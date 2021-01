Fete pacalite pe internet de pradatori sexuali. Cazul copilei de 10 ani din Pitesti salvate in extremis de tatal care i-a gasit mesajele pe Instagram

O sentinta pronuntata de Judecatoria Pitesti in cursul lunii ianuarie 2021, intr-un dosar de racolare a minorilor in scopuri sexuale, arata pericolele care ii pandesc pe copii pe retelele sociale.

Un tanar de 19 ani din judetul Maramures a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a racolat o fata de 10 ani din Pitesti de pe Discord, o aplicatie folosita de gameri, propunandu-i sa se intalneasca pentru a intretine relatii sexuale. Pedofilul a fost dat pe mana Politiei de tatal fetei, care a descoperit in telefon mesajele primite de fiica sa.

Potrivit rechizitoriului intocmit de procurori, tanarul de 19 ani a abordat-o pe fata de 10 ani in luna iunie a anului 2020, prin intermediul aplicatiilor Discord si Instagram. Dupa ce a vorbit cu fata prin intermediul Discord si Instagram, pradatorul a convins-o pe minora sa vorbeasca si pe WhatsApp, inclusiv prin apeluri video.

Cu ocazia convorbirilor, tanarul de 19 ani i-a propus fetei de 10 ani sa se intalneasca pentru a intretine raporturi sexuale. Potrivit procurorilor, in discutiile cu fata, tanarul care a racolat-o "si-a exprimat dorinta de a o saruta pe minora pe gura si chiar in zonele intime".

Pradatorul sexual a fost dat pe mana Politiei de tatal fetei, care a descoperit mesajele cu tenta sexuala atunci cand i-a controlat telefonul fiicei sale. Pentru a se putea declansa ancheta, tatal fetei a pus la dispozitia politistilor telefonul in care erau mesajele primite de fetita. Controland telefonul fetei, politistii au descoperit ca fata si pradatorul sexual au inceput discutiile pe Discord, unde individul era logat sub pseudonimul "Fantoma".

Audiata in prezenta mamei, a unui reprezentant al Protectiei Copilului si a unui avocat, fata a declarat ca a purtat mai multe discutii cu "Fantoma", iar la un moment dat, tanarul i-a propus sa intretina raporturi sexuale, in eventualitatea in care ar veni la Pitesti sa se intalneasca. Fata a mai aratat ca individul "si-a exprimat dorinta de a o saruta pe gura si chiar in zonele intime", iar ea a fost de acord cu acest lucru. Fata a mai declarat ca intr-o discutie pe care a avut-o cu barbatul prin video-call acesta a dorit sa-i arate organul genital, insa nu a fost de acord si i-a inchis camera.

Fata a mai declarat ca l-a vazut in repetate randuri pe individ, pe video-call si l-ar putea recunoaste fara ezitare. Acest lucru s-a si intamplat pentru ca in momentul in care i-a prezentat poza "Fantomei", fata l-a recunoscut imediat. Politistii aveau sa constate ca e vorba de un tanar de 19 ani din judetul Maramures.

Atat cu ocazia anchetei, cat si cu ocazia procesului, tanarul trimis in judecata pentru racolarea de minori in scopuri sexuale a declarat ca recunoaste si regreta fapta, fara a da alte detalii. Astfel, avocatul inculpatului a cerut ca acestuia sa ii fie redusa pedeapsa pentru ca a recunoscut acuzatiile.

In urma procesului judecat la Judecatoria Pitesti, tanarul de 19 ani din Maramures a fost condamnat la sase luni de inchisoare cu suspendare si un termen de supraveghere de patru ani. In luarea deciziei, judecatorul a tinut cont de impactul pe care faptele tanarului le au asupra cresterii si dezvoltarii armonioase a persoanei vatamate minore, varsta inculpatului, atitudinea sincera manifestata de aceasta pe parcursul urmaririi penale si al judecatii. De asemenea, in pronuntarea sentintei a cantarit si faptul ca inculpatul nu are antecedente penale, este angajat si s-a aratat dispus sa presteze munca in folosul comunitatii.

"Scopul pedepsei consta in prevenirea savarsirii de noi infractiuni, scop care se realizeaza atat cu privire la persoanele carora li se aplica o pedeapsa menita sa asigure constrangerea si reeducarea, cat si cu privire la ceilalti destinatari ai legii penale care vor adopta o conduita conforma cu exigentele acestei legi in vederea evitarii aparitiei unui raport de conflict cu statul. Fermitatea cu care o pedeapsa este aplicata si pusa in executare, intensitatea si generalitatea dezaprobarii morale a faptei si faptuitorului, conditioneaza caracterul preventiv al pedepsei care, totdeauna, prin marimea privatiunii, trebuie sa reflecte gravitatea infractiunii si gradul de vinovatie a faptuitorului", se arata in sentinta Judecatoriei Pitesti, care poate fi atacata cu apel.