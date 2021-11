Efect "advers" Pfizer - Cenzurat: Jurnalistului Adrian Onciu i-a fost ștearsă dezvăluirea "Muşamalizarea dosarului Pfizer-Ursula, șantaj de 36 miliarde dolari!"

Articolul „Muşamalizarea dosarului Pfizer-Ursula, de 36 miliarde dolari" scris de jurnalistul Adrian Onciu pe siteul Agenției Mediafax, pe 14 noiembrie, a fost șters la două zile de la publicare, a anunțat ziaristul.

La linkul articolului se afișează mesajul "Eroare 404: Pagina aceasta nu a fost găsită"... "La Bruxelles s-a pus batista pe ţambal în 'Dosarul Pfizer' de 36 de miliarde de dolari, negociat de Ursula von der Leyen cu boss-ul firmei, Albert Bourla. Şefa Comisiei Europene a şters urmele. Şi-a şters informaţiile din telefonul mobil. Pur şi simplu! Aţi văzut tupeu mai mare la acest nivel, când lumea moare prin spitale? Nu se sesizează chiar nimeni din Parchetul European al eroinei Kovesi? Nimeni nu protestează, nimeni nu anchetează? Unde sunt mascaţii de altădată? Au plecat după mafioţii din Bulgaria, care sparg BMW-uri cu levierul? Unde s-au ascuns luptătorii anticorupţie?", scrisese Adrian Onciu.

Jurnalistul nu s-a oprit însă și a publicat pe pagina sa de facebook prima parte a anchetei care o leagă pe șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen de compania Pfizer. Acest text a fost refuzat și el, de către Agenția Mediafax patronată de Adrian Sârbu. "Chiar dacă Parchetul European nu se sesizează, din diverse motive ușor de intuit, continuăm să prezentăm informații de-a dreptul șocante din proximitatea dosarului Pfizer-Ursula. Informații oficiale, verificate. Nu povești de adormit copiii.", a scris Onciu.

Mai jos, investigatia integrala a jurnalistului:

"Rezultatele investigației de față sunt de-a dreptul explozive. Ele arată fără echivoc combinația murdară dintre politicienii de la vârful UE și mafia din Big Pharma. Marele pot este de circa 36 miliarde dolari. Adică 1,8 miliarde doze de vaccin Pfizer, negociate de șefa Comisiei Europene cu șeful firmei de medicamente, Albert Bourla. Negociate total netransparent, după cum am subliniat în articolele anterioare.

Voi prezenta povestea pe scurt, cu cifre mai puține, dar cu suficiente trimiteri și nume de protagoniști, așa cum rezultă din probele directe și indirecte puse cap la cap. Rămâne în sarcina procurorului-șef Kovesi să ducă investigația mai departe. Să verifice conturi bancare, circuitul banilor între firme, să ceară ajutorul FBI la New York și Bruxelles, să-i pedepsească pe vinovați. Așa cum a făcut-o și în România cu atâția politicieni de top. Numai să aibă voința necesară.

Precizez că firma Pfizer nu se află la prima infracțiune. Are o groază de dosare, unele penale. Fără niciun vinovat, momentan. Procurorii americani au pus-o sub observație, însă nu au mers mai departe. Nu i-au pedepsit pe directorii executivi implicați. Cheia în negocierea afacerii de 36 de miliarde de dolari este soțul Ursulei von der Leyen. Până la declanșarea pandemiei, dar și mult după, nimeni nu auzise de medicul Heiko von der Leyen. Soțul primei doamne de la Bruxelles. Cum ar veni, soțul șefei guvernului european. Familia der Leyen locuiește din 2007 în apropiere de Hanovra (Germania), pe proprietatea pe care Heiko a moștenit-o de la părinți. Au șapte copii și un nepot.

