă un număr atât de mare de americani ar fi fost infectați atât de devreme, am fi văzut cu siguranță dovezi directe, iar creșterea exponențială a infecțiilor ar fi inundat sistemul nostru de sănătate până în luna următoare. Într-adevăr, autorul principal al articolului părea să recunoască faptul că dovezile de anticorpi găsite erau de fapt destul de îndoielnice, sugerând că până la 98% din presupusele infecții detectate ar putea fi eronate.



Suspiciunea noastră fermă că aproape toate aceste rezultate anormale se datorau pur și simplu unor rezultate fals-pozitive pare să fie pe deplin confirmată odată ce analizăm cu atenție detaliile ultimului studiu din listă.



La 15 iunie 2021, atât New York Times, cât și Wall Street Journal au raportat rezultatele unui studiu recent publicat, care a aplicat teste de anticorpi unui set foarte mare de mostre de sânge stocate și a găsit dovezi de infecții americane încă din 24 decembrie 2019, cu câteva săptămâni înainte de primul caz cunoscut. Nu este deloc surprinzător faptul că virusul ar fi putut ajunge în această țară înainte de sfârșitul anului 2019, iar aceste rezultate nu contestă în mod serios narațiunea noastră existentă. Cu toate acestea, anumite aspecte ale metodologiei utilizate oferă informații importante.



Din cauza preocupărilor serioase legate de rezultatele fals-pozitive, cercetătorii au decis să aplice două teste de anticorpi Covid consecvenți la cele 24.000 de probe de sânge pe care le-au analizat, iar primul test a semnalat 147 de rezultate pozitive, un total care a fost apoi redus la doar 9 de către cel de-al doilea test. Acest lucru implică faptul că aproximativ 95% din corespondențele inițiale ale anticorpilor Covid au fost de fapt fals-pozitive și este foarte posibil ca un al treilea test de anticorpi să fi redus și mai mult numărul total de infecții adevărate detectate. Odată ce ne dăm seama că cel puțin 95% dintre rezultatele unui test cu un singur anticorp sunt probabil fals-pozitive, cele foarte puține rezultate Anomale ale Covid din acele alte lucrări nu mai par deloc misterioase.



Toate aceste studii au avut ca scop localizarea primelor semne ale virusului Covid în diferite părți ale lumii și cu siguranță trebuie să fi existat multe alte studii care nu au găsit rezultate demne de a fi publicate, cu atât mai puțin de a fi mediatizate. Cu toate acestea, cu excepția a două cazuri minore și evident false, acest efort global nu a găsit absolut niciun semn al virusului nicăieri în lume înainte de data la care noi credem în prezent că a apărut pentru prima dată în Wuhan. Acest lucru oferă un sprijin puternic pentru ipoteza nulă, confirmând pe deplin cronologia noastră existentă Covid.

Promovarea unei scurgeri de informații din laboratorul Ft. Detrick ca fiind un eșec al nervilor



Absența totală a oricăror anticorpi Covid înainte de decembrie 2019 în zeci de mii de mostre de sânge american ar trebui să fie ținută ferm în minte atunci când luăm în considerare posibilitatea unei scurgeri de informații din vara anului 2019 de la Ft. Detrick, o teorie foarte populară printre propagandiștii pro-China și site-urile web antiamericane de "conspirație".



Începând cu ianuarie 2020, elementele anti-China au promovat teoria unei scurgeri dintr-un laborator din Wuhan, astfel că, câteva săptămâni mai târziu, omologii lor pro-China și antiamericani au început să răspundă la fel, susținând că, într-adevăr, Covid a avut o scurgere dintr-un laborator, dar că sursa a fost Ft. Detrick, principalul centru de război biologic al Americii. Ca să fim corecți, această ultimă ipoteză avea cel puțin o bază factuală solidă, având în vedere că CDC ordonase închiderea instalației timp de opt luni din cauza unor încălcări ale normelor de siguranță, după cum au relatat New York Times și alte ziare:



