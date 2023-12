Dr. Ana-Maria Mihalcea: Cum va fi implantat în organismul uman un "spital" bazat pe nanotehnologie

Transumanismul este prezentată ca o mare speranță pentru omenire în „medicina viitorului". Chiar dacă încercările de până acum de a o transpune în realitate - cum a fost experimentul la nivel planetar, fără precedent, al „vaccinurilor" Covid-19 - au transformat această utopie într-un coșmar.

Redăm mai jos articolul Dr. Mihalcea:

Mulți oameni întâmpină dificultăți în a înțelege conceptul de nanotehnologie și rămân într-o stare de totală negare. Cu toate acestea, DARPA și alte agenții precum Homeland Defense & Security Information Analysis Center (Centrul de Analiză a Informațiilor în domeniul Apărării și Securității țării) sunt foarte interesate de implementarea unor astfel de senzori. Nu vi se pare ciudat că Apărarea și Securitatea țării sunt interesate să aducă spitalul „în" corpurile noastre? Ar putea dezvoltarea unor metode medicale inovatoare să aibă un dublu scop - supravegherea fiecărei ființe umane, supraveghere folosită ca o armă, și potențialul acces la fiziologia umană pentru a o modifica de la distanță?

Acest articol dă naștere, cu siguranță, la aceste întrebări. Aș adăuga că motivul pentru care avem o speranță de viață scăzută, chiar dacă SUA au cele mai mari cheltuieli pe cap de locuitor pentru asistența medicală, este faptul că intervențiile farmaceutice cu noi medicamentele dăunează oamenilor, în loc să îi ajute, așa cum am văzut că s-a întâmplat în cazul armelor biologice C19. Am mai explicat că implementarea metodelor de supraveghere sub piele este promovată în fața publicului ca fiind o posibilitate extraordinară de îmbunătățire a sănătății, care va crește speranța de viață.

Dacă aveți nevoie de o intervenție chirurgicală la șold, nanotuburile de carbon autoasamblante vă vor monitoriza creșterea osoasă și vor construi tot ce aveți nevoie în corp. Sună similar cu noul „animal de companie" al FEM (Forumul Economic Mondial) numit „Organ microfluidic pe un cip". Dar - chiar și autorii recunosc -, ce se va întâmpla dacă cineva sparge nano-senzorii, cum ar fi „vecinul tău" sau guvernul Big Brother? Și ce se va întâmpla dacă decid să se joace cu corpul tău precum cu o „păpușă automată zombie"?

Nanomedicina, sau utilizarea materialelor cu dimensiuni nanometrice, poate oferi răspunsul la toate problemele care afectează sistemul nostru actual de asistență medicală impersonală. Mai exact, nanosenzorii implantabili pot aduce spitalul în interiorul corpului unui pacient pentru a preveni, diagnostica și chiar trata mai bine o boală - totul într-un singur instrument. Agenția Defense Advanced Research Projects urmează un program extins de proiectare și evaluare a utilizării nanosenzorilor implantabili care pot detecta problemele de sănătate chiar înainte de a deveni probleme de sănătate...

Ai nevoie de materiale prietenoase cu corpul, o componentă cu senzori, o metodă de comunicare și, ceea ce majoritatea oamenilor uită, un mecanism de răspuns pentru a modifica evenimentele adverse după ce sunt detectate. De asemenea, este clar că senzorii implantabili implică mai multe aspecte, precum nu numai o expertiză tehnică solidă, dar și considerații privind securitatea datelor, stocarea datelor și alți factori implicați atunci când datele de sănătate pot fi colectate în timp real în fiecare secundă. Imaginează-ți cum vecinul se conectează la nanosenzorul tău pentru a-ți monitoriza (și controla) sănătatea!

...

Pentru a crește șansele de implementare a acestui proiect în medicină, am început prin a cumpăra implanturi pe bază de titan (Folosind dispozitivele medicale actuale, am putea asigura o tranziție mai ușoară la nanosenzorii implantabili). Apoi am urmat un proces de anodizare pentru a crea nanopori în implantul de titan. Apoi, folosind depunerea chimică în fază de vapori (fără catalizatori toxici), am dezvoltat nanotuburi de carbon din implantul de titan acum nanoporos. În primul rând, nanoporii din titan au fost necesari pentru a fixa în siguranță nanotuburile de carbon în implantul de titan.

...

În plus, am încorporat tehnologia de radiofrecvență (cum este cea utilizată în prezent în stimulatoarele cardiace) pentru comunicarea senzorilor cu un dispozitiv de mână. În cele din urmă, am creat un nou polimer, o formă combinată de acid poli-lactic și polipirol, care poate fi activată electric pentru a se degrada, urmând apoi să elibereze un medicament (de exemplu, antibiotic, antiinflamator sau factor de creștere osos) necesar pentru asigura succesul implantului. Polimerul este încorporat pe suprafața senzorului, totuși permite ca nanotuburile de carbon să iasă în afară pentru a evalua evenimentele celulare.

...

Astfel de senzori au fost încorporați în catetere, tuburi endotraheale, stenturi vasculare, sonde neuronale și altele, ceea ce extinde și mai mult rolul pe care nanosenzorii implantabili îl vor avea în medicina viitorului. În cazul unora dintre cele mai interesante aplicații viitoare, astfel de senzori sunt încorporați în nanoparticule care pot cutreiera prin corp și pot transmite informații despre mutațiile celulare, prezența unor bacterii individuale, formarea inițială a cheagurilor de sânge și multe altele, la intervale de timp și în cantități mult mai mici decât ceea ce ne pot oferi în prezent metodele convenționale. Gândiți-vă la ziua în care un soldat își va putea monitoriza propria sănătate, mai ales când se află în formație de luptă, în loc să se bazeze pe un spital. Posibilitățile de îmbunătățire a asistenței medicale sunt nelimitate. Sperăm că nanosenzorii implantabili vor avea un viitor foarte luminos pentru medicina militară și, de asemenea, că vor inversa scăderea actuală a speranței de viață în SUA.