Și acum, să ne amintim. Pandemia a debutat în România în martie 2020. Doar câteva luni mai târziu, în decembrie 2020, un medic relativ necunoscut din Germania, șef al unei clinici din Hanovra, aterizează direct în Consiliul de Conducere al unei foarte puternice firme Big Pharma din Statele Unite. Nu, nu e vorba de Pfizer. Ar fi fost mult prea simplu. Prea bătător la ochi. Doctorul Heiko a fost transferat peste ocean, 'în interes de serviciu', tocmai la o companie farmaceutică specializată (de foarte mulți ani) în cunoscuta tehnologie ARNm. Este vorba despre Orgenesis Inc. Pe atunci, specialiștii de la Orgenesis făceau experimente pentru tratarea cancerelor. Însă s-a ivit o oportunitate imensă: pandemia! Așa că băieții buni de la Pfizer au mirosit imediat mega-afacerea globală. Doar aveau experiență!

Legătura dintre cele două firme americane, Pfizer și Orgenesis, este evidentă. În acționariatul semnificativ al acestora se regăsesc aceleași fonduri mutuale de investiții, potrivit bursei de la New York. Voi detalia ulterior. Încă nu știm dacă acționariatul s-a modificat odată cu venirea intempestivă a lui Heiko von der Leyen din Germania (pentru negocieri?) sau a fost așa dintotdeauna. Vom afla.

Cert este că soțul Ursulei a nimerit în board-ul companiei Orgenesis ca nuca în perete. Aproape nimic din CV-ul său nu îl recomanda pentru înalta funcție de 'Director medical'. Adică unul dintre executivii plătiți cu minim 1 milion de dolari anual. Iar coincidența a fost izbitoare. De ce Heiko a aterizat în conducerea Orgenesis tocmai în decembrie 2020, rămâne o întrebare a cărui răspuns devoalează misterul întregii afaceri. De remarcat că primul vaccin din România s-a administrat în aceeași lună. L-a primit o asistentă medicală. Chiar în devans față de Israel!

Apoi totul s-a desfășurat pe repede-nainte. În primăvara lui 2021, imediat după venirea lui Heiko la firma Orgenesis, au avut loc intense negocieri la nivel politic. Soția acestuia a schimbat mesaje text și apeluri telefonice atât cu șeful de la Pfizer, cât și cu soțul ei, aflat în imediata proximitate a celor de la Pfizer (practic, la câteva străzi distanță). Altfel, un medic plătit foarte generos de compania Orgenesis (înrudită strâns cu Pfizer, după cum vom vedea). Am scris în comentariile anterioare de pe Mediafax că mesajele și apelurile d-nei Ursula au dispărut apoi subit din telefon, spre stupefacția Ombudsman-ul Emily O'Reilly (un fel de Avocat al Poporului, dar la nivelul Uniunii Europene). De altfel, n-a fost prima dată în ultimii ani când Ursula von der Leyen și-a șters urmele din telefon mai ceva ca Harry Potter.

Pe 8 mai 2021 a venit și marele anunț. Europenii au răsuflat ușurați. Ursula von der Leyen a bătut palma cu boșii de la Pfizer pentru 1,8 miliarde doze vaccin. Nu s-a înaintat o cifră per doză, nu avea rost chiar atât de multă transparență. Mai ales când un dolar în plus sau în minus înseamnă, per total, 1,8 miliarde dolari în plus sau în minus. Bani din buzunarele noastre, ale românilor, bulgarilor și ungurilor. Vaccinați și nevaccinați, n-a contat absolut deloc. În lipsa unor cifre oficiale, afacerea este estimată la circa 36 miliarde dolari, deci în jur de 20 de dolari doza.

Cum transparența a fost 'maximă', de aici încolo încep probele indirecte. Bazate, bineînțeles, pe fapte. Pe cifre și informații oficiale, atâtea câte am putut strânge deocamdată, în lipsa oricărei inițiative din partea 'eroinei anticorupție', procurorul-șef Laura Codruța Kovesi. La suma de 38 de miliarde de dolari, orice astfel de contract comercial are așa-zise 'comisoane de performanță'. La primarii din România, pentru că sumele sunt foarte mici, vorbim despre 10-15 la sută. La Bruxelles se merge pe procente mici, dar din sume foarte mare. Chiar dacă profitul este unul uriaș. Până și mie mi-a fost greu să scriu pe calculator cât înseamnă 2 la sută din 38 de miliarde. Înseamnă fix 760 de milioane de dolari 'comision de performanță'.