Cu toate acestea, cealaltă jumătate a teoriei era mult mai îndoielnică. În cursul anului 2019, se înregistrase o avalanșă de boli respiratorii neobișnuite în toată America, inclusiv peste 2.600 de persoane care au necesitat spitalizare și 68 de decese, afecțiunea fiind etichetată EVALI de către CDC. O închidere publică a Ft. Detrick pentru încălcări ale normelor de siguranță, urmată la scurt timp de un val de boli cu simptome oarecum similare cu Covid constituie un pachet ordonat care oferă subiecte de discuție simple, iar acest lucru a permis ca vina pentru virus să fie aruncată înapoi asupra americanilor. Mulți partizani pro-China au profitat de această oportunitate atractivă, acuzațiile fiind uneori amplificate de oficiali chinezi sau de organe de presă.



Din păcate, această ipoteză se dezintegrează la orice examinare atentă a dovezilor. Un aspect neobișnuit al Covidiei este dezechilibrul extrem de accentuat în funcție de vârstă, victimele de peste 60 de ani având rate de mortalitate poate de o sută de ori mai mari decât cele sub 40 de ani, iar tinerii fiind aproape invulnerabili. Într-adevăr, conform unor estimări, majoritatea deceselor au fost înregistrate în rândul persoanelor de peste 70 de ani. În schimb, EVALI a fost o boală a tinerilor, 52% dintre cazurile grave fiind înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta mai mică de 25 de ani, în comparație cu poate 0,2% în cazul Covid. Astfel, profilul victimelor pare complet diferit, diferind cu mai mult de două ordine de mărime.



În plus, cea mai importantă caracteristică a Covid este natura extrem de contagioasă a bolii, cu focare care cresc exponențial dacă nu sunt controlate prin măsuri puternice de sănătate publică. Dar graficul cazurilor EVALI furnizat pe site-ul CDC spune o poveste foarte diferită, crescând brusc în vara anului 2019, dar apoi scăzând la niveluri scăzute până la sfârșitul lunii decembrie.



Dacă mii de americani ar fi fost infectați cu Covid până la jumătatea anului 2019, totalul ar fi ajuns la multe zeci de milioane până la sfârșitul anului, iar sutele de mii de decese în exces care ar fi rezultat ar fi asigurat că nimeni nu ar fi acordat nicio atenție rapoartelor emergente despre vreun focar viral în Wuhan, în cealaltă parte a lumii. În schimb, nu pare să existe nicio dovadă că EVALI a fost contagioasă și, potrivit CDC, a fost puternic asociată cu utilizarea acetatului de vitamina E în produsele de vaping.



Astfel, cele două boli au avut profiluri de vârstă complet diferite, caracteristici epidemiologice complet diferite și, aparent, cauze diferite. Nu s-a găsit nicio urmă de anticorpi Covid în America în timpul perioadei de vârf a cazurilor EVALI, care se diminuaseră deja la niveluri scăzute cu câteva luni înainte de începerea epidemiei noastre de Covid. Au existat doar câteva zeci de cazuri EVALI în regiunea Ft. Detrick și mult mai multe în California, Texas, Illinois și New York. Și, în ciuda multor speculații, nu există nicio dovadă că ceva, contagios, Covid sau altceva, s-ar fi scurs din Ft. Detrick în perioada închiderii temporare a acestuia.



În strânsă legătură cu teoria extrem de neverosimilă a unei scurgeri din laboratorul de la Ft. Detrick a fost sugerată ideea că virusul a fost adus accidental la Wuhan de către participanții americani la Jocurile militare mondiale desfășurate în acel oraș, care s-au încheiat la 27 octombrie 2019. Această dată pare să se potrivească aproape perfect cu începutul epidemiei de Covid și, de mai bine de un an, am sugerat că prezența a 300 de militari americani și a multor mii de militari din alte țări ar fi oferit o acoperire perfectă pentru ca niște agenți să se fi strecurat în oraș pentru a elibera în liniște virusul. Este demn de remarcat faptul că hotelul Sheraton Wuhan Hankou, care găzduia o parte din contingentul militar american, era situat la doar un kilometru și jumătate de piața de fructe de mare Huanan, un epicentru timpuriu al epidemiei, în timp ce laboratorul din Wuhan se afla la douăzeci de mile distanță.

