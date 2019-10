Penal: Cuc a dat ordin in ziua motiunii ca TAROM sa retina la sol aeronavele ca parlamentarii din țară sa nu poata vota. Pentru ca s-a opus, a dat afara directorul companiei

Martea aceasta, presa romaneasca a consemnat o stire care a fost destul de comentata pe posturile de televiziune. Razvan Cuc, inca ministrul Transporturilor, a demis-o pe Madalina Mezei, directorul general al TAROM.

Informatia i-a luat prin surprindere pe cei care cunosc dedesubturile de la Transporturi si TAROM, mai ales ca Razvan Cuc a fost cel care a adus-o in companie pe Mezei, considerata o perofesionista in domeniu si, atata timp cat a stat pe functie, a izbutit sa coordoneze foarte bine activitatea societatii. Oficial, s-a invocat ca Madalina Mezei ar fi avut o prestatie slaba si ca nu ar fi reusit sa semneze contractul pentru furnizarea in leasing a noua aeronave ATR, motiv pentru care activitatea TAROM ar fi avut de suferit si ca in loc sa se largeasca flota companiei si, implicit, veniturile, dimpotriva societatea risca sa mareasca pierderile.

Ceea ce s-a votat oficial in CA, adica destituirea directorului general, e o bazaconie fara fundament. Chiar in ziua demisiei, Madalina Mezei a primit un mail de la Londra, de la avocatul in cauza Philip Perrotta (pe care-l publicam AICI.), referitor la leasingul celor noua aeronave ATR 72-600, in care aceasta era laudata cat de bine a condus negocierile in avantajul TAROM si cum a fost calculat calendarul tranzactiei, astfel incat aeronavele sa fie functionale si eficiente cat mai rapid, pentru ca altminteri, degeaba se dau banii - care nu-s putini - daca aeronavele stau la sol si nu produc.

Ziuanews a aflat care au fost adevaratele cauze pentru care Madalina Mezei a fost data afara de ministrul Cuc de la TAROM. Si iata care au fost acestea. Chiar in ziua votarii motiunii, joia trecuta, cand foarte multi dintre parlamentari urmau sa vina special din teritoriu, Razvan Cuc i-a cerut Madalinei Mezei sa retina la sol aeronavele pe aeroporturile din tara. Ba mai mult, a existat si informatia ca reprezentanti PSD voiau sa cumpere toate biletele din acea zi la avioanele care soseau spre Bucuresti din tara. Ceea ce, evident, il duce pe Razvan Cuc inca o data in penal. Din sursele noastre, dupa ce a aflat ca aeronavele au decolat spre Bucuresti, in ciuda ordinului dat de el, a incercat s-o sune pe Mezei si sa-i ceara demisia. Intrucat n-a putut s-o contacteze, a fost auzit cand a strigat: "Pe asta o dau afara eu, imediat!", dupa care l-a sunat pe presedintele CA TAROM sa execute ordinul.

Am contactat-o pe Madalina Mezei ca sa aflam daca informatiile noastre pe surse se adeveresc: "Da, pot sa confirm ca Razvan Cuc mi-a cerut sa retin la sol aeronavele. I-am spus ca nu se poate, ca nu exista niciun motiv si ca ar fi vorba despre un abuz. In plus, compania TAROM nu poate fi implicata in asa ceva, in chestiuni politice. Cand am fost adusa la TAROM am specificat clar ca nu fac niciun fel de politica, doar sa-mi respect sarcinile profesionale si sa eficientizez societatea, ceea ce am si facut. Ministrul Cuc a invocat tot felul de argumente ca sa fac acest lucru, nu am vrut. Mai mult ca sigur acest refuz a fost motivul destituirii mele. Oficial, s-a invocat acel contract de leasing cu aeronavele ATR, ca nu a fost inca semnat si ca de aia merge prost treaba. Eu cum am fost adusa, asa am si fost data afara. Cu o saptamana inainte mi se prelungise mandatul si eram laudata, apoi m-a sunat seara presedintele CA si mi-a zis ca s-a decis sa fiu destituita."

Mezei a explicat că "Semnarea contractului cu ATR, era în plină negociere. Sunt foarte multe care s-au discutat în peste un an de zile în şedinţele CA. Tarom este în proces de achiziţie a nouă avioane ATR, pentru cursele interne." Fostul director al companiei aeriene a mai explicat că nu se consideră vinovată pentru că a abordat o atitudine profesională şi a ales să facă o analiză mai profundă în ceea ce priveşte proiectele Tarom.

"Nu mă consider vinovată. Am venit cu spiritul liber şi inima deschisă să salvez compania asta. Nu am să zic niciodată că sunt vinovată. Consider că am făcut tot ce trebuia să fac în baza priceperii pe care o am, dacă nu am fost destul de convingătoare sau rapidă pentru dorinţele CA-ului, eu am ales să fac o analiză mai profundă, mai profesională, pentru a evita implicaţii majore asupra viitorului companiei. Consiliul de Administraţie a considerat că trebuie să fac mai repede. E o diferenţă de interpretare. Eu doresc să rămân în zona de profesionişti. Fiecare are dreptul să evalueze un manager numit, cum am fost numită aşa am sunt şi retrasă. Nu mă consider vinovată, dar nici nu consider decizia nefirească", a spus aceasta.