Acum, dacă l-ați întreba rapid pe SOV, părintele FNI, v-ar spune că suma respectivă (sau una chiar dublă, că era loc de mai mult) a fost virată repede și frumos, elegant, din profitul Pfizer către firma înrudită Orgenesis. Sub formă de 'bonusuri de performanță' pentru soțul doamnei. Adică directorul medical abia aterizat pentru negocieri. Respectabilul domn Heiko von der Leyen, vlăstar de viță nobilă germană. Însă asta doar dacă procurorul Kovesi ar putea verifica niște conturi, împreună cu FBI, procurorii americani și europeni. Și dacă, bineînțeles, fosta șefă a DNA mai are cât de puțin din aura de incoruptibil care a propulsat-o iute la Bruxelles, în proximitatea Ursulei von der Leyen.

Mă ofer să-i pun la dispoziție tot dosarul. Mă rog, informații oficiale culese din surse sigure. Și conexiunile, dacă nu are suficienți angajați. Gratuit, doar cu taxă ramburs pentru DHL. Cu date verificate, nu fake-news-uri de pandemie, promovate de cine știe ce site-uri obscure. Doamna Kovesi știe unde mă poate găsi. În orașul de provincie Iași, undeva în nord-estul României. Aproape de ruși, cum ar spune haștagiștii. Am speranța că va face o mică pauză de la hăituirea traficanților de mașini bulgari și se va ocupa de lucruri mult mai serioase. De adevărata corupție la nivel european.

Ursula a studiat Medicină la Universitatea din Hanovra, iar în 1991 și-a dat doctoratul în cadrul aceleiași instituții (unde, vom vedea, soțul era angajat ca profesor). În presa din Germania au apărut relativ recent acuzații legate de plagiat. Jurnaliștii au descoperit că 43,5% din lucrarea de doctorat a Ursulei era copiată. Universitatea a concluzionat că, deși teza conține plagiat, nu a putut fi dovedită nicio intenție de a înșela. Adică șefa Comisiei Europene a furat, dar nu cu intenție. Nu și-a dat seama, pur și simplu. Cunoaștem stilul. S-a scuzat după modelul patentat și verificat la Academia Națională de Informații din România.

Soții Ursula și Heiko sunt politicieni, însă ultimul nu are vreo funcție în partid. Sunt colegi cu cancelarul Angela Merkel în CDU (Uniunea Creștin-Democrată). Pe când era ministru al Apărării (în guvernele III și IV conduse de Angela Merkel), Ursula s-a făcut remarcată prin larghețea cu care oferea contracte din banii publici. E vorba despre contracte însumate ce depășesc 700 de milioane de euro. La data respectivă s-a încercat printr-o comisie parlamentară investigarea acuzațiilor de prost management, însă cazul a fost mușamalizat. Nicio surpriză, de altfel. În timpul investigației s-a scurs informația potrivit căreia Ursula și-ar fi șters datele din telefonul mobil.

Fix după același tipar infracțional, actuala șefă a Comisiei Europene și-ar fi șters datele din telefon (mesaje text, e-mail-uri, istoric convorbiri) și după negocierile cu firma Pfizer, în dosarul estimat la 36 miliarde dolari. Voi reveni asupra aspectului. Să vorbim puțin și despre partenerul ei de viață, Heiko. Vlăstar de viță nobilă, Heiko a stat până acum în umbră. Dacă l-am întreba pe SOV, probabil ne-ar spune că, dintre cei doi soți, Heiko este 'eminența cenușie' în familia der Leyen. În consecință, el ar fi negociat contractul cu Pfizer. Din păcate, nu suntem în măsură să-i cerem părerea lui SOV.

Heiko pare un tip foarte studios. A învățat farmacologie, medicină internă și cardiologie la Universitatea din Hamburg, la Facultatea de Medicină din Hannover (MHH) și la Universitatea Stanford, SUA. Ulterior, a continuat să lucreze în cercetare la Stanford, cu accent pe 'terapia genică cardiovasculară'. În același timp, a fost director general la Artiss GmbH din Hanovra, firmă fondată în 2001. Artiss, în cooperare cu Universitatea de Medicină din Hanovra (MHH), au dezvoltat noi valve mitrale biologice ale inimii, bazate pe celulele proprii. În 2005, Universitatea Hanovra și firma Hannoverimpuls au înființat Hannover Clinical Trial Center GmbH (HCTC), ca furnizor de servicii pentru studii clinice. O firmă de stat, nu privată. Nimic spectaculos, la prima vedere.