Dar nu există nicio dovadă că vreunul dintre participanții americani ar fi fost infectat, iar dacă Covid s-ar fi răspândit deja suficient de mult în SUA pentru a infecta membri aleatorii ai echipei, propriul nostru focar ar fi apărut cu câteva luni înainte de cel din China și nu la câteva luni după.



Suspectez cu tărie că accentul pe scară largă pus de partizanii pro-China pe o scurgere din laboratorul de la Ft. Detrick sau pe o altă răspândire americană accidentală s-a datorat mai mult oportunismului politic decât oricărui alt motiv. Așa cum am discutat mai sus, există dovezi puternice, chiar copleșitoare, că epidemia mondială de Covidie a fost cauzată de un atac american de război biologic împotriva Chinei (și Iranului), probabil de către elemente necinstite ale instituției noastre de securitate națională asociate cu neoconservatorii din Deep State, aflați aproape de vârful administrației Trump. Dar, cu milioane de morți, mulți dintre ei americani, astfel de acuzații monumentale ar putea depăși cu ușurință tăria intestinală a aproape tuturor jurnaliștilor și editorilor, chiar și a celor care se găsesc în rândul presei alternative. Prin urmare, aceștia au considerat că este mult mai sigur să condamne în schimb America pentru o presupusă scurgere de laborator la Ft. Detrick, oglindind astfel acuzațiile din laboratorul Wuhan. Dar există dificultăți serioase în a avansa teorii care nu au nicio bază factuală, inclusiv în a afecta grav credibilitatea viitoare a cuiva.



Devierea "teoreticienilor conspirației" în fundături fără ieșire



În anii care au urmat atacurilor de la 11 septembrie 2001, s-a dezvoltat pe internet o mișcare vibrantă de "teoreticieni ai conspirației", care susțineau că faptele reale au fost cu totul altele decât povestea oficială, majoritatea sugerând o implicare puternică a guvernului american în acele evenimente memorabile.



Pe atunci, internetul era mult mai puțin canalizat și reglementat decât a devenit în cele din urmă și existau puține mijloace eficiente prin care establishmentul politic să oprească astfel de discuții tulburătoare. Prin urmare, profesorul de drept de la Harvard, Cass Sunstein, care în curând avea să devină un consilier de top al lui Obama, a sugerat cu perspicacitate că activitățile acelor persoane energice ar putea fi cel mai bine subminate și perturbate prin intermediul "infiltrării cognitive". Agenții guvernului sau aliații săi apropiați ar trebui să se alăture acestor comunități online și să promoveze o gamă largă de teorii suplimentare, adesea destul de absurde, stârnind astfel conflicte interne, deturnând membrii în fundături teoretice și discreditându-i puternic în fața publicului american în general.



Nu există nicio dovadă că Sunstein însuși a încercat vreodată să pună în aplicare acest proiect și nici nu a fost pionierul ideii. O astfel de abordare nu era deloc nouă, iar faimosul program Cointelpro al lui J. Edgar Hoover de la sfârșitul anilor 1950 și 1960 a folosit metode destul de asemănătoare, deși FBI-ul a vizat mai degrabă organizații activiste reale decât comunități online inexistente din acele zile de dinainte de internet. Într-adevăr, utilizarea agenților provocatori a fost întotdeauna o tehnică de operare standard a serviciilor de informații interne. Dar ar trebui să ținem cont de aceste tactici evidente atunci când luăm în considerare vasta profuzie de teorii conspiraționiste diverse care au răsărit ca ciupercile în urma epidemiei globale de Covidiu și a stresului sever pe care aceasta l-a impus asupra vieții obișnuite a atâtor americani.



Mulți, poate chiar majoritatea indivizilor sunt destul de reticenți în a îmbrățișa orice teorie care nu este binecuvântată de figurile lor personale de autoritate, fie că acestea sunt editorii de la New York Times sau experții de la FoxNews. Doar o mică minoritate a populației este dispusă să treacă peste astfel de limite ideologice și să riște epitetul usturător de a fi etichetat drept "adept al teoriei conspirației".



