Ecuația va înlocui Creația: Klaus Schwab și Forumul de la Davos doresc să "externalizeze" liberul arbitru uman!

Raportul Forumului de la Davos referitor la cea de-a 4-a indutrializare - cea care va "hăcui" creierul omului legandu-l la computer - anunță că libertatea noastră de a decide cum să ne folosim datele personale va fi în curând încredințată unei "terțe părți de încredere care va lua decizii în numele nostru".

În prezent, fiecare dintre noi poate decide (deocamdată) cum să își folosească datele personale. În viitor, vom fi cu toții privați din punct de vedere legal de această alegere. Stăpânii Planetei au prevăzut că, "pentru binele nostru, desigur", trebuie să fie pus în aplicare un sistem digital care va permite ca liberul nostru arbitru să fie înlocuit de o inteligență artificială. Aceasta este deja în vigoare și este gata să fie pusă în aplicare. Raportul despre care vorbim a fost realizat de un "World Economic Forum Working Group on Data Intermediaries", iar Ziuanews a mai relatat despre aparitia lui intr-un rezumat.

Grupul de la Davos consideră că neîncrederea oamenilor față de tehnologie este în creștere și că unele persoane nici măcar nu doresc "să interacționeze cu tehnologii care ar fi extrem de benefice pentru viața lor". Pe de altă parte, necesitatea legală de a decide singuri dacă să ne împărtășim sau nu datele cu caracter personal creează o insuportabilă "oboseală decizională" care este "foarte dureroasă". Și "cum îi putem scuti pe oameni de 'oboseala' de a decide singuri cu privire la propria lor viață?", se întreabă autorii raportului.

Grupul de lucru "a studiat această problemă pentru o lungă perioadă de timp" si a gasit solutia: "Cum ar fi dacă s-ar putea externaliza 'oboseala decizională' către o terță parte de încredere?". Pentru ce? Da, explică raportul: trebuie doar să "externalizăm" deciziile individuale. Pur și simplu încredințați "unui agent de încredere care acționează în numele persoanei" sarcina de a lua decizii în locul acesteia.

Arhitectura ar fi următoarea:

- Fiecare individ ar avea o identitate digitală. Potrivit raportului, acest lucru nu reprezintă o problemă, deoarece "pașaportul de vaccinare" sau carnetul de sănătate este deja o formă de identitate digitală. În plus, subliniază raportul, acest pașaport este deja o "externalizare" a consimțământului către "o terță parte de încredere" care, de facto, utilizează datele dumneavoastră și decide în locul dumneavoastră dacă puteți merge la un restaurant sau să luați trenul (abia acum începem să vedem consecințele supunerii noastre la codurile QR și la permisele de vaccinare).

- Apoi, "intermediarii de date" (agenția de turism, farmacia, compania de asigurări, Google, Apple, Facebook, Amazon, frigiderul sau mașina electrică...), ar centraliza toate datele care vă privesc în domeniul lor (ce cheltuiți, ce mâncați, ce citiți...) și le-ar trimite către o "agenție", către un "agent digital de încredere" care va gestiona pentru dumneavoastră datele dumneavoastră personale, transmițându-le oricui are dreptul la ele: statul, guvernul, companiile private, sistemele de sănătate, băncile... Gata cu "grijile", gata cu "oboseala"! O inteligență artificială, cu ajutorul unor algoritmi complecși, va lua exact deciziile pe care le-ai fi luat tu dacă ai fi fost încă în control asupra datelor tale personale!

"Privim spre viitor, spre agentul inteligent artificial care permite unei terțe părți autonome să ia decizii în numele nostru", se specifica în raport. Dar despre ce date este vorba mai exact? Așa cum am spus, toate datele ar putea să ne preocupe. Conform raportului, identitatea digitală va furniza date biometrice, date de identificare organizațională, date bancare, date medicale, date despre comportamentul nostru de cumpărături, date despre atractivitatea noastră pentru un împrumut, despre dieta noastră, despre profilul nostru, despre interacțiunile noastre sociale etc. În plus, va exista o "colectare de date ambientale, de exemplu prin intermediul televizorului și al dispozitivelor conectate", dar și prin intermediari de date "încorporați în corp"...

Toate aceste date, colectate și procesate de un sistem complet automatizat, vor fi disecate și comparate de o inteligență artificială, în conformitate cu algoritmi sofisticați. Raportul salută faptul că guvernele "încep să acorde atenție acestei idei" și chiar că unele "reglementează acum luarea automată a deciziilor prin intermediul inteligenței artificiale". Și toate acestea se vor întâmpla peste trei sau patru ani, maximum. Pentru că, după cum putem vedea,lumea s-a obișnuit deja "să nu gândească prea mult", așa că "există unii care gândesc pentru ei!".