Până să aterizeze direct în board-ul de conducere al firmei americane Orgenesis, Heiko a predat 'medicină internă' la Universitatea din Hanovra și a fost director general al firmei HCTC. Putem presupune că avea un câștig lunar estimat, cu larghețe, la 20-30 de mii de euro (să zicem, maxim 360 de mii pe an). Bineînțeles, dacă nu cumva HCTC dădea tunuri cu armament, Viagra de contrabandă sau droguri.

Potrivit informațiilor oficiale, HCTC se ocupă de teste clinice pentru tot soiul de medicamente, posibil și vaccinuri, iar contractele sunt intermediate în Germania de firma KKS (o găsește ușor chiar și doamna Kovesi). În ultimii ani înainte de a fi avansat peste noapte, 'în interes de serviciu', direct în board-ul Orgenesis, putem presupune că Heiko derula deja contracte cu firma americană. Însă asta doar anchetatorii o pot stabili cu certitudine.

Ipoteza provine din faptul că Heiko avea și titulatura de 'consultant științific' în cadrul Orgenesis. Nu se știe dacă retribuit sau doar onorific. Așa că de ce nu să nu fi pus umărul, în mod direct și după posibilități, la bunăstarea americanilor de la Orgenesis?

Clinica HCTC, condusă până de curând de Heiko, face studii clinice în principalele domenii de cercetare ale Universității din Hanovra: 1) Infecție și imunitate; 2) Transplant și regenerare; 3) Inginerie biomedicală și implanturi; 4) Oncologie. Coincidență sau nu, după cum vom vedea mai jos, americanii de la Orgenesis cercetau de mulți ani binecunoscuta tehnologie ARNm (folosită la vaccinurile anti-Covid). Până la izbucnirea pandemiei, cei de la Orgenesis erau adânc implicați în utilizarea tehnologiei ARNm la tratarea cancerelor.

Este de presupus că au existat și relații contractuale (firești) între Orgenesis și HCTC, prin intermedierea firmei KKS. Americanii ar fi putut plăti studii clinice pentru a vedea cum reacționează pacienții cu cancer la noua lor tehnologie. Adică vestita ARNm. O verificare simplă a procurorului Kovesi ar lămuri lucrurile în doi timpi și trei mișcări.

A urmat momentul de cotitură. În martie 2020 a izbucnit, oficial, pandemia. Heiko locuia în Germania, la Hanovra, cu soția și cei șapte copii. Încă era 'consultant științific' în cadrul Orgenesis. Probabil și furnizor de servicii pentru studii clinice. Putem presupune că încasa lunar câteva mii de euro din colaborarea cu Orgenesis.

La nivel mondial, la inițiativa OMS, s-a pus problema găsirii unui vaccin anticovid. Exista o urgență majoră de sănătate publică. Știm bine cum au decurs lucrurile. Ce rol a avut mass-media, împreună cu politicienii și specialiștii dedicați.

Firma americană Pfizer, una dintre companiile Big Pharma renumită, printre altele, pentru multiplele scandaluri cu iz penal, a simțit imediat oportunitatea imensă. Și a apăsat pe accelerație. A căutat parteneri pentru dezvoltarea vaccinului anticovid cu viteza luminii. Și ce alt partener mai bun să fi existat decât Orgenesis? Firmă specializată (de ani buni) în tehnologia ARNm dedicată oncologiei. Mai ales că Heiko, soțul șefei Comisiei Europene, era deja 'consultant științific'. Deci un bun colaborator. În plus, Orgenesis avea capacitatea (prin HCTC) de a derula rapid testele preliminare pe vaccinuri, în vederea aprobării de către Agenția Europeană a Medicamentului. În regim de urgență, evident.