Indivizii transgresori care aderă la unele convingeri heterodoxe sunt, de asemenea, de obicei dispuși să accepte și multe altele și sunt adesea destul de dornici să facă acest lucru, manifestând uneori o lipsă îngrijorătoare de gândire logică și de judecată analitică atentă care poate păta întreaga lor comunitate. Acest lucru îi lasă deschiși să ciugulească cu nerăbdare momeala otrăvită a unor teorii frauduloase, dar atractive, fie că acestea sunt avansate de susținători bine intenționați, de șarlatani interesați sau de agenți sub acoperire ai establishment-ului angajați în "infiltrarea cognitivă". Vasta profuzie de teorii Covidiu neortodoxe, promovate intensiv în videoclipuri, Tweeturi și site-uri web, poate proveni din toate aceste trei surse diferite.

Unele persoane au susținut că Covid nu există sau că este aproape inofensiv, fiind puțin mai periculos decât gripa obișnuită, presupusul nostru număr de morți fiind doar un produs al fraudei și al propagandei mediatice. Alții au dus această idee chiar mai departe, susținând că virușii în general nu există. Dar iată o listă cu TOTALUL deceselor americane din toate cauzele din ultimii ani, luată direct de pe site-ul CDC:



2014: 2,626,418

2015: 2,712,630

2016: 2,744,248

2017: 2,813,503

2018: 2,839,205

2019: 2,854,838

2020: 3,384,426



Veți observa că cifrele sunt destul de constante până în 2020, când au crescut brusc cu mult peste 500.000. Dacă nu aș ști mai bine, aproape că aș crede că America a fost lovită de o epidemie de boli periculoase în acel an. Evident, este doar o chestiune de opinie personală dacă o jumătate de milion de decese în plus în 2020 este un număr mare sau un număr mic...



Măsurile ferme de sănătate publică implementate în această țară și în alte părți pentru a controla răspândirea virusului - izolări, mascare și distanțare socială - au fost foarte deranjante și neplăcute pentru mulți oameni, provocând o gamă largă de critici dure, de la cele rezonabile la cele ridicole. Efortul total de a dezvolta și distribui vaccinuri eficiente, inclusiv vaccinuri noi și testate pentru scurt timp, a contopit controversa Covid cu mișcarea anti-vaxx de lungă durată, al cărei cel mai cunoscut susținător a fost Robert F. Kennedy, Jr.



Nefiind dedicat prea mult timp acestor chestiuni, pot spune doar că o mare parte din comentariile agitate pe această temă mi se par aberante și puțin plauzibile. Mulți activiști par să presupună o conspirație mondială unificată care implică China, America, Rusia, Israel, Iran și practic orice altă națiune, toți lucrând în secret împreună pentru a pretinde că Covidul este periculos și că vaccinurile împotriva lui nu sunt, deși adevărul este exact invers. Dar ideea ca toate aceste țări reciproc ostile să colaboreze într-o astfel de schemă bizară pare extrem de improbabilă, iar președintele rus Vladimir Putin a subliniat recent exact acest aspect important în lunga sa prezentare anuală în fața cetățenilor săi îngrijorați.



Am auzit că nu există absolut nimic, în realitate nu există nicio epidemie. Când le spui că acest lucru se întâmplă peste tot în lume, ei îți răspund: "Corect, liderii țărilor au intrat în conivență". Au vreo idee despre ceea ce se întâmplă în lume, despre contradicțiile care afectează lumea de astăzi, în care toți liderii ar fi intrat în conspirație și ar fi conspirat unii cu alții? Este o prostie absolută.



