Exces de decese in UE. Autoritățile europene "nu își explică" de ce crește mortalitatea după vaccinarea forțată anti-Covid

Statele europene continuă să înregistreze mortalitate în exces, fără niciun fel de explicație. Astfel, în luna aprilie 2023, excesul de decese a fost mai mare cu 2,7% decât în luna martie 2023, când s-a înregistrat un plus de 0,6% față de valoarea de referință. Datele statistice, puse la dispoziție de Eurostat, arată că procentele cele mai mari de morți excedentare sunt în țările vaccinate masiv anti-Covid.

România s-a situat, în aprilie 2023, pe primul loc în UE cu cea mai scăzută rată de mortalitate excedentară, cu minus 12,2%, față de media perioadei de referință 2016-2019. Pe următoarele locuri s-au clasat alte două țări cu un procent scăzut de vaccinări anti-Covid, Bulgaria, cu minus 8,7% mortalitate excesivă, și Lituania, cu minus 7,7%. 17 state membre ale UE au înregistrat decese în exces, iar dintre acestea, Austria (13,2 %), Finlanda (12,4 %), Luxemburg (12,3 %) și Irlanda (12,2 %) au înregistrat cele mai mari rate de mortalitate în exces.

"În martie și aprilie 2023, rata mortalității a revenit la niveluri mai conforme cu restul perioadei de pandemie de Covid-19. Pentru context, rata mortalității în exces a fost de 12,0% în aprilie 2022 (40.200 decese în exces), 20,9% în aprilie 2021 (73.600 decese în exces) și 25,2% în aprilie 2020 (105.000 decese în exces). Alături de vârfurile înregistrate în aprilie 2020 și 2021, au existat vârfuri în noiembrie 2020 (+40,0%, 140.000 decese în exces) și noiembrie 2021 (+26,6%, 94.000 decese în exces)", susține Eurostat.

Excesul de mortalitate se referă la numărul de decese din toate cauzele măsurat în timpul unei crize, peste ceea ce ar putea fi observat în condiții „normale". Indicatorul de mortalitate în exces ia numărul de persoane care au murit din orice cauză, într-o anumită perioadă, și îl compară cu o valoare de referință istorică din anii precedenți într-o perioadă care nu a fost afectată de pandemia Covid-19. Excesul de mortalitate la mult timp după sfârșitul pandemiei nu are nicio explicație, cel puțin nu oficială.

Excesul de mortalitate anual pentru UE în 2020 a fost cu 11,7 % mai mare decât media 2016-2019, în timp ce în 2021 a fost cu 14,0 % mai mare. În 2022, excesul de mortalitate anual pentru UE a fost cu 11,1 % mai mare decât media 2016-2019. Au existat variații mari în același an între statele membre ale UE și de la an la an pentru fiecare stat membru. În 2020, unele state membre ale UE (Letonia, Danemarca, Irlanda, Estonia și Finlanda) au raportat o rată anuală de exces de mortalitate sub 5,0 %, în timp ce altele (Belgia, Italia, Cehia, Spania, Slovenia, Malta și Polonia) au înregistrat rate cuprinse între 15,0 %. % și 20,0 %. În 2021, Suedia și Belgia au avut o rată anuală de exces de mortalitate sub 5,0 %. În schimb, Bulgaria a raportat rate apropiate de 40,0 %.

Două dintre țările care au înregistrat cele mai substanțiale îmbunătățiri în al doilea an al pandemiei au fost Belgia (de la o rată anuală de exces de mortalitate de 16,3 % în 2020, la 3,0 % în 2021) și Spania (de la 18,2 % în 2020 la 7,3 % în 2020). 2021). Din păcate, au existat mai multe state membre ale UE în care ratele anuale de mortalitate excesivă au crescut în 2021 comparativ cu 2020: Slovacia (de la 10,5 % la 35,7 %), Bulgaria (de la 14,2 % la 38,0 %), Letonia (de la 1,5 % la 21,7 %) și Estonia (de la 2,3 % la 19,4 %). În 2022, diferențele între ratele anuale de mortalitate în exces au rămas între țări. Cele mai scăzute rate anuale au fost raportate în România (3,4 %), Suedia (3,9 %) și Ungaria (5,2 %), în timp ce cele mai mari au fost în Cipru (26,4 %), Malta (17,9 %) și Finlanda (17,1 %), potrivit Eurostat.

Datele guvernamentale din Regatul Unit și au fost aduse în atenția opiniei publice de Josh Stirling, unul dintre cei mai buni analiști de asigurări și fost analist principal de cercetare pentru asigurările generale din SUA la Sanford C. Bernstein. & Co. Acesta a arătat că cei vaccinați împotriva Covid-19 au o rată a mortalității cu 26 la sută mai mare, în medie, în comparație cu cei care au refuzat vaccinul, iar numărul deceselor este și mai uluitor pentru persoanele vaccinate sub 50 de ani, unde mortalitatea este cu 49 la sută mai mare decât pentru cei nevaccinați.