Încă nu știm cu exactitate cum și-au împărțit sarcinile Orgenesis, Pfizer și BioNtech în derularea proiectului. Cert este că nemții de la BioNtech dețineau capacități mari de producție în Europa. Ca simplă speculație, e posibil să fi contat și faptul că BioNTech provine din Germania. Iar Pfizer s-o fi cooptat în proiect inclusiv pentru a avea suport politic în negocierile ulterioare cu Uniunea Europeană (aka Merkel și Ursula). Însă, repet, este o simplă speculație. N-o luați în seamă.

Acum, să vedem cine sunt specialiștii. Americanii de la Orgenesis. Firma a apărut în 2008 prin finanțarea oferită de Governing Dynamics Venture Capital (GD). Inițial a avut sediul la Tel Aviv, întrucât fondatoarea Sarah Ferber (66 ani) e născută în Israel. Acționarul principal al GD este un fond de investiții USA-Israel, înființat în 2000, cu sediul în New York, avându-l drept președinte pe Alex Mashinsky. Doamna Ferber pare a fi creierul Orgenesis. Cercetătoarea clasică. Omul cu studii și muncă intensă în laborator. Omul cu tehnologia ARNm. Din CV-ul ei asta rezultă: licență și doctorat la Israel Institute of Technology, licență la Universitatea din Texas Southwestern Medical Center și doctorat la Harvard Medical School. În prezent face parte din Consiliul de Conducere (board-ul) companiei Orgenesis, cu titlul 'Chief Scientific Officer'. Încasează un salariu anual cuprins între 1,5 și 2 milioane de dolari (probabil sensibil în creștere, odată cu pandemia).

Din august 2014, actualul CEO al companiei Orgenesis este Vered Caplan. Ultimul loc de muncă al acesteia a fost firma Biotech Investment Corp (simplă asemănare cu BioNTech, nicio legătură!). Companie specializată, ce să vezi, tot în testarea clinică a unor medicamente. Vered Caplan a studiat și ea în Israel, la fel ca fondatoarea Sarah. Ultimul ei salariu anual era de 1,6 milioane dolari. Posibil în creștere abruptă, odată cu venirea în board-ul companiei a lui Heiko von der Leyen.

Între Orgenesis și Pfizer sunt multe puncte comune. Unele legate de Israel. Și de viteza cu care s-au vaccinat israelienii. Însă cele mai vizibile sunt acționarii semnificativi comuni de la Orgenesis și Pfizer. Potrivit bursei din New York, aceștia ar fi următorii:

Orgenesis

The Vanguard Group, Inc. 3,77%

SSgA Funds Management, Inc. 0,34%

Geode Capital Management LLC 0,81%

Total - 4.92%

Pfizer

The Vanguard Group, Inc. 7,78%

SSgA Funds Management, Inc. 4,97%

Geode Capital Management LLC 1,78%

Total - 14.53%

Așadar, dacă ne referim la investitori, cele două mega-firme americane sunt înrudite. Conexiunile între oamenii din board-ul companiilor nu au putut fi, deocamdată, verificate. Prea puțin timp, prea puține resurse. Poate ne ajută Parchetul European, FBI și Justiția americană. Deși nu aș paria prea tare pe asta. Cine ar avea de câștigat, la urma urmei?

Fondul de investiții Vanguard iese în evidență. Din martie 2021, Vanguard deține cele mai multe acțiuni ale altui fond gigant, BlackRock. Cele două mari grupuri financiare controlează aproape tot, la nivel global. Practic, au Big Pharma în buzunar. În februarie 2020 erau printre cei mai mari deținători de acțiuni ale gigantului GlaxoSmithKline (GSK), respectiv 7% si 3,5% din total. Este aproape imposibil să-i aflăm pe toți proprietarii de acțiuni din cadrul fondului Vanguard. Dar câteva nume se disting, potrivit surselor bursiere oficiale: Rothschild Investment Corp, Edmond De Rothschild Holding, diferite familii ca Orsini din Italia, Bush din Statele Unite, du Pont, Morgan, Vanderbilt, Rockefeller. Inclusiv familia regală din Marea Britanie. Cele două fonduri de investiții amintite dețin cam 90% dintre instituțiile mass-media din Statele Unite.