Deosebit de absurdă a fost distribuția principalilor răufăcători pentru mulți dintre acești activiști agitați, care se concentrează adesea pe Klaus Schwab de la Forumul Economic Mondial și pe fondatorul Microsoft, Bill Gates, ca fiind creatorii diabolici ai calamității noastre globale, complotul lor fiind identificat drept "Marea Resetare". Cu câteva luni în urmă, am abordat unele dintre aceste afirmații într-unul dintre comentariile mele:



Recunosc că toată chestia cu Marea Resetare/Agenda 2021/Forumul Economic Mondial mi s-a părut întotdeauna o nebunie totală, atât de ridicolă încât nu am cercetat-o niciodată decât citind uneori unele articole sau discuții pe propriul meu site. De asemenea, am pus toate chestiile legate de "complotul diabolic al lui Bill Gates pentru exterminarea omenirii" cam în aceeași categorie.

Suspiciunea mea foarte puternică este că acest tip de "teorii ale conspirației" (după părerea mea), neverosimile și ridicole, sunt probabil promovate pentru a distrage atenția de la dovezile foarte reale și puternice că Covid-19 a fost un atac american cu arme biologice. La urma urmei, nu ar prefera CIA sau oricine altcineva ca activiștii agitați de pe internet să își petreacă tot timpul vociferând despre un bancher internațional elvețian de 83 de ani pe nume Klaus Schwab, care ține anual conferințe publice la Davos, în loc să acorde atenție numeroaselor dovezi pe care le-am acumulat și care implică aparatul de securitate națională al Americii în acest gigantic dezastru global?



De fapt, nu spunea acum câțiva ani acel Cass Sunstein că folosirea "infiltrării cognitive" pentru a promova prostii ridicole este cel mai bun mijloc de a învinge "teoreticienii conspirației" pe internet? A funcționat destul de bine pentru 9/11, așa că de ce să nu o aplicăm și la Covid-19?



Aș fi primul care să recunosc că diverse grupuri și indivizi profită cu siguranță de epidemia virală, în special pentru a determina Rezerva Federală să cheltuiască multe trilioane de dolari pentru a le salva afacerile și împrumuturile și pentru a le crește masiv prețul acțiunilor. Dar, după prăbușirea financiară din 2008, aceștia și-au folosit puterea politică pentru a jefui Trezoreria americană exact în același mod și au obținut un ajutor guvernamental uriaș fără a fi nevoie de vreo epidemie. Așa că mă îndoiesc că au creat Covid-19 în acest scop.



Cel mai recent, Dr. Anthony Fauci, de la NIH-ul nostru, a devenit demonizat ca o țintă specială, în parte pentru că fusese deja urât de mulți activiști pentru asocierea sa cu închiderile noastre nepopulare și cu alte măsuri de control al epidemiei. Emisiunile de știri prin cablu s-au concentrat pe presupusa dezvăluire a faptului că acesta a fost implicat în finanțarea cercetărilor laboratorului Wuhan, inclusiv în îmbunătățirea virușilor, părând să sugereze că el a fost responsabil pentru crearea Covid.



Dar aceste fapte erau deja cunoscute pe scară largă de mai bine de un an, prezentate într-un articol din aprilie 2020 în Newsweek. Oricum, din moment ce Covid nu a provenit probabil din laboratorul Wuhan, întreaga problemă este complet irelevantă, o pistă falsă clasică folosită pentru a distrage atenția credulilor. Așa cum am discutat într-un comentariu luna trecută:



Cred că 95% dintre oamenii care vociferează în prezent despre "Gain of Function" nici măcar nu au auzit vreodată de acest termen până acum câteva săptămâni, când capetele de discuție de la FoxNews și CNN au început să îl rostească 24 de ore din 24, 7 zile din 7, în urma importantului articol al lui Wade.



Toată lumea, chiar și moderat interesată, știa de un an sau mai mult că NIH a furnizat o mare parte din fondurile pentru cercetarea virusurilor din laboratorul Wuhan prin intermediul organizației lui Daszak, și că această cercetare includea îmbunătățirea caracteristicilor virusurilor, adică GoF. Am citit lungul articol al lui Deigin când a apărut în aprilie 2020 și, de asemenea, lunga și convingătoarea poveste de copertă de 12.000 de cuvinte a lui Nicholas Baker când a apărut în ianuarie 2021. După cum a subliniat Wade însuși, aproape toate faptele pe care le-a discutat erau cunoscute public de un an sau mai mult, dar fuseseră pur și simplu ignorate de către MSM-ul american care îl ura pe Trump.



