Eurostat: Explozie de morți excedentare în țările vaccinate din Europa. România și Bulgaria sunt pe minus!

Eurostatul a dat publicității mortalitatea excedentară pentru luna decembrie 2022, unde media europeană este de plus 19%, România și Bulgaria fiind singurele state cu scădere a acestui parametru. Raportarea s-a făcut la o medie a mortalității în perioada 2016-2019, ani pre-pandemici. Țările cu cele mai catastrofice rate ale deceselor excedentare sunt Islanda și Germania, cu plus 43,1%, respectiv, plus 37,3%.

Datele publicate de Eurostat au cutremurat întreaga lume științifică. La sfârșitul pandemiei, când decesele Covid aproape că nu mai există, țările cele mai vaccinate au înregistrat procente horror de mortalitate excesivă în decembrie 2022, față de perioada de normalitate 2016-2019.

Cele mai mari procente ale excesului de mortalitate au fost înregistrate în Islanda, cu plus 43,1%, și în Germania, cu plus 37,3%. Față de media europeană din decembrie 2022, de 19%, care este oricum uriașă, Austria a avut mortalitate în exces de plus 27,4%, Irlanda, de 25,4%, Franța, de 24,5%, Slovenia, de 25,9%, Cehia, 23,2%, Elveția, 22,9%, Olanda, 22,7% Estonia, 22,6%, Danemarca, 22,4%, Norvegia, 21%, Finlanda, 21,1%, Letonia, 20,6% și Belgia, 19,1%. Germania are un procent de 78% din populație vaccinată cu 3 și cu 4 doze, iar Islanda are 80% din populație vaccinată cu două doze și 69% din populație vaccinată cu 3 și cu 4 doze. La polul opus al mortalității excesive din decembrie 2022 s-au situat România și Bulgaria, care au avut minus 5,5%, respectiv, minus 6%, acestea fiind și singurele două state din UE/SEE care s-au vaccinat cel mai puțin. Oficial, Bulgaria are 30% din populație vaccinată anti-Covid, iar România, 42%. Dat fiind procentele negative ale mortalității excesive apropiate între cele două țări, luând în calcul și vaccinații fictiv din Bulgaria, cel mai probabil procentul real al vaccinaților din România este undeva la maximum 25%. După publicarea datelor șocante de către Eurostat, medicii din Germania au solicitat investigarea cauzelor morților excedentare, subliniind faptul că acestea nu au fost cauzate de Covid.

Lucrurile stau chiar mai grav decât atât. Germania a avut, în ultima săptămână din luna decembrie a anului trecut o mortalitate excesivă de plus 46%. Datele Eurostat au arătat clar o corelare între procentul de vaccinare anti-Covid și cel al mortalității excesive. "Cu cât gradul de vaccinare a fost mai mare, cu atât mortalitatea excedentară este mai mare. Curios este că Italia și Suedia nu au raportat la Eurostat și nu mai raportează de undeva din august-septembrie 2022. Portugalia a raportat în decembrie 2022 un plus 14,8% mortalitate excedentară, dar ei au avut în vară peste 40%, pentru că ei au și vaccinat mai devreme populația față de celelalte țări. Marea Britanie a încercat să vicieze procentul real de mortalitate excesivă, luând ca bază de raportare perioada 2016-2019 și 2021. Deci au băgat în baza de calcul anul cu cea mai mare mortalitate, 2021, pentru că au murit și din cauza Covid, și din cauza vaccinului, și atunci este clar că au scăzut mortalitatea excesivă pe decembrie 2022. Dar și așa, tot au avut un plus 7% pe decese excedentare", ne-a declarat activistul civic Aurelian Popa.

Datele oficiale arată că, în 2021, 4,5 miliarde de oameni la nivel mondial au primit o doză de vaccin anti-Covid, 3,8 miliarde au primit două doze și 537 milioane, trei doze. Cu toate acestea, comparativ cu 2020, când vaccinul nu exista, în 2021 au fost raportate cele mai multe decese Covid. Astfel, dacă în 2020 se înregistrau 1,9 milioane de morți Covid, în 2022, numărul a fost de 3,4 milioane. Este poate cea mai elocventă dovadă că vaccinul nu a funcționat în niciun fel și că nu a protejat pe nimeni, ci, dimpotrivă, a reușit să crească enorm mortalitatea. În 2022, doar un miliard de oameni au mai acceptat o doză din vaccinul anti-Covid, sub un miliard au avut două doze și 2,3 miliarde au primit doza a treia și a patra. La nivelul anului 2022 s-au mai raportat doar 1,1 milioane de morți Covid, însă cu procente mari de mortalitate excesivă.