Și acum, să revenim la firul poveștii. În martie 2020, a debutat pandemia în forță. Cu TAB-urile pe stradă, chiar dacă în România spitalele erau goale. Sau cel mult pline de asimptomatici. Compania Pfizer a bătut palma cu Orgenesis pe partea științifică și de testare clinică, a brevetat proiectul ARNm împreună cu nemții de la BioNTech (foarte buni și pe partea de producție), apoi au scos marfa la vânzare. Cerere imensă, furnizor unic, urgență maximă. N-a mirat pe nimeni prețul de 15-18 euro doza, când lumea cădea pe stradă, ucisă de virusul invizibil. De aici încolo s-a pus problema maximizării profitului, ca la orice mega-companie: cum facem bani foarte mulți cu efort minim?

Una dintre soluții se pare că a fost cooptarea lui Heiko van der Leyen în Consiliul de Administrație al firmei Oregensis (strâns legată de Pfizer pe partea de testare, cum am văzut). Evenimentul-cheie s-a produs în decembrie 2020, la doar 8 luni de la debutul pandemiei. Și cu câteva luni înainte ca soția Ursula să semneze cu Pfizer contractul de 36 miliarde dolari. Însă până la mega-contract și alte 'bonusuri de performanță', am asistat cu toții la un salt spectaculos în dreptul salariului de bază. De la vreo 300 de mii de dolari pe an (în Germania), la peste 1,5 milioane dolari (la firma Orgenesis). Precizez: doar salariul în calitate de membru în board. Fără alte bonusuri. Probabil că soția Ursula s-a bucurat foarte tare când a aflat vestea. Totuși, cei doi au de crescut șapte copii și un nepot, acasă în Germania, lângă Hanovra.

Comisia Europeană a precizat că nu se află în posesia corespondenței dintre Ursula și Bourla (șeful Pfizer). SMS-urile și alte mesaje scurte ar fi prin natura lor, 'de scurtă durată și, în principiu, nu conțin informații importante despre politica, activitățile sau deciziile Comisiei', a declarat secretarul general al Comisiei, Ilze Juhansone. Cum ar veni, de ce ne-am uita în telefonul Ursulei? Altă treabă n-avem? Că doar nu scrie în telefon ce mega-amenzi vor plăti, în continuare, Polonia și Ungaria, pe simplul motiv că nu se aliniază politicilor de la Bruxelles.

Un jurnalist a avut tupeul să întrebe, totuși, dacă mesajele Ursulei către Bourla au fost șterse, dacă mai există nearhivate sau dacă domnii comisari europeni au cunoștință despre ele. Întrebarea a rămas fără răspuns. O purtătoare de cuvant a CE a confirmat, pentru presă, că mesajele scurte nu sunt înregistrate în sistemul Ares (programul intern de arhivare al UE). În orice caz, în prezent 'nu există posibilități tehnice de înregistrare a mesajelor scurte'. De subliniat că fenomenul vine în contradicție cu regulile interne ale Comisiei, adoptate în 2015. Potrivit acestora, SMS-urile și mesajele similare ar trebui copiate într-un e-mail, scanate sau înregistrate în alt mod.

Mass-media independentă a vrut sa afle și alte detalii despre afacerea cu vaccinuri. În baza Regulamentului nr. 1049/2001, un alt jurnalist a cerut Comisiei Europene să dezvăluie toate comunicările dintre Bourla și Ursula, însă 'cererea a fost refuzată de Secretariatul General al Comisiei Europene'. Iar cum Parchetul European nu s-a sesizat (ce rost ar avea?), nimeni nu poate ști, deocamdată, în ce condiții s-au desfășurat negocierile Pfizer-UE pentru cele 1,8 miliarde doze vaccin. Cu alte cuvinte, s-a mușamalizat totul.

Ca fapt divers, pe 24 aprilie 2021, cu puțin timp înainte de a semna contractul negociat cu Bourla, Ursula a vizitat fabrica Pfizer/BioNtech din Germania. Evident, să se asigure că producția merge la turație maximă și vaccinurile vor ajunge la timp pe aeroporturile din Europa. Declarație Albert Bourla, CEO Pfizer: 'Am dezvoltat o relație profundă de încredere, pentru că am intrat în discuții detaliate cu președinta CE, Ursula von der Leyen'.

În aceste condiții, la finele lui 2020, Pfizer a demarat negocierile cu Uniunea Europeană pentru 1,8 miliarde doze de vaccin (mult peste ceea ce am fi avut nevoie). Au fost negocieri directe, netransparente, între Bourla (aka VANGUARD) și Ursula (aka Comisia Europeană). Însă Bourla avea două mari atuuri: îl cumpărase deja pe Heiko și îi știa Ursulei secretele de pe vremea când conducea Ministerul Apărării din Germania. Pe atunci și-ar fi șters datele din telefonul mobil ca să mușamalizeze posibile acte de corupție.

Din ce reiese până acum, pot crede că Ursula a refuzat, inițial, să semneze acest mega-contract. I s-a părut FURT PE FAȚĂ. I s-a părut strigător la cer, după aproape doi ani de pandemie cu minciuni, amenințări și abuzuri altădată inimaginabile. Și atunci VANGUARD (prin Bourla) a scos asul din mânecă: ȘANTAJUL. Prin intermediul cotidianului The New York Times. Aflat, cum ziceam mai sus, în portofoliul VANGUARD. Deci la dispoziția lui Bourla (Pfizer).

Articolul așa-zis 'bombă' despre dedesubturile negocierilor dintre Bourla și Ursula ('How Europe Sealed a Pfizer Vaccine Deal With Texts and Calls') a apărut în NYT pe 28 aprilie 2021. Adică la fix, în pline negocieri. A fost doar un semnal clar că lucrurile pot derapa. Fără informații concrete. Doar 'arătarea pisicii'. Știți cum se face atunci când vrei să obții un contract important de publicitate, în calitate de patron de presă. A fost un avertisment dur că Ursula își poate pierde atât funcția, cât și libertatea, dacă nu răspunde la comenzi. O așteptau, acasă în Germania, cei șapte copii și un nepot. La doar zece zile distanță, pusă într-o situație de viață și de moarte, Ursula von der Leyen a cedat șantajului și a anunțat pe Twitter semnarea contractul dubios (și extrem de scandalos!). Încă 1,8 miliarde doze Pfizer. Dintr-un total, absurd, de 2,4 miliarde doze. Deci vreo 48 de miliarde dolari dintr-o singură împușcătură.

Și acum vine, cu adevărat, BOMBA. Am primit pe Facebook (ca de obicei, până acum) lista cu principalii acționari ai prestigiosului cotidian The New York Times (NYT). O aveți și voi în comentarii, sunt informații bursiere publice. Dintre acționarii semnificativi ai publicației NYT se disting pe primele două locuri grupurile de investiții The Vanguard Group și BlackRock, cu acțiuni însumate de 16,57%. Cum am spus în anchetă, Vanguard deține cele mai multe acțiuni ale BlackRock. Așa că în realitate acum vorbim despre un singur MEGA investitor: VANGUARD. Potrivit surselor bursiere transparente, cei de la Vanguard dețin circa 90 la sută din toată mass-media din Statele Unite.

Potrivit acelorași surse, iată doar o parte dintre deținătorii de acțiuni în cadrul mega-grupului Vanguard: Rothschild Investment Corp, Edmond De Rothschild Holding, diferite familii ca Orsini din Italia, Bush din Statele Unite, du Pont, Morgan, Vanderbilt, Rockefeller. Inclusiv familia regală din Marea Britanie. Pe moment nu pot verifica, nu am deloc resurse. Dar intuiția îmi spune că din Vanguard fac parte miliardari ca Bill Gates, George Soros, Jeff Bezos sau Mark Z. Posibil și politicieni importanți, decisivi, ca Joe Biden (prin intermediul firmelor deținute de fiul său, Hunter - cunoscut ca un cal breaz). Ca să vă faceți o idee despre puterea financiară a grupului Vanguard, imaginați-vă averile celor patru "filantropi" menționați mai sus și înmulțiți totul cu 1.000. Sau cu cât vreți, nu contează. Practic, Vanguard deține cam tot ce mișcă în Big Pharma și mass-media. Două unelte esențiale, decisive, în pandemie."

O ancheta de Adrian Onciu