Laboratorul din Wuhan a făcut cercetări care îmbunătățesc virușii. Și ce dacă? Multe, multe alte laboratoare, majoritatea americane și unele dintre ele site-uri secrete de război biologic, fac exact același tip de cercetare. Singurul motiv pentru care oamenii arată cu degetul spre laboratorul Wuhan este pentru că se află în Wuhan.



Puzzle-ul nerezolvat al analizei filogenetice



Din motive de exhaustivitate, ar trebui să discut și despre un aspect ciudat al epidemiei globale de Covidie, care a fost complet ignorat de mass-media noastră occidentală, chiar dacă a fost puternic promovat de activiștii și punctele de vânzare pro-China.



Ca orice coronavirus ARN, Covid a suferit o serie de mutații aleatorii pe măsură ce s-a răspândit în întreaga lume, iar oamenii de știință au creat o bază de date internațională care conține un număr mare de virusuri Covid complet secvențiate din diferite regiuni geografice, permițând experților să urmărească originile probabile ale anumitor focare.

Începând din martie 2020, mai multe echipe de cercetători diferiți, alcătuite din virusologi și alți oameni de știință, au publicat lucrări academice în care au încercat să utilizeze aceste date genetice pentru a construi un arbore ancestral complet al virusului, folosind tehnici matematice pentru a împărți virusul în mai multe clade majore sau familii ancestrale. Însă descoperirile destul de surprinzătoare păreau să dezvăluie doar o singură cladă uniformă în Wuhan însuși, în timp ce mai multe familii ancestrale diferite au fost găsite în Guangdong, în alte țări din Asia și Europa și, în special, în Statele Unite. Acest lucru a fost ilustrat de diagramele de mai jos, preluate din una dintre aceste lucrări.



Un astfel de rezultat părea destul de contra-intuitiv, deoarece în mod normal ne-am aștepta ca cea mai mare diversitate genetică a virusului să se găsească la locul primei sale apariții, iar diverși scriitori pro-China au profitat rapid de aceste constatări pentru a argumenta că Covid nu a luat naștere în Wuhan, ci a fost adus acolo din SUA, care deținea cel mai mare număr de tulpini diferite de Covid.



Aceste articole de revistă au fost publicate în primele etape ale masivului război internațional de propagandă dintre China și America cu privire la vinovăția pentru dezastrul global, al cărui cost urma să se ridice la multe trilioane de dolari. Majoritatea articolelor au fost scrise de cercetători chinezi în instituții academice chineze, ceea ce a ridicat suspiciuni firești că rezultatele ar putea fi inexacte sau cel puțin distorsionate. Dar unul dintre cele mai importante articole a fost scris de o echipă britanico-germană și a apărut în PNAS, prestigioasa revistă emblematică a Academiei Naționale de Științe de la noi și, oricum, toate rezultatele se presupune că se bazează pe analize obiective ale unui set public de date genetice. În cele ce urmează sunt linkuri către două dintre primele lucrări, precum și către una mult mai recentă:



Analiza filogenetică a rețelelor de genomuri SARS-CoV-2



După cum am văzut, analiza probelor de apă uzată și de sânge stocate în SUA, Europa și în alte părți ale lumii nu au găsit urme credibile de Covid nicăieri înainte de izbucnirea epidemiei din Wuhan, astfel încât interpretarea acestor rezultate ale cercetării de către elementele pro-China pare eronată. Dar harta internațională a cladelor Covid rămâne nedumerită.



Având în vedere absența totală a oricărei discuții despre aceste anomalii în sursele principale pe care le-am consultat, am încercat să citesc articolele pe cont propriu, dar lipsa mea totală de expertiză tehnică m-a lăsat în derivă. Importanta lucrare din PNAS a provocat trei scrisori critice din partea altor cercetători care au contestat rezultatele, iar autorii le-au respins apoi, recunoscând în același timp că implicațiile rezultatelor lor au fost interpretate greșit de unii autori. Dar mi s-a părut imposibil să evaluez corect aceste afirmații științifice contradictorii.



