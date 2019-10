Ziuanews are filmarea! Razvan Cuc minte de ingheata apele. S-a intalnit cu Mezei cu o seara inainte de votarea motiunii. Iata dovada!

Ziuanews a dezvaluit in premiera ieri ca ministrul Razvan Cuc i-a cerut directorului general al Tarom, Madalina Mezei, cu o seara inainte de votarea motiunii de cenzura, sa retina la sol avioanele care decolau din orasele tarii spre Bucuresti, ca parlamentarii sa nu ajunga la vot. Urmarea a fost ca a demis-o pe Mezei pentru ca nu a vrut sa-i execute ordinul.

Dupa dezvaluirea din Ziuanews si dupa ce Madalina Mezei a confirmat informatia, Razvan Cuc a avut replici si pe posturile de televiziune, dar si pe retelele de socializare. Cuc a spus ca nu exista nicio dovada ca i-ar fi cerut directorului TAROM asa ceva si, mai mult, ca nu exista nici probe ca s-ar fi intalnit cu Mezei cu o seara inaintea votarii motiunii. Cuc minte de ingheata apele, dovezile au inceput sa apara: una cate una. Incepem azi cu filmarea intalnirii de taina a lui Razvan Cuc cu Madalina Mezei, miercuri seara - in preziua votarii motiunii - pe o strada din Cartierul Baneasa, putin dupa ora 23,00. Filmarea este in fata locuintei Madalinei Mezei, acolo unde Cuc a venit val-vartej ca sa-i dea personal ordinul. Ministrul Cuc se afla in dreapta (sprijinit de masina personala), imbracat cu o vesta inchisa la culoare, iar directorul general al TAROM de la acea vreme, Madalina Mezei, in stanga, in fata ministrului.

UPDATE: Razvan Cuc a confirmat intalnirea de miercuri seara cu Madalina Mezei, in conferinta de presa pe care a avut-o la Ministerul Transporturilor. "M-am intalnit cu doamna Mezei, miercuri seara..."



Urmare a dezvaluirilor din Ziuanews, dupa ce acestea au fost preluate de intreaga presa si dupa bâlbâielile lui Razvan Cuc, premierul Viorica Dancila a trimis la TAROM corpul de control ca sa verifice afirmatiile Madalinei Mezei, demisa prntru ca nu a urmat ordinul abuziv si de natura penala al lui Razvan Cuc. In plus, in acest caz s-a sesizat si DNA, care a audiat-o pe Madalina Mezei.

Dovezile vor curge in continuare, azi prezentam filmul intalnirii dintre Razvan Cuc si Madalina Mezei. Chiar daca este neclar, filmarea facandu-se de la distanta, mai mult ca sigur ca Razvan Cuc se va recunoaste in imagini si dupa cum era imbracat, iar Madalina Mezei va confirma si ea ca imaginile sunt autentice. In continuare filmarea care arunca in aer ministeriatul lui Razvan Cuc: