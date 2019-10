Ea e Denisa "pupila" ministrului Razvan Cuc din CA al CN Aeroporturi București pentru care s-a batut cu un pilot caruia i-a inscenat un dosar

Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a intrat in centrul atentiei dupa ce a cerut directorului general al TAROM ca sa tina aeronavele la sol pe aeroporturile din tara, in asa fel incat parlamentarii sa nu ajunga la Bucuresti in timp util ca sa voteze motiunea de cenzura. Scandalul e atat de mare incat Viorica Dancila a trimis corpul de control la minister, iar la DNA s-a inregistrat o plangere penala a directorarei TAROM, Madalina Mezei, impotriva ministrului Cuc.



Ziuanews a devoalat aceste matrapazlacuri ale lui Cuc, Madalina Mezei confirmand in exclusivitate pentru ziarul nostru, inca de joi, ca ministrul i-a cerut sa tina aeronavele la sol ca sa invoce motive tehnice. Aceasta a spus ca e ilegal, ca TAROM nu face politica si a refuzat ordinul. In urma acestui fapt, Cuc i-a cerut presedintelui CA al TAROM sa o demita pe Mezei. Initial, Cuc a negat ca s-ar fi intalnit cu Mezei, spunand ca nu exsita nicio proba ca aceasta conversatie a avut loc, dar dupa ce Ziuanews a publicat in exclusivitate un film al intalnirii celor doi, noaptea, pe o strada din Cartieul Baneasa, in fata locuintei Madalinei Mezei, Cuc a recunoscut acest fapt in conferinta de presa. A spus, la fel de grav, ca s-a intalnit doar ca sa-i ceara lista parlamentarilor ce s-ar afla la bordul aeronavelor a doua zi (ziua semnarii motiunii de cenzura) si sa se asigure ca totul e bine. In plus a afirmat ca Mezei i-ar fi spus ca SRI se intereseaza de situatie si ca ar fi dorit sa afla cine din SRI si-ar fi permis sa intervina in caz.

Prezentam azi si o cu totul alta fața a lui Cuc, cea in care este un mare admirator al femeilor frumoase, amantlacuri pe care le practica. Cuc a intervenit la conducerea TAROM ca aceste "pupile" ale sale sa fie angajate de companie. A facut presiuni asupra aceleiasi directoare a societatii sa angajeze fetele sale de companie. Conform dezvaluirilor aparute in presa pe una din ele ar fi lasat-o gravida dupa ce i-a promis ca o angajeaza la TAROM, cu alta a starnit reactii de gelozie, sfarsind prin a o aduce fortat in Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti SA. Pentru ca nu i-a mers cu Mezei si cu directoarea de la personal, Claudia Cretei - in cazul fetei gravide prezentata in inregistrarile Loredanei Constantin, publicate de lumeapolitica.ro -, s-a adresat aceluiasi sef al CA TAROM. Ca o razbunare, pe directoarea de la personal a detasat-o la Ministerul Transporturilor pe o perioada de trei luni, dar in cadrunl serviciului personal al ministerului, o retrogradare, dar cu pastrarea salariului de la TAROM. Cuc foloseste aceste mijloace ca pe masuri coercitive, o "penitenta" necesara.Din cate am constat, ministrul Cuc este un personaj razbunator si vom vedea si mai departe de ce este in stare.

Revenind la fatucile lui Cuc. Ministrul demis al Transporturilor, a cerut ca în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București SA sa se elibereze un loc pentru "pupila" sa, Denisa Chelu, însoțitoare de zbor la Tarom (stewardesa, cum stie toata lumea). Insotitoarea de zbor l-a insotit de mai multe ori pe Razvan Cuc la mai multe deplasari in interes propriu, cum a fost de pilda acea deplasare demna de DNA din Grecia. Cuc a reziliat contractul cu o firma turceasca de asfaltari de autostrazi, ca sa dea fuga la greci si sa semneze cu ei noul contract. Atunci el si-a luat bilet de zbor doar dus, impreuna cu protejata sa cu care au stat la un hotel de lux din Salonic. La intoarcere ministrul Cuc s-a inapoiat cu protejata sa intr-o masina de lux, primita de la greci (Timeo danaos...) si a intrat in tara pe la vama Giurgiu, starnind curiozitatea Politiei de Frontiera, care a constatat ca ministrul a plecat cu avionul si s-a intors cu o masina nou nouta. DNA cerceteaza acum daca a fost vorba de spaga grecilor pentru noul contract de asfaltari. Se pare ca masina era burdusita si cu alte daruri ale grecilor.

Denisa Chelu va ocupa acest post timp de patru ani in urma interventiei ministrului Cuc la companie. Într-o notă de fundamentare a unei HG de aprobare de venituri și cheltuieli pentru Compania Națională Aeroporturi București (pe care o prezentam mai sus in facsimil), se prevedea pentru membrii CA o indemnizație de 3.500 de lei brut/ședință și una de 3.800 de lei brut/lună. Compania Națională Aeroporturi București administrează cele două aeroporturi principale ale României: Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu.

Aceasta poveste amoroasa cu Denisa a starnit si numeroase reactii de gelozie, mai ales din partea unui anume pilot (care apare cu insotitoarea de zbor in fotografiile alturate). Pentru ca pilotul se opunea acestei romante cu ministrul, Razvan Cuc i-a inscenat un dosar, cum se zice in argoul interlop "i-a facut cheie". Despre acest dosar si despre acest scandal vom reveni in zilele urmatoare pentru ca povestea este uluitoare si demonstreaza un abuz fara precedent. Cuc taie si spanzura pe mosia de la Transporturi dupa cum "vrea muschii sai", ne spune o sursa din minister. "Isi baga amantele pe unde vrea. Pe aia gravida o da la Tarom, i-a spsus asa ca s-o linisteasca, apoi a dat de astalalta, si era sa se bata cu iubitul ei, cu fostul iubit, cu un pilot, si pentru ca asta nu se lasa si erau pe gelozie, Cuc i-a inscenat omului un dosar, ca sa-l dea afara...", ne mai spune sursa noastra de incredere.Vom reveni maine cu detalii si cu dosarul pe care i l-a inscenat Razvan Cuc pilotului.