Nefiind găsit nicăieri o discuție informată a rezultatelor și neputând să le interpretez în mod corespunzător, am contactat o persoană avizată și i-am solicitat opinia. Deși nu cunoștea până atunci aceste descoperiri științifice, el a sugerat că numărul mic de mutații Covid în cele câteva luni dintre focarul inițial din Wuhan și cele care au urmat în curând în alte părți ale lumii ar putea face ca tehnicile de determinare a arborelui ancestral să fie invalide sau înșelătoare, explicând poate discrepanța. Dar m-aș simți mult mai confortabil dacă această problemă ar fi fost dezbătută temeinic în public de către oameni de știință dezinteresați, în loc să fi fost ignorată în totalitate de mass-media noastră.



Înțelegerea celui mai important eveniment mondial din ultimele trei generații



Al Doilea Război Mondial s-a încheiat în urmă cu mai bine de 75 de ani și, în ultimele trei generații, se pare că nu există niciun eveniment care să fi avut un impact atât de mare asupra lumii ca actuala epidemie globală de Covidie. Prăbușirea URSS ar fi singurul rival serios, dar, deși această evoluție dramatică a schimbat foarte mult viețile a sute de milioane de cetățeni sovietici și est-europeni, cei mai mulți oameni din alte părți au privit-o ca pe o simplă știre. În schimb, viața de zi cu zi a mai multor miliarde de oameni a fost deja afectată în mod drastic de Covid, în timp ce politicile fiscale și economice ale marilor națiuni, inclusiv a noastră, au fost transformate.

Încă de la început, mulți experți științifici de renume au crezut că Covid a fost un produs al omului, în special virusologul David Baltimore, laureat al premiului Nobel și fost președinte al Caltech. Dar, din diverse motive, establishmentul nostru mediatic occidental a construit în schimb rapid un consens de tip Potemkin, conform căruia virusul a fost în întregime natural, iar catastrofa globală a fost un eveniment întâmplător, neprevăzut, pentru care nimeni nu poate fi învinuit. Cu toate acestea, în ultimele două luni, acest balon de propagandă s-a prăbușit, iar în prezent există un acord tot mai mare asupra faptului că Covid a fost probabil o creație artificială, realizată într-un laborator.



Aceleași organe de propagandă dominate de americani, care au petrecut mai bine de douăsprezece luni adunând fărâme de fapte și logică pentru a proclama cu voce tare că virusul a fost natural și ignorând toate vocile disidente, au adunat acum alte fărâme de fapte și logică pentru a susține că a fost creat în China și s-a scurs dintr-un laborator din Wuhan, ignorându-i din nou pe cei care sugerează contrariul.



Dar avalanșa de scriitori mainstream care promovează acest nou consens și-au construit narațiunea pe o bază factuală subțire ca o pânză de păianjen, iar acele pânze de păianjen de speculații au fost recent măturate de mărturia personală directă a lui Danielle Anderson, un respectat virusolog occidental care a lucrat în laboratorul din Wuhan în acea perioadă și care a descris ca fiind "extrem de redusă" probabilitatea ca Covid să fi fost creat acolo sau ca vreo scurgere din laborator să fi avut loc vreodată.



Din prima, au existat trei origini plauzibile pentru boală. Covid era fie un virus natural, fie un virus chinezesc, fie un virus american. Dar, deși mass-media noastră a oscilat cu sălbăticie între prima și a doua posibilitate, cea de-a treia a fost complet exclusă din calcul, iar cei care au sugerat-o au fost complet ignorați.



Această tăcere a informațiilor a fost extinsă chiar și la marile guverne ale lumii. Viteza remarcabilă cu care virusul a sărit mai mult de 5.000 de kilometri de la Wuhan la Qom și a infectat o mare parte din parlamentul iranian și din clasa politică conducătoare a determinat această țară și mass-media să denunțe epidemia ca fiind un probabil atac american de război biologic împotriva celor doi adversari internaționali principali, China și Iran, iar fostul președinte iranian a depus o plângere oficială la Națiunile Unite. Dar practic niciun american nu a fost informat vreodată despre aceste grave acuzații publice ale unei națiuni de 80 de milioane de locuitori.



Astfel, rămânem cu probabilitatea puternică ca Covidul să provină dintr-un laborator, împreună cu o bună posibilitate ca acesta să fi fost conceput ca armă biologică, însă nu avem indicii serioase că a avut loc vreo scurgere de laborator. Astfel, dacă epidemia inițială de la Wuhan s-a datorat utilizării unei arme biologice puternice, dar nu a fost o armă care s-a scurs accidental dintr-un laborator, atunci China a fost cu siguranță ținta vizată, mai degrabă victima decât făptașul. Într-adevăr, RPC a evitat devastarea doar pentru că a reacționat extrem de prompt și a impus rapid controale de sănătate publică extrem de puternice. Aproximativ 700 de milioane de chinezi au fost închiși în casele lor timp de câteva săptămâni, o izolare probabil de peste o mie de ori mai mare decât orice altceva văzut anterior în istorie.



Având în vedere confruntarea noastră militară și geopolitică în curs de desfășurare cu China, America pare a fi sursa probabilă a atacului. Cu toate acestea, odată ce virusul a ajuns în cele din urmă în propria noastră țară, răspunsul complet lipsit de vigilență al președintelui Trump a demonstrat că el însuși nu avea absolut nicio idee că se confruntă cu amenințarea unei arme biologice periculoase, dovedindu-și astfel propria nevinovăție personală. Cei mai probabil suspecți ar fi elementele necinstite ale instituției noastre de securitate națională, probabil unii dintre neoconservatorii din Deep State pe care Trump i-a plasat aproape de vârful administrației sale.



Această mică mână de complotiști la nivel înalt ar fi apelat apoi la resursele aparatului de securitate națională american pentru a realiza efectiv operațiunea. Virusul și dispozitivele sale de dispersie ar fi putut fi obținute de la Ft. Detrick, iar agenți CIA sau membri ai forțelor speciale ar fi fost trimiși la Wuhan pentru a-l elibera. Cu toate acestea, toți acești din urmă indivizi ar fi crezut că participă la o lovitură militară secretă pe deplin autorizată împotriva principalului adversar geopolitic al Americii. De fapt, ceea ce s-a întâmplat a fost un scenariu de tip Dr. Strangelove, dar adus în viața reală.

Dovezi care favorizează un atac de război biologic în locul unei scurgeri aleatorii din laborator. Schița scenariului ipotetic al atacului cu arme biologice



În cele cincisprezece luni în care am susținut aceeași teză de bază, cea mai surprinzătoare reacție a venit din partea criticilor înverșunați ai administrației Trump, atât de numeroși în cercurile de elită.



În ultimii ani, Trump a fost în mod regulat defăimat, aproape ca într-o carte de benzi desenate, ca un președinte deosebit de periculos, care amenința întregul nostru mod de viață, aceste acuzații isterice fiind de obicei bazate pe declarațiile sale publice grosolane sau chiar pe tweet-urile sale scrise greșit. Între timp, aceiași critici au ignorat în totalitate dovezile foarte reale că indivizii pe care el i-a pus în autoritate au efectuat un atac de război biologic excepțional de nesăbuit împotriva Chinei și Iranului, consecințele neintenționate ale reacției de recul au devastat propria noastră societate și au ucis multe sute de mii de cetățeni. Elitele conducătoare care l-au atacat cu înverșunare pe Trump s-au oprit asupra banalităților vulgare ale acestuia, care au fost amplificate dincolo de orice recunoaștere, ignorând în același timp cu fermitate acele enormități, demonstrând astfel niveluri uimitoare de decadență și solipsism.



Viitorii istorici vor marca cu siguranță acest lucru ca pe un episod foarte grăitor în probabilul amurg al Imperiului american în decădere.

Ron Unz